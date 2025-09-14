Александр Константинов: «Быть собой – один из распространенных человеческих страхов»

Если бы все сериалы «Dомашнего» надо было объединить одним названием, то вполне подошло бы это - «Победы любви». Смотрите сами: любовь лечит, любовь спасает, любовь дает надежду, любовь создает новую жизнь – и часто все это вопреки всему. Да, иногда герои мелодрам, как собственно и зрители, не замечают любовь, но как известно, от нее не спрятаться, не скрыться, она настигнет. Об этом и рассказывает новый сериал с таким говорящим названием «Победа любви». Одну из главных ролей в нем сыграл Александр Константинов, с которым мы поговорили о его героях, партнерах на съемочной площадке, детях и занятиях йогой.
Ваш Виктор - верный друг семьи своего погибшего много лет назад товарища Олега, которого играет Юрий Батурин. Он помогает его жене Любе в исполнении Дарьи Калмыковой, опекает сына Ваню, чью роль исполняет Илья Крупенин…
Олег был настоящим другом Виктора. У них не было ссор, они ничего не делили, не было какого-то противостояния. Олег был счастлив в семейной жизни, они с женой ждали ребенка. Но в один момент все в буквальном смысле перевернулось: Олег работал водителем автобуса, и в критической ситуации он развернул автобус с пассажирами так, что подставил под удар водительское кресло. Он погиб, все пассажиры спаслись. Люба осталась беременной вдовой, и Виктор остался единственным, кто помогал решать бытовые вопросы, воспитывать Ваньку. Лично мне странно, почему они не вместе, и почему Виктор только через 18 лет проявляет свои чувства? Причем это случается в тот момент, когда у каждого из них появляется какая-то личная жизнь.
Наверное, было все по привычке…
А тут появляются люди, которым наши герои становятся интересны. Виктор и Люба начинают смотреть друг на друга глазами мужчины и женщины. Неожиданно для себя самих они понимают, что ревнуют…
Оставим в тайне путь, которым они придут к победе. Ваши партнеры хорошо знакомы зрителям «Dомашнего». А вам?
С Юрой Батурином сто лет назад мы снимались в сериале «Ефросинья». С тех пор мы вместе не работали, хотя на пробах встречались. Юрий мне импонирует: он отец, воспитывает сына, да и во многом он такой же, как и я. А с Дарьей мы раньше не сотрудничали, но уверен, мы еще сыграем вместе. Сейчас же актеры стали в большинстве своем узкопрофильные: кто-то снимается в мелодрамах, кто-то в детективах, есть комедийные артисты, есть мелодраматические. Таких, как Юрий Никулин, универсальных артистов, которые могут играть и супердраматические роли, и комедийные, и в цирке выступать - единицы. Такая была школа.
Время диктует свои правила игры.
И наверное, они правильные. Потому что есть у каждого своя ниша, и если вывезет куда-то еще, надо выжить: начинаешь нырять на другую глубину, на такие камни наткнешься, что можно искалечиться. Лучше делать свое дело спокойно и профессионально.
Давайте поговорим о самых искренних и талантливых партнерах – детях.
С детьми, которым меньше 12-ти, подружиться и поработать, и завоевать их внимание не составляет труда! У меня был проект «Таёжный папа», так дети, там была двойня мальчик и девочка, от меня не отлипали. Мы много смеялись, иногда дурачились.
У вас у самого трое детей: двойняшкам Оливии и Климу – 12 лет, младшей Теоне – 7 лет).
Их возраст для меня понятен, и я знаю, о чем с ними говорить, в какие игры они играют, какие у них герои. А вот с теми, кто постарше уже сложновато. Пока нет опыта. (смеется)
Осознаете, что через два года старшие получат паспорта?
Неужели уже через два? Даже не представляю! Есть, конечно, как бы взрослые проявления у Оливки и Клима, но чтоб паспорта… Они еще абсолютно дети!
А чем они увлекаются сейчас?
