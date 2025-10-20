Карина Разумовская: «После "Трассы" мне хотелось переключиться на что-то менее психологичное»

На канале «Россия» 20 октября состоится телепремьера сериала «Здесь все свои», где в секретах дальневосточного села Черновка разбирается начинающая следователь Евгения Ракитина в исполнении Карины Разумовской. По сюжету в окруженной тайгой и болотами Черновке чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшее тело. Местные власти и жители поселка всячески пытаются замять произошедшее, списав все на несчастный случай, но профессиональное чутье подсказывает Евгении, что здесь что-то нечисто. И чем глубже героиня погружается в это дело, тем больше понимает: люди здесь повязаны между собой не только родственными узами. Сопоставив показания свидетелей, она делает вывод, что разгадку тайны ей придется искать в прошлом. Актриса Карина Разумовская кратко рассказала нам о сотрудничестве с режиссером «Здесь все свои» Еленой Николаевой, переключении на тайны дальневосточного поселка после «Трассы» и выборе между театром и кино.
Съемки «Здесь все свои» начались практически сразу же после «Трассы», насколько сложно вам дался переход из одного проекта в другой, с учетом того, что оба они исследуют тему своих и чужих в небольшом провинциальном социуме?
Это два абсолютно разных проекта – и по жанру, и по способу существования в кадре. После довольно непростой работы в «Трассе», мне как раз хотелось переключиться на что-то менее психологичное.
Тем не менее ваша героиня в «Здесь все свои» исследует тему противостояния своих и чужих в диссертации. На ваш взгляд, страшнее мегаполисы, где люди, грубо говоря, даже не знают, как выглядят их соседи, или как раз такие маленькие сообщества, где все друг друга покрывают?
Думаю, дело не в масштабах. Конечно, в большом городе проще затеряться, но люди везде одинаковые. И выражение «рука руку моет» так же актуально везде.
Вы впервые работали с режиссером Еленой Николаевой при том, что многие из других исполнителей главных ролей в «Здесь все свои» сотрудничают с ней уже на постоянной основе. Как легко вы нашли общий язык?
Со многими артистами я уже работала прежде, поэтому не испытывала никакого дискомфорта. Я довольно коммуникабельный человек, да и вся наша профессия на коммуникации и построена.
В вашей фильмографии много проектов, которые снимали одни и те же режиссеры. Когда вы соглашаетесь на тот или иной проект, вы сразу рассматриваете долгое сотрудничество с постановщиком?
Очень странный вопрос. Мне всегда приятно встретиться с режиссером, с которым интересно работать, еще раз. Но строить какие-то планы и пытаться просчитывать что-то заранее, глупо и не продуктивно, на мой взгляд. Нужно, как сейчас модно говорить, быть в моменте.
После «Мажора» вы говорили, что ушли из сериала, чтобы не получать однотипные мелодраматические роли. Нет ли сейчас, после «Трассы», «Здесь все свои» опасности, что вас теперь будут приглашать исключительно на роль условных следовательниц?
Никогда не считала роль Вики Родионовой мелодраматической, а из проекта ушла, чтобы не стать заложником одной роли. Роли в «Трассе» и в «Здесь все свои» абсолютно разные, как я уже говорила выше. И к счастью, мне и дальше предлагают разных героинь.
Как вы сейчас выбираете роли в кино и нет ли желания полностью переключиться с театра на кинематограф?
Я выбираю то, что мне интересно и вызывает вдохновение. Предложений много, но любопытных хотелось бы больше. Из театра уходить не хочу. Театр – сиюминутный, живой, меняющийся. Он дает мне энергию. Я переключаюсь с кино на театр и обратно с большой радостью и удовольствием, а кино всегда подстраиваю под репертуар в театре: когда репетирую новый спектакль, то не снимаюсь.
