Юлия Шуклина: «Сай-фай — наша новая сказка для взрослых»

29 ноября 2025
В этом году Новосибирске с большим успехом прошел обновленный Четвертый Сибирский фестиваль научного и индустриального кино «Кремний». Мероприятие не только познакомило зрителей из города и региона с фильмами про ученых, но и стало важной площадкой для развития местной киноиндустрии. В рамках «Кремния» обсуждали вопросы ИИ и обучения техническим специалистов, состоялся питчинг научно-фантастических проектов и продолжилось налаживание контактов между кинематографистами и различными научными ведомствами. Как в Сибири планируют возрождать кино, поддерживать науку и помогать людям с формированием образа будущего, в интервью Кино-Театр.Ру рассказала Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Кажется, фестивалем «Кремний» Новосибирск вернул себя на карту кинособытий нашей страны. Какими вы видите итоги фестиваля?

Очень приятно слышать ваши слова. Сама идея проведения в Новосибирске фестиваля научного кино «Кремний» принадлежит Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Задача Министерства культуры Новосибирской области была стратегическая и организационная.

Важно сказать о темах и задачах, которые мы с командой фестиваля ставили перед собой: кино и научная фантастика в самом широком смысле слова, проведение первого питчинга научно-фантастических проектов, практических лаборатории. Но одна из главных целей Министерства культуры региона заключалась в том, чтобы Новосибирск вновь стал заметной точкой на кинематографической карте России. Эта цель была достигнута: мы получили действительно большую аудиторию, которая приехала в Новосибирск или следила за событиями фестиваля из разных регионов нашей страны. Отдельно отмечу жителей региона, ставших гостями и участниками программ. Мы завели большой трек с нейросетями, в рамках которого провели практический мастер-класс, куда люди, даже не связанные с кино, могли прийти и научиться конкретным приемам работы с этим инструментом. Мне кажется, мы проявили кино как одну из веток возможностей развития для жителей Новосибирска — в том числе студентов, которых здесь огромное количество. Большой радостью и достижением команды для нас стали очень экспертные, представительные жюри конкурса и питчинга. Мы в большей степени довольны результатами фестиваля.

Говоря о киноиндустрии в Новосибирске, мы объективно понимаем – нам есть куда расти. В Новосибирске есть несколько студий, которые занимаются созданием разного киноконтента: художественного, индустриального, документального кино и рекламы. Есть замечательные люди, которые этим занимаются. Но можно ли говорить о том, что это индустрия? Мне кажется, это всё-таки слегка преждевременная формулировка. Фестиваль точно вернул кино в информационную повестку региона. Кино не только как повод провести время в выходные, а как большой повод для осмысления и рефлексии.

Связь Новосибирска и научного кино очевидна и логична, проистекает из корней города. Но почему в этом году был проведен питчинг игрового кино? Это какой-то задел на вырост, хочется идти в сторону игрового сай-фая?

Аудитории у неигрового кино и игрового сильно отличаются — и по составу и количественно. Поэтому, смотря в будущее кино в Новосибирске, мы стараемся учитывать в своей работе потенциальные охваты и вовлечения. В этом смысле, конечно, это задел. Говоря о запросе новосибирской аудитории, соглашусь с вами: связь города и науки очевидна. Представители Сибирского отделения РАН рассказывали в интервью, что в советские годы художественное кино в жанре научной фантастики становилось для многих не только досугом, но и мечтой, маяком, даже первым поворотом в науку. Поэтому я убеждена, что в развитии фестиваля «Кремний» мы должны учитывать это направление.

Новосибирск точно может стать, если не местом, где мы сами снимаем художественные фильмы в области научной фантастики, то местом, где эти фильмы снимаются другими компаниями и специалистами. Мы — очень плотная поляна смыслов. Когда говорят о научном потенциале Новосибирска, город, в противовес Силиконовой долине, часто называют «силиконовой тайгой». Здесь удивительная концентрация не только научных открытий и институтов, но и очень разных персональных историй: романтичных, детективных, трагических, героических, детективных. В ближайшее время, надеюсь, мы увидим некоторые из этих сюжетов и историй на киноэкранах.

