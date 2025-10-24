Сергей Нотариус: «Когда комедия рождается из драмы, она становится в несколько раз смешнее»

Телеканал ТНТ с 27 октября начнет показ сериала «День семьи» (производство Norm Production) — комедийной истории, героями которой станут несколько поколений одной семьи в исполнении популярных российских актеров. Бабушка с дедушкой, воспитавшие детей и воспитывающие внуков, готовятся, внезапно, стать родителями еще раз. В это время их старшая дочь, открывшая магазин сыра, переживает о том, не прогорит ли бизнес, и не расстается с бокалом вина, а младший сын собрался жениться на домработнице из Средней Азии. Кино-Театр.Ру поговорил с режиссером и сценаристом сериала Сергеем Нотариусом о том, как не уставать на съемках, работать со сложными социальными темами и не поддаваться быстротечным трендам.
фото: Режиссер и сценарист Сергей Нотариус на съемках сериала «День семьи»
Если я не ошибаюсь, то «День семьи» — первый проект, где вы выступаете и сценаристом, и режиссером. Почему в этот раз решились сами снимать историю, которую написали?
Моя карьера началась в 2010 году, я работал автором диалогов на сериале «Интерны» вместе с моим другом и коллегой Максимом Пешковым. В 2016 году «Интерны» подходили к своему завершению, и мы с Максимом придумали сериал «Жуки». Писали его как сценаристы и выполняли обязанности креативных продюсеров. Первый и второй сезоны мы провели на площадке от звонка до звонка — с момента подготовки, кастинга и до сдачи финальных монтажей, то есть не только во время съемок, но и во время постпродакшена. Можно сказать прошли с «Жуками» весь путь, от зарождения идеи до эфира. И как раз во время работы на площадке я впервые близко столкнулся с профессией режиссера. Мы каждый день сидели у режиссеров первого и второго сезона за спинами, принимали участие во всех обсуждениях, советовались, вместе придумывали мизансцены. И в какой-то момент мне даже захотелось попробовать себя в этой профессии. К сожалению, у меня нет профессионального образования в режиссуре, но, я вам скажу, наша работа «в полях» очень много дает. И вот у нас появился «День семьи». Мы сняли пилот с другим режиссером, с Константином Колесовым, с которым мы работали на втором сезоне «Жуков». После пилота сериал утвердили, одобрили полный сезон. Здесь я уже подумал, что вот он – мой шанс попробовать себя в режиссерском кресле. Предложил свою кандидатуру генеральным продюсерам Norm Production, они согласились. В общем, этот переход от сценариста и креативного продюсера к режиссуре, этот рост, он произошел как-то органически. Конечно, это нелегко, много нового приходится изучать в процессе. В отличие от креативного продюсера, режиссер должен следить не только за творчеством, но и за множеством других вещей, за таймингом, например. А когда ты и автор сценария, и режиссер, получается всё замкнуто на тебе и есть риск что-то пропустить, что-то не увидеть, где-то ошибиться. Здесь мне очень помогли мои друзья и коллеги, авторы сценария — Максим Пешков и Артем Клинков. В сложные моменты во время работы я всегда советовался с ними, за что им моя огромная благодарность!
фото: Съемки сериала «День семьи»
То есть, несмотря на трудности, опыт оказался в итоге положительным? Не произошло разочарования в профессии, о которой так мечтали?
Нет, разочарования не произошло. Правда, в какой-то момент я почувствовал сильную усталость. Мне показалось, что это вообще никогда не закончится, что я буду бесконечно находиться в этом процессе по 12 часов в день. Съемки — это тяжелый труд, но в процессе часто происходит какая-то химия, которая объединяет всех и дает силы. В моменты, когда всем нравится сцена, которую мы снимаем, когда она получается и вся группа, актеры это видят и чувствуют. Именно в эти моменты все понимают, что вот оно — то, зачем мы здесь все собрались. И хочется проживать это чувство снова и снова. Наверное, это какая-то форма зависимости. Иначе я не могу объяснить, почему люди по 12 часов в день, а иногда и больше, работают в кино.
фото: Съемки сериала «День семьи»
Снимать сериал по своему же сценарию – это легко? Или, наоборот, становишься более требовательным ко всем на площадке?
