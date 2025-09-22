«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам

анонс

19 сентября Анна Невская: «Очень важно отсутствие пошлости и наличие чувства вкуса» Актриса — о «Рейсе-314», отношении к юмору и работе с Максимом Лагашкиным

18 сентября Сергей Степин: «Детство для того и создано, чтобы человек побыл непослушным» Звезда «Одних дома» — о злых соседях, съемках с детьми, образовании и внимании

17 сентября Глафира Тарханова: «Психолог может подсказать важные детали будущей роли» Актриса о сериале «Даниловский тупик», работе с сестрой на площадке и важности смотреть себя со стороны