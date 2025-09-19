Кино-Театр.Ру
Анна Невская: «Очень важно отсутствие пошлости и наличие чувства вкуса»

19 сентября 2025
22 сентября на канале ТНТ взлетает «Рейс-314» — комедийное шоу Степана Абрамова, для которого сериал стал режиссерским дебютом. В центре внимания здесь оказывается чиновник Иван Никогда (Максим Лагашкин), который вынужден бежать как можно дальше от настигающего закона. Так он оказывается в роли второго пилота рейса Москва — Владивосток: настоящий летчик как две капли воды похож на Никогду. Проблема в том, что Иван, очевидно, ничего не знает про самолеты, а командир воздушного судна неожиданно умирает. Плюс в салоне находятся подельники беглеца, среди которых и его супруга Наталья, которую сыграла Анна Невская. В интервью актриса поделилась впечатлениями со съемок и рассказала о своем взгляде на юмор.

Анна Невская: «Очень важно отсутствие пошлости и наличие чувства вкуса»
фото: пресс-служба ТНТ

Как проходили съемки в аэропорту? С самолетом наверняка было проще, но для аэропорта все же наверняка требовалось как-то подстраивать смены, чтобы не мешать работе.

Съемки проходили в павильоне, в кинопарке Москино. Там есть и аэропорт, и вокзал, и много других разных локаций, построенных специально для съемок, поэтому нам не нужно было подстраиваться под режим действующего аэропорта.

Было ли место для импровизации на съемках? Может, какие-то курьезные моменты попали в сериал?

Мы много придумывали на площадке вместе с режиссером. Я вообще люблю предлагать что-то и импровизировать, и здорово, когда режиссер и авторы это приветствуют! У нас много нестандартных ситуаций представлено в сериале: некоторые из них выдуманные, как пчелы в салоне самолета, например. И конечно был момент актерской импровизации и придумок.

Есть ли у вас страх полетов?

Летать я люблю, но с комфортом и недолго.

Рейс-314 (2025)
фото: пресс-служба ТНТ

И тут же про экстремальное: не возникло ли после съемок желание прыгнуть с парашютом или получить летную лицензию? Хотя бы на всякий случай.

Я пыталась учиться управлять вертолетом, но поняла, что предпочитаю, чтобы это делали профессионалы.

Сериал заявлен как уникальный для российского телевидения проект, превращающий экстремальную ситуацию в комедию, но в голову моментально приходит «Крутое пике» из тележурнала «Каламбур». Может приходят в голову какие-то параллели или наоборот принципиальные отличия?

Насколько я помню, тележурнал «Каламбур» — это видео-комиксы, комедия в стиле английского черного юмора, где в каждой сцене разыгрывается шутка, это совсем другой жанр. У нас многосерийный фильм, где есть начало истории и финал, так что я бы не стала их сравнивать. Разные жанры, истории и манера существования тоже разная.

«Рейс-314» — не первый совместный проект с Максимом Лагашкиным, вы наверняка уже давно сработались. Были ли какие-то нюансы в работе над новым проектом?

С Максимом Вадимовичем мы давно знакомы, и это не первый наш совместный проект. Работать было здорово, на площадке было смешно и часто непредсказуемо. Максим очень органичный, за ним очень интересно наблюдать, как он работает. Он много шутит, много предлагает и как актер всегда отдается на все 100%!

Ивановы-Ивановы (2017-2024)
фото: пресс-служба ТНТ

Вы снялись во многих комедийных проектах, от ситкома «Кто в доме хозяин» до драмеди «Звоните ДиКаприо». А какой стиль юмора ближе вам?

Я люблю разнообразие. Стиль юмора не выделю — главное, чтобы юмор был. И очень важно отсутствие пошлости и наличие чувства вкуса.

К слову о «ДиКаприо»: вы сейчас снимаетесь у Жоры Крыжовникова в «Москве слезам не верит». Можете немного рассказать о проекте? О своей роли или о том, как сериал укладывается в общий тренд на ремейки классики.

Новый сериал «Москва слезам не верит» скоро выйдет на платформах [интервью было взято еще до премьеры шоу — прим.ред.]. Роль у меня небольшая, я играю маму главного героя (Ивана Янковского), но сам проект очень интересный. Мне нравятся современные ремейки на уже полюбившиеся фильмы, это всегда интригует: людям нравится смотреть, обсуждать, сравнивать, да и полюбившиеся герои меняются вместе со временем и с тобой. Ведь сюжетов, как считал Аристотель, всего 36, а Борхес вовсе называл всего четыре, поэтому мы так любим классику в новом прочтении.

Смотрите сериал «Рейс-314» на телеканале ТНТ с 22 сентября


Сергей Сергиенко