Когда я только начинал работать сценаристом, я очень трепетно относился к сценарию. Мне казалось, что все, что написано, должно быть обязательно сказано. И все, что сказано и снято на камеру, должно быть обязательно в монтаже. Но, как говорится, кино рождается три раза: во время написания сценария, во время съемки и во время монтажа. Со временем я спокойнее стал относиться к тому, что актёр, например, может что-то поменять во время съемок. Некоторым, например, просто не ложатся те слова и формулировки, которые есть в сценарии. Если актер просит что-то переделать, то мы вместе садимся и это обсуждаем. Конечно, режиссер главный, и управленческая вертикаль во время производства замыкается на нем. Но кино — это все равно коллективное творчество. Нужно уметь и слушать, и слышать. Бывают, например, такие вопросы: «А почему мой герой поступает так? Это же противоречит логике». И действительно, иногда ты как сценарист настолько в свой материал зарылся, что не видишь каких-то очевидных вещей. И мнение со стороны может отрезвить. Так что я отношусь с пониманием, особенно когда критика конструктивная и когда мы все вместе хотим сделать хорошо. А я, честно говоря, еще не видел актеров или членов съемочной группы, которые хотят сделать плохо.
фото: Съемки сериала «День семьи»
Раз уж мы заговорили про актеров. В сериале сильный и звездный актерский состав — когда писали, были уже в голове конкретные исполнители? Или все появились в процессе кастинга — может, какие-то неожиданные «находки»?
Конечно, когда мы писали этот проект, в голове существовал так называемый «дримкаст». Кто с нашим творчеством знаком, тот понимает, что, например, Юлия Яблонская, Марьяна Спивак и Александр Робак снимались у нас в других проектах. Поэтому, зная их потенциал, мы предлагали их кандидатуры еще во время съемок пилота. Но кастинг проводился абсолютно честно, то есть не было никаких фаворитов или заранее утвержденных актеров. И так совпало, что, например, те же Марьяна Спивак, Юлия Яблонская и Александр Робак попробовались очень хорошо, и их в итоге утвердили. И мы ни разу не пожалели об этом. Во время съемок меня очень приятно удивили дети. Марта Евстигнеева, которая играет Еву, — это вообще взрослый человек, запертый в теле ребенка. У нее фильмография огромная, иногда думаешь — да это она меня должна была утверждать, а не я ее. При этом она очень профессиональная актриса, несмотря на свой юный возраст. Отлично справляется, работает вместе со всеми наравне, никогда не капризничает. Я был искренне поражен, удивлен ее диапазоном, ее талантом. Роль Алисы у нас играет Полина Савичева. Она параллельно со съемками поступала в театральный вуз. То есть, уже снимаясь в кино, тем не менее искала для себя альма-матер, где будет совершенствовать свое актерское мастерство. Самые большие сложности в плане кастинга у нас были с Аидой, это девушка Коли из Средней Азии. У нас не было четкой установки, откуда именно она приехала. При этом мы изначально не хотели снимать в стиле «Равшана и Джамшута» — при всем уважении к культовому проекту «Наша Russia», мы хотели показать правду, чтобы актриса, которая будет играть Аиду, говорила и на русском, и на своем родном языке совершенно свободно. Оказалось, что найти такую актрису в России практически невозможно. И мы расширили свои поиски на страны Средней Азии. В итоге нашли в Узбекистане прекрасную актрису Ойдин Юсупову. А вместе с ней уже известных российскому зрителю, сильнейших Сейдуллу Молдаханова и Рано Закирову, которые играют ее родителей.