Одна из ключевых задач как внутри страны, так и на международной арене — это формирование образа будущего. Китай за последние пять лет сделал в этой плоскости колоссальный скачок. Наверное, сегодня он и является центром развития сай-фая в кино, благодаря «Задаче трех тел», «Блуждающей земле» и другим проектам. Каким образ будущего видится вам сейчас, из вашей позиции, из Новосибирска?

Вы правы. Китай сегодня является лидером в этом направлении. Особенность Сибири не только в том, что это одна из красивейших частей нашей страны, но и в её географическом положении: долететь от нас до Пекина и до Москвы можно примерно за одно и то же время — четыре часа. Культурные связи между Сибирью и Китаем уже давно развиваются. Мы активно сотрудничаем с представителями китайского музейного сообщества, с коллегами из области искусства и, конечно, с представителями киноиндустрии, о которой сегодня так много говорим. Это живой, двусторонний процесс, и мы будем стремиться его укреплять.

А если говорить о будущем, я убеждена, что будет сохранена антропоцентричная концепция, несмотря на то, что сегодня мы много рассуждаем о балансе между искусственным интеллектом и условно-естественным. Я историк по образованию, поэтому хочу сделать небольшое отступление. Раньше человеческое сознание объясняло мир через мифы. Впоследствии возникают и другие системы координат. Последняя, которая сохранилась для объяснения и проигрывания страхов, — это сказка. Долгое время в русской и в европейской традиции сказка выполняла воспитательную функцию, которая учила через испытания героев, что можно делать, а чего нельзя. Позже сказка теряет эту функцию, становится светской и транслирует уже другую историю: «жили они долго и счастливо, и умерли в один день». Сегодня сай-фай дарит нам возможность проиграть сценарии, о которых мы очень переживаем, показать визуальными кодами какие-то страхи и опасения, утвердить уверенную позицию, сняв это напряжение тезисом, что человек остается человеком. В этом смысле научная фантастика — если не психотерапия, то, безусловно, наша новая сказка для взрослых.

Страх очевиден, но наша задача — эти страхи снимать. Каким в ближайшее время вы видите отношение человека со все более цифровизирующимся миром?

Когда мои коллеги, работавшие над фестивальным треком «Сибирь будущего», размышляли о балансе между человеком и технологией в управлении, один из участников предложили концепт под названием «Нейромэр» — своеобразную модель цифрового мэра города, был подготовлен тизер проекта. Думаю, подобные технологические сюжеты будут появляться всё чаще как в кино, так и в жизни. Предсказать скорость, с которой эти сценарии станут частью нашей реальности пока сложно, ведь мы уже живем в будущем, о котором когда-то только мечтали. Я родилась еще в Советском Союзе и прекрасно помню, как мы, сидя на лавочке во дворе, рассуждали о том, что когда-нибудь появятся телефонные будки, в которых можно будет разговаривать по видеосвязи. Тогда это казалось фантастикой. А сегодня видеозвонок естественная часть повседневности, доступная каждому.

Значение фестиваля определяется тем, что на нем происходит что-то новое. Для любого фестиваля, претендующего на статус индустриального, питчинг — это маст-хэв. Фестиваль с хорошим питчингом — это когда из питчинга вырастает какая-то успешная история, и на следующий год мы встречаем в конкурсе проект, который выиграл питчинг. Как вы, как Министерство культуры Новосибирска, будете поддерживать и помогать победителям питчинга, если это планируется?

Важно понимать, что «Кремний» — это не событие одной недели. Это живой, постоянно развивающийся процесс, вокруг которого формируется сообщество людей, объединенных интересом к кино и идеями будущего. С победителями питчинга фестиваля уже достигнуты договоренности о PR-сопровождении их проекта и о взаимодействии с ведущими игроками российского кинорынка.

Со стороны Новосибирской области предусмотрен стандартный пакет мер поддержки: закон о креативных индустриях, реализуются соответствующие программы, предусмотрена грантовая поддержка. Конечно, нужно признать, что пока объемы этой поддержки не сопоставимы с бюджетами полноценного кинопроизводства. Тем не менее гранты предоставляются на конкурсной основе, и мы всегда готовы помочь участникам своими ресурсами и административным сопровождением: обеспечиваем все необходимые письма и рекомендации для участия в федеральных грантовых конкурсах (от Фонда кино и ПФКИ до программ Министерства культуры России). Мы используем все возможные инструменты, чтобы помочь нашим проектам двигаться дальше.

