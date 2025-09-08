Полина Денисова: «Не нужно бояться своих странностей, иногда они оказываются самым ценным в нас»

В прокат выходит яркая и заводная этническая комедия «Три свадьбы и один побег» — полнометражный дебют Кирилла Логинова, снятый по сценарию Алисы Габлии, тоже дебютантки. История межнациональная, а превосходный ансамбль актеров возглавляют Инга Оболдина в роли матери семейства и Полина Денисова, играющая младшую дочь. Мы поговорили с Полиной о ее работе над образом, опыте съемок в Абхазии, обсудили важность родительской поддержки и чувство ответственности, сопутствующее большой популярности.
Когда вы прочитали сценарий, знали ли вы, что будете играть главную роль?
Я прочитала сценарий и отправила его маме. Говорю: «Мама, это моя роль, я просто мечтаю ее сыграть». В этой девушке, Амре, отразились самые яркие и дерзновенные черты моего характера, которые я всегда имела, но по тем или иным причинам старалась скрыть. Мой школьный период был сложным, — учителям часто не нравилось, что я выбиваюсь из общепринятых рамок, бунтую против системы. Амра тоже всегда идет против системы. Так что, когда я прочитала сценарий, конечно же, мечтала ее сыграть. Такое бывает, что тебе не нужно ничего играть, ты просто чувствуешь персонажа, настолько он твой. Я записала самопробы очень легко, с первого раза, и меня сразу пригласили на очные пробы.
Вас не отпугнуло, что режиссер – дебютант?
Кирилл [Логинов] прислал видеосообщение, где рассказывал, какой персонаж - Амра для него и что для него значит этот проект. И он так душевно и тепло рассказывал, что я поняла, что этому режиссеру можно довериться, и он, несмотря на то, что не так опытен как некоторые другие режиссеры, очень четко понимает, что хочет.
А сама история насколько вам понравилась?
Я удивилась, что такие сценарии еще пишут. В этом, конечно, большая заслуга Алисы Габлии. Она сама абхазка по национальности, и, можно сказать, написала историю про всю свою родню. Чувствуется, что это живая, подвижная история, самобытная, свойственная именно кавказскому народу. Было очень интересно познакомиться с другой культурой, открыть для себя совершенно другой мир. Зрителю, я думаю, тоже будет интересно.
В этом году в ГИТИСе студенты-назаровцы играли спектакль «Ганмухури», в нем действие происходит на границе Грузии и Абхазии, и действующие лица – тоже местные жители, главные героини – тоже девочки-подростки. Вы видели?
К сожалению, нет, хотя я люблю работы назаровцев.
Вопрос вот в чем: в спектакле мера условности высокая, там можно быть девочкой, бабушкой, абхазцем, грузином, и зритель это спокойно принимает. А в кино по-другому. Как вам Кирилл Логинов ставил задачу, нужно ли было добиваться правдоподобия, играя людей другой национальности?
Да. Где-то за полтора месяца Кирилл пригласил меня в свою гончарную мастерскую, которая и стала той самой лабораторией по созданию персонажа. Можно сказать, что там я лепила Амру как лепят из глины. Готовилась я тщательно: смотрела видео про абхазский народ, общалась примерно с десятью девчонками из Абхазии. Нашла случайных девочек в интернете, писала им, спрашивала про их семьи, в чем особенности отношений, насколько близко они общаются с мамой, как живут, если нет папы. Я расспрашивала обо всем до мельчайших подробностей, даже скинула одной из них сцену для проб и попросила ее прочесть, чтобы услышать, с какий акцентом это должно звучать. Кавказские девочки сами по себе очень яркие, громкие, что мне не характерно. Я по жизни более спокойная, в чем-то социофоб, а Амра – почти противоположность, такая, какой я была в детстве. И мне нужно было сделать ее не похожей на меня.
