Юрий Хмельницкий: «Давайте говорить прямо – где Тим Бёртон, а где я?»

22 октября 2025
В российский прокат выходит музыкальный фильм «Алиса в стране чудес», созданный на стихи Владимира Высоцкого по мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэрролла. Снял картину Юрий Хмельницкий, только в прошлом году дебютировавший в полном метре с заключительной частью франшизы «Лёд» – трилогии, которая во многом запустила моду на песни в текущем российском кино. Мы поговорили с Хмельницким о трансформации его отношения к музыкальным фильмам, пластинке Владимира Высоцкого, уходе от Тима Бёртона и поиске смысла даже в бессмысленном мире.

Юрий Хмельницкий: «Давайте говорить прямо – где Тим Бёртон, а где я?»
фото: Премьера фильма "Алиса в стране чудес"/пресс-служба "Централ Партнершип"

Расскажите, как вы оказались в кроличьей норе?

Я учился в киношколе «Индустрия» вместе с Кариной Чувиковой, автором сценария фильма «Алиса в стране чудес», которая, насколько я знаю, предложила компании «Медиаслово», чтобы я выступил режиссером картины. Мы познакомились с продюсерами, я проанализировал материал, мы переписали с Кариной сценарий, чтобы он стал чуть ближе ко мне, и пустились в подготовку к фильму.

Карина же еще режиссер, сценарист, шоураннер сериала «Между нами химия».

Это вообще ее дипломный проект в киношколе, поэтому я помню, как она работала над ним с самого начала. Мы дружили во время учебы и шли плечом к плечу, так что «Алиса в стране чудес», где Карина является еще и креативным продюсером, – логичное продолжение нашего сотворчества.

Я думала, что продюсеры с предложением музыкальной «Алисы…» пришли к вам после полнометражного дебюта «Лёд 3».

«Лёд 3» еще не вышел, когда я читал сценарий «Алисы в стране чудес», хотя, конечно, продюсеры знали, что я только что снял музыкальный фильм, так что это, возможно, тоже было для них аргументом. Вообще удивительно, что я никогда не собирался снимать музыкальное кино, но уже второй проект получается таким. Хотя, когда появилась «Алиса», у меня был выбор между авторскими камерными драмами, которые я понимал, как снимать, а вот с «Алисой» было непонятно, но очень интересно: либо пан, либо пропал. Я подумал, что это может стать для меня хулиганским опытом и решил согласиться именно на «Алису».

Алиса в стране чудес (2025)

В одном из ваших интервью я вообще прочитала, что вы ненавидели музыкальное кино.

Да, я так раньше думал. На фильм «Лёд» Олега Трофима, за творчеством которого я следил еще когда работал в Красноярске, я шел как на спортивную драму. Первый музыкальный номер вызвал у меня отторжение, потом я подумал: ну, посмотрю еще. А в итоге остался до конца и, по-моему, даже пустил слезу в финале. Наверное, и во мне тогда был силен зрительский зажим относительно того, что мюзикл не наш жанр. Но в последние годы я к нему сильно подключился и считаю, что это уникальный способ коммуникации со зрителем: как, если не через музыкальный номер подчеркнуть внутреннее состояние героя в тот или иной важный момент истории? Я сейчас работаю на фильме, в котором нет музыкальных номеров, и мне даже как-то странно.

Почему, как вы думаете, сейчас в России стало больше музыкальных фильмов?

Одна из причин, как я уже сказал, – это очень яркий зрительский жанр, где герой прямо говорит о том, что с ним сейчас происходит, что он чувствует и как он свои эмоции переживает. То есть это некий мир в мире, представляющий фантазию, смешанную с реальностью, и соответственно позволяющий герою высказать свои мысли. Кроме того, мюзикл – оригинальная форма, где смена темпоритма позволяет зрителю не заскучать, а развлечься, опять же на более эмоциональном уровне подключившись к героям. А в случае с «Алисой в стране чудес» это еще и интересный опыт, потому что мы использовали оригинальные тексты Владимира Высоцкого, которые позволяют познакомить молодое поколение с творчеством этого легендарного автора, еще и в яркой форме, унаследованной от Льюиса Кэрролла.

