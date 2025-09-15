Кино-Театр.Ру
Владислав Ценёв: «Не нужно сидеть и ждать, когда тебя снимут в кино, которое сразу возьмут в Канны»

интервью >>
15 сентября 2025
В российском прокате – «Семейное счастье». Второй полнометражный фильм Стаси Толстой, созданный по мотивам романа Льва Николаевича Толстого. В нем оставшаяся сиротой 17-летняя Маша (Евгения Леонова) выходит замуж за своего опекуна – друга покойного отца – Сергея Михайловича (Евгений Цыганов), но семейная жизнь проходит проверку не только ссорами и обидами, но и соблазнами светского общества. Роль обольстителя Маркиза в фильме сыграл Владислав Ценёв. Мы поговорили с актером о «Семейном счастье», погружении в актерскую профессию, продюсерском дебюте и работе со Стасей Толстой и Кириллом Серебренниковым.

Владислав Ценёв: «Не нужно сидеть и ждать, когда тебя снимут в кино, которое сразу возьмут в Канны»
фото: "Семейное счастье"/пресс-служба компании "Наше кино"

Как в твоей жизни появилось «Семейное счастье»?

Это на самом деле прикольная история. В 2023 году я снимался в Санкт-Петербурге в сериале «Всё ОК», и после съемочного дня вернулся в отель на Васильевском острове, а возле него стоит Стася Толстая. Мы с ней заочно были знакомы, а тут узнали друг друга лично – оказывается, она тоже была в Петербурге на съемках, правда, другого проекта. Мы разговорились и вместе с ней и еще одним моим другом пошли гулять по городу, много болтали о творчестве, о кино, и вдруг она говорит: «А ты – герой моего фильма». Хотя я тогда вообще не знал, что Стася не только актриса, но и режиссер, сценарист. Она собиралась снимать картину про рок-музыканта, мы даже записали пробы, и с этой историей она пошла в компанию «Рок» Алексея Учителя. Но помимо этого проекта у нее было еще два готовых сценария, в том числе «Семейное счастье», которое в итоге и понравилось Алексею Ефимовичу. Пока Стася проходила все этапы утверждения сценария и подготовки к запуску фильма, мы с ней сдружились, и она решила меня позвать на роль Маркиза, которого она тогда хотела сделать французом или итальянцем, и я даже на пробах говорил с акцентом, но потом мы все-таки решили, что акцент этому герою не нужен.

Для Евгении Леоновой это была одна из первых ролей. Ты с ней чувствовал себя более опытным артистом?

Для Жени это была самая первая роль, но я не из тех актеров, которые кого-то учат и говорят, как играть. Я не очень понимаю и не очень люблю такое поведение, мне оно кажется странным. Мне гораздо ближе энергия партнерства и помощи, и мы с Женей, скорее, направляли друг друга, создавали пространство доверия, доброты, спокойствия и старались выполнять задачи, которые ставила перед нами режиссер.

Владислав Ценёв: «Не нужно сидеть и ждать, когда тебя снимут в кино, которое сразу возьмут в Канны»
фото: "Семейное счастье"/пресс-служба компании "Наше кино"

«Семейное счастие» не самый очевидный для фильма выбор произведения Льва Николаевича Толстого. Ты читал его до того, как Стася позвала тебя на проект?

Признаюсь честно, я вообще не читал «Семейное счастие». Вот Евгений Цыганов читал, потому что играет главную роль, и про его героя у Толстого написано много, а в моем Маркизе от того, который упоминается у Льва Николаевича, ничего не осталось, недаром и сама Стася постоянно говорит о том, что ее фильм создан именно по мотивам толстовского романа.

Тем не менее в фильме мне показалось, что твой Маркиз практически предтеча Вронского.

Такая интерпретация тоже возможна, но все-таки Вронский – один из ключевых персонажей «Анны Карениной», в то время как Маркиз – это некая вспышка в жизни Маши, мимолетная иллюзия выбора, он показал, что может быть по-другому, старался ее не ранить, но она выбрала в итоге семейное счастье.

Такие вспышки, на твой взгляд, нужны в отношениях мужчины и женщины, когда речь уже идет о браке и семье?

