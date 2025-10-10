Ольга Красько: «В мужской природе заложена борьба, а в женской – принятие»

На телеканале «Dомашний» 10 октября состоится премьера сериала «Моя рыжая чудачка». В этом проекте не будет разочарований и предательств, герои истории просто не сразу поймут, что их счастье очень близко, и что любовь меняет человека, его отношение к миру, к тому, кто рядом. И что самое приятное, родители будут помогать детям, а дети – родителям. Маму главного молодого героя Ингу сыграла актриса Ольга Красько, с которой мы поговорили о разнице в воспитании мальчиков и девочек, борьбе с материнскими страхами и разнообразии ролей.
Зрителям еще только предстоит познакомиться с Ингой. А какой вы ее себе придумали?
Инга не похожа на меня, но понятна. Она одна воспитывает сына Рому (актер Владислав Терских) и очень его любит! Но Инга человек успешный и чего-то достигший, соответственно достаточно властный и даже бескомпромиссный. Но с течением жизни, происходящих событий и настигшей ее влюбленностью она смягчается. Мне кажется, ей вполне удается как-то верно соблюдать некий баланс. Да, она избаловала Романа, он вырос мажором, и у него свои проблемы, о которых Инга в силу занятости не знает. А когда узнает, пытается исправить его поведение. И жизнь ей, как это часто бывает, преподносит свои уроки, и, слава Богу, она умеет учиться. Мне это очень импонирует.
Почему часто успешные женщины одинокие?
Мне кажется, сейчас произошел перекос в мужских и женских ролях. Нас не учат тому, что с детства знали наши предки. Если мы вспомним историю, женщины не так давно стали гражданами, платить налоги, иметь равные права с мужчинами. Феминистическое течение за столетие перевернуло с ног на голову функцию женщины. Вот почему раньше мальчики и девочки учились раздельно?
Блюли мораль?
И не только. В мужской природе заложена борьба, а в женской - принятие. В борьбе за равноправие произошел перекос, и женщины стали конкурировать друг с другом, с мужчинами. Женщина стала выигрывать. И не потому, что мы сильнее физически, мы гибче и сильнее психологически. А начинается эта «борьба» со школьной скамьи. Мужчины стали уступать, потому что девочки сидят спокойно, послушные, а мальчики не могут так, им надо двигаться, хулиганить. Девочек ставят в пример. А их уравнивают. На мой взгляд, дальше это выливается в то, что девочкам сложно найти партнера: девочки, ставшие женщинами, ощущают себя победительницами, и им какой-нибудь слабак не подойдет. А как ему воспитаться не слабаком, если ему в момент старта обрезали крылья? Это, мне кажется, глобальная проблема.
Все же любая женщина ищет опору. И Сергей же (актер Максим Щеголев) чем-то подкупил Ингу, заворожил. Он тот самый уникальный индивидуум, сохранившийся сильным?
Да. Он настоящий мужчина. Знаете, иногда мне кажется, срабатывает что-то на уровне природного инстинкта. Он реально из огромного количества мужчин сильнее, мощнее и способен выживать и спасать. Мы же выбираем партнера по непонятному логике и разуму принципу: здесь спокойно, здесь надежно. И Инга, я думаю, чувствует какую-то другую силу, способную ее как-то удивить.
При этом сын Инги выбирает девочку не из их круга, и часто мамы выступают против неуспешных девочек.
Мне кажется, чаще мам мальчиков до момента женитьбы волнует прежде всего то, чтобы у мальчика была девочка. И ее вполне устраивает девушка сына. А Лизу, да, она сначала не принимает. И изначально все обстоятельства против Лизы. Но потом все меняется. Во-первых, ее мнение об этой девочке поменялось, когда она спасает Ингу. Во-вторых, она дочь человека, который ей не безразличен и интересен. А еще Инга видит хорошие изменения в сыне, которые не ее заслуга. Мне кажется, всё вкупе достаточно быстро и кардинально и меняет ее отношение к Лизе.
В жизни вы мама взрослой дочки Олеси, подрастают два сына Остап и Олег. В проекте у вас уже взрослый сын. Не задумывались ли, есть разница между взрослыми мальчиками и девочками?
Знаете, глядя на друзей дочери, им по 19 лет, и они примерно в возрасте наших героев, понимаю, что по большому счету ничего не поменялось: вот мои мальчишки 7 и 9 лет, а вот они - просто у них чуть больше размер ноги, и плечи шире. Глобально я пришла с дочкой к тому, что нет разницы, кто у тебя дочь или сын. Главное научиться детей слышать, почувствовать нужный момент и отпустить.
Совсем никакой разницы?
Разница лишь в том, что девочкам нужно чуть-чуть больше внимания, а мальчикам чуть-чуть больше доверия. Мои мальчишки просятся сами дойти до магазина, пойти в школу. И я понимаю, что раз они уже сами почувствовали эту потребность, значит, они сами справятся.
А как самой справиться с материнскими страхами?
