Андрей Стемпковский: «Не всегда нужно думать о комфорте зрителя, иногда ему надо и по голове дать»

анонс

22 сентября «В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой

19 сентября Анна Невская: «Очень важно отсутствие пошлости и наличие чувства вкуса» Актриса — о «Рейсе-314», отношении к юмору и работе с Максимом Лагашкиным

18 сентября Сергей Степин: «Детство для того и создано, чтобы человек побыл непослушным» Звезда «Одних дома» — о злых соседях, съемках с детьми, образовании и внимании