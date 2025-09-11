Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Валерия Бурдужа: «В нашем мире женщинам с детьми сложнее дается выбор в свою пользу»

11 сентября 2025
На телеканале «Dомашний» 12 сентября состоится премьера сериала «Без вины виноватая». В центре истории – Кристина, она замужем за успешным блогером Евгением, но за маской идеального супруга скрывается монстр: он избивает и изменяет жене. Однажды Кристина решается на отчаянный шаг – собирает вещи и уходит, не имея ни поддержки, ни крыши над головой, но все еще веря в любовь. Исполнительница главной роли Валерия Бурдужа рассказала нам о своей героине, необычной фамилии и воспитании сыновей.

Валерия Бурдужа: «В нашем мире женщинам с детьми сложнее дается выбор в свою пользу»
фото: Актерское агентство AGNI-KINO

Как бы вы охарактеризовали Кристину изнутри, как вы ее чувствуете?

Это женщина, которая старалась для всех быть удобной. Хорошей дочерью для мамы, замечательной женой для мужа. Но в определенный момент своей жизни она поняла, что перестала жить, а просто существовала. Потеряла себя и свою любовь к себе.

А как бы вы к ней отнеслись, если бы смотрели со стороны?

Отнеслась бы с пониманием и предложила свою помощь, предложила открыто поговорить в режиме диалога. Иногда полезно проговорить вслух свои страхи и задать себе вопрос: «А где я в этой истории? что я чувствую?»

Кристина не первая ваша героиня, которая подвергается насилию. Анна в «Спасти Анну» тоже терпела до поры. Чем Анна и Кристина похожи, а чем отличаются?

Это разные героини и разные обстоятельства их жизни. Если мы берем Кристину, то видим человека, который с рождения выполнял функцию «хорошей дочери», а потом «хорошей жены». А если мы рассматриваем Анну, то перед нами женщина с ребенком. В нашем мире женщинам с детьми сложнее дается какой-то выбор в свою пользу. Всем хочется всегда сохранить семью, поэтому будут бороться до конца. Я бы даже добавила здесь чувство страха остаться одной с ребенком. А похожи они лишь в том, что очень долго молчали и боялись сделать главный шаг в своей жизни.

Валерия Бурдужа: «В нашем мире женщинам с детьми сложнее дается выбор в свою пользу»
фото: "Без вины виноватая"/Dомашний

Почему, на ваш взгляд, женщины терпят насилие и неверность мужей?

Это сложный вопрос. Для меня насилие и неверность – разные ситуации. Сама я с насилием не сталкивалась, поэтому мне сложно рассуждать на эту тему. А вот тема неверности мне близка. Отвечу так: скорее всего, это страх остаться в одиночестве. У кого-то уже возраст не тот, чтобы искать что-то новое. Кто-то не уверен в себе и в завтрашнем дне. А кто-то хочет, чтобы у детей была полная семья, так как знают, что такое неполная семья. А кто-то боится, что осудят, скажут: «Да как ты могла?!» или «Почему раньше не ушла?!». Да никто не знает, как правильно поступить, пока сам не столкнется с такими проблемами. Однако, мне кажется, что об этом надо говорить для того, чтобы женщины знали, что они не одни. У каждой женщины бывают жизненные трудности. И как мне кажется, женская энергия, объединение творят чудеса.

Еще один сериал на «Dомашнем» с вашим участием «По ступеням любви». Ваша героиня Ольга ведет расследование. Приходилось ли вам когда-то что-то расследовать?

Да, сталкивалась и с личными расследованиями, и с пропажей потерянных вещей. Про личное рассказывать не буду. А вот если вам нужно найти какую-то вещь, то можно три раза сказать: «Надежде Павловне Кахановой дарю … (называете вещь, которую потеряли» и сразу идти искать. Работает! (улыбается)

Давайте вспомним еще одну вашу героиню из сериала «Dомашнего» «Одиночества. net». Татьяна хочет найти счастье на сайте знакомств. Как думаете, это реально?

Да, это реально! Я сама в этом убедилась: лично помогла так подруге найти свое счастье. И вот в ноябре уже будет свадьба. Так что верьте всегда в любовь! Никто не знает, где вы встретите свою половинку!

Одиночества.net (2023)
фото: "Одиночества.net"/Dомашний

Свои половинки находят и другие ваши героини – Светлана («На реке»), Мария («Груз прошлого»), Ирина («Без памяти любя»). Возможно, кто-то из девушек научил вас чему-то, а кто-то помог переосмыслить моменты жизни.

Ох, ну я у каждой своей героини чему-то учусь. Героини Светлана и Маша связаны с медициной. А мне всегда хотелось сыграть такие образы, так как у моей мамы медицинское образование. Как мне кажется, эта профессия диктует определенный характер, побуждающий бороться за жизнь других людей до конца. Но ни одна из моих героинь мне не близка, хотя к каждой что-то добавляла от себя.

