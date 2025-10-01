Сергей Филатов: «Работать с Данилой Козловским — это чистое удовольствие и большая удача»

В онлайн-кинотеатре KION начинается показ сериала «Бар "Один звонок"» — мистической детективной драмы с Данилой Козловским в роли загадочного бармена, который не только наливает, но и дает посетителям возможность позвонить умершим. Адрес заведения, которое внезапно появляется в разных местах и бесследно исчезает, разыскивает следователь Андрей Морозов (Александр Ильин-мл.), ведь именно там в последний раз видели сбежавшего из дома сына (Кай Гетц) его больной и находящейся в коме жены. Кино-Театр.Ру поговорил с режиссером сериала Сергеем Филатовым о работе с Данилой Козловским, интерьерах бара «Один звонок» и сравнении своих сериалов с другими популярными проектами.
фото: Режиссер Сергей Филатов на съемках сериала «Бар "Один звонок"»
В вашей фильмографии до этого были проекты с фантастическими элементами, но не было подобных мистических историй — чем вас заинтересовал именно этот сюжет?
Проект заинтересовал своей командой создателей и очень интригующим сюжетом. Это необычная история, которая нечасто встречается на наших экранах. Смешение мистики, юмора, детектива и философских рассуждений в увлекательной форме.
Над сериалом работала большая команда сценаристов, в том числе Александр Фомин и Сергей Левитан — авторы «Урока», который вы снимали как режиссер. Важно ли для вас, чтобы на площадке и в целом в процессе работы над тем или иным кино или сериалом рядом были уже знакомые люди?
Кино всегда создается только командой. И чем она сплоченнее, тем лучше.
Данила Козловский — актер с режиссерским опытом, в том числе сериальным. Это сказывается на работе с ним, как с артистом?
Работать с Данилой Козловским — это чистое удовольствие и большая удача. Он — профессиональный артист международного уровня. Этот проект — его заслуга. Он дал мне шанс себя проявить и очень сильно поддерживал, направлял и помогал. Это как старший товарищ, который общается с тобой на равных, а не свысока. Он абсолютно находится в сотворчестве, а не командует. Поэтому я очень ему благодарен и буду всегда.
фото: Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»
«Бар» — тот проект, где известные актеры появляются в эпизодических ролях посетителей, их линии обрываются довольно быстро. То есть, чтобы раскрыть персонажа, есть не очень много времени. Такая концепция для режиссера — это вызов?
На то они и прекрасные актеры, чтобы рассказать свою историю на любой дистанции. Я очень доволен работой каждого, кто был в этом сериале от первой серии до последней.
Центральная локация — собственно сам бар — очень причудливо устроена, ее интересно разглядывать, рассматривать детали, предметы, с которыми взаимодействуют персонажи. Как родилось это место с визуальной точки зрения? Вы сразу представляли себе какие-то конкретные интерьеры — ведь баров множество, а значит и вариантов декора?
У бара долгая история. Это место, которое появилось не вчера, а много лет назад. Думаю, что оно существовало в разные эпохи, и это наложило свой отпечаток на его атмосферу. Оно выковано само собой с течением времени и под влиянием быта бармена и посетителей. Поэтому в нем смешано столько деталей. Мы руководствовались именно этим когда придумывали его. Там есть и советская мозайка, и средневековая фреска, и весь он — такое смешение судеб и стилей.
фото: Режиссер Сергей Филатов на съемках сериала «Бар "Один звонок"»
Вы начинали с документального кино — почему ушли в режиссуру игрового? Следите ли за работами коллег-документалистов — в каком сейчас вообще состоянии док в России?
В моем случае это были более репортажные упражнения. Я бы не назвал это документалистикой. Так получилось. А вообще я считаю, что сила эмоционального воздействия документального кино очень велика. Его смотрят меньше, но оно важнее. И сложнее. Восхищаюсь мастерами документалистами.
Судя по вашим последним работам и скорым премьерам, сейчас вы предпочитаете снимать сериалы — это более перспективное, в сравнении с кино, направление сейчас в России?
Сериалы — интересная форма. Но и сериалы и кино не взаимоисключают друг друга. Нам нужны и сериалы, и кино. Это просто разное смотрение. Я с удовольствием сниму полный метр, когда придет время.
фото: Режиссер Сергей Филатов и актеры Оксана Акиньшина и Олег Рязанцев на съемках сериала «Бар "Один звонок"»
Скоро на KION выйдет и еще один ваш сериал, «Отпечатки», который очень хорошо приняли критики на «Новом сезоне». Расскажите в целом про этот фестивальный опыт — и насколько, как вам кажется, он важен для дальнейшей судьбы сериала?
Безусловно, приятно и важно показать проект коллегам. «Отпечатки» получили хорошие отзывы, и это отличная мотивация снимать дальше и еще лучше. Но я напомню, что я — часть большой команды, которая создавала этот сериал. Я надеюсь, что зрителям он понравится.
фото: Режиссер Сергей Филатов и актер Кай Гетц на съемках сериала «Бар "Один звонок"»
«Отпечатки» многие сравнили с «Трассой» и «Хрустальным». С одной стороны, автору, наверное, не хочется, чтобы его произведение было на что-то похоже, с другой — может быть, эти конкретные параллели с сильными и успешными проектами как раз-таки комплимент и повышают рейтинг ожидаемости, как вам кажется? И чем «Отпечатки» будут отличаться от всего, что мы видели раньше?
Я — фанат Душана Глигорова и Батыра Моргачева (создатели «Трассы» и «Хрустального»). Любое упоминание меня в одном предложении с ними — это очень лестно. Я смотрю все их работы и восхищаюсь. Так что это комплимент. Но, конечно, мы не копировали стиль, а старались создать сериал с уникальной атмосферой. Я думаю, у нас получилось. А вот сам жанр детектива — он бессмертен и будет популярен всегда. Такие проекты интересны в своих деталях. Химия между персонажами и обволакивающая атмосфера. Все на что-то похоже, но я думаю «Отпечатки» интересный проект.
