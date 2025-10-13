Данил Чащин: «Удивительно, сколько людей, которых мы знаем и любим, имеют цыганские корни»

Октябрьская телевизионная премьера Первого канала – сериал «Улица Шекспира» — полная сюжетных страстей криминальная мелодрама о тщетном поиске гармонии между любовью и свободой. Режиссер Данил Чащин, известный как в мире кино («Райцентр»), так и в мире театра («Последнее лето» в Театре Наций, «Мальва» в МХТ им. Чехова) поделился воспоминаниями о родной Тюмени, литературными цитатами в «Улице Шекспира» и ближайшими творческими планами.
Данил, вам всего 36, но вы уже один из самых плодовитых и интересных режиссеров, чьи работы всегда обсуждаются и отмечаются как критиками, так и зрителями. При всем этом, вы как-то признались, что до 18 лет не открывали вообще книги и не видели ни одного спектакля. Что это за интересный и интенсивный способ был потом компенсировать провал в знаниях, чтобы сейчас быть нарасхват как в кино, так и в театре?
Как говорится, ни дня без страницы. И в этом для меня не было какой-то пытки или тяжелого труда, просто открыл для себя новый мир через чтение, просмотр фильмов, спектаклей и интервью с режиссерами – это стало для меня одновременно и страстью, и энергией, и развитием. Я сам из Тюмени, где у нас всего три театра, репертуар которых можно достаточно быстро посмотреть. Поэтому регулярно совершал театральный трип, то есть приезжал на выходные или на неделю в Санкт-Петербург или Москву и каждый день у меня был, по сути, театральным расписанием.
Такие изменения явно произошли сразу после поступления в Тюменскую государственную академию культуры, искусств и социальных технологий. Но кто повлиял столь радикально на ваше жизненное преображение?
В этом смысле мне нравится выражение «пассивный курильщик», когда находишься рядом с умными людьми и просто слушаешь их разговоры, пополняя свой багаж знаний, опыта и эрудиции. После 18-ти это пополнение было интенсивным. За преображение благодарен моему мастеру в Тюмени Марине Владимировне Жабровец, далее оно продолжилось в Москве в магистратуре Школы-студии МХАТ у Виктора Анатольевича Рыжакова. В дальнейшем я также учился у разного количества режиссеров, включая Юрия Николаевича Бутусова, Константина Богомолова и Кирилла Серебренникова.
То есть решающий фактор в жизненных изменениях, как и в творческом развитии, за окружением?
Конечно. Но, мне кажется, для полноценного развития важны три фактора: во-первых, это гены, все равно ты работаешь на таланте своих предков, то есть на том, что в тебе уже заложено.
Сразу хочется перебить и спросить о вас в этом смысле. Было ли природное влияние от мамы или папы, бабушек с дедушками?
Как ни странно, в прямом смысле у меня нет творческих людей в семье. Они работают строителями, водителями и бухгалтерами. Но при этом дедушка прекрасно рисовал, мама работала художником-модельером, плюс у нее замечательный вокал. Словом, творческие гены все равно присутствуют, просто родственники выбрали иные профессии. Я в этом плане как-то отделился. И, возможно, как раз по причине второго фактора творческого развития – среда, интересные люди вокруг. Ну и третий момент – это твоя способность к саморазвитию, твоя воля, твое движение и твой труд, твое упорство. Как и вдохновение.
Есть версия, что если именно в подростковом возрасте относиться к книгам, как вы, то есть не открывать их вообще, а уже потом осознанно в них погрузиться, то это способствует отсутствию у режиссера комплексов в смысле постановки той же классики. Поддержите столь смелое утверждение?
Вы имеете в виду сохранившуюся в определенном смысле безответственность? Возможно. Но если говорить обо мне, то честно признаю, что я такой человек, которого надо хвалить. Когда меня критикуют, то это не придает никакого вдохновения. Это не означает, что надо говорить хорошо, когда все реально плохо. Просто критика бывает разная. Когда я попал к Марине Владимировне Жабровец, то у меня не было нужной образованности, но была, видимо, какая-то природная интуиция, которая позволяла уже на стадии обучения в профессии делать вещи, за которое мне многое прощалось. Сам чувствовал, что режиссура это мое, потому как видел результат и реакцию педагогов, они подбадривали и отмечали мою предрасположенность к профессии.
18 лет вы прожили в Тюмени и столько же вне родного города. Интересно, помните ли вы корни, позволяют они не задаваться при успехе? Или все сложнее Известны же примеры, когда на фоне признания у людей срывает крышу…
Ну я не скажу, что я какого-то большого успеха достиг, чтобы судьба могла меня проверять на эти критерии. Конечно же, помнишь, откуда ты, кто ты, и ценишь успех, который к тебе приходит. С другой стороны, у меня есть предохранитель в виде моей жены, которая если чувствует, что меня начинает не туда заносить, то начинает немного иронизировать по этому поводу и благодаря этому юмору я могу снова заземлиться.
