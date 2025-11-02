Эдуард Магеррамов: «Что для одной любви руины, для другой — плодородная почва»



Самым неожиданным было то, что, будучи умным и образованным человеком, талантливым архитектором, Павел так долго не замечал, что его водят за нос, им манипулируют.На самом деле, ушел как раз не он. Павел попал в талантливо уготовленную для него ловушку. Виноват ли он в этому случае? Конечно, да. Но он пытался все объяснить, найти слова, чтобы оправдаться, прояснить ситуацию. Но ему не поверили. Чувства же никуда не исчезли, причем ни у него, ни у нее. Именно поэтому спустя время стало возможным это возвращение.Считаю, что каждый мужчина должен создавать и находить такой шанс, если он действительно хочет все изменить и что-то исправить.Поменьше пить (смеется). Наверное, чтобы повнимательнее присматривался к людям.Надеюсь, и то и другое. Павел — живой и обычный человек, со своими слабостями, сомнениями, попытками быть правильным, но не всегда идеальным. Он может и ошибаться, и поступать рационально и верно. Его поступки могут вызывать разные чувства у разных людей: у кого-то – сочувствие, у кого-то – раздражение. И это абсолютно нормально.А почему нет? Что для одной любви руины, для другой может оказаться плодородной почвой. Все зависит от людей, от их чувств, от готовности меняться и прощать.Несомненно, что-то сохраняется внутри меня после каждого сыгранного персонажа. Не могу сказать, что он уходит бесследно, скорее, остается как дверь, за которой он продолжает жить.К сожалению, или к счастью, в нашей жизни не бывает только переживаний или только смеха. Даже смех, по сути, – это тоже форма переживания. Для меня самое важное, чтобы зритель подключился к атмосфере и прожил историю вместе с героями. Главное, чтобы он не остался равнодушным.У меня происходит так, что, когда я долго нахожусь на природе, хочется в город, если живёшь в ритме мегаполиса – начинаешь скучать по деревьям, речкам и просторам, туда тянет. Наверное, я все-таки городской житель, который ценит и любит природу.Мое главное место силы – это дом. Для меня «место», скорее, люди и мое ощущение рядом с ними, нежели место на карте. Когда я только переехал в столицу, жил на Академической. И иногда до сих пор я возвращаюсь туда, чтобы просто пройтись, вспомнить, с чего все начиналось, чего я хотел в начале, проверить, не сбился ли я с выбранного пути. Это помогает.Сувениры я почти не привожу. Гораздо важнее для меня новые открытия и воспоминания. Впечатления, моменты, которые потом долго живут в памяти – вот, что беру с собой из путешествий.С моей работой, конечно, получается не так часто, как хотелось бы. Но я держу форму, на корте я все еще конкурентен (смеется).Держать себя в форме помогает игра в теннис. Также я двигаюсь, в целом активничаю. За питанием не слежу фанатично, но простые принципы: если еда хорошая по составу и на вкус, ем. Если нет, то не ем.Представьте: два человека стоят друг напротив друга и о чем-то разговаривают. Один из них – вы. Вы видите этого человека, слышите его слова, отслеживаете свои мысли, видите его глазами. Это ваш ракурс понимания и ваше восприятие. А теперь представьте, что вы теперь тот самый человек напротив. Со всеми его мыслями, чувствами, опытом, взглядами. А потом вы – прохожий, случайно увидевший этих двоих со стороны. И снова перед вами новый угол обзора, новое ощущение. Что видит, думает он? И так до бесконечности. Для меня актерская профессия и перевоплощение – это про понимание. Про попытку встать на чужое место, посмотреть на мир его глазами. Это бесконечное открытие других жизней, характеров, судеб.Я всегда с творческим азартом берусь за противоречивых героев – тех, к кому нужно подбирать «ключи», кто не раскрывается сразу. Вообще я всегда отталкиваюсь от зрителя. Мне важно, чтобы персонаж был интересен не только мне, но и тому, кто смотри: чтобы за ним хотелось наблюдать, чтобы он мог чему-то научить. Поэтому я бы сказал, что у меня нет конкретной «роли мечты». Есть герой, который способен быть нужным. Хочется играть таких персонажей, которые действительно что-то дают зрителю: помогают, вдохновляют или хотя бы на мгновение заставляют улыбнуться или сопереживать, и пусть даже с экрана.