Учатся в школе, языки изучают, растут, развиваются, мир познают. Старшие ходят в более классическую, я бы сказал, консервативную школу, а с младшей мы решили устроить эксперимент и отдали в школу с максимально свободным подходом. Там детям позволено многое. Можно приходить в любой одежде, и праздников огромное количество: праздник дерева, праздник бабушки, праздник варенья! А есть даже день, когда нельзя приходить с рюкзаками и портфелями…
А в чем тогда учебники приносить?!
В чем придумаешь: в кастрюле, в шапке, в чемодане, кто-то с дипломатом из советских времен приходит. Что найдешь, в том и принесешь. А на переменах они бегают, играют в футбол, лазают, прыгают, орут! Понимаю, что это кошмарный сон учителей, но у ребенка абсолютно здоровая психика. И им прививают общечеловеческие ценности: уважение к старшим, любовь общечеловеческая. Мы с Кариной (жена Александра - прим.ред.) были удивлены такому отношению, системе.
И актеры, и школьники заучивают огромное количество текста и иногда сделать это надо в моменте, быстро. Делитесь со своими школьниками какими-то актерскими фишками?
Конечно! Например, учим вместе немецкий, включая ассоциативную память: любое слово разбираем на части и придумываем ассоциации с русскими словами. Дети начинают запоминать лучше и развивают мышление, фантазию. Кстати, иногда смешные ассоциации возникают. Времени на все уходит много, зато я понимаю, что в школе на уроке они не переживают, отвечают уверенно, и появляется стимул хорошо учиться. Оливия учится с удовольствием и оценки отличные. Климу сложнее, много отвлекающих факторов: друзья, сетевые игры.
Вы говорили, что перед съемками сериала «Комитет» заучивали огромные тексты на английском, не зная языка. Подтянули язык с детьми?
Я попытался даже освоить азы санскрита! Интересно и сложно: мертвый язык-то, а если не практикуешь разговорную речь, языком не овладеешь. С английским у меня примерно такая же история. Нет практики.
Но вы бываете в Индии, а там английский в ходу.
Еще как! (смеется) Видели когда-нибудь, как наши люди на русском языке индусам что-то рассказывают? Шпарят на чисто русском, очень эмоционально долго говорят, а индус ничего не понимает, но кивает головой, и просто не может отойти в силу уважения к белым людям.
Индия – страна, которая должна принять. Как она вас встретила?
Люди мне рассказывали, что в Индии с ними происходили реально неприятные вещи: одни падали с байка и лежали в больнице, другие теряли паспорт, третьих обкрадывали… С Кариной мы были в Индии первый раз в 2012 году, и нас все напасти миновали. А когда мы поехали в 2023-м с детьми, Индия подкинула нам испытания в виде болезни детей. Ничего сверхсерьезного: ветрянка, которую привезли из Москвы, акклиматизация, но когда в чужой стране… Плюс мы не сразу нашли жилье. Но потом и быт наладился, и все выздоровели. Преодолели первое принятие, и Индия благословила и одарила нас и погодой, и практиками, и людьми.
Насколько длительным был ваш опыт жизни в Индии с детьми?
Около полугода. У нас в планах было проехаться по нескольким местам, посетить знаковые для индусов святые храмы, но программу пришлось скорректировать. Но все равно мы много где побывали, много чего испытали, попробовали. И там я первый раз попробовал преподавать йогу людям.
А как вы их собирали?
Сарафанное радио. Сначала один, потом подтянулись друзья, потом еще кто-то подошел. Через три месяца на пляже собиралось уже человек 35. Все местные отдыхающие знали, что условно каждый вторник, пятницу во сколько и где мы тренируемся.
Дети прониклись Индией, ее историей, философией?
Им было интересно, храмы в Индии очень самобытные. Но они тогда были очень маленькие, и для них пока это, скорее, зрелище, чем философия.
Семья стала вас поддерживать в вегетарианстве?