Какое место фестиваль занимает среди других образовательных инициатив в сфере кино? На хороших фестивалях часто есть лаборатории: сценарные, продюсерские или даже режиссерские. Планируете ли вы идти в эту сторону?

Фестиваль «Кремний» изначально задумывался в первую очередь как лабораторный формат. В первые годы мы работали со студентами Новосибирского государственного университета — для того, чтобы они могли научиться сценарной деятельности, ориентировались в структуре кинопроизводства, в основных механизмах создания фильмов. Совместно с ними мы проводили мастер-классы, и тогда стало очевидно, что это направление вызывает у студентов живой интерес. Однако ощутимого практического результата она не дала: в рамках одной лаборатории мы охватили около 20–25 человек, замечательно поработали, но на этом всё закончилось. Ключевая причина — отсутствие полноценного рынка применения полученных навыков.

Сейчас ситуация постепенно меняется. В Новосибирске идет активное строительство школ креативных индустрий с разными направлениями, в том числе и моушн-дизайн (motion design). Их воспитанники в этом году уже активно участвовали в мероприятиях фестиваля. Мы ведем переговоры с техническими университетами в Новосибирске, чтобы мы могли обучать нужных нам специалистов на их базе: например, профессиональных осветителей или специалистов по звуку. Мы провели большую встречу с колледжами - руководители этих учреждений не представляли, что они могут быть валидны в киноиндустрии. Да, пока массового кинопроизводства в Новосибирске нет, но мы движемся в этом направлении.

Сибирь находится далеко от крупных центров кинопроизводства, и каждый регион определяет свою стратегию развития. В Красноярске, например, построили большой кинокомплекс, где можно вести съемки и работать. Наш путь, если учитывать плотность территорий в Сибири и приблизительную равность наших географических условий, будет связан с созданием профессионального банка вторых профессий. У нас точно есть будущее в этом направлении.

Я убеждена, что образовательный компонент должен сопровождать каждое культурное событие, которое мы проводим. Если у нас есть возможность хотя бы на час встретиться с детьми, со студентами — мы обязаны это делать. «Кремний» с самого начала и по сей день остается фестивалем, неразрывно связанным с образовательным треком. Для нас это не просто дополнение к основной программе — это одна из ключевых задач, формирующих культурную и профессиональную среду будущего.

Сейчас в Новосибирске нет кинокомиссии. Куда может обратиться продюсер, который только заходит в регион?

В Новосибирске уже действует организация под названием «Центр креативных индустрий». Именно она выступала оператором проекта фестиваля «Кремний» и частично уже выполняет функции кинокомиссии: команда центра активно взаимодействует с продюсерами и специалистами индустрии. А в начале 2026 года планируется запуск кинонаправления центра в полном, официальном формате. Взаимодействие с ним будет возможным в двух плоскостях. Первая — для тех, кто готов стать частью новой истории и внести свой вклад в развитие регионального кинопроизводства, работать в этой сфере. Вторая плоскость взаимодействия — для продюсеров и съемочных команд, которые хотят приехать в Сибирь и реализовать здесь свои проекты. Мы готовы помочь им найти профессионалов, оборудование, площадки и всё необходимые ресурсы для съемок. Работа в этом направлении уже идет.

Кто, по вашему мнению, ключевые люди, с которыми фестиваль будет идти дальше? И почему они важны?

В этом году у нас получилось, действительно, серьезно перестроить структуру и команду. Мы давно знакомы с Андреем Апостоловым, а в прошлом году он приехал на третий фестиваль «Кремний». Увидев наших коллег и ученых - поверьте, у людей, которые говорят про науку, совершенно особая энергия, - мы решили, что фестиваль научного кино нужно развивать и масштабировать. Так, у «Кремния» появился креативный продюсер, а у всех нас уверенность, что проекты о научном и научно-фантастическом кино могут стать масштабным российским событием и дать возможность людям, которые никогда не мечтали о кино, сделать в него свой первый шаг.

