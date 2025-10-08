Артем Михалков: «На «Первом на Олимпе» мы тоже во многом были первыми»

анонс

12 января Владимир Морозов: «Самое страшное, когда актер не понимает шутку» Сценарист и креативный продюсер «Вечерней школы» – о комиках новой волны, социальном одиночестве и перевоспитании взрослых

31 декабря 2025 Аскар Ильясов: «Такие сериалы, как "Сергий против нечисти", дают возможность пожить сказкой» Актер — о своем первом сказочном проекте, о погружении в тюркскую мифологию и о том, почему отрицательных героев играть не проще, чем положительных

29 декабря 2025 Марина Кравец: «Я давно заметила, что во мне есть вайб советской эпохи» Телеведущая и актриса – о «Невероятных приключениях Шурика», сходстве с Натальей Варлей и Натальей Селезнёвой, отношении к классике и новогодним фильмам ТНТ