Когда изначально предложили этот материал, то он вызывал у меня осторожность и скепсис, потому как это была история про цыган. Ну а какое отношение я имею к цыганам? Когда же полноценно погрузился в сценарий, то понял, что для меня эта история, в первую очередь, не про этническую группу, а про взаимоотношения в семье, про поиск дома. И про такие понятия, как любовь и кровь – и рифма ли это или не рифма. И Тюмень, конечно, сыграла для меня важную роль. Потому что какое-то время, переехав из родного города в столицу, я не ощущал себя москвичом. И вот это состояние, когда ты еще не москвич, но уже и не тюменец, как и где твой настоящий дом – ощущал остро. Проработка этого есть в «Улицах Шекспира».
Это словно даже не про комплекс провинциала, а про тонкие настройки себя после сбившихся жизненных ориентиров?
Когда уезжаешь навсегда в другой город, то стараешься как-то ассимилироваться в нем, помню, что даже стеснялся какое-то время, что тюменец. Первое время старался в разговорах избегать этой темы. А потом задался вопросом: «А почему я вообще этого смущаюсь?». Кстати, я даже не совсем из Тюмени, а из района Рощино, который находится за чертой города у аэропорта. Он достаточно заброшенный и состоит из общежитий. Мои стартовые условия схожи с ситуацией Михая в сериале. В том смысле, что вроде есть родной дом, но и оговорок при этом достаточно. И долгое время, когда возвращался в родные места, то испытывал очень смешанные чувства. С одной стороны, ностальгия – счастливые моменты, которые там прожиты. Но на это ощущение наслаивается и другое — в темных тонах, потому как много драматических и даже трагических событий было тоже там прожито. Но при этом это твой дом. Есть такая строчка в песне у ДДТ: «Печальная страна, а в ней твое окно». Вот и я вижу фасад своего дома, вижу это окно, и оно мое, другого у меня нет.
По сюжету сериала, Михай принимает решение о возвращении в родные места из столицы, но, действительно ли оно окончательное?
Думаю, да. Мне кажется, он понимает, что природу не обманешь.
Какие ориентиры были у вас при создании «Улицы Шекспира»? Показалось, что есть следы «Наследников», чего-то турецкого, да даже «Игры престолов». А на самом деле, какие были референсы?
Тут я каждый раз спотыкаюсь, потому что этот вопрос мне задавала и съемочная команда и актеры. Мне кажется, мы создали что-то такое, что не похоже ни на что другое. Конечно, я вспоминал «Крестного отца» Копполы, вспоминал ранний фильм Куарона «И твою маму тоже», потому что у нас есть отголоски животной мексиканской страсти, когда ты все переживаешь в состоянии «экстра». Когда цена слова – смерть, цена поступка – тоже смерть, а если любовь, то всей душой, а если рубить, то с плеча. «Наследники» тоже были, их все обсуждали в момент съемок, так или иначе, что-то перенимается. «Время цыган» Кустурицы также близко для нашей истории.
Мы снимали и в Кисловодске, в Пятигорске, и в Ессентуках. А непосредственно улица Шекспира – поселок «Нарзанный». Это мусульманское поселение со строгими правилами, но мы старались местным людям не досаждать. Там такой ручей протекает и делит поселок на две части. Что было и красиво, и уместно, поскольку «Улица Шекспира» – это отчасти «Ромео и Джульетта». Хотя отсылки есть и к «Хроникам», и к «Ричарду», и к «Королю Лиру».
Улица Шекспира не вымышленная, учитывая реальное место с таким названием в Екатеринбурге. Многое оттуда взяли сценаристы?
Да, они туда ездили, общались с местным цыганским населением. И оттуда взято очень много, вплоть до имен. Я тоже там был, но, как ни странно, поехал туда уже после того, как снял сериал.
И как? На чем себя поймали? Многое оказалось таким, каким вы и показали?
Что-то схожее было, конечно, но визуально мы какие-то вещи добавляли, потому как в реальности все выглядит не так художественно, а достаточно вольно и прозаично. В сериале есть такая сцена, когда Михай после 16-летнего отсутствия входит в табор, раскрывая на своем пути висящие простыни, идет по улице Шекспира и чувствует стороннее любопытство и напряжение. Схожее ощущение я и сам поймал, оказавшись там. Это закрытое комьюнити, гаджо туда редко заходят, и я начал ловить на себе взгляды людей, которые пытаются понять, кто ты и что ты тут делаешь. Более того, у них же там сложные взаимоотношения с городом, их строения на улице собираются сносить, а всех переселять, словом, все схоже с нашим сериалом. И вот я, как чужак, туда зашел и было ощущение – интереса и опасности одновременно.
Все обошлось?