Появилась и еще одна ключевая фигура — Екатерина Ивантеева, продюсер фестиваля, режиссер, наш большой друг и партнер. Катя сама из Новосибирска, она создатель замечательные фильмов. Если Андрей чувствовал, что Новосибирск — город с особой любовью к кино, то Катя просто знает его изнутри, знает людей, которые здесь живут и делают этот город живым. Для нашей команды принципиально важно сохранять смысловое единство и общую миссию. Мы все разделяем убежденность в том, что Новосибирск обладает значительным потенциалом развития. Здесь сосредоточено множество талантливых, энергичных и креативных людей, и именно они являются главным ресурсом региона.

Отдельную роль в развитии фестиваля сыграл Алексей Камынин. Именно он стал инициатором проведения питчинга, который, несмотря на сложность организации и сжатые сроки, прошел успешно. В этом году было подано 512 заявок, что подтверждает высокий интерес профессионального сообщества и значимость фестиваля как площадки для новых кинопроектов.

Мы очень благодарны и Александре Прошиной, нашему программному директору. Сегодня можно с уверенностью сказать, что сформировалась профессиональная команда, способная реализовывать масштабные проекты на федеральном уровне.

Я надеюсь команда фестиваля этого года продолжит работу и над следующим «Кремнием». Уже определены основные точки развития и контент-план. Продолжается работа официального телеграм-канала фестиваля, готовится запуск киноклуба «Кремния», который будет функционировать в течение года. Мы также планируем расширить программу и надеемся, что в 2025 году фестиваль представит громкие премьеры в области игрового полного метра и научной фантастики. Я думаю, что пятый «Кремний» станет не просто юбилейным, но и качественно новым этапом в развитии фестивального движения Сибири. Приезжайте — будет интересно!

Спасибо за приглашение! Сейчас идет десятилетие науки и техники. Как фестиваль с ним связан — и как он себя чувствует в рамках больших государственных программ?

Новосибирск и наука понятия неразделимые. В Новосибирске всё связано с наукой — буквально всё. Этот город не вырос случайно из большой деревни. Он был основан по замыслу инженеров-путейцев как проект, как воплощенная идея. Здесь, пожалуй, нет ни одной семьи, чья история так или иначе не была бы связана с Сибирским отделением Российской академии наук. Даже сельскохозяйственные и дорожные программы, реализуемые в Новосибирской области, интегрированы в федеральное десятилетие науки и технологий. Когда в мире еще не говорили о Big Data в современном понимании, аналитика больших чисел уже активно применялась в Новосибирске. Это особенность города, его культурный и интеллектуальный код.
Не случайно основная аудитория фестиваля «Кремний» — именно научное сообщество. Председатель Президиума Сибирского отделения РАН Валентин Николаевич Пармон прибыл на открытие фестиваля одним из первых — за час до начала — и, как он сам признался, с нетерпением ждал старта мероприятия. Даже по завершении фестиваля Академгородок вновь станет площадкой «Кремния»: в феврале там пройдет эхо фестиваля, поскольку запрос от научного сообщества огромный, а посетить площадки во время работы фестиваля смогли не многие.

Для нас наука — не просто одна из точек соприкосновения с фестивалем «Кремний». Это часть нашей повседневной жизни, наше ДНК, наш образ мышления. В каком-то смысле, да — мы все здесь немного сумасшедшие ученые. И в этом, пожалуй, и заключается главный источник вдохновения Новосибирска.

Какой ваш любимый фильм об ученых?

Мой самый любимый советский фильм о науке и космосе — это «Москва — Кассиопея». В детстве он произвел на меня колоссальное впечатление, буквально перевернул представление о том, каким может быть кино. Из недавних громких премьер — пожалуй, «Оппенгеймер». Это прежде всего история о человеке, и для меня этот акцент принципиально важен.

Мой сын заканчивает школу, он физик, поэтому сейчас в доме много разговоров и кино о науке. Я сама смотрю немало фильмов и сериалов о ученых как документальных, так и игровых, — но, признаюсь, сориентироваться в этом потоке непросто. Знаю, что сейчас идет работа над большим проектом о Дмитрии Ивановиче Менделееве, и я очень жду его выхода.

Жан Просянов
