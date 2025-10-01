Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Филатов: «Работать с Данилой Козловским — это чистое удовольствие и большая удача»

интервью >>
1 октября 2025
В онлайн-кинотеатре KION начинается показ сериала «Бар "Один звонок"» — мистической детективной драмы с Данилой Козловским в роли загадочного бармена, который не только наливает, но и дает посетителям возможность позвонить умершим. Адрес заведения, которое внезапно появляется в разных местах и бесследно исчезает, разыскивает следователь Андрей Морозов (Александр Ильин-мл.), ведь именно там в последний раз видели сбежавшего из дома сына (Кай Гетц) его больной и находящейся в коме жены. Кино-Театр.Ру поговорил с режиссером сериала Сергеем Филатовым о работе с Данилой Козловским, интерьерах бара «Один звонок» и сравнении своих сериалов с другими популярными проектами.

Режиссер Сергей Филатов на съемках сериала «Бар Один звонок»
фото: Режиссер Сергей Филатов на съемках сериала «Бар "Один звонок"»

В вашей фильмографии до этого были проекты с фантастическими элементами, но не было подобных мистических историй — чем вас заинтересовал именно этот сюжет?

Проект заинтересовал своей командой создателей и очень интригующим сюжетом. Это необычная история, которая нечасто встречается на наших экранах. Смешение мистики, юмора, детектива и философских рассуждений в увлекательной форме.

Над сериалом работала большая команда сценаристов, в том числе Александр Фомин и Сергей Левитан — авторы «Урока», который вы снимали как режиссер. Важно ли для вас, чтобы на площадке и в целом в процессе работы над тем или иным кино или сериалом рядом были уже знакомые люди?

Кино всегда создается только командой. И чем она сплоченнее, тем лучше.

Данила Козловский — актер с режиссерским опытом, в том числе сериальным. Это сказывается на работе с ним, как с артистом?

Работать с Данилой Козловским — это чистое удовольствие и большая удача. Он — профессиональный артист международного уровня. Этот проект — его заслуга. Он дал мне шанс себя проявить и очень сильно поддерживал, направлял и помогал. Это как старший товарищ, который общается с тобой на равных, а не свысока. Он абсолютно находится в сотворчестве, а не командует. Поэтому я очень ему благодарен и буду всегда.

Кадр из сериала «Бар Один звонок»
фото: Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

«Бар» — тот проект, где известные актеры появляются в эпизодических ролях посетителей, их линии обрываются довольно быстро. То есть, чтобы раскрыть персонажа, есть не очень много времени. Такая концепция для режиссера — это вызов?

На то они и прекрасные актеры, чтобы рассказать свою историю на любой дистанции. Я очень доволен работой каждого, кто был в этом сериале от первой серии до последней.

Центральная локация — собственно сам бар — очень причудливо устроена, ее интересно разглядывать, рассматривать детали, предметы, с которыми взаимодействуют персонажи. Как родилось это место с визуальной точки зрения? Вы сразу представляли себе какие-то конкретные интерьеры — ведь баров множество, а значит и вариантов декора?

У бара долгая история. Это место, которое появилось не вчера, а много лет назад. Думаю, что оно существовало в разные эпохи, и это наложило свой отпечаток на его атмосферу. Оно выковано само собой с течением времени и под влиянием быта бармена и посетителей. Поэтому в нем смешано столько деталей. Мы руководствовались именно этим когда придумывали его. Там есть и советская мозайка, и средневековая фреска, и весь он — такое смешение судеб и стилей.

Режиссер Сергей Филатов на съемках сериала «Бар Один звонок»
фото: Режиссер Сергей Филатов на съемках сериала «Бар "Один звонок"»

Вы начинали с документального кино — почему ушли в режиссуру игрового? Следите ли за работами коллег-документалистов — в каком сейчас вообще состоянии док в России?

В моем случае это были более репортажные упражнения. Я бы не назвал это документалистикой. Так получилось. А вообще я считаю, что сила эмоционального воздействия документального кино очень велика. Его смотрят меньше, но оно важнее. И сложнее. Восхищаюсь мастерами документалистами.

Судя по вашим последним работам и скорым премьерам, сейчас вы предпочитаете снимать сериалы — это более перспективное, в сравнении с кино, направление сейчас в России?

Сериалы — интересная форма. Но и сериалы и кино не взаимоисключают друг друга. Нам нужны и сериалы, и кино. Это просто разное смотрение. Я с удовольствием сниму полный метр, когда придет время.

Режиссер Сергей Филатов и актеры Оксана Акиньшина и Олег Рязанцев на съемках сериала «Бар Один звонок»
фото: Режиссер Сергей Филатов и актеры Оксана Акиньшина и Олег Рязанцев на съемках сериала «Бар "Один звонок"»

Скоро на KION выйдет и еще один ваш сериал, «Отпечатки», который очень хорошо приняли критики на «Новом сезоне». Расскажите в целом про этот фестивальный опыт — и насколько, как вам кажется, он важен для дальнейшей судьбы сериала?

Безусловно, приятно и важно показать проект коллегам. «Отпечатки» получили хорошие отзывы, и это отличная мотивация снимать дальше и еще лучше. Но я напомню, что я — часть большой команды, которая создавала этот сериал. Я надеюсь, что зрителям он понравится.

