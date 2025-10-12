Ксения Трейстер: «Если объявят о съемках на Луне, то я точно буду там играть»

В онлайн-кинотеатре Wink.ru вышел сериал Андрея Силкина«Тысяча "нет" и одно "да"», о съемках которого мы рассказывали совсем недавно. Главную роль Оксаны, девушки из простой семьи, за расположение которой борется напористый бизнесмен Сергей, в проекте исполняет Ксения Трейстер. Талант молодой актрисы был замечен с дебюта на театральной сцене — девушка стала номинанткой на «Золотую маску» за исполнение роли Наташи Ростовой в постановке «Войны и мира» Римаса Туминаса. Роли в больших кинопроектах Ксения стала получать еще во время обучения в Щукинском институте: первой была в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», затем «Пищеблок», «Плевако», «Натали и Александр», «Этерна». Кино-Театр.Ру поговорил с актрисой о выборе профессии, совмещении работы в театре и кино, впечатлениях о съемках в мелодраме «Тысяча "нет" и одно "да"» и будущих проектах.
фото: пресс-служба Wink
Расскажите, как вы выбрали профессию актрисы?
Я всю жизнь занималась танцами, выступала на сцене. Я связываю свой выбор в том числе с этим. Сцена увлекает, там происходит какое-то «чудо». Не знаю, как у всех, но у меня так. Да и закулисная жизнь с ее репетициями, гастролями тоже захватывает, особенно молодые, неугомонные сердца. У меня были альтернативы, но я решила, что если не попробую, то буду жалеть.
В одном из интервью вы упоминали, что в детстве хотели стать космонавтом. Как это на вас повлияло?
Мой первый выход на сцену в детстве в качестве актрисы случился в роли Софьи Ковалевской. Она известный математик. В каком-то школьном представлении меня, маленькую девочку, попросили выйти, сыграть пару сцен, даже не помню, были ли там слова. Еще до этого спектакля я хотела стать математиком, а после это желание только укрепилось. Я хотела заниматься наукой. Наверное, это звучит довольно пафосно, учитывая мой на тот момент юный возраст. Но потом мы с классом поехали на экскурсию в Звездный городок, и я заразилась новой мечтой. Я довольно серьезно подошла к ее осуществлению: тренировала вестибулярный аппарат, читала о том, как и что нужно делать, чтобы стать космонавтом. Меня очень манил космос. Да на самом деле до сих пор манит, что-то неизведанно-волшебное в нем. Иногда я шучу, что, если бы я была постарше, в космосе была бы я, а не Юлия Пересильд или, что если объявят о съемках на Луне, то я точно буду там играть.
Есть ли какой-то актер или актриса, кто повлиял на вас в детстве, был вашим кумиром, и вы решили, что тоже хотите избрать этот путь?
Нет, у меня никогда не было кумира и нет по сей день. Меня вдохновляют многие люди, и далеко не всегда они занимаются актерской профессией. Кроме того, мне кажется, что у меня никогда не было особенного романтического очарования профессией актера, даже в детстве, когда со стороны она может показаться сплошным праздником. Меня воспитывали в понимании, что любое дело требует усердия, труда и самоотдачи.
фото: пресс-служба Wink
С кем из актеров вы мечтаете поработать, или может быть ваша мечта уже сбылась на одном из проектов?
И в театре, и в кино меня сейчас окружают такие артисты, о встрече с которыми несколько лет назад я и мечтать не могла. Я учусь у них, и, наверное, прежде всего в человеческом плане. Большинство из них не только блестящие артисты, но и потрясающие люди.
А как вы себя чувствуете рядом с этими людьми?
В первые моменты, конечно, существует и пиетет, и ощущение, что ты прикасаешься к чему-то большому, потому что большинство из них уже оставили свой отпечаток в истории кинематографа, работали с большими режиссерами, большими мастерами. Но, мне кажется, самое крутое ощущение, которое я испытываю — это ощущение партнерства. И в этом заслуга в большей степени, конечно, этих людей. Как я уже сказала, они не только большие артисты, они большие люди. Они не поучают, общаются с тобой на равных, дают тебе ощущение твоей собственной полноценности, и это самое, мне кажется, замечательное, чему у них стоит учиться.
Вы также играете в театре Вахтангова. В чем отличия от работы в кино? Есть ли то, что дается вам сложнее или наоборот проще?
Наверное, глобальное отличие заключается в специфике столкновения со зрителем. Часто говорят, кино — это искусство монтажа. С момента съемок фильм проходит большой путь преобразований и сталкивается со зрителем, грубо говоря, уже без непосредственного участия артиста. А спектакль рождается здесь и сейчас. Ты находишься в непосредственном диалоге со зрителем. И я от этого получаю огромное удовольствие. Это сложно объяснить, но ты действительно чувствуешь зал. Я думаю, что спектакль — это общая работа не только актёров, режиссера, но и зрителя. Важно то, как он слушает, слышит, реагирует. Можно сказать, что он полноценный участник. Без зрителя нет спектакля.
фото: пресс-служба Wink
Что вам ближе, кино или театр?
Для меня важно, чтобы было разнообразие.
Если пофантазировать, какую из ваших киноролей можно было бы перенести в театр?
А вы бы хотели поучаствовать в мюзикле? Есть ли у вас любимые?
Как я уже сказала, я с детства танцую, сейчас занимаюсь вокалом. Мне это все жутко нравится, и да, я бы с удовольствием поучаствовала в чем-то таком еще много раз. Я не могу сказать, что я фанатка мюзиклов на сцене, я мало видела, но в кино есть много полюбившихся работ. Классические «Поющие под дождем», совершенно особенная «Танцующая в темноте», жизнеутверждающая Mamma MIA. «Ла-ла Ленд», мне кажется, для многих, как и для меня, один из любимейших мюзиклов.
