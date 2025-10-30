Павел Чинарёв: «Мне нравится, что я не зацикливаюсь на формате»

В российский прокат выходит «Мажор в Дубае» – третий полнометражный фильм, расширяющий вселенную популярного сериала с Павлом Прилучным в роли Игоря Соколовского, когда-то отправленного в полицию на перевоспитание, которое оказалось довольно успешным. Мажор хоть и уже давно вышел за пределы полицейского участка, но наработанные там связи не оборвал. Одним из самых ярких героев, с которым персонаж Прилучного познакомился в третьем «Мажоре», стал бывший автоугонщик Ваня в исполнении Павла Чинарёва. Именно он становится главным действующим лицом приключений в Дубае. Мы поговорили с Чинарёвым о том, с какими чувствами он погрузился в этот арабский «Форсаж», как боролся за своего героя еще с сериального «Мажора» и что привнес в успешную франшизу режиссер Егор Чичканов.
фото: Премьера фильма "Мажор в Дубае"/Кинопоиск/"Централ Партнершип"
Вы появились в «Мажоре» в третьем сезоне, который тогда анонсировался как финальный. Обсуждали ли вы, что это будет действительно работа на один сезон или были предположения, что в итоге проект не закончится, а еще и разрастется до нескольких полных метров?
Это было почти десять лет назад, и я думал, что ворвусь в «Мажора» налегке – как в заключительный сезон известного проекта. Я тогда искал для себя, скорее, главную роль, и к Ване из «Мажора» относился не очень серьезно. Но так счастливо случилось, что этого персонажа полюбили зрители, а вселенная «Мажора» продолжила свою жизнь. Ни о чем не жалею, потому что, на мой взгляд, я раскачал своего персонажа до большей индивидуальности, что будет заметно в фильме «Мажор в Дубае».
Вы смотрели сериал до того, как вас утвердили на роль?
Честно говоря, нет, но я слышал о нем много отзывов. Сам я познакомился с сериалом уже непосредственно в рамках подготовки к роли, и знакомство, как мы сейчас видим, оказалось долгим и плотным. Хотя думаю, что полнометражные фильмы все-таки имеют косвенное отношение к сериальной истории.
Они и сделаны в разных жанрах. Если сериал – это все-таки смесь мелодрамы и детектива, то кино – чистый экшн, в Дубае уже приближающийся почти к «Форсажу».
Кстати, после четвертого сезона я сказал продюсерам, что мы совершенно забыли о том, что Ваня был профессиональным угонщиком, и в сериале эта линия просто потерялась. Но я очень рад, что она появится в пятом сезоне. Да и в «Мажоре в Дубае» заметно, что Ваня все-таки с автомобилями на «ты». Я вообще с большей любовью и трепетом отношусь к полнометражным «Мажорам», нежели к сериалу.
фото: "Мажор в Дубае"/Кинопоиск
Вы не раз говорили в интервью, что хотели бы для своего героя спин-офф. «Мажора в Дубае» уже можно называть таким?
Я, скорее, иронизировал, когда говорил про спин-оффы. Мне в следующем году исполняется 40 лет, не буду же я до конца жизни играть Ваню из «Мажора»!
Ну смотрите, в Дубае Ваня наконец пытается сепарироваться от Игоря Соколовского, которого играет Прилучный.
Это абсолютно правильная история! И в этом большая заслуга нашего режиссера Егора Чичканова, который дорабатывал сценарий и с которым мы много говорили на тему сепарации, необходимой моему герою. С третьего сезона, когда мой герой только появился в сериале, я живу с мыслью, что я в гостях у «Мажора». И вот тут я наконец почувствовал себя полноправным участником событий. Дубайский полный метр, на мой взгляд, можно назвать историей Вани.
В окружении Соколовского, кстати, друзья легко становятся врагами и наоборот, ну помимо того, что на протяжении всего «Мажора» не обходилось без убийств ключевых персонажей. Иван мог бы повторить их судьбу?