Нет. Но здесь влияние бабушек, социума, которые считают, что если не поесть мяса, то и сам рассыплешься, и сил не будет, и голова соображать перестанет. Меня это не напрягает, уверен, что рано или поздно, они сами придут к изучению йоги. Йога не про тело. Любое действие, любая сфера человеческой жизни связана с йогой. Это целостное учение, уходящее корнями в древнеиндийскую мудрость. Первые упоминания о йоге встречаются в «Ригведе» – в «Песне богов», где она описывается как «упряжка», символ управления, обуздания. Но наиболее полно йога раскрывается в «Бхагавад-гите». Именно там, среди диалогов богов Кришны и Арджуны, она предстает не просто как физическая практика, а как путь осознанной жизни, единения с высшим. Настоящая йога – в умении видеть связь всего.
Знаю, что уже в Москве вы продолжаете практиковать и преподавать йогу, организуя ретриты – семинары, посвященные духовным практикам. Кто приходит на них?
Обычные люди, которые знают меня в основном по сериалам. Есть и давно увлеченные йогой, мастера, которые в практике 20-летним стажем.
И что вы хотите им показать? Чему научить?
Быть собой – один из распространенных человеческих страхов среди людей. Люди не понимают, как быть собой. А изначально нужно разобрать тело, то есть, нужна хатха-йога, чтобы в мосты вставать, на шпагат садиться на руках - это снимает зажимы. Надо тело сделать свободным, мягким. Этим мы занимаемся на практиках. Приятно, когда люди даже после четырех дней ретрита, говорят: я вообще не знала, что вот так вот могу! Не знал этого о себе, и это не видел!
Знаю, что ваши ретриты имеют одну необычную составляющую – актерское мастерство.
После прочтения «Бхагавад-Гиты» я понял, что актерское мастерство, по сути, это и есть карма-йога, йога проявлений. Когда Кришна говорит о карме: «Откажись от плодов своей деятельности, откажись от результата, оставь это мне, и ты освободишься, станешь свободным». В момент, когда ты, как актер, отказываешься от себя, и начинаешь жить, как твой герой, ты думаешь, как он, делаешь, что он делает, оправдываешь, почему он совершает такие поступки, придумываешь его движения, ты по сути занимаешься йогой, уходишь в глубокую медитацию. Так что все логично! Более того, людям, не связанным с нашей профессией, интересно прикоснуться к этому миру.
А ведь и правда, все логично! К вопросу о медитациях: практикующие йогу люди абсолютно спокойны. Вас может вывести из себя, да так, чтоб все попрятались по углам?
Не, ну такого не бывает, что все прячутся. (улыбается) Меня только вывести Каринка может. Причем какой-то элементарной ерундой. Но мы столько лет вместе, и я уже с ней настолько сросся, что ее воспринимаю как себя. Так что если и злюсь на нее, то понимаю, что злюсь-то на себя. Понимаю, что это вызвано либо моими мыслями, либо сбоем биологического процесса в моем организме. Где-то может быть гормон какой-то не выдержал и прыганул. (смеется) Так что никто не страдает, возможно, и не замечает, что что-то во мне вспыхнуло, а уж самого себя успокоить, не сложно.
Если помечтать, где для вас было идеальное место для жизни?
Я не был на Байкале, на Алтае… Мне кажется, там красиво: леса, вода, горы… И моя родина - Крым. Был на съемках в Крыму, выбежал утром на пробежку, вдохнул воздух, пахло травой, она еще не выжженная, но уже немножечко под крымским солнцем нагретая. Вдохнул, и меня окунуло в детство. Бегу и думаю: как же хорошо, когда можно просто бежать утром и дышать этим воздухом...
До Байкала просто так не доехать, а в Крым можно и на машине. Какой самый долгий путь на машине вы с семьей преодолели?
Недавно забирал семью из Казани, это примерно полторы тысячи километров. Легко преодолели, без последствий, не считая трех штрафов за превышение скорости (улыбается)
Машину водить вас учила Карина. Сейчас пускаете ее за руль?
