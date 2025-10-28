Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Данил Стеклов: «В комедии всегда есть опасность свалиться в пошлость»

28 октября 2025
В онлайн-кинотеатре PREMIER 29 октября начинается показ криминальной комедии «Чудо», где в поиске уникального артефакта действующему сотруднику полиции нужно внедриться в группу анонимных алкоголиков под руководством бывшего криминального авторитета по прозвищу Сапог (Филипп Янковский), когда-то этот артефакт и похитившего. Нюанс лишь в том, что с группой АА должен был работать лучший агент, но волею случая программу в 12 шагов приходится пройти старшему лейтенанту Денису Орлову, который собирается жениться на дочери генерала, который из-за собственных ошибок не может завоевать доверие будущего тестя. Роль Дениса исполнил актер Данил Стеклов, с которым мы поговорили о «Чуде», зависимостях и успехе в профессии.

Чудо (2025)

В своих интервью вы не раз говорили, что с некоторой опаской относитесь к комедиям. Как «Чудо» случилось в вашей жизни?

Мне неожиданно доверился режиссер Антон Богданов. Меня и впрямь нечасто утверждают в комедии, мы даже с агентом не так давно обсуждали, что мне самому тяжело проходить пробы на юмористический проекты, потому что там нужно быстрее соображать и больше успевать держать и жанр, и собственно юмор. А тут я зашел Антону Богданову, и мы пустились с ним в этот большой путь. Он сам еще очень талантливый артист и гениально показывает всё, что для меня было огромным плюсом, чтобы не бояться пуститься в жанр комедии.

В «Чуде» вам помогло, что по сути вы играете в нем две роли, и комедия строится как раз на том, что ваш герой как бы не был готов к операции по внедрению в общество анонимных алкоголиков?

Не уверен, что помогло, потому что все-таки мой герой – агент под прикрытием, и надо было соблюдать необходимый баланс драмы и комедии, чтобы, грубо говоря, не спалиться и пытаться быть максимально естественным в предлагаемых обстоятельствах. В комедии же всегда есть опасность свалиться в пошлость, чего я всегда боюсь, и надеюсь, что в «Чуде» этого не произошло.

А если говорить про тему, вас не смутило, что в «Чуде» проблема алкоголизма рассматривается в таком ярком комедийном ключе?

Проблема эта, действительно, сложная – в моем окружении есть люди, которые долго лечились от алкоголизма, да и в целом для нашей страны, думаю, эта тема актуальна, поэтому о ней нужно говорить со всех возможных сторон и во всех жанрах – от документального кино до комедии. Мне кажется, если кино хоть как-то поможет людям обратить внимание на эту проблему и признаться в ней, то значит мы все сделали не зря. Я очень надеюсь, что «Чудо» получит второй сезон и затронет не только тему алкогольной зависимости, но и других, которых сейчас очень много. В частности, игровая зависимость, всевозможные ставки, на которых люди теряют много денег.

Данил Стеклов

Я читала, что и вы в какой-то момент играли, но вовремя остановились.

У меня было два этапа. Лет пять назад я потерял около миллиона рублей на криптовалюте. Я тогда был женат, мы копили деньги на квартиру, и вот миллион, который я накопил, я постепенно вложил в крипту – не мог остановиться. Но в итоге позвонил своему товарищу, который лечился от зависимости и попросил контакт его психолога, чтобы тот мне помог. Однако потом я еще ради интереса сделала ставку на чемпионате по футболу, выиграл много денег, а потом их все проиграл. Я реально никогда не думал, что являюсь азартным человеком, даже в детстве особо не играл ни в компьютерные игры, ни в настольные, ни в карты. Но, как оказалось, такой азарт, а потом и зависимость, могут возникнуть у любого человека!

Что вам помогло справиться с этим, помимо психолога? Ваш герой, разыгрывая алкоголика, пытается достичь дна, чтобы получить спонсора в виде героя Филиппа Янковского. Без такого дна осознание зависимости невозможно?

Наверное, тут играет роль уровень зависимости. Мне помогло, что я сам очень испугался – посмотрел на себя со стороны, каким тяжелым трудом зарабатывал деньги, копил их, а потом так все спустил и в какой-то момент реально втянулся в процесс этих ставок на бирже, фьючерсов, курсов крипты, от которых ты начинаешь зависеть каждый день.

Вам для роли достаточно было личного опыта и общения с людьми с зависимостью или вы ходили на группы анонимных алкоголиков?

Мне достаточно было своего опыта, потому что все-таки и мой герой не алкоголик. Однако на сериале у нас были консультанты, некоторые члены съемочной группы и сами прошли программу 12 шагов. Ну и я, как сказал ранее, тоже знаю ребят, которые ходят на группы, помогающие им в борьбе с зависимостью – от алкоголя, наркотиков, игр, ставок. Таких людей вокруг нас гораздо больше, чем мы думаем. И подобные группы есть в каждом районе, не только в Москве. Я очень надеюсь, что сериал «Чудо» многим позволит не бояться таких групп и реально сделать первый шаг к признанию проблемы с зависимостью, если она существует.

