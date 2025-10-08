Артем Михалков: «На «Первом на Олимпе» мы тоже во многом были первыми»

В российский прокат выходит «Первый на Олимпе» – спортивная драма, основанная на судьбе Юрия Тюкалова, пришедшего в спорт после войны и на первых для СССР Олимпийских Играх в Хельсинки завоевавшего золотую медаль в одиночных соревнованиях по академической гребле. Режиссером картины выступил Артем Михалков, который несколько лет назад уже погружался в мир большого спорта с «Мистером Нокаутом». Мы поговорили с Михалковым о его интересе к спортивному кино, сложностях гребли, послевоенной эпохе и работе не только режиссером, но и продюсером.
фото: Премьера фильма "Первый на Олимпе"/телеканал "Россия"/"Централ Партнершип"
Ваш предыдущий фильм «Мистер Нокаут» был про боксера, олимпийского чемпиона Валерия Попенченко, нынешний «Первый на Олимпе» про гребца и олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова. Вы теперь специализируетесь на спортивном кино?
«Мистер Нокаут», наверное, во многом стал отправной точкой для нового фильма, хотя, когда мне только рассказали про «Первого на Олимпе», я подумал: «Ну, куда опять спорт?» Но потом прочитал сценарий Михаила Зубко и понял, что это не только безумно интересная история, но и определенный кинематографический вызов. Про академическую греблю в современной России никто не снимал, это не по праву забытый, при этом очень красивый и захватывающий вид спорта. К тому же меня привлекла эстетика послевоенного времени, первой для Советского Союза Олимпиады. Если «Мистер Нокаут» был, скорее, моим самостоятельным проектом, то здесь я еще работал и с большой продюсерской командой во главе с Антоном Златопольским и Вадимом Верещагиным. И мне стало интересно, смогу ли я в такой конфигурации и с таким материалом именно как режиссер, как художник сделать достойное кино. Это был очень крутой путь во всех смыслах, и я не жалею абсолютно ни о чем! «Первый на Олимпе» начал жить своей жизнью и как его родитель я с большим трепетом за этим слежу.
Сложно сказать, потому что любой проект зависит от множества факторов. Наверное, так сложилось свыше, что сейчас у нас получилось сделать «Первого на Олимпе», и это очень большой, важный и ответственный шаг для меня как режиссера. Про греблю, действительно, снимали мало. Я даже хотел найти референс, но понял, что в принципе фильмов про греблю всего три, они очень разные, и искать среди них референс довольно странно. Поэтому на «Первом на Олимпе» мы тоже во многом были первыми, так как создать на экране аттракцион из достаточно академического вида спорта довольно непросто.
В фильмографии сценариста Михаила Зубко первый и единственный спортивный фильм – «Капитан Крюк», у оператора Сергея Мачильского – «Борец». Обе работы, скорее, о поиске второго шанса, а не становлении олимпийского чемпиона. Получается, что с учетом того же «Мистера Нокаута», вы в этой триаде были самым опытным творцом?
Я бы все-таки каждое произведение рассматривал как самостоятельное. Даже каждый вид спорта разный, со своими поворотами, отношениями и судьбой. История Юрия Тюкалова, которая легла в основу «Первого на Олимпе», вообще уникальна. Он невероятный человек, который в юном возрасте прошел блокаду, пережил войну и стал заниматься греблей с учетом того, что его физические данные не были выдающимися для этого вида спорта. Но стремление побеждать, вера в победу и надежда на будущее сыграли огромную роль в становлении этой личности. Он же был не только двукратным олимпийским чемпионом, но и скульптором – окончил училище Мухиной, его панно установлено в центре мемориального зала Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Такое совмещение спортивной карьеры и творческого дара художника сложно представить в одном человеке, и именно это меня в нем заинтересовало прежде всего.
Как вам кажется, гуманитарное образование, тяга к творчеству мешают спортсмену или напротив помогают?
