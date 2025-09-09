Екатерина Стулова: «Среди моих героинь есть фаворитки, и Жанна — одна из них»

«Первокурсницы» возвращаются на экраны после каникул! Премьера второго сезона комедийного сериала состоится 8 сентября на ТНТ. Сорокалетние студентки Настя (Анна Уколова) и Жанна (Екатерина Стулова) вновь сядут за парты родного института, будут влюбляться и даже запустят собственный кулинарный бизнес. А немного позже, 22 сентября, мы увидим Екатерину Стулову в другом проекте телеканала — сериале «Планетяне», за который на фестивале «Пилот» актриса и ее супруг Максим Лагашкин получили приз как лучший актерский ансамбль. Мы решили расспросить Екатерину о ее любимых героинях, веселом студенчестве и обязательных атрибутах на пробах.
фото: предоставлено ТНТ
Каково было вернуться в проект «Первокурсницы»? Соскучились ли вы, пока были на «каникулах»?
Конечно, я скучала по «Первокурсницам» и ждала второй сезон. Я очень люблю своих партнеров по этому проекту и свою героиню Жанну. Я была рада, что большая часть людей, которые снимали первый сезон, осталась и во втором. Это было очень приятно, потому что мы — одна большая семья.
Во втором сезоне Жанна с Настей запускают кулинарный стартап. А можете поделиться рецептом хорошей зрительской комедии: какие ингредиенты должны в ней быть?
На мой взгляд, хорошая комедия — это добрая комедия, в которой изначально заложена человеческая, добрая, красивая история. У нас это точно есть в «Первокурсницах», и это 100% залог зрительской любви.
Вы учились в ГИТИСе, где познакомились и с Максимом Лагашкиным, и с коллегой по кадру Анной Уколовой. А какие истории из вашей студенческой жизни могли бы послужить основой для сериала?
Период, когда ты студент, — это очень яркое время в жизни любого человека. Во-первых, это возраст, когда ты можешь много чего себе позволить, совершаешь много разных проб, учишься. Конечно, это период большой любви. Понятно, что происходило много разных комедийных ситуаций, в моем случае это было падение со второго этажа ГИТИСа и не только. Конечно, можно что-то вспомнить, но не все можно рассказывать. Было много яркого, и я считаю, что на этом можно построить не один сериал и не один сезон.
фото: "Первокурсницы-2" / ТНТ
Жанна из «Первокурсниц» — не первая легкая на подъем и кокетливая героиня в вашей фильмографии. В чем секрет игры таких энергичных женщин? И как сделать каждую героиню одного типажа особенной?
Наверное, я просто по своей сути очень энергичная, веселая, я из себя все это беру, черпаю, что-то придумываю. Что делает каждую героиню особенной? Ну, во-первых, это прописывается в истории. Одна яркая хулиганка, вторая сексуальная, третья деревенская, четвертая мама и одинокая женщина. В общем, у каждой есть какая-то отличительная черта, которая дает мне направление, куда двигаться, поэтому они получаются разные. Работа актера в этом и заключается, чтобы делать каждую героиню особенной и отличной от других.
Что больше всего цепляет вас в героинях и как много собственных находок вы добавляете в уже прописанные образы?
Ну, конечно, характер, их личная история. Я стараюсь что-то придумать, приношу какие-то домашние заготовки, свои собственные находки, которые появляются, когда я читаю, фантазирую или думаю про персонажа. В случае с Жанной я на пробах была все время кудрявая, сильно кудрявая, с таким вот мелким завитком. Это оставили в сезоне. Жанкин смех, смелость и отчаяние в некоторых поступках, ну и какие-то маленькие нюансы, как она говорит, ходит, реагирует — все это я стараюсь придумать в ансамбле вместе с авторами и режиссером. Так и складывается персонаж.
Вы не раз говорили, что любите своих героинь. Есть ли среди них фаворитки и можно ли сказать, что Жанна — в их числе?
Среди моих героинь есть фаворитки, это однозначно, и Жанна — одна из них. Я влюблена в эту женщину, в ее смелость, в то, насколько она открыта этому миру, непосредственна, как ребенок, любопытна. Она невероятно честная и очень веселая. Я ее обожаю.
фото: "Первокурсницы-2" / ТНТ
Как меняется Жанна во втором сезоне? Сможет ли она удивить зрителей своими поступками и решениями?
Между первым и вторым сезоном проходит совсем мало времени, и искать какую-то большую дельту в поведении Жанны просто нет возможности. Для зрителей она поменяется в том смысле, что отстоит свою любовь, признается себе в том, что она любит, не убежит в этот раз от себя, а ответит себе честно. А во всем остальном останется такой же, как и была: ветреной, смешной, веселой.
Какие, как вам кажется, самые важные уроки «Первокурсницы» подарили лично вам и способны подарить зрителям?
Мне кажется, что самый главный посыл нашего сериала заключается в том, чтобы мечтать и реализовывать свои мечты в любом возрасте. Доводить до конца. Ставить цель и исполнять ее. И в 40 лет жизнь только начинается! Никогда не поздно что-то делать, что-то менять и радоваться переменам и жизни.
Теперь хотелось бы поговорить про еще один проект, который тоже скоро выйдет на ТНТ, про «Планетян». С какими самыми неожиданными вызовами вам пришлось столкнуться на съемках этого сериала?
Каждая новая роль — это, конечно, вызов самой себе. Тем более, такая необыкновенная роль, как инопланетянина. Но никаких сложностей не было, был процесс. Нужно было придумать эту девушку, которая прилетела на нашу планету и знакомится с ней, как она принимает правила игры, как потихоньку из инопланетного существа трансформируется в человека, продумать ее повадки, жизнь, быт, как-то сделать ее объемной. Наверное, это было самым интересным. В этом, в общем-то и есть актерская задача. При подготовке мы также многое обсуждали и придумывали с Максимом дома, смотрели кино про инопланетян.
Вы не первый раз появляетесь в кадре со своим супругом Максимом Лагашкиным. Каково это — играть главные роли вместе?
Со своим мужем мы очень давно работаем вместе, со студенчества. Мы можем что-то придумывать, обсуждать, чем-то делиться. Мы вместе отстаиваем свои придумки, защищаем идеи. Мы — команда. И, конечно, я всегда радуюсь, когда мы снимаемся вместе.
фото: "Планетяне" / 1-2-3 Production
Вы рассказывали, что иногда берете на пробы какие-то конкретные вещи, дополняющие образы. Что вы брали с собой на «Первокурсниц» и «Планетян»? Может, какие-то предметы стали потом атрибутами этих героев?
На пробах «Первокурсниц» я была в розовых штанах, в которых позже и снималась в первом сезоне. На «Планетян» я ничего не приносила, но потом очень многое придумывала, даже в плане грима, самостоятельно. Я вообще стараюсь везде поприсутствовать: и в костюм влезть, и в грим, везде что-то свое отстоять, обсуждать, потому что кино — это коллективное дело, и это всегда приносит свои результаты.
Возможно, есть какие-то еще более необычные, экспериментальные роли или просто те, в которых вы пока себя не пробовали, но хотели бы?
Я очень жадная до работы, люблю разные роли, от драмы до комедии, поэтому стараюсь рассматривать любые предложения. Не могу раскрывать всякие секреты, конечно, но сейчас будут выходить мои новые проекты, и там я, надеюсь, буду разной, другой, интересной.
В начале учебного года хочется узнать, какие советы вы могли бы дать начинающим актерам? И чьи слова оказались самыми важными для вас, когда вы были первокурсницей?
У меня были замечательные педагоги и великий мастер, каждый по-своему меня поддержал. Я помню каждую мотивационную реплику, но я не могу их озвучивать, потому что это очень личное. Я желаю, чтобы у каждого студента были такие преподаватели, как у меня, которые взращивают своих учеников в любви. Это очень важно, и потом это дает огромную внутреннюю опору на долгие-долгие годы.