Находить баланс и отпускать. И чем быстрее дети включатся в самостоятельную жизнь, тем больше они будут сконцентрированы, внимательны. С Олесей, на мой взгляд, у нас все очень круто получилось. Она реально не пропадет ни в каких ситуациях, при этом у нас сохраняются очень теплые, дружеские отношения. Я принимаю ее друзей, ее решения, ее увлечения и ее путь. И даже если мы в чем-то не согласны, мы умеем это как-то дружно, мирно обсудить, понять аргументы каждого и позволить каждому жить свою жизнь. Я чувствую себя нужной. Так что учитесь слышать ребенка, а не только свой голос в своей голове. Тогда, неважно мальчик или девочка, все получится.
Сейчас Олеся самостоятельная, но так было не всегда – было время, когда все были маленькими. Как маме с тремя детьми успевать работать?
Безусловно, совсем одной просто невозможно работать, особенно в моей профессии. Тут каждый, наверное, находит свой рецепт и вариант. В идеале должна быть полная семья, в которой есть и папа, и бабушки, и дедушки. Семейно и дружно всё гораздо легче! Но бывает, что взрослые разъехались по командировкам, тогда на помощь приходит няня. Совсем недавно я была в Благовещенске, муж в командировке, Олеся на съемках. С мальчишками почти неделю жила няня. Я волновалась за форму, за еду, и няня Элла мне в какой-то момент сказала: «Олечка, милая, у вас если есть свободная минутка, так вы отдохните, расслабьтесь и не волнуйтесь!». И знаете насколько она права! Иногда маму надо выключать, хотя это сложно! Я подумала: а что случится, если все будет не так идеально, как я себе представляю? А ничего! Нужно научиться что-то делегировать, относиться легче к каким-то вещам, расслабляться и отдыхать.
Правильно понимаю, что Олеся стала актрисой?
Она учится на сценариста во ВГИКе на курсе Зои Кудри и работает актрисой. У нее сейчас три проекта и большие прекрасные роли. Олеся киновлюбленный и очень много в кино понимающий человек, иногда мне кажется, что гораздо больше, чем я. У меня ощущение, что кино с молоком матери влилось в нее: какие-то вещи она чувствует, у нее прекрасная насмотренность, она умеет слышать, впитывать. Уверена, она потянет продюсерскую, режиссерскую деятельность и любую кинопрофессию.
А мальчики – закулисные дети?
Да, они бывают на площадке, в театре, когда совсем мне некуда деваться, и не сложная смена, или знаю, что им будет интересно.
Хотят сниматься?
Пока не знаю, но укус кино получили все! Опять же возвращаюсь к тому, что надо слышать детей. Иногда мне бывает больно, что им не хочется учиться в музыкальной школе. Но… я пережила боль потери дочери-музыканта. Музыкальную школу она бросила, но играет на гитаре и фортепиано. Может подыграть себе, и при необходимости быстрее освоит и углубится. Остап и Олег увлечены многим. Причем увлечения меняются очень быстро: одному хотелось петь и танцевать, другой играл в футбол, а потом тоже захотел танцевать, один хочет рисовать, другой лепить. Только успеваем следить и поддерживать их увлечения!
А как насчет вместе чем-то увлечься?
Как раз недавно ездили я и два пацана сплавляться по реке на байдарке!
Вы отчаянная!
Надо ж было парням показать и такое! Более того, можно было доехать на машине, но надо все испытать, и мы до места поехали на электричке! Меня, кстати, удивило, что совсем не было продавцов разного товара в поезде, как в былые времена. Единственное, что на обратном пути дяденька тихонько из-под полы подавал мороженое. И мы его решили поддержать, потому что захотели сыграть в шпионов. Кстати, об укусе кино, Остап и Олег всю дорогу придумывали сценарий для фильма.
И о чем кино?
О том, как два друга зашли в некое здание и попали в портал, а из него в какое-то другое временное измерение, где столкнулись с существами, похожими на людей. И они не только написали сценарий, мальчишки, пока я была в командировке, сняли по нему кино!
Ого!
И между прочим, все у них серьезно! Няня прислала мне фотографию 100 рублевой купюры - свой гонорар за съемки в фильме у мальчиков. Молодцы, понимают, что любой труд должен быть вознагражден!
Актерская жизнь она кочевая, и иногда вы попадаете в какие-то такие места, в которые по доброй воле сами бы не попали. И потом хочется в это место привезти детей.
Меня потряс Лос-Анджелес! Во время учебы в актерской школе Ли Страсберга я жила на Голливудских холмах целый месяц и объездила все, что было вокруг: Диснейленд, Юниверсал, парк SeaWorld, и у меня снесло голову! Мне очень захотелось показать это все Олесе! И все сложилось! Теперь очень хочу свозить в американский Диснейленд мальчишек! А однажды меня занесло со съемочной группой на плато Путорана. Скажу вам, не все члены съемочной группы согласились туда лететь! Там дикие условия: прилететь можно только на вертолете и обратно без него никак не выберешься, никакой цивилизации поблизости, а жили мы в МЧСовских палатках. Была ранняя весна, очень холодно и много снега. Но это те места, куда бы хотелось привезти своих детей. Там природа диковинная, а энергетика тех мест сильная и уникальная. А в прошлом году осенью были съемки в Турции, но не в туристической ее части. По меркам русских туристов было тепло и при температуре 18-20 градусов можно было спокойно плавать. Ко мне приехал муж с сыном, пока я работала, они любовались природой, купались.
