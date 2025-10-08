Кино-Театр.Ру
Артем Михалков: «На «Первом на Олимпе» мы тоже во многом были первыми»

интервью >>
8 октября 2025
В российский прокат выходит «Первый на Олимпе» – спортивная драма, основанная на судьбе Юрия Тюкалова, пришедшего в спорт после войны и на первых для СССР Олимпийских Играх в Хельсинки завоевавшего золотую медаль в одиночных соревнованиях по академической гребле. Режиссером картины выступил Артем Михалков, который несколько лет назад уже погружался в мир большого спорта с «Мистером Нокаутом». Мы поговорили с Михалковым о его интересе к спортивному кино, сложностях гребли, послевоенной эпохе и работе не только режиссером, но и продюсером.

Артем Михалков: «На «Первом на Олимпе» мы тоже во многом были первыми»
фото: Премьера фильма "Первый на Олимпе"/телеканал "Россия"/"Централ Партнершип"

Ваш предыдущий фильм «Мистер Нокаут» был про боксера, олимпийского чемпиона Валерия Попенченко, нынешний «Первый на Олимпе» про гребца и олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова. Вы теперь специализируетесь на спортивном кино?

«Мистер Нокаут», наверное, во многом стал отправной точкой для нового фильма, хотя, когда мне только рассказали про «Первого на Олимпе», я подумал: «Ну, куда опять спорт?» Но потом прочитал сценарий Михаила Зубко и понял, что это не только безумно интересная история, но и определенный кинематографический вызов. Про академическую греблю в современной России никто не снимал, это не по праву забытый, при этом очень красивый и захватывающий вид спорта. К тому же меня привлекла эстетика послевоенного времени, первой для Советского Союза Олимпиады. Если «Мистер Нокаут» был, скорее, моим самостоятельным проектом, то здесь я еще работал и с большой продюсерской командой во главе с Антоном Златопольским и Вадимом Верещагиным. И мне стало интересно, смогу ли я в такой конфигурации и с таким материалом именно как режиссер, как художник сделать достойное кино. Это был очень крутой путь во всех смыслах, и я не жалею абсолютно ни о чем! «Первый на Олимпе» начал жить своей жизнью и как его родитель я с большим трепетом за этим слежу.

Фильмов про греблю в принципе немного – в 1960-х была «Королевская регата», не так давно «Парни в лодке» Джорджа Клуни. Почему, на ваш взгляд, про этот вид спорта столь редко снимают?

Сложно сказать, потому что любой проект зависит от множества факторов. Наверное, так сложилось свыше, что сейчас у нас получилось сделать «Первого на Олимпе», и это очень большой, важный и ответственный шаг для меня как режиссера. Про греблю, действительно, снимали мало. Я даже хотел найти референс, но понял, что в принципе фильмов про греблю всего три, они очень разные, и искать среди них референс довольно странно. Поэтому на «Первом на Олимпе» мы тоже во многом были первыми, так как создать на экране аттракцион из достаточно академического вида спорта довольно непросто.

Первый на Олимпе (2025)

В фильмографии сценариста Михаила Зубко первый и единственный спортивный фильм – «Капитан Крюк», у оператора Сергея Мачильского – «Борец». Обе работы, скорее, о поиске второго шанса, а не становлении олимпийского чемпиона. Получается, что с учетом того же «Мистера Нокаута», вы в этой триаде были самым опытным творцом?

Я бы все-таки каждое произведение рассматривал как самостоятельное. Даже каждый вид спорта разный, со своими поворотами, отношениями и судьбой. История Юрия Тюкалова, которая легла в основу «Первого на Олимпе», вообще уникальна. Он невероятный человек, который в юном возрасте прошел блокаду, пережил войну и стал заниматься греблей с учетом того, что его физические данные не были выдающимися для этого вида спорта. Но стремление побеждать, вера в победу и надежда на будущее сыграли огромную роль в становлении этой личности. Он же был не только двукратным олимпийским чемпионом, но и скульптором – окончил училище Мухиной, его панно установлено в центре мемориального зала Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Такое совмещение спортивной карьеры и творческого дара художника сложно представить в одном человеке, и именно это меня в нем заинтересовало прежде всего.

Как вам кажется, гуманитарное образование, тяга к творчеству мешают спортсмену или напротив помогают?

Думаю, если спортсмен развивается в разных направлениях, то это ему помогает, идет в плюс. Кстати, даже если посмотреть спортивные фильмы, то очень часто там показывают, как тренеры дают своим подопечным задания, на первый взгляд, абсолютно не связанные с тем или иным видом спорта. Я уверен, что духовная составляющая, творчество наполняют любого человека, а спортсмену позволяют переключаться с тренировок на собственное развитие, анализировать свои удачи и поражения, а главное – собственное отношение к ним.