Изначально было сложно и страшно в это играться, мне казалось, что я пережимаю, но Кирилл меня направлял, помогал раскрыться благодаря разным актерским методикам. Самый запоминающийся тренинг был, когда мы оба писали письма мне от имени Амры. Кирилл мне написал: «Я тебе доверяю сыграть себя, в тебе все нужное есть – и свет, и солнце». Тогда была зима, и я помню, как нахожусь в таком «загоне», переживаю, думаю «я не смогу сыграть», потом засовываю руки в карманы, а у меня там это письмо от Кирилла. Я его открываю и понимаю: «Бог меня ведет, это чудесно».
Что еще помогло вам вжиться в роль?
У нас был логопед, который рассказывал про мелодику речи. А еще я училась играть на национальном музыкальном инструменте чогури. В фильме есть сцена, где я играю, это я сама делаю, правда. Также я сама везла этот инструмент в Абхазию – он самодельный. Мне его подарил мастер-музыкант Астамур, которого нашла Алиса Габлия. Мы долго искали человека, который умеет играть на чогури, и, наконец, нашли! Он сам сделал этот инструмент, подарил его мне и научил играть.
Кажется, роль Амры стала для вас вызовом, ведь она сильно отличается от всех предыдущих ваших работ.
Мне было очень интересно, и я наконец-то поняла, для чего я в этой профессии и что я хочу дарить людям. Амра – в переводе «солнце». И я хочу светить через эту профессию. Мы в кино работаем с очень тонкими материями, — с человеческой душой, а это очень большая ответственность. Хочется, чтобы в этом мире было больше света, больше любви. И чтобы люди не боялись быть ранимыми. Все это я хотела передать через Амру.
Здорово, что ваша героиня так на вас повлияла.
Не только она, — все путешествие, люди в Абхазии, вся эта история на меня очень сильно повлияли. Это дало мне свободу и понимание того, что каждого человека Бог создал уникальным и прекрасным. И нужно не бояться своих странностей и неуклюжести, потому что иногда наши слабости, которые мы пытаемся скрыть, оказываются самым ценным в нас, и их надо, наоборот, подсвечивать. Еще после поездки я перестала думать, что хочу быть только актрисой – и все. Я поняла, что просто хочу быть в творчестве, что-то постоянно делать, пробовать, много путешествовать. Пришла какая-то внутренняя свобода.
Кроме того, наверное, большое счастье – работать с такими актерами. Актерский состав – один из несомненных плюсов этого фильма. Думаю, что этот опыт вас тоже обогатил.
Конечно. Я на премьере видела на экране Ингу Петровну Оболдину и думала: это точно приз за лучшую женскую роль! А Юлия Волкова
, которая просто взорвала наш проект! Там вообще все настолько на своем месте... Сестры мои прекрасные – Галя с Ариной (Галина Денисенко
и Арина Желаева
, исполнительницы ролей Нателлы и Гунды – прим. ред)! Мы так сплотились за это время, действительно, стали сестрами, – думаю, что это видно на экране. И Леша Золотовицкий
– такой тонкий и саркастичный, мы много общались на площадке, с ним было очень интересно, познавательно, он же еще и режиссер. Рома Евдокимов
, который для меня недавно открылся в «Плагиаторе
», чудесный актер, от его игры просто не оторваться, настолько он органичный. Обратите внимание, как он смотрит на Гунду. Мы все там «словили» абхазскую семью. А абхазские актеры какие прекрасные! А дед! Деда, кстати, искали дольше всех. Вы не представляете, сколько дедов посмотрели.
А на вашу роль много было претенденток?
Как вы думаете, сколько человек пробовалось на роль Амры? Семьсот! Так что для меня это большая-большая удача.
Вашу героиню двигает мечта вырваться из-под опеки матери и уехать учиться в Санкт-Петербург. Был ли в вашей жизни какой-то важный побег или вам судьба не учиняет больших препятствий?
Мне кажется, я самый главный бегун в этой жизни (смеется). Это меня, с одной стороны, в себе пугает, но, с другой стороны, служит мощным двигателем. Я человек, который всегда руководствуется внутренним импульсом и абсолютно всегда слушает свое сердце. Хотя стараюсь усмирить себя, слушать голову, но у меня вообще не получается. Я так поменяла три школы, так из Щепкинского перепоступила в ГИТИС к Олегу Львовичу Кудряшову
, потом от него к Сергею Анатольевичу Голомазову
. Когда меня спрашивают «почему?», я не знаю. Просто так чувствую. Наверное, в этот момент в тебя попадает какой-то Божественный поток, и ты, как карандаш в Его руках, ведом свыше. Меня это немного пугает, не знаю, куда это меня приведет.
Значит все-таки с вашей героиней у вас есть общие черты. Она тоже ипмульсивна…
Она, когда что-то делает, не думает, просто говорит «да поехали дальше». Она расслаблена и доверяет себе. Я себе вообще не доверяю. Я очень много анализирую. В Амре этого нет.
Ею движет мечта. А у вас есть мечта – профессиональная или личная, если, конечно, об этом можно говорить?
Если честно, я очень хочу счастливую семью, хочу детей. Мне 21, но я уже начала об этом задумываться. Потому что у меня есть большой пример – мои родители. У них родилось шестеро детей, все мы очень дружны между собой, и с возрастом я осознаю, что это самое главное в жизни. Семья – люди, которые априори близки, и им не надо ничего доказывать. Смотрю на своих братьев и сестер и понимаю, что хочу так же.
Вы какая по счету?
Я – третья. Старшие переехали в Москву, и родители год назад — тоже, чтобы быть к ним ближе. И у нас даже произошел новый этап знакомства с семьей, после того, как я четыре года жила без родителей. А профессиональная мечта… да просто хочется не потеряться в этом мире, не изменять своим принципам, и все само как-то придет. Главное – знать, что ты сейчас в нужном месте.
Что вам помогает закрепиться на нужном месте?
Мне помогает вера, я верующий человек, каждый день начинаю с молитвы, читаю Библию, изучаю ее. Бог, правда, ведет меня.
Город Иваново, откуда вы родом, имеет много кинематографических традиций, там много лет проходит фестиваль «Зеркало», с недавних пор – фестиваль «Пилот», Андрей Тарковский родом из Ивановской области. И фильмов много снималось. Наш сайт делает проект «Кинокарта», на который наносит места съемок разных фильмов и рассказывает о них. Про Ивановскую область тоже есть выпуск. Как думаете, повлиял ли город на выбор вашей профессии?
Для меня Иваново всегда был тихой провинцией, хотя мы с семьей ездили на родину Тарковского, ходили в музей. Я помню, что в этот момент во мне что-то разгоралось, меня это вдохновляло, но не скажу, что именно тогда я решила быть актрисой. Наверное, больше на меня повлиял город Плес, он тоже находится в Ивановской области. Там у нас дача. Это место уникально, настоящая русская Швейцария. Я очень люблю картины Левитана, который там жил и творил. И я помню, как с бабушкой и дедушкой мы там читали стихи, пели песни. Вот там во мне, наверное, и зарождалось желание быть актрисой. А вообще удивительный факт: я уже в первом классе сказала «я буду актрисой». И начала углубляться в эту профессию, узнавать, как ею стать. В первом же классе посмотрела все видео на Ютубе, о том, как поступить в ГИТИС. И маме сказала, что буду поступать туда.
Родители вас поддержали?
Это большая радость, что мои родители поддерживали меня в каждом моем шаге. Я с детства ездила на всевозможные пробы, моя мама зарегистрировала меня на всех сайтах, мы вместе искали кастинги отбора детей для рекламы. С папой по шесть часов на машине ехали из Иваново в Москву ради того, чтобы я сходила на кастинг майонеза. Мне было 10 лет, я помню свой самый первый кастинг – реклама колбасы. Я надела серебряные туфли, шубку, топик, джинсы, все новое. Мы с папой едем, я в дороге репетирую то, что нужно сделать – показать лайк и сказать что-то вроде «Колбаса – это вкусно». Мы едем и молимся. Приезжаем – а там тысяча девочек стоит. Я очень волновалась, и когда зашла, меня попросили прочитать стих, а потом сказали: «Повернитесь в профиль». А я не знала, что такое «в профиль» и повернулась задом (смеется)… Все на самом деле дало свои плоды. Нельзя останавливаться: если ты чего-то очень сильно хочешь, то получишь.
Одна из главных мыслей «Трех свадеб» заключается в том, что очень важна поддержка близких на пути к мечте.
Абсолютно согласна. Интересно, как это по-разному происходит у разных народов. Для русских очень важны слова родителей, важно с ними говорить, а в Абхазии все через какие-то маленькие детальки происходит, не вербально. Мама плюет себе на пальцы и протирает дочке брови – это знак любви. Мне об этом Алиса Габлия говорила. У них совсем другие законы. Интересно наблюдать, как по-разному живут народы, но все равно у всех и всегда любовь близких вдохновляет и направляет. И, конечно, я уверена, что мама Амры с самого начала в нее верила и хотела, чтобы у нее все получилось, просто она боялась за нее, боялась, что дочь совершит те же ошибки, которые она совершила в молодости. Может быть, она сама безумно хотела стать актрисой. Я, кстати, понимаю Нуцу (героиня Инги Оболдиной – прим. ред), мне кажется, я в будущем буду такой же. Мне бы не хотелось, чтобы моя дочь стала актрисой (смеется).
Это из-за «Папиных дочек»? Они изменили вашу жизнь?
На 180 градусов. Я проснулась в один день суперпопулярной. Это большая ответственность и груз, если честно. Очень непросто, хотя, казалось бы, я все детство мечтала стать популярной. Но когда это приходит, начинаешь сомневаться, нужно ли это тебе. Я пытаюсь вычленить самое важное и нужное, что я могу сделать в данной роли – влиять на наше поколение. Это то, что я делаю в своем телеграм-канале и других социальных сетях.
У вас очень популярный канал. Вы постоянно публикуете что-то позитивное. Расскажите, чем вам хочется делиться с людьми?
Я делюсь своей светлой стороной жизни, хорошими мыслями, чтобы вдохновлять других на отважные поступки, на риски, в хорошем смысле этого слова, чтобы они шли за мечтой. Потому что мне в детстве не хватало поддержки со стороны популярных людей, медиа-персон. Мне казалось, что они такие закрытые, до них не достучаться, и их мир – не реальный. Но я также подсвечиваю непростую сторону жизни, показываю сложности, как влияют на меня съемки. Например, недавно мне кололи железо, потому что оно очень сильно упало. Важно показывать, что мы все-таки люди, и заряжать на что-то хорошее, светлое, доброе. Мне кажется, сейчас растет особенное поколение, хочется, чтобы у них было больше осознанности, понимания смысла жизни и ценности души. Мне не хватало людей, которые бы открыто об этом говорили, и я поняла, что хочу быть этим человеком для молодых людей… Хотя и желание прятаться тоже иногда бывает.
А какие люди вас заряжают и вдохновляют сейчас? Есть ли у вас кумиры на экране?
Кумиров нет, потому что в Библии написано «не сотвори себе кумира». Есть люди, за которыми я слежу, которые меня вдохновляют. Цепляют какие-то качества в людях, их открытость. Недавно смотрела интервью с Марком Эйдельштейном
, он так просто говорил. Невероятный Юра Борисов
, Даня Воробьев
со своей странной органикой, пластикой, которая очень завораживает. Большое счастье с ним подружиться. Также я общаюсь с молодыми актерами и у меня есть много друзей не актеров. Соня Плотникова
– невероятная танцовщица, например. Круто, на самом деле, осознавать, что моя жизнь не стиснута в рамки индустрии кино. Я понимаю, что мир не ограничивается работой в кино. Так много интересных людей, так много, что можно обозревать и к чему стремиться. Поэтому я перестала себя ограничивать и заряжаюсь много от кого. Мои родители тоже для меня – большой пример.
Родители приедут на премьеру?
Конечно.
«Три свадьбы и один побег» в кинотеатрах с 11 сентября.
«Три свадьбы и один побег»
обсуждение >>