Честно признаюсь, в какой-то момент я просил, чтобы моему герою изменили арку. В четвертом сезоне даже были намеки на то, что Ваня может пойти против Соколовского. Но изначально этот герой зашел в проект эпизодически – как молодой человек младшей сестры девушки Соколовского. Предполагалось, что Ваня младше Игоря, и мне все говорили, что мой персонаж должен тащить на себе молодежную энергию. Хотя мы с Прилучным почти ровесники, и играть поверхностного, несерьезного паренька мне было довольно странно. Собственно, и момент сепарации, о котором вы сказали в контексте «Мажора в Дубае», возник из-за моих противоречий с инфантильностью этого персонажа. На этот раз Ваня сам, в обход Соколовского, попытался заняться собственным бизнесом, связанным с криптовалютой.
фото: "Мажор в Дубае"/Кинопоиск
Как вы, кстати, относитесь к крипте? Многие актеры прогорели на подобных вложениях.
Меня это, к счастью, обошло стороной. Хотя у меня в закромах лежит полбиткоина, но я не помню, ни где находится кошелек с ним, ни пароль от него. В общем, моя криптофинансовая грамотность оставляет желать лучшего.
В «Мажоре в Сочи» ваши с Прилучным герои поначалу выбрали тактику отказа от решения вопросов кулаками, а в «Мажоре в Дубае» бои напротив становятся важным сюжетным элементом. Как вы к этому относитесь?
Ну в Сочи они были молодыми отцами и путешествовали с ребенком, поэтому и пытались лишний раз не драться. Здесь ребенок далеко, а решение вопросов требует вписаться в авантюру с боями. Я к ним отношусь хорошо, мне нравятся различные кулачные дисциплины, я слежу за выступлением наших ребят в UFC и других промоушенах, так что тема мне близка.
Как вы готовились к экранным боям? Были у вас тренеры только в России или в ОАЭ тоже?
Мы все бои снимали в центре бокса в Лужниках. Это очень классная, не так давно построенная площадка, которая часто принимает соревнования по единоборствам. А репетировали мы в обычном зале в Алтуфьево. У меня есть спортивная подготовка, но я бы хотел сказать огромное спасибо каскадерам и всем ребятам, которые со мной работали над постановкой боев – они реально профессионалы своего дела. Недаром единоборства сравнивают с танцем. Ребята меня очень круто вели – тот случай, когда не «я танцую, а меня танцуют». И низкий им поклон за то, что у нас все получилось и на экране выглядит так, будто я действительно профессионально выступаю на ринге.
фото: "Мажор в Дубае"/Кинопоиск
А что легче – участвовать в таком боевом танце или гонять на тачках?
Разбивать тачки в кадре – большое удовольствие. Я очень люблю автомобили, и по странному стечению обстоятельств у меня самого точно такой же автомобиль, как и у Вани в Дубае, поэтому мне было очень легко найти с ним общий язык. Хотя и на проездах у нас были потрясающие каскадеры, которым я тоже хотел бы сказать большое спасибо. Некоторые трюки я делал с удовольствием сам, потому что кататься мне значительно легче, чем заниматься боевыми искусствами. Тем более, что подготовку к боям – эпизоды с арабским актером Абдуллой Бин Хайдером, который играет моего тренера, – мы снимали в Дубае при +40 градусов. При такой температуре даже одна пробежка, бой с тенью или работа на мешке даются очень тяжело физически. К тому же параллельно «Мажору» я снимался в Дагестане в военной драме «99-й» и постоянно летал со смены на смену – благо, есть рейсы Дубай-Махачкала и Дубай-Минеральные воды. Я спал в самолете, а потом сразу же ехал на площадку, так что смены с физической активностью мне давались особенно тяжело. Никому не советую браться за всё и сразу!
У вас еще помимо арабского тренера среди партнеров есть арабский ребенок, а до этого в «Мажоре в Сочи» вы играли с Витой Корниенко. Насколько вам сложно устанавливать контакт с детьми на площадке?
Мне сложно правдиво ответить на этот вопрос, потому что я очень тяжело отношусь к детям-актерам. Я сам был ребенком-артистом и по-прежнему уверен, что актерская профессия крадет детство, и дети на съемочной площадке очень быстро взрослеют. Виту уже можно назвать профессиональной актрисой. А вот арабский мальчуган Эдхам Эльриди еще был не очень готов к съемкам. Он классный по энергетике, очень живой и хулиганистый, но пока еще не совсем дисциплинированный для площадки.