Думаю, если спортсмен развивается в разных направлениях, то это ему помогает, идет в плюс. Кстати, даже если посмотреть спортивные фильмы, то очень часто там показывают, как тренеры дают своим подопечным задания, на первый взгляд, абсолютно не связанные с тем или иным видом спорта. Я уверен, что духовная составляющая, творчество наполняют любого человека, а спортсмену позволяют переключаться с тренировок на собственное развитие, анализировать свои удачи и поражения, а главное – собственное отношение к ним.
Немаловажной в фильме оказывается и эпоха, героем которой становится Тюкалов.
Фильм охватывает очень интересный исторический период: заканчивается война, восстанавливается Ленинград, и нужно было внутри кадра, внутри героев найти ощущение того времени. И когда ты в постановочном кино ищешь такие важные детали, из которых кино, собственно, и состоит, тогда оно получается. Лодки, например, мы искали у коллекционеров по всей стране, что было очень непросто, так как те лодки совершенно непохожи на современные – они деревянные, длинные, абсолютно по-другому управляются, а следовательно, требуют определенной специфики съемки и существования артистов в кадре. Глеб Калюжный, который сыграл главную роль, честно ходил на тренировки, но мы до последнего момента не понимали, получится ли приобретенные на занятиях навыки перенести в кадр, потому что управление лодок разное. Даже профессиональные спортсмены, которые участвовали в съемках, по сути заново учились грести в лодках того времени. Но у Глеба в итоге все получилось, казалось, что он гребет всю жизнь, а когда он надел спортивную форму, мы сделали ему правильную прическу и сравнили с фотографиями Тюкалова, то нас поразило невероятное сходство – не только внешнее, но и внутреннее, передающее ту эпоху и уникальную судьбу Тюкалова. Мы почувствовали нутро картины, что было крайне важно. И вы правильно упомянули невероятного оператора Сергея Мачильского – большого художника, который для этого фильма придумал совершенно неожиданные съемочные решения.
Для Глеба Калюжного это во многом этапная роль – первая спортивная в его карьере. При этом он все же больше знаком зрителям по ролям современным. Как удалось, так скажем, сбить с него этот флер нынешнего времени и погрузить в судьбу Юрия Тюкалова?
Для меня маркером профессионального артиста является его отношение к роли. Понятно, что сейчас все ускорилось, у актеров нет времени на репетиции, так как они снимаются в 10 проектах одновременно, и это, конечно, усложняет интеграцию артиста в роль, но для меня кино – это жизнь, поэтому ты хочешь сделать его честным, правдивым, с глубоким внутренним настроем. Не так, что сегодня ты отработал съемочный день, а завтра забыл про него и побежал на другой проект. Так вот отношение Глеба к роли меня приятно удивило. У нас был очень сложный и долгий кастинг, множество претендентов на роль Тюкалова, причем абсолютно разных, споры с продюсерами, но именно Глеб продемонстрировал необходимую нам внутреннюю энергию и погружение в материал. Он приходил на репетиции, на тренировки, которые начались за несколько месяцев до съемок, очень серьезно относился к съемочному процессу, который был неимоверно сложным. У нас ломались лодки, даже уходили под воду, и требовалась масса времени на то, чтобы их поднимать. У нас был разработан специальный плот, которому нет равных в мире, только благодаря ему мы смогли снимать все сцены на воде в любую погоду. К нему же крепилась игровая лодка, и сложными техническими средствами ее потом снимали. Случались опасные ситуации, когда Глеб Калюжный должен был на полном ходу выпасть из лодки – и в тот момент, когда он перевернулся и оказался под водой, плот продолжал движение. И я не на шутку испугался, так как Глеб очень долго не выныривал. Когда же он все-таки выплыл, я понял, что это все очень рискованно. Но это не остановило нас, и мы продолжали рисковать, только уже с пониманием, как это снимать наиболее безопасно. Самоотверженность Глеба всех нас поражала и заряжала на результат.
Мне кажется, Глеб придает своему герою еще и ранимость, потому что «Первый на Олимпе» – это не только история спортсмена, но и травмированного молодого человека.
