Глеб Калюжный: «Я всегда хочу прыгнуть выше головы»

В российский прокат 9 октября выходит спортивная драма «Первый на Олимпе», основанная на судьбе двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова. В картине, снятой режиссером Артемом Михалковым, речь идет о становлении спортсмена, его работе с тренерами Михаилом и Верой Савримович, которых сыграли Артем Быстров и Елена Лядова, первой любви и первых Олимпийских играх. Роль Тюкалова сыграл Глеб Калюжный, который из армии письменно ответил нам на вопросы о спортивном кино, работе с Артемом Михалковым и желании всегда совершенствоваться в профессии.
фото: Премьера фильма "Первый на Олимпе"/телеканал "Россия"/"Централ Партнершип"
Вы начали свою актерскую карьеру в 2015 году – как раз, когда российское кино после успеха «Легенды №17» в 2013-м активно взялось за фильмы о великих спортсменах и спортивных достижениях. Смотрели ли вы знаковые отечественные фильмы о спорте? И мечтали ли сами сыграть в подобной картине? С учетом того, что «Первый на Олимпе» – первый в вашей карьере спортсмен.
Получается, моя кинокарьера началась вровень с выходом «Легенды №17», так как первые съемки фильма «14+» случились как раз в 2013-м. Помню, что в период подготовки к «Первому на Олимпе» я пересмотрел, кажется, все из существующих отечественных, советских и зарубежных спортивных драм. Безусловно, как спортсмен в прошлом и как актер, желающий постоянно меняться, развиваясь и покоряя новые вершины, я всегда грезил о подобной роли. Для меня была огромной радостью, вперемешку с неожиданностью, новость об утверждении на главную роль в такой значимой картине.
Перед подготовкой к съемкам вы полгода обучались академической гребле. Что для вас оказалось самым сложным в процессе тренировок?
Желание не оплошать перед тренерами, спортсменами и людьми, посвятившими свою жизнь данной спортивной дисциплине. Самое сложное, как это ни странно и банально, - перебороть себя.
Что в биографии Юрия Тюкалова вас поразило больше всего?
Его колоссальная сила воли, упорство и чувство прекрасного, данные не каждому. Нужно, действительно, быть, а не казаться Человеком с большой буквы, чтобы, пережив подобное, постоянно совершать ежедневные подвиги над самим собой и обстоятельствами.
В образе Юрия Тюкалова сразу несколько ипостасей: травмированный войной подросток, упорный спортсмен, тонкий художник. Какая из граней этого образа оказалась вам ближе? И как вы с режиссером Артемом Михалковым прорабатывали этот образ, чтобы зритель смог увидеть столь разностороннего талантливого человека на экране?
Если смешать желтые и коричневые краски, получится фиолетовый. В этом и заключается тонкость людей разносторонних - быть экспериментатором, цепляться за всё и сразу, не упускать все возможности, вверенные тебе Вселенной. Артём Никитич - потрясающий профессионал, знающий по миллиметрам свое дело, и он абсолютно мастерски находил подход на всех этапах «строительства». Мы много читали с ним или говорили по душам в перерывах между съемками и подготовкой к ним. Полагаю, когда у людей, схожих духом и взглядами на всё разнообразие жизни, случается симбиоз, сразу же находится общий вектор и создается основа. Как это произошло и у нас. А после в свет выходят такие честные истории, трогающие душу. Благодарю судьбу за возможность стать коллегой ему, и для себя обрести такого прекрасного друга!
Вашего героя в его начинаниях поддерживают сразу несколько персонажей в исполнении Елены Лядовой, Артема Быстрова, Владимира Ильина, Ирины Паутовой. Каждый из них воплощает веру, надежду и любовь, которыми вдохновляется герой. Что и кто, на ваш взгляд, оказывается для Тюкалова важнее? И с кем из партнеров на площадке у вас сложился, на ваш взгляд, самый искренний диалог?
Тут нет незаменимых или превалирующих личностей/персонажей. Каждый из них – неотъемлемая часть пути как Юрия Сергеевича Тюкалова, так и моей. Тепло, любовь, вовлеченность, профессионализм и преданность профессии, с которыми мы дружно создавали наш «Первый на Олимпе», обязательно прочувствует каждый зритель! Для меня было большой честью познакомиться и работать абсолютно со всеми из вышеперечисленных. Еще, помимо актерского состава, хотелось бы отметить, что у нас собралась самая чуткая и атмосферная съемочная группа в каждом из цехов. Друзья, коллеги, мне было очень приятно работать вместе с вами, благодарю вас!
Вас лично что больше вдохновляет на успех – вера в вас со стороны родителей/коллег, любовь, собственная надежда на то, что определенный шаг станет прорывом в карьере или в жизни?
Здесь также нельзя исключать любое из. В нашей жизни всегда есть откуда почерпнуть или задать импульс. Он исходит отовсюду. Моим вдохновляющим топливом всегда является любой проживаемый момент: не боязнь копнуть в прошлое, заглянуть в будущее, отдаться течению настоящего. Жизнь – она ведь, действительно, в каждом мгновении. И плохое и хорошее – всё в копилочку, а надеяться на авось, выстрелит-не выстрелит, уже просто не по возрасту.
Вы уже не раз играли в исторических проектах, где смотритесь столь же органично, как в тех, где речь идет о современности. Насколько легко вам совершать такие временные скачки? И в каких проектах вы себя чувствуете комфортнее?
Вот тут, видимо, единственное неизменное - я всегда хочу прыгнуть выше головы, заплыть дальше всех, а после – бить рекорды себя самого, радуя тем самым и удивляя по ту сторону зрителя. Нет рамок и потолка. Я люблю свою профессию, рад учиться, повышать квалификацию и быть нужным. Комфортно чувствую себя с такими же - горящими до своего дела людьми.
фото: Премьера фильма "Первый на Олимпе"/телеканал "Россия"/"Централ Партнершип"
Сейчас вы служите в армии, стало ли это время для вас возможностью подумать об актерской карьере, выделить свои главные или напротив не самые удавшиеся, на ваш взгляд, роли?
Служба в армии - это возможность не только взглянуть на себя и свою жизнь с разных ракурсов, но и разложить по полочкам любой из аспектов быта. Семья, друзья, работа, увлечения, время - ты на всё начинаешь смотреть иначе. Были взлеты, были падения, это всё замечательно и одновременно неважно. Главное, что будет по итогу.
Готовы ли вы после армии вернуться в актерскую профессию и если да, то с какими принципами?
