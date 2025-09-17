Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Москва»
Глафира Тарханова: «Психолог может подсказать важные детали будущей роли»

17 сентября 2025
20 сентября на телеканале «Россия» состоится премьера остросюжетной мелодрамы Владимира Нахабцева «Даниловский тупик» с Глафирой Тархановой в главной роли. Она исполнила роль талантливой художницы, попавшей в отчаянное положение после развода, а позже ставшей подозреваемой в деле об убийстве. Мы поговорили с актрисой о работе на новом проекте, важности психотерапии для актера и работе с сестрой на одной съемочной площадке.

фото: Василиса Вахромова

Вы уже работали с режиссером Владимиром Нахабцевым. Именно возможность снова посотрудничать с ним привлекла вас в проекте либо были и иные факторы?

Да, работать с Владимиром Владимировичем — это удовольствие, на пробах мы обсудили роль, я сказала, что тема домашнего насилия мною изучена от и до, для роли в «Обоюдном согласии 2», и, по-моему, очень важно дать надежду женщинам, что все возможно изменить.

Вообще будучи столь востребованной актрисой, какими критериями вы руководствуетесь при выборе проектов?

Конечно, у меня есть роли-мечты, не конкретные, а скорее жанр, характер, я, например, мечтаю о ситкоме и историческом кино, я люблю разные роли, после положительной хочется отрицательного материала или наоборот. Важен хороший сценарий, сейчас это скорее редкость, а дальше — режиссер и команда, но это уже актер не выбирает.

Ваша героиня – Елена Данилова – совмещает успешную карьеру и семейную жизнь. В этом вы с ней похожи. А что вас отличает?

Я думаю, характер человека проявляется в выборе, мы очень разные, выбор мужа, выбор быть домохозяйкой, безусловно, ответственность за выбор лежит на самом человеке, человек может зайти в тупик, и ему нужна помощь, чтобы из него выйти. У меня тоже был кризис не так давно, но после терапии, помощи психолога, все стало снова прекрасно.

фото: кадр из фильма "Даниловский тупик"

В своих героинях вы стараетесь найти схожие с вами черты и отталкиваться при работе над образом от них, либо, напротив, вам интереснее идти на сопротивление?

Мне важно выделить главную черту, которая отличает эту женщину от других, ее человеческий талант (я уверена, он есть в каждом человеке), если это отрицательный персонаж, ищу, чем его можно оправдать. Честно говоря, не важно чем она схожа со мной, у другого человека — другой взгляд на мир.

В последнее время слышала сразу от нескольких артистов, что они прорабатывают роли со своим психологом. А вы сами дипломированный психолог. Насколько помогает это в актерской профессии? И действительно ли, на ваш взгляд, работа артиста над ролью требует не только творчества, но и психологического анализа персонажа?

Быть психологом и при этом как клиент пойти в терапию — это обязательно. Да, после психологического образования я быстрее разбираю роль, чувствую ярче болевые точки и мотивировки. У практикующих психологов (я этим не занимаюсь, пока) большой практический опыт, поэтому такой специалист может точно подсказать важные детали роли.

«Даниловский тупик» не просто мелодрама, а с яркой детективной составляющей. Насколько легко вы чувствуете себя в таком кросс-жанре? И как зритель что вы больше предпочитаете – драму, мелодраму, детектив, комедию?

Я думаю, сейчас все жанры смешанные, зрителю уже скучно смотреть привычный сюжет, его нужно удивлять неожиданными поворотами. Чем сложнее сюжет, тем мне интереснее и работать, и смотреть. Драмеди отличный жанр, по-моему, это мой фаворит, в качестве примера сериал «Измены» в котором мне посчастливилось сниматься.

фото: Василиса Вахромова

В «Даниловском тупике» на помощь вашей героине неожиданно приходит соперница. В жизни вы верите в подобную женскую поддержку и солидарность?

В жизни бывают очень неожиданные повороты. В реальности людям, по-моему, реже удаётся договорится и простить, поэтому кино — как ориентир, что можно по-другому.

В «Даниловском тупике» сестру вашей героини играет ваша младшая сестра Илария Лопатина. В какой момент вы узнали о том, что вам предстоит играть вместе? И с какими сложностями пришлось столкнуться на съемочной площадке в связи с таким партнерством?

У нас очень доверительные отношения с Иларией, это наша первая совместная работа, в начале был небольшой дискомфорт, так всегда, когда личное смешивается с работой, представьте, если к вам на работу приехала мама… это вызовет точно определенное волнение, так как дома и на работе у нас разное положение и способы коммуникации, но я быстро с этим справилась. Мы договорились о том, что здесь мы только коллеги, все личное за пределами проекта, так проще.

Илария – еще начинающая актриса. Даете ли вы ей какие-то советы, помогаете в выборе проектов? Как вообще восприняли тот факт, что она решила в каком-то смысле пойти по вашим стопам?

Отговаривали поначалу (смеется). А дальше — у каждого свой путь, если мое мнение по какому-то вопросу интересует Иларию, конечно, я подскажу, а в остальном она взрослый самостоятельный человек. Актерская карьера зависит, по-моему, не только от таланта, внешности, профессионализма, а порой от случая, удачи, и этим мы уже не властны управлять.

фото: из личного архива Глафиры Тархановой

При этом Илария пробовала себя в модельном бизнесе, где теперь, как я понимаю, хочет попробовать себя ваш старший сын Корней. Дает ли она советы ему? И как вы относитесь к увлечению Корнея модельным бизнесом?

По-моему у Корнея необычная внешность, поэтому возникла такая идея, провели пару фотосессий, под руководством Иларии, но тут сложно говорит о карьере, сейчас он по уши в учебе, готовится к ЕГЭ, я думаю для подростка в любом случае полезно посмотреть на себя со стороны, в разных образах.

Каким вы видите будущее своих детей? Они тоже выберут творческую профессию, как и вы в свое время? Либо вы их всячески отговариваете от этого?

Творческих профессий очень много, при этом я считаю, что люди творческие больше получают удовольствие от работы. Творчество = креатив = создание нового, в творчестве больше свободы. Уникальные и самые талантливые специалисты даже не в творческих делах умудряются креативить. Найти по-настоящему свое дело непросто, постараюсь им в этом помочь.

Смотрите сериал «Даниловский тупик» с 20 сентября в 21:00 на телеканале «Россия»


Евгений Червон
