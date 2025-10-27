Сергей Марин: «Ипатьев старается быть полезным обществу, которое заболело неопределенностью»

В онлайн-кинотеатре Амедиатека сегодня вышли новые серии ретродетектива «Душегубы. 1989» — продолжения хита 2021 года, в котором минский следователь Леонид Ипатьев в исполнении Сергея Марина раскрыл громкое дело «витебского душителя». Во втором сезоне ему уже в Москве предстоит выяснить, как между собой связаны череда страшных убийств, совершенных в 1984-м, и жуткое происшествие в 1989 году, и кто на самом деле скрывается под маской серийного убийцы. Мы поговорили с Сергеем Мариным о популярности Леонида Ипатьева, его принципах и возможном будущем этого героя.
фото: НТВ/Амедиатека
Какой для вас Леонид Ипатьев, в чем его главные качества?
Принципы, которых придерживается Леонид Ипатьев, побуждают его идти до конца, даже если это может привести к неприятным последствиям для него самого. В профессиональном плане это также может иметь свои риски. Во втором сезоне сериала Леонид Ипатьев раскрывается как внимательный и заботливый муж и отец. Думаю, это такой хрестоматийный образ мужчины средних лет, спокойного и надежного. Наверное, этим и привлек большое количество поклонников.
Ипатьев пытается быть полезным обществу и является профессионалом своего дела. Он — борец за правду, за справедливость, даже если эта правда для кого-то неприятная — такая, какая была в первом сезоне. В том сезоне антагонистом был не только непосредственно сам маньяк, но и начальство Ипатьева. Во втором сезоне линия, что душегубы — это не только маньяки, продолжается.
Кого бы вы могли назвать «душегубами» во втором сезоне помимо маньяка?
У маньяка Самойлова есть лечащий врач Баженов, сыгранный Сергеем Епишевым. Он — человек высокомерный и эгоцентричный, и ради своих корыстных целей, американских грантов и будущей славы способен пойти на многое. Зато у Ипатьева появляется важная помощница в расследовании — врач-психиатр Лариса Корзун, которую играет Виктория Корлякова. Она похожа на Леонида в том, что также стоит на своем до конца и не идет против принципов.
фото: НТВ/Амедиатека
Можете подробнее рассказать, что за маньяк, почему он сбежал? И почему именно Ипатьев приехал его искать в Москву?
Ну а кто, если не он? Есть череда кровавых убийств, которые происходят в Москве. Поймать виновника довольно сложно. Учитывая, что у моего героя есть опыт раскрытия запутанных дел, к нему часто обращаются за помощью. Его вызывают в Москву, чтобы он оказал содействие в расследовании. Ипатьев старательно выполняет свою работу и стремится приносить пользу, насколько это в его силах. Если его профессия, особенности мышления и способности позволяют сделать мир чуть безопаснее, он прикладывает все усилия для этого. Во втором сезоне орудует более «очевидный» маньяк. В прошлом сезоне «витебский душитель» был человеком социализированным и выдавал себя за рядового гражданина, которого мы можем встретить на улице каждый день и не подумать ничего плохого про него. А здесь же маньяк Самойлов уже попадался и был в психиатрической лечебнице. Психиатр Баженов как раз считает себя гуру психического здоровья и решает, что обязательно вылечит маньяка. Он всячески способствует социализации Самойлова и настаивает на том, что людоеда можно отпустить. Но в критический момент какая-то болезнь, какой-то животный инстинкт в нем всё равно взыграл, и это привело к страшным последствиям.
У Ипатьева появляется новый напарник в исполнении Максима Стоянова. В первой серии его Ковальский, кажется, немного завидует вашему герою, потому что про его успешный арест Самойлова никто не говорит так активно.
Есть в этом какое-то легкое тщеславие. На этом и происходит столкновение характеров. Но дальше они всё же смогут найти общий язык. Ведь такие дела людей даже объединяют — всё как в жизни происходит. Часто при знакомстве с новым человеком кажется, что это не тот тип, с которым вы подружитесь, а время показывает совсем обратное. Максим Ковальский — человек открытый и харизматичный. Он не скрывает своих эмоций и не стесняется выражать их. Ему нравится быть в центре внимания, и он не против этого. Ипатьев, напротив, предпочитает оставаться в тени. Для него самое главное — результат. Если дело сделано, это для него самая большая награда.
фото: НТВ/Амедиатека
Как бы вы описали жанр проекта? И, как вы думаете, в чем основная отличительная черта этого сериала?
Это, очевидно, ретродетектив, ведь действие развивается в 1989 году и немножко позже — но не будем забегать вперед! События сериала происходят во времена заката Советского Союза. Всё то, что долго строили всей страной, начинает рушиться. Рушится не только всё вокруг, но и что-то внутри людей. Происходят какие-то перемены, впереди — неизвестность. На сам процесс этих изменений люди смотрят с надеждой, но пока еще не очень понимают, через что им придется пройти. И на некоторых это влияет особым образом.
Художник по костюмам Марта Сеер говорила, что она не хотела менять ваш образ, потому что он очень органично сложился. Вам нравится, как всё получилось, какой была работа над образом?
Работа над персонажем велась еще с Давидом Ткебучавой, режиссером первого сезона. При подготовке ко второму сезону, я просил оставить образ без каких-то кардинальных перемен. Из изменений во втором сезоне я могу отметить, может быть, форму усов, а так, в общем-то, гардероб тот же. По большому счету, это тот же Ипатьев, только в новых обстоятельствах. Но усы — это и правда его фишка, мне многие о них говорят, когда описывают то, что зацепило в Ипатьеве.
фото: НТВ/Амедиатека
Какие у вас отношения с Ольгой, вашей экранной женой, сыгранной Зоей Бербер?
Она переезжает вслед за Ипатьевым в Москву, чувствует себя несколько потерянной. Понятно, что ей хочется простого женского счастья. Любящий, заботливый муж, семья, дети, светлое будущее. Ну, в этом сезоне мы достойно пройдем через все испытания, и будет лучше, чем было. Да, и сложности тоже будут. Мы переехали, она одна, нет ни работы, ни подруг, ни знакомых. Муж постоянно пропадает на работе. Плюс там еще какие-то появляются странные звонки от бывшей жены Ипатьева. У нее там есть своя линия, есть из-за чего переживать, есть что играть, есть с чем бороться. Но любовь всегда побеждает, и мы в этом плане не исключение.
Как вы думаете, каким мог бы быть третий сезон про приключения Ипатьева? Насколько он мог бы встроиться в жизнь в России после крушения Советского союза?
Я думаю, такие люди, как Ипатьев, в те годы долго не жили. Он наверняка останется верен себе, попытается сделать всё, что от него требуется, и будет стараться быть полезным обществу, которое заболело неопределенностью и которое бросает из стороны в сторону. Не знаю, как будут дела обстоять, но, может быть, он уедет в тихий городок на юге России, там хотя бы тепло и море, да и сниматься поудобнее.
фото: НТВ/Амедиатека
На ваш взгляд, почему зрители так увлекаются жанром тру-крайма, так много его смотрят?
Потому что им его показывают! Может быть, это желание убедиться в том, что зло обязательно будет наказано. Хочется надеяться, что чем больше у таких дел будет огласки, тем меньше шансов у них повториться.
Чего вы сами больше всего боитесь?
Что моим близким будет плохо, а меня не будет в этот момент рядом.
