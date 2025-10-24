Сергей Нотариус: «Когда комедия рождается из драмы, она становится в несколько раз смешнее»

анонс

28 октября Данил Стеклов: «В комедии всегда есть опасность свалиться в пошлость» Актер – о «Чуде», зависимостях и успехе в профессии

27 октября Сергей Марин: «Ипатьев старается быть полезным обществу, которое заболело неопределенностью» Актер – о «Душегубах.1989», принципах своего героя и его возможном будущем

22 октября Юрий Хмельницкий: «Давайте говорить прямо – где Тим Бёртон, а где я?» Режиссер «Алисы в стране чудес» – о стихах Высоцкого, абсурде Кэрролла и поиске смысла в бессмысленном мире