Алиса в стране чудес (2025)

Вы сами в детстве слушали пластинку Высоцкого?

Я в детстве слушал на пластинке «Бременских музыкантов», а радиопьесу Высоцкого по «Алисе» услышал, собственно, когда мне уже предложили снимать фильм. Я сразу же купил эту пластинку и попытался понять, что же за парадокс вообще происходит с текстом. У меня возникла фобия, как превратить текст Владимира Семеновича в музыку, которая будет звучать сегодня с экранов. Потому что темпоритм на пластинке своеобразный, там создано звуковое единство ряда, но современный зритель чуть быстрее в восприятии аудиовизуального искусства. Так что в фильме мы больше отталкивались от сюжетных наполнений и разных музыкальных жанров, нанизывая на них текст Высоцкого. Это было очень сложно! У нас было много разных музыкальных референсов, но мы старались очень бережно относиться к текстам и сделать кино так, чтобы оно ни в коем случае не выглядело пошло.

Вы как режиссер участвовали в аранжировках?

Когда я пришел, музыка частично уже была написана, потому что проектом долгое время занимался генеральный продюсер Данила Шарапов, которому очень близок текст и творчество Владимира Семеновича. Но затем мы перерабатывали и дорабатывали аранжировки с нашими музыкальными продюсерами и композиторами Женей Воронцовым и Владом Саратовкиным, чтобы найти общее звучание фильма. У нас были разные референсы – от Scissor Sisters до Джонни Кэша. Например, когда я пришел на проект, Гусеница еще была женского пола, и у нее предполагался номер поп-дивы в духе Шер, но затем на Гусеницу был утвержден Сергей Бурунов, и мы поняли, что его герой должен быть таким грустным философом, который переживает, что не может превратиться в бабочку, так что в итоге у него получилась композиция с меланхоличными нотами Джонни Кэша. Или одна из самых узнаваемых на пластинке Высоцкого «Песня попугая» про пиратов была изначально сделана с, как мне показалось, отливами Валерия Леонтьева, а мы постарались увести ее в сторону инди-гранжа с аккуратными, почти незаметными музыкальными отсылками к другим фильмам.

Алиса в стране чудес (2025)

«Алиса в стране чудес» у каждого своя, как, наверное, и тексты Высоцкого, которые можно тоже интерпретировать по-разному. Так что вопрос банальный, но в случае «Алисы» уместный – для вас эта история о чем в первую очередь?

У меня, возможно, профдеформация, но я всегда подключаюсь к герою и стараюсь думать, как он, а не как я, Юра Хмельницкий. Здесь у нас в главной роли – Аня Пересильд, и я старался отталкиваться именно от ее мировоззрения и фантазии о том, как бы выглядела ее Страна чудес. Мне кажется, мы в фильме еще и засняли документальный процесс взросления Ани, потому что она менялась на протяжении съемок, и это тоже было очень интересно показать. Более того, в процессе съемок у меня самого трансформировалось мнение, о чем я снимаю. Сначала мне был интересен аттракцион по созданию мира, где время остановилось, и я был уверен, что снимаю про таинство момента, который сейчас есть, а через секунду его не будет, но при этом секунда оказывается в безвременье, и тебе удается ее запечатлеть. А уже в процессе, в том числе благодаря команде, я понял, что «Алиса» – это диалог твоего сознания и твоего подсознания, история о том, что мы все думаем, что хотим чего-то конкретного, но наше подсознание хочет, чтобы мы просто услышали себя и были искренними сами с собой, признались себе в том, что, возможно, делали что-то абсолютно не созвучное с внутренним голосом. И даже в бессмысленности окружающего мира попытались найти смысл именно для себя.

Поэтому и в сказке Кэрролла каждый видит свою историю.

Кэрролл гениален тем, что написал абсолютный антисюжет, протест против классической драматургии, поэтому каждый день в этой сказке можно найти новые парадоксы. Мы старались думать о том, как бы трансформировалась идея Кэрролла в наше время, но весь процесс подсказывал, что докопаться до истины в принципе невозможно, и в этом тоже одна из граней «страны чудес». Я, например, был человеком, который верил, что линия той же Гусеницы не вносит никакой вклад в драматургию и можно ее удалить. И только на просмотре смонтированного материала, когда я и сам уже поменялся, понял, что был не прав.