Чудо (2025)

Ваш герой как раз приходит в группу без зависимости, но при этом путь 12 шагов для него тоже становится неким путем развития – от эгоиста, который ориентируется только на деньги, до эмпатичного человека, способного наконец принять себя и других.

Да, там же один из шагов – попросить прощения за то, что ты сделал. Вообще это очень интересная психологическая программа, если ее начать изучать, даже для людей без какой-либо зависимости. Герой Филиппа Янковского, по-моему, в сериале говорит, что группа АА учит не бросить пить, а пересобрать себя и то время, которое ты проводил за выпивкой, проживать по-новому.

Как вам после «Аутсорса», где вы играли с Иваном Янковским, работалось в кино с Филиппом Янковским?

Мы с Филиппом давно знакомы – 12 лет играли в театре «Карамазовых». Он классный! Как и Ваня! Вообще у них очень классная семья – интеллигентная, с чувством юмора, насмотренная, начитанная, всегда интересно поболтать, перекинуться анекдотами, поэтому отлично. Я бы еще работал с Янковскими! С Лизой я еще не сотрудничал, так что есть к чему стремиться.

Вы же тоже из актерской династии. Ощущаете это или стараетесь внутри профессии не придавать внимания?

Такое, конечно, есть, у меня еще и прадедушка был Михаил Мощенский, который служил в театре в Симферополе. Мы часто в семье говорим на творческие темы, кто что репетирует, кто где снялся, что кому понравилось. Но не думаю, что такие разговоры чем-то отличаются от разговоров внутри других семей, когда они обсуждают свои профессии. Помимо творчества мы также обсуждаем и футбол, и природу, и погоду – в общем, как и все люди.

Аутсорс (2024)

Не возникает ли больше ответственности перед семьей с каждой новой ролью?

Раньше возникало, хотелось доказать родителям, что я чего-то стою, поэтому я очень волновался и переживал, когда мама приходила на премьеру. А сейчас она не на все спектакли и фильмы приходит, и я не всегда зову, как и она, – уже не несемся смотреть работы друг друга, всем всё доказано, и мы стали проще к этому относиться.

В одном из интервью вы цитировали Олега Табакова, который говорил, что актеру, чтобы стать свободным, нужно испытать успех, который ни с чем не спутаешь. Вам удалось уже испытать такой успех?

Успех мне все еще кажется субъективным ощущением, но удачи у меня были. Я помню, когда показали фильм «Амбивалентность», меня узнавали, хвалили, благодарили – это был приятный момент. Из последнего залетел, как говорят в рилсах, конечно, «Аутсорс» – сейчас меня в метро и на улице узнают, фотографируются.

А если говорить про свободу артиста?

Конечно, относительный успех придает уверенность и силы, но, допустим, это лето у меня было самым плохим по съемкам. «Аутсорс» прогремел, все остались довольны, но многие другие проекты оказались заморожены. Мне повезло с «Чудом», где после того же «Аутсорса» у меня абсолютно другая роль, но посмотрим, к чему это приведет.

Чудо (2025)

Еще в одном интервью вы говорили, что не питаете надежд на то, что случится чудо. Изменилось мнение?

Мне кажется, сейчас я наоборот только на чудо и питаю надежды. Вообще для меня чудо – это семья, близкие, мой сын, которого я очень люблю и хочу, чтобы он был счастлив.

При этом вы, насколько я знаю, не хотите, чтобы он стал актером.

Я хочу, чтобы он выбрал профессию, где будет счастлив. Главное, чтобы он сам сделал выбор, а я его всегда поддержу. В глубине души мне бы хотелось, чтобы он занимался точными науками – физикой, химией. Мне они в школе, как и алгебра с геометрией, вообще не давались, так что, наверное, есть у меня комплекс, желание, чтобы сын исправил мою ошибку. Но если этого не будет получаться, ничего страшного. Это же действительно мой комплекс, а не его. Он на днях прочитал свою первую большую книгу, и я очень за него горд!

Последний вопрос, который я задаю всем. Чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии? Можно ответить и с позиции актера, и с позиции зрителя.

Как актеру мне сейчас не хватает работы. А как зрителю мне кажется, что в последние годы резко уменьшилось количество авторского кино. Хотя я не ездил на фестиваль «Маяк», где победили мои друзья – Сережа Малкин с фильмом «Здесь был Юра», Соня Райзман с «Картинами дружеских связей», так что я очень жду, когда и у меня появится возможность посмотреть эти фильмы. Вообще, наверное, хочется похвалить нашу индустрию – она развивается, где-то чуть быстрее, где-то медленнее, но движение вперед, несмотря ни на что, есть.

Смотрите сериал «Чудо» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 29 октября.

«Чудо»

Маша Токмашева