фото: Съемки сериала «День семьи»
Мне кажется, очень важно, что вы хотели избежать в случае с Аидой каких-то пародийных, насмешливых, утрированных образов в духе «Наша Russia»…
В этом сериале мы хотели, наверное, зафиксировать реальность, в которой мы сейчас живем, сегодняшнюю Россию. Поэтому, например, есть история про малый бизнес. Сегодня даже в небольших городах почти в каждом доме есть либо пункт выдачи заказов с маркетплейсов, либо кофейня, либо пекарня и т.п. В нашем случае — небольшой магазин сыра. Нам показалось, что это важно зафиксировать. То же самое с историей Аиды и Коли. Среди нас очень много людей, которые приехали работать в Россию из стран Средней Азии. Более того, многие из этих людей — уже граждане России, такие же, как и мы с вами. Соответственно, это часть нашей жизни, часть нашей культуры, и она не может оставаться незамеченной. 20 лет назад была «Наша Russia», и мы над этими работниками подшучивали, посмеивались. Но сейчас мы находимся немного в другом состоянии, и люди, приехавшие сюда, интегрировались в разнообразное и мультикультурное общество нашей страны. Тема тонкая, с одной стороны, но с другой стороны, мы не рассматривали ее как нечто из ряда вон выходящие. Мы рассматривали ее как естественную часть нашей жизни. Поэтому, конечно же, мы не делали Аиду глупой, мы не хотели, чтобы она плохо говорила по-русски. Она абсолютно полноценный член этого сериала, полноценный член этой семьи. Все ее любят, все относятся к ней с уважением. Да, Марина, мама Коли, поначалу немножко настораживается, потому что ей кажется, что это недостойная для сына пара. Но потом она ее принимает. А ее муж Владимир вообще сразу говорит, что Аида хозяйственная, что они ее давно знают и для Коли она прекрасная пара, тем более что они любят друг друга. Во главе всего все равно стоит любовь. Если люди любят друг друга, какая разница, кто они и откуда? Мы старались это отразить. И эту тему показать со всем уважением. У нас большую часть сериала, актеры говорят друг с другом на узбекском языке, а перевод идет субтитрами, даже не дубляжом.
фото: Съемки сериала «День семьи»
Еще одна из центральных тем сериала — беременность главной героини Марины, которую играет Юлия Яблонская и которой по сюжету 55 лет. Понятно, что в этом есть сильный комедийный потенциал, и уже в первых сериях немало связанных с ее неожиданным положением шуток, но вместе с тем вы поднимаете серьезную важную и не очень обсуждаемую тему и проблему поздней беременности. Важно ли вам, чтобы это считывалось зрителем? И есть ли в этом определенный социальный посыл?
Мы не хотели делать сериал про условную семью «из рекламы майонеза», всегда добрую, хорошую и в чем-то даже сказочную. У нас семья должна быть настоящая. Соответственно, отсюда и рождались темы. Например, беременность в 55. Я понимаю, что это пока редкость, но все чаще мы видим новости, что беременеют даже позже. С развитием современной медицины это не так страшно стало. Марина боится, и это естественная первая реакция любой женщины. Мы через юмор показываем, что она зря беспокоится — на самом деле, почти вся ее линия о надуманном беспокойстве. Бояться этого не надо. Особенно, когда рядом с тобой есть близкие люди, они всегда тебя поддержат. То есть терапевтическая, социальная функция, я думаю, у этого сериала будет. Потому что мы все-таки старались сделать все по правде, эта правда может резать глаза, но не надо от нее отворачиваться. Живой человек полон противоречий, как и любой экранный герой. В нем всегда борется и хорошее, и плохое. Чем ближе мы к реализму, тем больше люди отождествляют себя с героями. При этом мы не показываем чернуху, это не наш жанр. Мы все-таки больше про комедию. Но когда комедия рождается из драмы, она становится в несколько раз смешнее.
фото: Съемки сериала «День семьи»
Тему семьи в кино можно считать основной, вечной и всегда актуальной. А что думаете по поводу всевозможных трендов и «модных» историй — нужно ли следить за этим, гоняться, или же это быстротечно, а зритель все равно всегда отдаст предпочтение знакомому, понятному и более комфортному?
Делать что-то о вечном — это безопасно, делать тренды — это всегда риск, что эти тренды, пока проект выйдет в эфир, уже пройдут. Раньше от идеи до эфира сериала проходило три года. Сейчас, конечно, этот срок сжался, иногда даже до нескольких месяцев, но мы все равно видим, что некоторые тренды быстротечны. Я, например, недавно в одном классном комедийном сериале обратил внимание на сцену с рэп-баттлом — и мне показалось, что это уже что-то неактуальное. Или, например, пандемия. Я сам недавно пытался вспомнить, в каком году она вообще началась. При этом фиксировать сегодняшнюю реальность, конечно, надо. Мы же смотрим, например, советские фильмы, и они нам нравятся. Хотя какие-то вещи нам могут быть в них непонятны. Но кино в данном случае — один из способов показать, как люди жили раньше. У меня дочери 12 лет, мы с ней отсмотрели всю классику советской комедии: «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и много чего еще. И ей, как я уже говорил, эти фильмы нравятся, даже не смотря на множество вопросов, которые возникают в процессе просмотра. Конечно, идеально делать такое кино, которое одновременно и фиксирует реальность, и остается понятным и актуальным всегда. Но это получается редко. В общем всегда должен быть, наверное, какой-то баланс.