И в фильме этот персонаж еще и отсылает к мифу о Дедале и Икаре.

Я очень переживал перед встречей с Сергеем Буруновым, потому что не знал, как ему объяснить, что у него достаточно эпизодическая роль, и он просто один из элементов сюрреалистического мира, особо не несущий смысл. И перед этой встречей я отсмотрел много интервью Сергея Александровича, из которых узнал, что его мечтой было стать летчиком и он учился в авиационном университете. И тогда я подумал, что это шанс, и его персонаж тоже должен быть «окрылен» такой мечтой. Думаю, это и сыграло роль в том, что он согласился принять участие в фильме. Кроме того, у него здесь еще и история «маленького человека», которого часто не замечают в обществе, не слышат, а только потом – в вечности – вспоминают голоса таких, как он.

Юрий Хмельницкий: «Давайте говорить прямо – где Тим Бёртон, а где я?»
фото: Премьера фильма "Алиса в стране чудес"/пресс-служба "Централ Партнершип"

Помимо литературной ответственности «Алиса в стране чудес» диктует и режиссерскую: от первого фильма Уолта Диснея до, пожалуй, самого популярного Тима Бёртона, от эстетики которого вы, кажется, уходите в картине сознательно.

Я очень боялся идти в «Алису в стране чудес» в том числе из-за большого количества разных экранизаций. Давайте говорить прямо: где Тим Бертон, а где я? Поэтому мне просто нужно было бежать от его эстетики и даже не пытаться повторить, а рассказывать свою историю. У меня еще в последнее время такой режим, что когда я начинаю создавать фильм, то изолирую себя от просмотра вообще всех других. Тоже, наверное, профдеформация, но когда ты смотришь кино, то так или иначе обращаешь внимание на какие-то приемы. Так что в «Алисе» я понял, что у меня есть большая команда, многое делегировал художнику-постановщику Анне Стрельниковой, оператору Андрею Иванову, художнику по костюмам Татьяне Мамедовой, которая создала неописуемое количество эскизов и, кажется, родилась в Стране чудес. Так что все, что есть на экране, – это совокупность художественных решений, моего восприятия и страхов уйти в сложнопостановочную графику. Мне хотелось соблюсти своего рода минимализм и не прикрываться визуальными эффектами, а на первый план выпустить все-таки историю девочки, у которой сегодня есть определенные проблемы, которые она решает по мере перемещения по Стране чудес.

У вас даже сказочные персонажи никак не анимированы, а это действительно люди в костюмах животных.

Это было одним из самых сложных решений! Но мы поняли, что Страна чудес – это отражение реальности Алисы, поэтому персонажи из ее обычной жизни приобретают здесь форму сказочных. Подружка становится Мышью, мама – Королевой, папа – Шляпником и так далее. Мы еще хотели объяснить, что мама Алисы работает художником по костюмам в театре, что, наверное, было бы полезно для нашего замысла, но это в итоге не уложилось в хронометраж и темпоритм истории.

Алиса в стране чудес (2025)

Раз уж вы упомянули Шляпника, опять же у Бёртона это один из самых экстравагантных персонажей в исполнении Джонни Деппа, у вас же его играет Милош Бикович, который предстает в роли такого, простите, практически бати.

Ну он и в реальной части играет отца Алисы, так что батя – вполне допустимое описание. Милош Бикович был одним из первых предложений продюсера Данилы Шарапова, которому я сначала сопротивлялся, а потом согласился. При это образ Шляпника стал самым сложным по костюму. Художники сделали больше 20 эскизов, но все не попадало. У нас до последнего момента были на этот счет постоянные споры с продюсерами, а потом Таня Мамедова принесла мне несколько шляп из разных исторических периодов, этапов моды, причем не каких-то вычурных, а довольно простых, и я сначала удивился, потому что все же считают, что Шляпник безумный, яркий, сумасшедший, но потом мы поняли, что как раз в этом безумном мире Страны чудес безумие Шляпника заключается в том, что все вокруг безумны, а он один – нормальный, поэтому его и называют безумным. Понимаю, как сложно это звучит! В общем, мы видели разные режимы существования Шляпников в кино и не хотелось делать очередную вариацию на тему яркого трикстера, а чуть притушить решение этого героя.