Я не мог удержаться и начал аккуратно снимать атмосферу вокруг себя на телефон. Это была моя роковая ошибка. Местные сразу разглядели и появились вопросы: «Что ты снимаешь? Для чего?». И только небольшое знание цыганского помогло мне избежать печальной участи, я начал объяснять, кто я и что знаю оттуда людей. Была и вторая поездка, но уже более подготовленная, у меня был сопровождающий – наш консультант на проекте по прототипам главного героя. И это была познавательная экскурсия, где я полноценно осмотрел колоритные достопримечательности.
В «Улице Шекспира» же тоже есть реальные цыгане?
Да, мы нашли их в Минеральных водах, у нас они стали актерами массовых сцен. И это была удача, так как консультации по специфике быта и языка были из первых рук. Впрочем, в «Улице» настоящие цыгане находились и среди актеров первого плана – Нина Муштакова, сыгравшая роль бабушки Михая и Савко, и Роман Грохольский, воплотивший образ авторитетного Шандора. Они оба из театра «Ромэн».
У вас в кадре запомнился еще и грудничок, которого периодически нянчил герой Игоря Золотовицкого. Это был один и тот же ребенок? Кто доверял так вам и артисту?
Это упоминаемые выше актеры массовых сцен и приходили с младенцем. Так что в кадре у нас цыганский ребенок. Его мама и папа тоже участвовали в картине.
А где вы нашли столь шикарный дом, в котором жил Червоня/Золотовицкий?
Это так называемая «дача Кшесинской» в центре Кисловодска. Дом-музей, который сдается в том числе и для съемок.
Честно сказать, я не был уверен в Елизавете Юрьевой. По первому кастингу у меня не было ощущения, что мы делаем правильный выбор. Но решение по актерам коллегиальное, с участием продюсеров. И не я был тем человеком, который сказал, мол, давайте ее еще раз позовем. Впрочем, мои сомнения плавно развеялись, когда Лиза пришла на последующие кастинговые просмотры, все больше и больше убеждался, что Диана – это она. Кстати, я знал только ее и Диму Чеботарева, с остальными актерами работал впервые.
После выхода фильма не было отдельных респектов от цыганского сообщества?
Мне до сих пор приходят приятные слова в личные сообщения, есть и интерес у людей и актеров и к продолжению. Но также я получал и отрицательные мнения. Знаете, есть такой мем: «Я, конечно, не расист, но цыгане…», мне его скинул, наверное, каждый третий, когда вышел сериал. Такое вот отношение у нас к цыганам. Хотя мы показали их разные стороны: с одной стороны, бандитизм и запрещенные вещества, с другой, это группа людей, у которых нет своего клочка земли, нет своего дома, цыгане или рома – это всегда иммигранты. Они везде чужаки, а это сложное жизненное ощущение.
Так цыгане или рома?
Мне нравится, когда их называют рома, цыган – больше пренебрежительное. Сейчас вышел закон о запрете употреблять слово «инфоцыгане», с чем я согласен, потому что это принижает нацию. На самом деле, если углубиться и поизучать, то можно удивиться, сколько людей, которых мы знаем и любим, имеют цыганские корни. Начиная от Чарли Чаплина, Пабло Пикассо, Элвиса Пресли, ну и далее ученые, военные, как и многие артисты. Нам кажется, что это дикие люди, но если вглядеться, то это особенный народ, очень дружелюбный, для которого свобода важнее земли, потому что свобода для них вообще важнее всего.
Интересно, у Дмитрия Чеботарева тоже есть цыганские корни?
Есть. У него отец цыган, а мать татарка.
Года три назад вы определили, что для вас «театр – жена, кино – любовница». Ситуация не изменилась?
У меня два года не было премьер в театре. Был плотно в кинопроцессе. Сейчас я заканчиваю съемки сериала «Джайв» для Okko, и следом перехожу в активный репетиционный период спектакля «Каренина», премьера которого состоится в конце ноябре. Так что в последнее время определения поменялись местами.
О чем будет «Джайв»?
С одной стороны, это сериал про латиноамериканские танцы. С другой, парный танец всегда ассоциируется с взаимоотношениями мужчины и женщины. Мы многое можем передать не словами, а через язык тела, жесты, пластику. Об этом проекте лучше всего говорит слово «блеск». Когда ты теряешь блеск в глазах, ты ищешь этот блеск на паркете, ищешь этот блеск на лаке для волос, в автозагаре, в сверкании кубков. И это состояние как некая нереальность, словно сказка «Нарния», в которую ты уходишь, чтобы лучше понимать реальность. И один из основных вопросов «Джайва», как найти золотую середину и можно ли вообще ее найти, когда человек всецело в своем любимом деле и дышит им, и при этом у него существует личная жизнь, тоже требующая времени и погруженности.
А что все же со вторым сезоном «Улицы Шекспира»? О работе над ним вроде бы сообщалось. Вы в деле?
Пока не получил предложения. Если мне предложат постановку, то в моем ответе решающее значение будет иметь сценарий. Насколько я понимаю, он пока в стадии написания.
И последнее, Данил, интересно, что в этом году вы отметили лично для себя в мире театра и кинематографа?