фото: "Мажор в Сочи"/Кинопоиск
А как вам работалось на другом языке?
Я знаю английский, но не очень хорошо, поэтому принадлежу к тем людям, у которых тумблер общения срабатывает через неделю-две после погружения в среду. Есть языковой зажим, – особенно, когда слышишь, как потрясающе разговаривает на английском Егор Чичканов. Но я понимал, что хоть на языке жестов, хоть на ломаном английском нужно было начать общаться со своим партнером Али. Стеснялся, да, но в какой-то момент мы начали свободно болтать.
Вы уже не раз упомянули режиссера «Мажора в Дубае» Егора Чичканова, с которым, как я понимаю, вы нашли общий язык на съемках сериала «И снова здравствуйте».
Егор – лучший режиссер в России! Он точно знает, чего он хочет, и работает под финальный монтаж, поэтому все, что он придумал, будет реализовано на 100%. Я доверяю его фантазии, вкусу, его потрясающей насмотренности и начитанности. Он настоящий киноман, который полностью понимает процесс и ничего не снимает «на всякий случай». Он четко знает, к какому результату идет, и умеет настроить на него всю команду. Егор – мультижанровый режиссер, который, на мой взгляд, может снять любое кино: от драмы до комедии, от боевика до авторского лампового кино. При этом он не снимает кино с мыслью, что его возьмут на фестиваль в Берлин или Венецию, а работает в свое удовольствие. Я очень сильно в него верю и действительно считаю, что он режиссер с большим будущим. Сейчас он снимает «Руслана и Людмилу», и я даже с ревностью отнесся к тому, что оказался вне кастинга, так как постоянно пытаюсь намекнуть Егору, что я не просто Коля из «И снова здравствуйте!» или Ваня из «Мажора». Я могу и хочу получить у него большую главную роль!
фото: Премьера фильма "Мажор в Дубае"/Кинопоиск/"Централ Партнершип"
Вот вы разделили в ответе про Егора кино на жанровое и фестивальное. Вам как актеру в каком интереснее работать?
Я всегда старался быть мультижанровым артистом. В молодости я сыграл столько тщедушных наркоманов, что мне сейчас даже удивительно слышать, когда говорят, что я такой спортивный парень, ведь этот путь занял всего лишь 10 лет. Я рад, что у меня есть залихватский Ваня в «Мажоре», но есть и командир отряда саперов в «Однажды в пустыне». В МХТ Чехова у меня совершенно непохожие роли: от горе-бандита в спектакле «Жил-был дом» до Мастера в «Мастере и Маргарите», от сумасшедшего режиссера Станиславского в спектакле «9 ряд. 10, 11 место» до доктора Астрова в «Дяде Ване». Мне нравится, что я не зацикливаюсь на формате. А что касается авторского кино, то его сейчас как будто бы и нет. Есть ощущение, что его убило кино продюсерское, которое в течение последнего десятилетия пытается взять бразды правления над кино режиссерским, хотя именно режиссер создает фильм.
Сказывается ли это на ситуации со сценариями, многие из которых сделаны по одному и тому же лекалу?
Не секрет, что всех нас в ближайшее время ждет стагнация российского кинорынка из-за того, что он перенасыщен в том числе однотипными проектами. Это большая проблема. Безусловно, есть темы, которые лучше продаются, но я уверен, что всегда можно рискнуть и запустить оригинальную интересную историю, но все реже создатели фильмов и сериалов готовы идти на такой риск.
фото: "Мажор в Дубае"/Кинопоиск
Как в таком случае актерам соблюсти баланс и не выгореть в профессии?
К сожалению, никак. Выгорание присутствует, я и на себе его ощущаю. Но актерам тоже нужно работать, и сейчас, к счастью, появилось большое количество актеров, которые пытаются наполнить своего персонажа, сделать его более ярким, чем он есть в сценарии.
Возможно, вытекающий из этого заключительный вопрос: чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Мне не хватает мастеровитых режиссеров, которые будут не просто выполнять продюсерский заказ, а делать свое кино. Это не означает, что должна быть конфронтация продюсеров и режиссеров, напротив нужно найти консенсус между двумя этими цехами и попытаться договориться друг с другом так, чтобы одни не подводили других, но при этом имели свободу творчества.
обсуждение >>