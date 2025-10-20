Карина Разумовская: «После "Трассы" мне хотелось переключиться на что-то менее психологичное»

«Здесь все свои». ТВ-ролик

Это два абсолютно разных проекта – и по жанру, и по способу существования в кадре. После довольно непростой работы в «Трассе», мне как раз хотелось переключиться на что-то менее психологичное.Думаю, дело не в масштабах. Конечно, в большом городе проще затеряться, но люди везде одинаковые. И выражение «рука руку моет» так же актуально везде.Со многими артистами я уже работала прежде, поэтому не испытывала никакого дискомфорта. Я довольно коммуникабельный человек, да и вся наша профессия на коммуникации и построена.Очень странный вопрос. Мне всегда приятно встретиться с режиссером, с которым интересно работать, еще раз. Но строить какие-то планы и пытаться просчитывать что-то заранее, глупо и не продуктивно, на мой взгляд. Нужно, как сейчас модно говорить, быть в моменте.Никогда не считала роль Вики Родионовой мелодраматической, а из проекта ушла, чтобы не стать заложником одной роли. Роли в «Трассе» и в «Здесь все свои» абсолютно разные, как я уже говорила выше. И к счастью, мне и дальше предлагают разных героинь.Я выбираю то, что мне интересно и вызывает вдохновение. Предложений много, но любопытных хотелось бы больше. Из театра уходить не хочу. Театр – сиюминутный, живой, меняющийся. Он дает мне энергию. Я переключаюсь с кино на театр и обратно с большой радостью и удовольствием, а кино всегда подстраиваю под репертуар в театре: когда репетирую новый спектакль, то не снимаюсь.