Сергей Степин: «Детство для того и создано, чтобы человек побыл непослушным»

Актриса о сериале «Даниловский тупик», работе с сестрой на площадке и важности смотреть себя со стороны

Глафира Тарханова: «Психолог может подсказать важные детали будущей роли»

15 сентября

Владислав Ценёв: «Не нужно сидеть и ждать, когда тебя снимут в кино, которое сразу возьмут в Канны»

Актер – о «Семейном счастье», продюсерском дебюте и работе со Стасей Толстой и Кириллом Серебренниковым