Мне кажется, это может быть проверкой, этапом работы над отношениями. Если говорить в контексте фильма, то тут более объемная ситуация. Главная героиня выросла в четырех стенах с родителями и друзьями родителей, училась жизни на французских романах, а какого-то социума, в том числе близкого ей по возрасту, вокруг не было. И тут она попадает в новый для нее мир. И это очень важная составляющая жизни: когда ты открываешься миру, узнаешь его с разных сторон, исследуешь всевозможные его грани. Маркиз же открыл Машу в первую очередь как женщину, дал ей возможность увидеть себя со стороны. В отличие от Сергея Николаевича – эдакого скуфа, который просто хочет семейного спокойствия и не дает Маше почувствовать свободу, свою женственность, свою энергетику.

Семейное счастье (2025)
фото: "Семейное счастье"/пресс-служба компании "Наше кино"

Но у Маркиза же все равно образ коварного обольстителя.

В каком-то смысле, да, но образ этот складывается потому, что ему самому очень не хватает любви. Он травмированный человек, который скрывается под защитной маской, и все эти празднества, тусовки с огромным количеством людей нужны ему для того, чтобы заглушить внутреннюю боль и пустоту.

Возможно, странный вопрос, но опыт работы в таких сериалах, как «Жить жизнь» и «Медиатор», где исследуются в том числе манипулятивные отношения между мужчинами и женщинами, помог ли тебе сыграть такого обольстителя, скрывающего под маской боль?

Это интересный вопрос. Я уверен, что «Жить жизнь» и «Медиатор» помогли мне найти в себе новые грани, о которых я не знал. У этих проектов один режиссер – Артём Аксененко, и он мне очень помог обрести мужскую уверенность, спокойствие, но при этом раскрыл мою теневую сторону, которую я перестал бояться. Я сам по себе хороший, воспитанный парень, стараюсь никому ничего плохого не делать, а в сериалах Артема персонажи у меня не самые однозначные. Особенно в «Медиаторе», где тоже, вроде бы, хороший парень, который просто запутался, опять же из-за нехватки любви, травм детства, и не мог поступать иначе. Отвечая на твой вопрос, опыт предыдущих ролей для меня так или иначе переходит в следующие работы, причем порой это происходит бессознательно. Я сейчас не имею в виду какие-то актерские штампы или клише, а именно, если можно так сказать, жизненный опыт, который я получаю с каждым новым своим персонажем.

Мы с Артемом разговаривали еще перед первым сезоном «Медиатора», и мне он показался не только режиссером, но и психологом, философом.

Мне нравится, как он размышляет, как работает вместе с актером над ролью, такое соавторство бывает крайне редко. Пожалуй, я пока встретил всего пару-тройку таких режиссеров, которые и предлагают что-то актеру, и в то же время дают свободу.

Жить жизнь (2023)
фото: "Жить жизнь"/START

Стася – твоя первая женщина-режиссер?

Кстати, нет. В 2016 году я окончил первый курс и меня сняла в своей короткометражке Наташа Филимонова. Это была моя первая роль, фильм назывался The Egg, он снят по рассказу Энди Вейера, автора «Марсианина». Мне показалась очень интересной мысль этой короткометражки. В ней человек умирает и оказывается на встрече с Богом, долго с ним общается и в итоге понимает, что он есть все люди, когда-либо жившие на Земле. И гении, и злодеи, и великие личности, и обычные граждане, и те, кто убивал в войнах, и те, кто в них погибал. Фильм получал призы на фестивалях и есть в интернете, я там с первых кадров очень смешной, наивный, но уже с бородой. В общем, Наташа была первым моим режиссером, а в уже нынешней, более серьезной карьере Стася стала первой женщиной-режиссером.

Ее метод отличается от режиссеров-мужчин, с которыми ты работал?

Точно отличается! Мне понравилось, как Стася меня увидела с другой стороны и направляла меня. Я ей полностью доверился на площадке, ни разу не подходил к плэйбеку, хотя в последнее время я стал учиться на себя смотреть. Раньше мне это давалось тяжело, я думал, что есть режиссер на площадке, пусть он на плэйбек и смотрит. А недавно я еще работал с Дашей Мороз над вторым сезоном «Секс. До и после», и она мне говорила, что нужно смотреть на плэйбек, даже если полностью доверяешь режиссеру – так ты оттачиваешь свое мастерство. И я с Дашей абсолютно согласен, потому что кино – очень тонкая вещь, но при этом в процессе дает возможность что-то подправить. Это в театре ты вышел играть спектакль, второго дубля нет: вот как пошло – так и пошло. А в кино можно попробовать по-разному отыграть дубли, увидеть себя со стороны, подметить что-то новое, потому что с возрастом, с жизненным опытом меняется и психофизика актера, и мимика, и внешность, и такие тонкости нужно замечать. Я раньше думал, что достаточно просто быть в кадре живым, естественным, но теперь понимаю, что есть еще и очень важная техническая составляющая. Есть прекрасный мастер-класс Майкла Кейна, где он рассказывает и показывает, как по-разному можно произнести фразу «Я люблю тебя» – не моргая, чуть прикрыв глаза, отводя взгляд. И ты, правда, понимаешь, что разные действия выражают абсолютно разные эмоции, несмотря на то, что говоришь одну и ту же фразу. Но это я уже отвлекся от ответа про Стасю. «Семейное счастье» – ее второй фильм, и она часто говорила о том, что ее мастер Сергей Александрович Соловьев любил шутить, что первый фильм режиссера может быть каким угодно, а второй – как раз самый важный в карьере, и с ним обосраться нельзя. Так вот, мне кажется, Стася не подвела своего мастера. При этом и в первой ее картине «Тайное влечение» я уже видел и личность режиссера, и ее желание высказаться, поэтому с удовольствием согласился на совместную работу в «Семейном счастье», и, надеюсь, в будущем нам еще удастся посотрудничать.

Владислав Ценёв: «Не нужно сидеть и ждать, когда тебя снимут в кино, которое сразу возьмут в Канны»
фото: "Семейное счастье"/пресс-служба компании "Наше кино"

Во время работы над ролью ты полностью доверяешься задачам режиссера или привносишь в образ что-то свое?

Безусловно, любой актер привносит в роль свое. Текст на бумаге один, а когда появляется актер, то он начинает оживать по-другому. Хотя когда мы смотрим готовые фильмы, порой возникает ощущение, что оживает не у каждого. Не знаю, почему так происходит. Наверное, дело в отношении к профессии. Если ты с трепетом, максимально искренне работаешь над ролью, то она не пройдет незамеченной, обязательно найдет своего зрителя. Бывает же так, что смотришь на главного героя, и вообще не испытываешь к нему никаких эмоций, а есть человек, который сыграл эпизод на две минуты, и ты сразу же его запоминаешь, хочешь на него смотреть еще больше, потому что видишь, как он горит желанием заниматься своим делом. К сожалению, многие артисты забывают о том, что такое актерская профессия, для кого-то это просто возможность заработать деньги и тщеславное желание засветиться на экране, быть на виду. Мне такой подход не близок. Есть забавный ролик с Гэри Олдманом, где он стоит на баскетбольной площадке и говорит о том, что не умеет попадать мячом в корзину, поэтому и не пытается играть в баскетбол, так какого черта люди, которые не умеют быть актерами, идут в эту профессию?

По энергетике это похоже на монолог мента в исполнении Виталия Хаева в фильме «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова: «Как люди работают на таких серьезных работах?!»

Очень! Я когда этот фильм увидел, сразу в него влюбился. И да, во мне тоже порой возникает подобный протест, правда, я не даю ему выхода. Разве что наедине с собой могу так поорать.

Ты же, кстати, работал с Серебренников. Как ты к нему попал?

Сначала я попал к нему в театр, хотя это далось непросто. Мы с двумя однокурсниками, наверное, год просидели в фойе «Гоголь-центра» в ожидании Кирилла Семеновича. Сначала было лето, потом наступила осень, потом зима, мы делали небольшой перерыв и возвращались весной. Пока Серебренников наконец не сказал: «Да». Просто потому, что мы его достали. Он тогда готовил к выпуску «Палачей» по пьесе Мартина Макдонаха и разрешил нам прийти на репетицию. Мы сидели на галерке, старательно записывали в блокноты реплики, кто откуда выходит, думали, какой бы персонаж подошел нам, следили за тем, как Кирилл Семенович взаимодействует с артистами. И всё, наступил перерыв. А потом Серебренников неожиданно позвал меня в спектакль «Кафка», а затем ввел меня в спектакль «Озеро», который шел на малой сцене. У меня там шесть ролей за полтора часа – такой собственный мини-спектакль, и это было невероятное ощущение. Но через полгода «Гоголь-центр» был закрыт. Потом еще была короткометражка Out of the Box, где Кирилл Семенович собрал артистов «Гоголь-центра» – Сашу Горчилина, Никиту Еленева, Свету Мамрешеву, Ян Гэ, Машу Селезневу, а я играл там роль демона. А уже после этого Серебренников позвал меня на пробы фильма «Лимонов. Баллада», где мы с Одином Байроном и Вадимом Степановым в разных ипостасях появляемся вокруг героя Бена Уишоу – то взаимодействуем с ним, то наоборот мешаем. Это были невероятные съемки – в Риге отстроили масштабные декорации Нью-Йорка, было 400 человек массовки, а потом мы поехали с фильмом на Каннский кинофестиваль.

