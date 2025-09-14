Александр Константинов: «Быть собой – один из распространенных человеческих страхов»

анонс

11 сентября Валерия Бурдужа: «В нашем мире женщинам с детьми сложнее дается выбор в свою пользу» Актриса – о сериале «Без вины виноватая», необычной фамилии и своей семье

9 сентября Екатерина Стулова: «Среди моих героинь есть фаворитки, и Жанна — одна из них» Актриса о продолжении «Первокурсниц», новом сериале «Планетяне» и работе с мужем Максимом Лагашкиным

8 сентября Полина Денисова: «Не нужно бояться своих странностей, иногда они оказываются самым ценным в нас» Актриса о съемках фильма «Три свадьбы и один побег», важности родительской поддержки и желании светить