Первый на Олимпе (2025)

Немаловажной в фильме оказывается и эпоха, героем которой становится Тюкалов.

Фильм охватывает очень интересный исторический период: заканчивается война, восстанавливается Ленинград, и нужно было внутри кадра, внутри героев найти ощущение того времени. И когда ты в постановочном кино ищешь такие важные детали, из которых кино, собственно, и состоит, тогда оно получается. Лодки, например, мы искали у коллекционеров по всей стране, что было очень непросто, так как те лодки совершенно непохожи на современные – они деревянные, длинные, абсолютно по-другому управляются, а следовательно, требуют определенной специфики съемки и существования артистов в кадре. Глеб Калюжный, который сыграл главную роль, честно ходил на тренировки, но мы до последнего момента не понимали, получится ли приобретенные на занятиях навыки перенести в кадр, потому что управление лодок разное. Даже профессиональные спортсмены, которые участвовали в съемках, по сути заново учились грести в лодках того времени. Но у Глеба в итоге все получилось, казалось, что он гребет всю жизнь, а когда он надел спортивную форму, мы сделали ему правильную прическу и сравнили с фотографиями Тюкалова, то нас поразило невероятное сходство – не только внешнее, но и внутреннее, передающее ту эпоху и уникальную судьбу Тюкалова. Мы почувствовали нутро картины, что было крайне важно. И вы правильно упомянули невероятного оператора Сергея Мачильского – большого художника, который для этого фильма придумал совершенно неожиданные съемочные решения.

Для Глеба Калюжного это во многом этапная роль – первая спортивная в его карьере. При этом он все же больше знаком зрителям по ролям современным. Как удалось, так скажем, сбить с него этот флер нынешнего времени и погрузить в судьбу Юрия Тюкалова?

Для меня маркером профессионального артиста является его отношение к роли. Понятно, что сейчас все ускорилось, у актеров нет времени на репетиции, так как они снимаются в 10 проектах одновременно, и это, конечно, усложняет интеграцию артиста в роль, но для меня кино – это жизнь, поэтому ты хочешь сделать его честным, правдивым, с глубоким внутренним настроем. Не так, что сегодня ты отработал съемочный день, а завтра забыл про него и побежал на другой проект. Так вот отношение Глеба к роли меня приятно удивило. У нас был очень сложный и долгий кастинг, множество претендентов на роль Тюкалова, причем абсолютно разных, споры с продюсерами, но именно Глеб продемонстрировал необходимую нам внутреннюю энергию и погружение в материал. Он приходил на репетиции, на тренировки, которые начались за несколько месяцев до съемок, очень серьезно относился к съемочному процессу, который был неимоверно сложным. У нас ломались лодки, даже уходили под воду, и требовалась масса времени на то, чтобы их поднимать. У нас был разработан специальный плот, которому нет равных в мире, только благодаря ему мы смогли снимать все сцены на воде в любую погоду. К нему же крепилась игровая лодка, и сложными техническими средствами ее потом снимали. Случались опасные ситуации, когда Глеб Калюжный должен был на полном ходу выпасть из лодки – и в тот момент, когда он перевернулся и оказался под водой, плот продолжал движение. И я не на шутку испугался, так как Глеб очень долго не выныривал. Когда же он все-таки выплыл, я понял, что это все очень рискованно. Но это не остановило нас, и мы продолжали рисковать, только уже с пониманием, как это снимать наиболее безопасно. Самоотверженность Глеба всех нас поражала и заряжала на результат.

Первый на Олимпе (2025)

Мне кажется, Глеб придает своему герою еще и ранимость, потому что «Первый на Олимпе» – это не только история спортсмена, но и травмированного молодого человека.

Здесь важно подчеркнуть, что мы снимали все-таки художественное кино, а не документальный очерк про Юрия Тюкалова. В центре повествования действительно находится парень, который прошел блокаду, потерял отца, и остался с огромной травмой и страхами, от которых не получается избавиться. Но тут появляются его тренеры в исполнении Артема Быстрова и Елены Лядовой, которые дают ему надежду на будущее, и еще возлюбленная – героиня Ирины Паутовой, в первую встречу практически отправляющая ему лучи счастья. Так он начинает грести к солнцу, к новой жизни, и это тоже важная составляющая картины. С одной стороны, есть спортивный темперамент и желание побеждать, с другой – любовь, которая заставляет играть жизнь новыми, светлыми, красками. Он же и побеждает ради любви – и в этом важная особенность нашего фильма, потому что, на мой взгляд, в спортивном кино очень часто не хватает именно отношений и личных переживаний, не связанных исключительно с соревнованиями.