Владислав Ценёв: «Не нужно сидеть и ждать, когда тебя снимут в кино, которое сразу возьмут в Канны»
фото: Out of the box/more.tv

Я читала, что в Каннах ты всем раздавал свои визитки – это сработало?

Пока нет, но я и тогда был уверен, и сейчас, что это было правильно, нужно же что-то делать и всегда находить возможность для развития. Возможно, кто-то скажет, что сейчас время непростое, поэтому проще бездействовать, но посмотрите на Юру Борисова – возможно всё!

Канны были твоим первым кинофестивалем, но потом ты активно стал участвовать в российских смотрах – в прошлом году на «Короче» с фильмом «Реплика», на «Новом сезоне» было сразу два сериала с твоим участием, в этом году ты был на «Новом движении», на «Пилоте» презентовал свой продюсерский дебют. Фестивали как-то помогают развитию актера?

Некоторые думают, зачем ехать на фестивали, если там нет работ с твоим участием, а я считаю, что это мнение ошибочное. Если в тебе есть энергия, желание работать, харизма и обаяние, то ты получишь то, что хочешь, и фестивали – это, прежде всего, большая возможность наладить профессиональные связи. Сидеть и ждать, когда тебя снимут в кино, которое сразу возьмут в Канны, не мой путь.

Владислав Ценёв: «Не нужно сидеть и ждать, когда тебя снимут в кино, которое сразу возьмут в Канны»
фото: Пресс-служба фестиваля "Пилот"

А как тебя занесло в продюсирование?

Очень просто. Весь прошлый год я постоянно снимался – «Александр I», «Красная поляна», «Чужие деньги» шли практически параллельно, потом «Семейное счастье», следом еще один полный метр «Голосовой помощник», который пока не вышел в прокат. Я был счастлив от количества работы, на этом подъеме уехал в январе отдыхать, а когда вернулся, то узнал, что один проект слетел, второй перенесли на неопределенный срок. И наступила тишина – месяц, два, три… И тут я уже начал рвать на себе волосы, потому что я супер нетерпеливый человек, и для меня сидеть месяцы без работы просто невыносимо, и тогда я решил, что надо двигать наш с режиссером Олегом Паком пилот «Черти». Мы как раз его сняли в прошлом году, когда у меня был небольшой перерыв между съемками, и были деньги, которые я решил вложить в этот фильм. Мы быстро собрали команду, нашли прекрасного линейного продюсера Карину Гайдарову, которая нам все просчитала. Актером я часто наблюдал за работой всех участников съемок и думал, что когда буду продюсером, то создам людям максимально комфортные условия. Поэтому на съемках нашего фильма мы не стали экономить – заказали хороший буфет, нормальный туалет, стулья, где можно немного отдохнуть, хотя я понимал, что вкладываю в проект собственные деньги и мог бы сэкономить. И я ни о чем не жалею. После того, как мы представили проект на «Пилоте» – уже как сцену из будущего сериала «Алчущие», – к нам подошли представители разных платформ, с которыми мы сейчас ведем переговоры, и я надеюсь, что у нас получится создать большой проект.

Последний вопрос, который я задаю всем: чего тебе сейчас не хватает в российской киноиндустрии?

Смелости, риска и, как ни странно, диалога, так как порой возникает ощущение, что никто не может ни с кем договориться. Мы недавно с Дианой Пожарской снимались в студенческом коротком метре – нам понравилась история, поэтому мы согласились работать бесплатно. Но на площадке я вижу, что даже студенты не могут разговаривать между собой, идут по каким-то накатанным индустрией рельсам, и из-за этого начинают делать ошибки. Хотя, казалось бы, это еще молодежь, которая должна гореть своими идеями и желанием привнести нечто новое, изменить правила игры. Кто не рискует, тот не пьет шампанское! Риск и смелость необходимы в кино, именно они придают магию, превращают кино не просто в технический процесс, а в искусство, которое всегда найдет своего зрителя.

«Семейное счастье» в кинотеатрах с 11 сентября.

«Семейное счастье»

Маша Токмашева