Помните, Малыш из истории про Карлсона страдал без собаки. А ваши дети просят животных?
Когда-то я обещала дочке: тебе исполнится 10 лет, и мы обязательно купим собаку. Но ей не успело исполниться 10, у меня родился сначала Остап, потом Олег… Теперь уже парни просят хоть кого-то, хотя бы муравьиную ферму! Но мы переехали на съемную квартиру, в нее нельзя с животными. А до этого была рыбка, но не выжила. Жили коты всех возможных видов и мастей! Сейчас же все отправились к моим родителям на дачу. У мамы с папой кошачья аура: кошки из всех ближайших мест рожают обязательно на их участке! Я даже не скажу точно, сколько там живет кошек. Папа на это страшно сердится, а мама кормит. А мы мечтаем о собаке. Я чуть не привезла из Читы милое создание породы бишон, вовремя одумалась. Пока же мальчики отрываются летом у второй бабушки, там живут огромные псы, и мальчишки практически верхом ездят на них! Будет и у нас дом, а в нем обязательно появится собака!
Как вы ухаживаете за собой?
В жизни каждой из нас наступает момент, когда ты понимаешь, что уже не можешь стопроцентно рассчитывать на то, что все должны быть сражены твоей внешностью. Да и сама видишь в зеркале некоторые отпечатки возраста. Главное – должно быть принятие себя. Но оно не должно означать «а что поделать-то»?! Я сейчас очень много нахожу и читаю информации о фейс-фитнесах, максимально естественных способах уходов за собой. Представляете, нашла книгу начала XIX века. Ее автор Сенфорд Беннет. В книге он публикует фотографии, на которых очевидно, что в свои сорок с чем-то он выглядел гораздо хуже, чем к семидесяти. После сорока автор разработал и начал делать определенную зарядку, упражнения, самомассаж лица. Причем, все можно делать, не вставая с постели! И это не единственный пример.
Мне понравилась идея с зарядкой в постели!
Мне тоже! А еще беру курсы массажа для лица, делаю прочие не хирургические процедуры. И конечно, если хочешь выглядеть лучше, больше трудись! Мы же все ленимся и постепенно перестаем заниматься физкультурой, в силу разных причин не высыпаемся, пьем мало воды, а она очень нужна для различных биологических процессов… Для меня абсолютно пример вдохновения - Софи Лорен. Но она далеко, а совсем рядом педагог школы-студии МХАТ по речи Анна Николаевна Петрова, которая недавно отметила 96-летие! Она выглядит прекрасно! И какая у нее энергетика!
Сейчас многие прибегают к операциям…
Конечно, можно что-то вколоть, что-то подтянуть, подрезать. Но я, честно говоря, трусиха. Когда-то, лет 10 назад, попробовала вколоть что-то типа ботокса. И испугалась: не моя мимика, что-то поменялось в лице, не моим стало… Меня это испугало больше, чем то, что я сейчас вижу в зеркале. Надо принять себя в конце концов. И еще одна мысль мне попалась на эту тему. Мы все представители своего рода, у нас есть родовые черты, а если мы начинаем менять лицо, что-то нарушать в своем образе, ты как будто предаешь свой род, ты предаешь самого себя. А еще ужасно, когда «новое» лицо вдруг уезжает. Я как представляю: встала утром, у тебя губы на боку… Но мне кажется, что, если люди начинают резаться, сложно остановиться потом: что-то сдулось - надо поддуть, тут подвисло – подтянуть, и так далее. Мне трудно понять эту логику, но я точно понимаю, что лучше не начинать!
В вашей фильмографии 60 работ. Есть ли какие-то не сыгранные вами роли, о которых вы мечтаете?
Может, я какая-то не актерская актриса, но никогда не понимала, какую именно роль хотела бы сыграть. Разве только несыгранной осталась Сюзанна в «Женитьбе Фигаро»: когда-то я ее репетировала, но не сложилось сыграть. А так жизнь и в театреОлега Павловича Табакова, и предложения по съемкам, всегда какие-то интересные варианты подкидывает. Огромная благодарность Владимиру Львовичу Машкову за возможность сыграть Мэрилин Монро. Это было невероятное удовольствие! Я осмелела, и теперь думаю сыграть Марлен Дитрих. Возможно, придумать спектакль с дочкой. А так, я благодарна просто тому, что мне дает жизнь! Взять хотя бы историю с «Моей рыжей чудачкой». У нас был молодой коллектив классных, талантливых ребят. И знаете, по завету моего учителя Олега Павловича Табакова, который говорил, что молодая кровь всегда должна быть рядом, я учусь у них!
обсуждение >>