Здесь важно подчеркнуть, что мы снимали все-таки художественное кино, а не документальный очерк про Юрия Тюкалова. В центре повествования действительно находится парень, который прошел блокаду, потерял отца, и остался с огромной травмой и страхами, от которых не получается избавиться. Но тут появляются его тренеры в исполнении Артема Быстрова и Елены Лядовой, которые дают ему надежду на будущее, и еще возлюбленная – героиня Ирины Паутовой, в первую встречу практически отправляющая ему лучи счастья. Так он начинает грести к солнцу, к новой жизни, и это тоже важная составляющая картины. С одной стороны, есть спортивный темперамент и желание побеждать, с другой – любовь, которая заставляет играть жизнь новыми, светлыми, красками. Он же и побеждает ради любви – и в этом важная особенность нашего фильма, потому что, на мой взгляд, в спортивном кино очень часто не хватает именно отношений и личных переживаний, не связанных исключительно с соревнованиями.
«Первый на Олимпе» – ваша третья режиссерская работа. После какого фильма появляется уверенность в своих картинах и возможность с гордостью называть себя режиссером?
Каждая картина – это новый путь, но, конечно, когда у тебя уже есть опыт работы, ты более уверенно справляешься с трудностями, которые в случае режиссерской профессии происходят едва ли не каждый день. Однако на любой по счету картине ты каждый раз с трепетом относишься к конечному результату. Даже великие режиссеры не всегда уверены в своих фильмах!
фото: Премьера фильма "Первый на Олимпе"/телеканал "Россия"/"Централ Партнершип"
Вы теперь не только режиссер, актер, но и генеральный продюсер большой компании «1-2-3 Production». Это значит, что вы больше не хотите сами снимать и сосредоточились именно на продюсерской карьере?
Точно нет! Мой режиссерский опыт помогает мне в продюсерской деятельности, которая стала определенным вызовом – это новая работа, новая для меня команда, новый холдинг, который давно и успешно работает с большим количеством проектов. Когда ты являешься частью профессиональной команды во главе с Александром Александровичем Жаровым – это очень важно и очень ответственно. Для меня это интересный опыт – и в скорости принятия решений, и в аналитике проектов, которые уже запускаются или только рассматриваются для производства. Когда ты сам снимаешь кино, то у тебя есть один-два автора, с которыми ты постоянно взаимодействуешь, а здесь ты общаешься с разными креативными командами, работающими над проектами разных жанров, и от столь многогранного общения получаешь очень богатый опыт, но делишься и своим, что тоже важно.
Спустя полгода после вашего назначения какие направления для роста и развития «1-2-3 Production» вы обозначили?
Как я уже сказал, мы делаем акцент на многожанровости. Недавно закончили съемки большого семейного проекта «Умка», запустили в производство комедийный детектив «Я призрак» с Гариком Харламовым и Денисом Власенко, моя сестра Аня тоже там будет сниматься. И мне очень интересно погружаться в разные жанры – как режиссеру в том числе! Спорт я уже почувствовал, нужно искать новые горизонты для развития.
Последний вопрос, который задаю всем: чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Это непростой вопрос. Уверен, что российское кино за последние годы стали очень круто снимать. То есть раньше даже на презентациях во время различных кинорынков очень была заметна разница в качестве между отечественными и зарубежными проектами, сейчас такого абсолютно нет! У нас снимаются очень крутые фильмы и сериалы совершенно разных жанров и разного технологического уровня. Так что я бы не останавливался на достигнутом и продолжал делать еще больше качественного и разного кино. Сейчас слышу много споров о том, что все снимают одни сказки, но, на мой взгляд, это правильно, потому что молодой зритель успел соскучиться по такому кино. В советское время тоже снимали много сказок, на которых мы все выросли. Так что и новые сказки станут основой культурного кода поколений наших детей – это абсолютно нормально и правильно. Единственное, что мне, наверное, все еще не хватает какого-то, с одной стороны, сказочного, а с другой – современного, героя или персонажей, которые способны сплотить сразу несколько поколений зрителей и перерасти во многолетнюю франшизу, как, например, «Смешарики». Вот это задача со звездочкой, но, думаю, мы все вместе справимся и с ней.