Как вам в качестве все-таки еще начинающего режиссера удалось найти общий язык с уже известными артистами, которые, к тому же, в условиях столь нестандартной сказки должны еще и двигаться, и реплики произносить иначе?

Тут как раз все просто: когда у тебя блистательные артисты, то они могут выдавать абсолютно разную амплитуду. У меня была своего рода градация жанровости в «Стране чудес», и мы с каждым из артистов, исходя из их героев, проходились по ее режимам. Тут опять же не стоило забывать, что жители Страны – антиподы окружающих Алису людей в реальной жизни, так что когда героиня Ани Пересильд произносит текст, возвращающий героев в ту самую реальность, сказочным персонажам нужно на долю секунды переключить тумблер на их реалистичных героев – показать своего рода эффект дежавю. Так что «Алиса в стране чудес» для меня пост-жанр, где мы в сказке иронизируем над сказкой.

Алиса в стране чудес (2025)

Если говорить про пост-иронию, то нельзя не вспомнить про двух прекрасных «антиподов» в исполнении Константина Мурзенко, того самого Фашиста из «Брата-2», и Андрея Максимова, начавшего карьеру «Фишером».

Мне перед Андреем Максимовым все еще очень стыдно! Мы делали очень большой кастинг на главного Антипода, и в какой-то момент я пришел и сказал, что это будет Андрей Максимов, потому что у него абсолютно механическое лицо, на котором нет ни одной эмоции. Я так сказал и самому Андрею, он ответил, что все сделает, а дальше мы начинаем смотреть ансамбль и понимаем, что главный Антипод должен быть более возрастным. И тут возникает Константин Мурзенко с его металлическим голосом, мы его снимаем, но внутри у меня все равно сопротивление, что Максимов должен быть Антиподом. В процессе съемок меняется часть сценария, мы понимаем, что Антипод, которого сыграл Мурзенко, – не потому, что он его сыграл, а по сюжету, – не может быть помощником Королевы в одной из финальных сцен, и тогда я с радостью объявил, что на эту роль мы возвращаем Андрея Максимова. Правда, теперь он фигурирует в титрах как «третий антипод», а не главный.

До «Алисы в стране чудес» вы же еще работали в режиссерской команде фильма «Сто лет тому вперед» – тоже фантастике про Алису, но другую. Насколько для вас, в том числе в профессиональном ключе, эти две Алисы показались разными?

Перед съемками я перечитывал и Булычева, и Кэрролла, и в вертикальных составляющих сюжета у них очень много общего. Разница заключается в том, как создаются сценарии на основе этих литературных произведений. Тональность «Сто лет тому вперед», где я получил колоссальный производственный опыт, подразумевала абсолютно классическую форму драматургии, когда есть герой, сталкивающийся с препятствиями и имеющий абсолютно осязаемые рамки реальности, хотя и в фильме Александра Андрющенко, моего мастера в школе «Индустрия», есть пост-жанровая тональность, что мне очень нравится. Но в «Алисе в Стране чудес» самим Кэрроллом заложено больше свободы с точки зрения драматургии и иронии.

«Алиса в Стране чудес» в кинотеатрах с 23 октября.