«Первый на Олимпе» – ваша третья режиссерская работа. После какого фильма появляется уверенность в своих картинах и возможность с гордостью называть себя режиссером?

Каждая картина – это новый путь, но, конечно, когда у тебя уже есть опыт работы, ты более уверенно справляешься с трудностями, которые в случае режиссерской профессии происходят едва ли не каждый день. Однако на любой по счету картине ты каждый раз с трепетом относишься к конечному результату. Даже великие режиссеры не всегда уверены в своих фильмах!

Артем Михалков: «На «Первом на Олимпе» мы тоже во многом были первыми»
фото: Премьера фильма "Первый на Олимпе"/телеканал "Россия"/"Централ Партнершип"

Вы теперь не только режиссер, актер, но и генеральный продюсер большой компании «1-2-3 Production». Это значит, что вы больше не хотите сами снимать и сосредоточились именно на продюсерской карьере?

Точно нет! Мой режиссерский опыт помогает мне в продюсерской деятельности, которая стала определенным вызовом – это новая работа, новая для меня команда, новый холдинг, который давно и успешно работает с большим количеством проектов. Когда ты являешься частью профессиональной команды во главе с Александром Александровичем Жаровым – это очень важно и очень ответственно. Для меня это интересный опыт – и в скорости принятия решений, и в аналитике проектов, которые уже запускаются или только рассматриваются для производства. Когда ты сам снимаешь кино, то у тебя есть один-два автора, с которыми ты постоянно взаимодействуешь, а здесь ты общаешься с разными креативными командами, работающими над проектами разных жанров, и от столь многогранного общения получаешь очень богатый опыт, но делишься и своим, что тоже важно.

Спустя полгода после вашего назначения какие направления для роста и развития «1-2-3 Production» вы обозначили?

Как я уже сказал, мы делаем акцент на многожанровости. Недавно закончили съемки большого семейного проекта «Умка», запустили в производство комедийный детектив «Я призрак» с Гариком Харламовым и Денисом Власенко, моя сестра Аня тоже там будет сниматься. И мне очень интересно погружаться в разные жанры – как режиссеру в том числе! Спорт я уже почувствовал, нужно искать новые горизонты для развития.

Последний вопрос, который задаю всем: чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?

Это непростой вопрос. Уверен, что российское кино за последние годы стали очень круто снимать. То есть раньше даже на презентациях во время различных кинорынков очень была заметна разница в качестве между отечественными и зарубежными проектами, сейчас такого абсолютно нет! У нас снимаются очень крутые фильмы и сериалы совершенно разных жанров и разного технологического уровня. Так что я бы не останавливался на достигнутом и продолжал делать еще больше качественного и разного кино. Сейчас слышу много споров о том, что все снимают одни сказки, но, на мой взгляд, это правильно, потому что молодой зритель успел соскучиться по такому кино. В советское время тоже снимали много сказок, на которых мы все выросли. Так что и новые сказки станут основой культурного кода поколений наших детей – это абсолютно нормально и правильно. Единственное, что мне, наверное, все еще не хватает какого-то, с одной стороны, сказочного, а с другой – современного, героя или персонажей, которые способны сплотить сразу несколько поколений зрителей и перерасти во многолетнюю франшизу, как, например, «Смешарики». Вот это задача со звездочкой, но, думаю, мы все вместе справимся и с ней.

«Первый на Олимпе» в кинотеатрах с 9 октября.

«Первый на Олимпе»

Маша Токмашева
№ 7
Татьяна ( Спб) (Cпб)   21.10.2025 - 21:47
Спасибо за очень хороший фильм. С удовольствием посмотрели в кино. Успехов в дальнейшем. читать далее>>
№ 6
Ани харадж   13.10.2025 - 05:41
Фильм посмотреть можно, такие истории всегда интересны, на реальных событиях. Про режиссёра сказать ничего не могу. Знаю его как сына Никиты Михалкова. читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   12.10.2025 - 22:39
Мастер по спортивному кино. Другое снять слабо. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   11.10.2025 - 22:26
Спортивные драмы особенные фильмы. Красивые и интересные. Смотрю крайне редко. читать далее>>
№ 3
чнв (красноярск)   11.10.2025 - 12:36
Интересный сюжет, биография главного героя потрясающая! С удовольствием посмотрю. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