Как вы выбираете проекты, в которых будете участвовать?
На самом деле, это всегда множество факторов. В первую очередь и сценарий, и режиссер. Пробы — это необходимость не только для режиссера, но и для актера. Мы должны понять, говорим ли мы на одном языке. Я все-таки, приверженец позиции, что актер тоже выбирает. Конечно, я спрашиваю себя, чего бы мне хотелось в данный момент. Иногда мне ближе драматическая роль, а иногда душа требует более легкого жанра. Хочется участвовать в разнообразных проектах. Также мне важно знать актерский ансамбль, который складывается.
фото: пресс-служба Wink
Как сложились ваши отношения с режиссером в этом проекте? Как проходили пробы?
Отношения сложились очень хорошие. Интересно, что пробы на самом деле длились долго. Дело в том, что на протяжении полутора лет я раз в какое-то время приходила на пробы в этот проект с разными партнерами, и даже разными режиссерами. У меня не было больших ожиданий, и в этом тоже заключается определенная прелесть, потому что все произошло в легкости, без больших ставок и надрыва.
Вот так плавно мы и перешли к сериалу «Тысяча "нет" и одно "да"». Расскажите, пожалуйста, какой вы видите свою героиню Оксану?
Она девушка в поиске себя, как и многие в её возрасте. Окончив институт и ища своё место в этом мире, она воспринимает жизнь местами с неким максимализмом, категоричностью, а местами с чрезмерной открытостью и доверчивостью. В целом довольно узнаваемая история. Думаю, это важно, чтобы зритель мог сопоставить себя с героем. Оксана ведет собственное дело — приют для собак. Это её отдушина, она туда приходит, когда ей хорошо, и когда плохо. Стремление отдавать и помогать-важная человеческая характеристика. При этом, если говорить про ее любовную историю, то отношение к мужчинам у нее скорее настороженное и недоверчивое. Она росла в женском царстве. Несмотря на то, что у них есть брат, всё равно глава семьи - мама. Оксана видит судьбу матери и не хочет повторять события ее жизни.
Похожа ли она на кого-нибудь из других ваших героинь?
Я не сравниваю между собой героинь. Мне кажется, они все очень разные, хотя при желании, можно везде найти и схожести.
Какая ваша любимая роль и почему?
Надеюсь, что она впереди. Но, говоря о сегодняшнем дне, очень скоро должен выйти сериал «Константинополь». Я очень жду возможности посмотреть, потому что героиня, которую я сыграла там, одна из моих любимейших на данный момент. Она меня привлекает своим вызовом, азартом к жизни, страстным желанием её вкусить, понять. Думаю, в этом плане ее можно сравнить с Оксаной. Она тоже юная, находится в поиске «своего пути», в моменте формирования взгляда на жизнь. Ее моральные принципы претерпевают определенный путь в течение всего сериала, и она приходит к каким-то итогам. Правильным или нет? Это невозможно оценить.
фото: пресс-служба Wink
Как вы готовились к роли Оксаны? Как настраивались?
Мне кажется, прежде всего очень важно сказать о жанре, потому что он определяет очень многое. У нас довольно легкий жанр. Я бы назвала его мелодраматическим ромкомом. История семьи со своими радостями, бедами, ссорами, тараканами в голове. Все мы люди, у нас у всех бывают порой счастливые, а порой очень непростые моменты. Хочется, чтобы зритель узнал себя и близких, переключился, попереживал, посмеялся, всех простил и, наполнившись любовью к окружающим, пошел жить свою жизнь дальше с улыбкой на лице.
Несмотря на легкость и наивность жанра, мне не хотелось скатиться в поверхностность. Сюжет нашего сериала, как заявляют создатели, вдохновлен пьесами Островского. Я бы точно не говорила, что он основан на них, но какие-то параллели провести возможно. В поиске глубины мне помогала мысль о том, что я могу «подложить» во внутренний мир моей героини с ее, безусловно, очень современными взглядами на жизнь, окружением, существованием, что-то от героинь Островского, что-то от той остроты тем и переживаний. Меня очень поддерживает, когда я могу найти какие-то подсказки в большой литературе, всегда стараюсь это делать.
Какие у вас впечатления от съемочного процесса сериала?
У нас была замечательная компания, с которой съемочный процесс складывался весело и приятно. У нас сложился, по моему скромному мнению, замечательный состав. Просто потрясающая Елена Лядова, невероятные красотки Ангелина Стречина и Мила Ершова, с которыми мы уже были знакомы и с которыми нас связывает очень теплые взаимоотношения. С Костей Белошапкой и Пашей Поповым мы тоже давно знакомы, работаем вместе в театре Вахтангова. Каждая смена с ними — это марафон шуток и смеха. И вообще все все все. У меня уже не хватает положительных слов для описания. Я всегда говорю, что для меня самое важное на проекте — это человеческая составляющая. Кино может получиться или не получиться, но то, что ты оттуда выносишь — это люди и впечатления, которые ты с ними разделил.
В каких ещё проектах мы сможем увидеть вашу работу?
Скоро должен выйти «Константинополь» Сергея Чекалова, о котором я уже говорила. Еще в ближайшем будущем выйдет «Полураспад» Максима Свешникова. А сейчас мы снимаем с Максимом Валентиновичем новую работу, называется «Вегетация». Уже были анонсы, поэтому я могу вам об этом сказать.
