Данил Стеклов: «В комедии всегда есть опасность свалиться в пошлость»

анонс

27 октября Сергей Марин: «Ипатьев старается быть полезным обществу, которое заболело неопределенностью» Актер – о «Душегубах.1989», принципах своего героя и его возможном будущем

24 октября Сергей Нотариус: «Когда комедия рождается из драмы, она становится в несколько раз смешнее» Режиссер и сценарист сериала «День семьи» — о фиксировании реальности, сложностях кастинга и балансе между вечными темами и трендами

22 октября Юрий Хмельницкий: «Давайте говорить прямо – где Тим Бёртон, а где я?» Режиссер «Алисы в стране чудес» – о стихах Высоцкого, абсурде Кэрролла и поиске смысла в бессмысленном мире