Валерия Бурдужа: «В нашем мире женщинам с детьми сложнее дается выбор в свою пользу»

анонс

9 сентября Екатерина Стулова: «Среди моих героинь есть фаворитки, и Жанна — одна из них» Актриса о продолжении «Первокурсниц», новом сериале «Планетяне» и работе с мужем Максимом Лагашкиным

8 сентября Полина Денисова: «Не нужно бояться своих странностей, иногда они оказываются самым ценным в нас» Актриса о съемках фильма «Три свадьбы и один побег», важности родительской поддержки и желании светить

5 сентября Екатерина Суворова: «Моя мечта частично сбылась, мне удалось сыграть Василиссу в кино» Актриса о съемках в фильме «Сказки темного леса. Ворожея» и любимых сказочных персонажах