«Алиса в Стране Чудес». Трейлер №2

Маша Токмашева
№ 3
Yanina Sokolova   22.10.2025 - 22:24
"Музыкальный проект" это не то слово, чересчур уж много музыки и танцев в "Алисе", можно было и меньше. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   22.10.2025 - 21:28
Нравится мне Федорцов) По старым фильмам из молодости. Но образы как на фото пугают))) Не перевоплощаются русские лица под сказочных персонажей. Больше похоже на утренник в психушке. читать далее>>
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   22.10.2025 - 16:59
необычное сочетание - Владимир Высоцкий и "Алиса в Стране чудес". Но думаю, стихи Высоцкого добавят только глубины произведению. Будет интересно посмотреть, как режиссер интерпретирует классическую... читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь
День семьи: Букины, Сергеевы, Пыжовы и другие родители со взрослыми детьми
За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
«Мне была необходима пауза»: Паулина Андреева о причинах перерыва в работе
«Алиса в Стране чудес», «Атом» и «Ландыши» вошли в лонг-лист премии «Золотой орел»
Новая «Алиса в стране чудес», «Горыныч» с Александром Петровым, «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и еще 10 фильмов октября
Сибирский ДиКаприо, диалоги с Иисусом и русская революция: главные трейлеры за неделю
Сказка о любви и времени: Паулина Андреева, Сергей Бурунов и Милош Бикович в трейлере «Алисы в Стране Чудес»
Михаил Врубель: «У продюсеров должна быть не просто предпринимательская жилка, а жилища»
Никита Кологривый превратится в «Неандертальца»
«Лёд 3»: Тройной тулуп любви
Ана де Армас, Арктика и Страна Чудес: главные трейлеры за неделю
У «МТС» появилась собственная студия производства фильмов и сериалов KIONFILM
Анна Пересильд попадает в сказочный мир Льюиса Кэрролла в тизер-трейлере «Алисы в стране чудес»
Третий сезон «Жизни по вызову», «Первый номер» и «Амура»: KION назвал лидеров просмотров 2024 года
Клим Шипенко, Алексей Нужный и Михаил Локшин стали самыми кассовыми режиссерами года
«Аня совсем не блатная»: Юлия Пересильд рассказала, как дочь совмещает работу и учёбу
Олег Савостюк: «Кино – это дзен, а ток-шоу – абсолютный хард-рок»
«Аня никогда не была простой девочкой»: Юлия Пересильд о воспитании дочери
Якудза: Алёна Михайлова, Елена Летучая и Ксения Собчак
Анна Пересильд станет «Алисой в стране чудес»
Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
Папа против: Александр Петров, Мария Аронова и Анна Савранская в трейлере фильма «Лёд-3»
Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
Велединский, Золотарев и Твердовский примут участие в Форуме Московских киношкол
«Безграничные возможности»: Что смотреть на фестивале для людей с проблемами зрения и слуха
Кинофестиваль «Безграничные возможности» для людей с проблемами зрения и слуха состоится онлайн
Фильмы «Глубже!», «Дорогие товарищи!», «Конференция» и «Пугало» номинированы на «Белого слона»
Кинотавр-2020: Момент, в который ничего не произошло. Обзор короткометражного конкурса
Мария ТокмашевамузыкаМюзиклРоссийские фильмысемьяСказка
персоны
Александр АндрющенкоТим БёртонМилош БиковичКир БулычёвСергей БуруновВладимир ВысоцкийДжонни ДеппУолт ДиснейАндрей Иванов (VI)Джонни КэшВалерий ЛеонтьевАндрей Максимов (III)Константин МурзенкоАнна ПересильдВладислав СаратовкинАнна СтрельниковаОлег ТрофимЮрий ХмельницкийКарина ЧувиковаДанила ШараповШер
фильмы
Алиса в стране чудесБрат-2ЛёдЛёд-2Лёд-3Между нами химияСто лет тому вперёдФишер

Юрий Хмельницкий: «Давайте говорить прямо – где Тим Бёртон, а где я?»
Юрий Хмельницкий: «Давайте говорить прямо – где Тим Бёртон, а где я?» фотографии
"Алиса в стране чудес" (2025)
"Алиса в стране чудес" (2025)
Перейти в фотоальбом

Скорбим

Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.
Юрий Машкин
24 октября ушёл из жизни актёр Юрий Машкин.
Павел Козмопулос
23 октября ушёл из жизни актёр Павел Козмопулос.
Феликс Дадаев
23 октября ушёл из жизни актёр Феликс Дадаев.

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Александр Саюталин
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Бернадет Лафон
Келли Роуэн
Жаклин Смит
Павел Травничек
Эйч Би Уорнер
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
все родившиеся 26 октября

Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
все фильмы в прокате

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен