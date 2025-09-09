Екатерина Стулова: «Среди моих героинь есть фаворитки, и Жанна — одна из них»



Конечно, я скучала по «Первокурсницам» и ждала второй сезон. Я очень люблю своих партнеров по этому проекту и свою героиню Жанну. Я была рада, что большая часть людей, которые снимали первый сезон, осталась и во втором. Это было очень приятно, потому что мы — одна большая семья.На мой взгляд, хорошая комедия — это добрая комедия, в которой изначально заложена человеческая, добрая, красивая история. У нас это точно есть в «Первокурсницах», и это 100% залог зрительской любви.Период, когда ты студент, — это очень яркое время в жизни любого человека. Во-первых, это возраст, когда ты можешь много чего себе позволить, совершаешь много разных проб, учишься. Конечно, это период большой любви. Понятно, что происходило много разных комедийных ситуаций, в моем случае это было падение со второго этажа ГИТИСа и не только. Конечно, можно что-то вспомнить, но не все можно рассказывать. Было много яркого, и я считаю, что на этом можно построить не один сериал и не один сезон.Наверное, я просто по своей сути очень энергичная, веселая, я из себя все это беру, черпаю, что-то придумываю. Что делает каждую героиню особенной? Ну, во-первых, это прописывается в истории. Одна яркая хулиганка, вторая сексуальная, третья деревенская, четвертая мама и одинокая женщина. В общем, у каждой есть какая-то отличительная черта, которая дает мне направление, куда двигаться, поэтому они получаются разные. Работа актера в этом и заключается, чтобы делать каждую героиню особенной и отличной от других.Ну, конечно, характер, их личная история. Я стараюсь что-то придумать, приношу какие-то домашние заготовки, свои собственные находки, которые появляются, когда я читаю, фантазирую или думаю про персонажа. В случае с Жанной я на пробах была все время кудрявая, сильно кудрявая, с таким вот мелким завитком. Это оставили в сезоне. Жанкин смех, смелость и отчаяние в некоторых поступках, ну и какие-то маленькие нюансы, как она говорит, ходит, реагирует — все это я стараюсь придумать в ансамбле вместе с авторами и режиссером. Так и складывается персонаж.Среди моих героинь есть фаворитки, это однозначно, и Жанна — одна из них. Я влюблена в эту женщину, в ее смелость, в то, насколько она открыта этому миру, непосредственна, как ребенок, любопытна. Она невероятно честная и очень веселая. Я ее обожаю.Между первым и вторым сезоном проходит совсем мало времени, и искать какую-то большую дельту в поведении Жанны просто нет возможности. Для зрителей она поменяется в том смысле, что отстоит свою любовь, признается себе в том, что она любит, не убежит в этот раз от себя, а ответит себе честно. А во всем остальном останется такой же, как и была: ветреной, смешной, веселой.Мне кажется, что самый главный посыл нашего сериала заключается в том, чтобы мечтать и реализовывать свои мечты в любом возрасте. Доводить до конца. Ставить цель и исполнять ее. И в 40 лет жизнь только начинается! Никогда не поздно что-то делать, что-то менять и радоваться переменам и жизни.Каждая новая роль — это, конечно, вызов самой себе. Тем более, такая необыкновенная роль, как инопланетянина. Но никаких сложностей не было, был процесс. Нужно было придумать эту девушку, которая прилетела на нашу планету и знакомится с ней, как она принимает правила игры, как потихоньку из инопланетного существа трансформируется в человека, продумать ее повадки, жизнь, быт, как-то сделать ее объемной. Наверное, это было самым интересным. В этом, в общем-то и есть актерская задача. При подготовке мы также многое обсуждали и придумывали с Максимом дома, смотрели кино про инопланетян.Со своим мужем мы очень давно работаем вместе, со студенчества. Мы можем что-то придумывать, обсуждать, чем-то делиться. Мы вместе отстаиваем свои придумки, защищаем идеи. Мы — команда. И, конечно, я всегда радуюсь, когда мы снимаемся вместе.На пробах «Первокурсниц» я была в розовых штанах, в которых позже и снималась в первом сезоне. На «Планетян» я ничего не приносила, но потом очень многое придумывала, даже в плане грима, самостоятельно. Я вообще стараюсь везде поприсутствовать: и в костюм влезть, и в грим, везде что-то свое отстоять, обсуждать, потому что кино — это коллективное дело, и это всегда приносит свои результаты.Я очень жадная до работы, люблю разные роли, от драмы до комедии, поэтому стараюсь рассматривать любые предложения. Не могу раскрывать всякие секреты, конечно, но сейчас будут выходить мои новые проекты, и там я, надеюсь, буду разной, другой, интересной.У меня были замечательные педагоги и великий мастер, каждый по-своему меня поддержал. Я помню каждую мотивационную реплику, но я не могу их озвучивать, потому что это очень личное. Я желаю, чтобы у каждого студента были такие преподаватели, как у меня, которые взращивают своих учеников в любви. Это очень важно, и потом это дает огромную внутреннюю опору на долгие-долгие годы.