А какая из героинь или съемки какого проекта вам больше всего запомнились?

Все проекты на «Dомашнем» для меня разные. Я очень люблю «Одиночества.net.». Там случилась у меня любовь в творчество режиссера этой картины, Евгении Юстус, с которой мы и на данный момент очень тесно общаемся и стали близкими людьми. «Груз прошлого», «На реке», «Без вины виноватая», «Спасти Анну» - вторая моя любовь к режиссеру Дмитрию Сорокину. Он знает, что я могу, а мне важно, чтобы на площадке был контакт с режиссером, чтобы мы чувствовали друг друга. И я бесконечно благодарна всем своим партнерам в этих проектах! С кем-то мы теперь даже играем в одном спектакле, а с кем-то всегда при встрече крепко обнимаемся и вспоминаем нашу работу. Мне очень везет с людьми!

На реке (2023)
фото: "На реке"/Dомашний

У вас двое маленьких сыновей. Если сравнить годы их рождения и годы выхода проектов, можно предположить, что вы снимались, будучи в положении…

Верно подметили! Был проект, где я снималась беременной первым сыном. Но так как срок был маленьким, никто особо не замечал, кроме режиссера, который как-то подошел ко мне и спросил: «Ты что, беременна?». А я так сильно испугалась этого вопроса, что ответила: «Нет, это просто вздутие. Плохо ем». (смеется) Но он не сдался и сказал: «Ну ладно… просто ты всегда гладишь свой живот.. вот я и спросил». А если мы берем проекты «Dомашнего», то проект «Без памяти любя» должен был запуститься летом, а я в тот момент уже знала, что беременна вторым ребенком. Но проект заморозили и перенесли на год. Я успела родить, прийти в форму и выйти на съемки. Но если честно, по моим щекам там видно, что родила я только три месяца назад. Но только тссс, это секрет. (улыбается)

Все между нами! Кстати, про щеки, которые могут стать частью образа. А образы актрисы меняют часто.

Тут, конечно, спасает парик и золотые руки художников по гриму.

Без памяти любя (2022)
фото: "Без памяти любя"/Dомашний

У вас красивое запоминающееся, выразительное лицо. Узнают ли вас в обычной жизни?

Спасибо большое, мне приятно. Да, узнают конечно. Но чаще всего мою фамилию не помнят и просят напомнить. Или говорят: «Знаете, вы так похожи на одну актрису!». И говорят, что я очень милая. (улыбается)

Фамилия у вас точно не простая! Как вам живется с фамилией Бурдужа?

Я очень люблю свою фамилию! Чаще всего спрашивают: «А откуда такая фамилия?». Отвечаю, что это молдавская фамилия, которую мне передал мой папа. И я очень горжусь своей фамилией и хочу вернуть ее себе в паспорт. Когда я была в браке, то по паспорту была под фамилией мужа. А теперь хочу вернуть себе обратно себя. И больше я не буду её менять!

Вы уже рассказали, что у вас два сына. Приходится ли «осваивать» мальчишеские игры и забавы?

Мне приходится разбираться во всех трансформерах. Как они называются, что делают или как собираются. Люблю с ними играть в футбол, но тут я сама получаю удовольствие. Ну и конечно иногда чувствую себя тренером по единоборствам: надо рассудить, разнять, успокоить. (смеется) Да, бывает иногда сложно и тяжело одной с мальчишками, но я взамен получаю такую мощную силу.

Валерия Бурдужа: «В нашем мире женщинам с детьми сложнее дается выбор в свою пользу»
фото: "Груз прошлого"/Dомашний

Чем удивляют Даниил и Александр?

Они очень разные. Младший Даниил удивляет своим внутренним миром. Он мечтатель. Любит лепить, рисовать, слушать, сочинять. А Александр удивляет своим характером воина. Он маленькая ракета. Любит бегать, прыгать, танцевать и ярко проявлять свои эмоции и чувства. Даниил - это чувства, а Александр - это эмоции. Мои пацаны!

Какая вы домашняя?

Ой, я очень домашний человек. Вообще, дом, быт, семья - моя сила, мой источник энергии. Я люблю убираться, готовить для своих мальчишек, а еще люблю танцевать. У меня всегда дома играет музыка. Еще люблю наши просмотры мультфильмов с попкорном и газировкой. Люблю создавать уют и комфорт. А еще люблю гостей. Так что приходите, накормлю, напою и под душевные рассказы уложу спать. (улыбается)

Сериал «Без вины виноватая» на телеканале «Dомашний» 12 сентября.

«Без вины виноватая». ТВ-ролик

Евгений Червон
"Без вины виноватая" (2025)
"Без памяти любя" (2022)
"На реке" (2023)
"По ступеням любви" (2024)