Режиссер Сергей Филатов и актер Кай Гетц на съемках сериала «Бар Один звонок»
фото: Режиссер Сергей Филатов и актер Кай Гетц на съемках сериала «Бар "Один звонок"»

«Отпечатки» многие сравнили с «Трассой» и «Хрустальным». С одной стороны, автору, наверное, не хочется, чтобы его произведение было на что-то похоже, с другой — может быть, эти конкретные параллели с сильными и успешными проектами как раз-таки комплимент и повышают рейтинг ожидаемости, как вам кажется? И чем «Отпечатки» будут отличаться от всего, что мы видели раньше?

Я — фанат Душана Глигорова и Батыра Моргачева (создатели «Трассы» и «Хрустального»). Любое упоминание меня в одном предложении с ними — это очень лестно. Я смотрю все их работы и восхищаюсь. Так что это комплимент. Но, конечно, мы не копировали стиль, а старались создать сериал с уникальной атмосферой. Я думаю, у нас получилось. А вот сам жанр детектива — он бессмертен и будет популярен всегда. Такие проекты интересны в своих деталях. Химия между персонажами и обволакивающая атмосфера. Все на что-то похоже, но я думаю «Отпечатки» интересный проект.

Смотрите сериал «Бар "Один звонок"» на KION с 1 октября.

«Бар «Один звонок»

Наталия Григорьева
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Влад Переделкин   3.10.2025 - 16:44
Работать с бездарем,это оказывается нынче-большое удовольствие и чистая удача. читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   2.10.2025 - 20:07
... талантов было раньше много, теперь талантов мало, но много актеров среднего класса и дилетантов. читать далее>>
№ 2
Инга Вяземская (Москва)   2.10.2025 - 14:46
... Типичная цеховая комплиментарность. Кто похвалит лучше всех? - тот, кого нахваливаю я. Все они друг у друга уникальные и гениальные. И стайками, стайками ходят. Одни и те же друг у друга из проекта... читать далее>>
№ 1
Мария_2191   1.10.2025 - 20:54
Козловский - специалист мирового уровня....да уж, "мирового" потому что пожил пару лет за бугром? читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Холодная вoйна, Сайлент Хилл и братья Стругацкие: главные трейлеры за неделю
«Бар "Один звонок"» с Данилой Козловским заработает 1 октября
Данила Козловский выходит на связь в тизер-трейлере сериала «Бар "Один звонок"»
«Трасса» стала лучшим сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения
«Урок»: Звоночек для учителя
«Трасса» обзаведется продолжением
Душан Глигоров: «Кино не дает ответов, иначе оно превращается в морализаторство»
Кавказские минеральные слезы: «Трасса» — актуальный сериал, где ружье стреляет в самом начале
Поиск по меткам
KIONНаталия ГригорьеваРоссийские сериалы
персоны
Кай Алекс ГетцДушан ГлигоровАлександр Ильин (младший)Данила КозловскийСергей ЛевитанБатыр МоргачевСергей Филатов (II)Александр Фомин (III)
фильмы
Бар «Один звонок»ОтпечаткиТрассаУрокХрустальный

фотографии >>
"Бар «Один звонок»" (2023)
"Бар «Один звонок»" (2023)
"Бар «Один звонок»" (2023)
"Бар «Один звонок»" (2023)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
«В своих сериалах мы в первую очередь ставим вопрос любви»: создатели «Планетян» о попаданцах и их отношении к землянам
Сценаристы и креативные продюсеры Андрей Смиян, Максим Кожаев и Александр Базалеев рассказывают о проекте с Максимом Лагашкиным и Екатериной Стуловой
3 комментария

Скорбим

Нина Гуляева
3 октября ушла из жизни актриса Нина Гуляева.
Миле Шаблаускайте
1 октября ушла из жизни актриса Миле Шаблаускайте.
Римма Белякова
30 сентября ушла из жизни актриса Римма Белякова.
Олег Ханов
30 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Олег Ханов.
Сергей Рыбин
29 сентября ушёл из жизни актёр Сергей Рыбин.
Геннадий Нилов
29 сентября ушёл из жизни актёр Геннадий Нилов.

День рождения >>

Анна Бачалова
Николай Волков (младший)
Армен Джигарханян
Кристина Казинская
Елена Коренева
Ольга Макеева
Евгений Сиротин
Светлана Смехнова
Сергей Стёпин
Добромир Дымецкий
Нив Кэмпбелл
Жан Лефевр
Анхела Молина
Шон Уильям Скотт
Лина Хиди
Айо Эдебири
все родившиеся 3 октября >>

Афиша кино >>

Горец
научная фантастика, приключения, фэнтези
США, Великобритания, 1986
Просто живи
комедия
Россия, 2025
(Не)искусственный интеллект
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Мир в огне
боевик, комедия, научная фантастика, экранизация
США, 2025
7 километров от Иерусалима
драма, экранизация
Италия, 2007
Нахимовцы. Янтарный берег
молодежный фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Тафити: Приключения на краю света
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, 2025
Мой друг кот и Пушкин
семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен