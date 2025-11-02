Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Эдуард Магеррамов: «Что для одной любви руины, для другой — плодородная почва»

2 ноября 2025
Эдуард Магеррамов знаком зрителям не только по проектам канала Dомашний, его фильмография показывает широкий диапазон: от сериала «Игры», где он сыграл агента КГБ, до роли журналиста в драме «За день до…». Он участвовал в детективной антологии «Некрасивая подружка», где несколько сезонов подряд воплощал образ Елисея, а также снялся в проекте «Дама с собачкой» и других. Сегодня Эдуард все активнее заявляет о себе как о драматическом актере: в 2025 году у него сразу несколько главных ролей. Одна из них – Павел в проекте «Ребенок по расчету», показ которого начинается на телеканале Doмашний 3 ноября. Мы поговорили с ним о работе над ролью, актерской профессии, любви к путешествиям и большому теннису.

фото: Эдуард Магеррамов, фото из архива Кино-Театр.Ру

Павел из проекта «Ребенок по расчету» – непростая фигура. Что для вас было самым неожиданным в этом персонаже?

Самым неожиданным было то, что, будучи умным и образованным человеком, талантливым архитектором, Павел так долго не замечал, что его водят за нос, им манипулируют.

Павел возвращается к женщине, с которой его когда-то разлучили обстоятельства. Как вы оцениваете мотивы этого возвращения: это сила любви или попытка все исправить?

На самом деле, ушел как раз не он. Павел попал в талантливо уготовленную для него ловушку. Виноват ли он в этому случае? Конечно, да. Но он пытался все объяснить, найти слова, чтобы оправдаться, прояснить ситуацию. Но ему не поверили. Чувства же никуда не исчезли, причем ни у него, ни у нее. Именно поэтому спустя время стало возможным это возвращение.

Должен ли у мужчины быть шанс все исправить?

Считаю, что каждый мужчина должен создавать и находить такой шанс, если он действительно хочет все изменить и что-то исправить.

Какой совет вы бы дали Павлу, если бы могли с ним поговорить в начале этой истории?

Поменьше пить (смеется). Наверное, чтобы повнимательнее присматривался к людям.

фото: кадр из сериала "Ребенок по расчету" / Dомашний

Зритель поймёт Павла или осудит?

Надеюсь, и то и другое. Павел — живой и обычный человек, со своими слабостями, сомнениями, попытками быть правильным, но не всегда идеальным. Он может и ошибаться, и поступать рационально и верно. Его поступки могут вызывать разные чувства у разных людей: у кого-то – сочувствие, у кого-то – раздражение. И это абсолютно нормально.

Можно ли любовь построить на руинах?

А почему нет? Что для одной любви руины, для другой может оказаться плодородной почвой. Все зависит от людей, от их чувств, от готовности меняться и прощать.

Вам удается отпускать персонажа после завершения проекта или он какое-то время «живет» в вас?

Несомненно, что-то сохраняется внутри меня после каждого сыгранного персонажа. Не могу сказать, что он уходит бесследно, скорее, остается как дверь, за которой он продолжает жить.

Вы снимались в комедии с Гузеевой и Деревянко, а теперь – в драме на Dомашнем. Что вам ближе: заставить зрителя смеяться или сопереживать?

К сожалению, или к счастью, в нашей жизни не бывает только переживаний или только смеха. Даже смех, по сути, – это тоже форма переживания. Для меня самое важное, чтобы зритель подключился к атмосфере и прожил историю вместе с героями. Главное, чтобы он не остался равнодушным.

фото: Эдуард Магеррамов, фото из архива Кино-Театр.Ру

Вы любите путешествовать по России. Где вы наполняетесь вдохновением: в тишине природы или в движении мегаполиса?

У меня происходит так, что, когда я долго нахожусь на природе, хочется в город, если живёшь в ритме мегаполиса – начинаешь скучать по деревьям, речкам и просторам, туда тянет. Наверное, я все-таки городской житель, который ценит и любит природу.

Какие у вас есть места силы в Москве, которые могут Вас наполнить энергией?

Мое главное место силы – это дом. Для меня «место», скорее, люди и мое ощущение рядом с ними, нежели место на карте. Когда я только переехал в столицу, жил на Академической. И иногда до сих пор я возвращаюсь туда, чтобы просто пройтись, вспомнить, с чего все начиналось, чего я хотел в начале, проверить, не сбился ли я с выбранного пути. Это помогает.

Какой самый необычный сувенир вы привозили? Откуда он был?

Сувениры я почти не привожу. Гораздо важнее для меня новые открытия и воспоминания. Впечатления, моменты, которые потом долго живут в памяти – вот, что беру с собой из путешествий.

Вы иногда участвуете в турнирах по большому теннису. Как часто вам удается играть?

С моей работой, конечно, получается не так часто, как хотелось бы. Но я держу форму, на корте я все еще конкурентен (смеется).

фото: кадр из сериала "Ребенок по расчету" / Dомашний

Как вы поддерживаете себя в форме? Следите ли Вы за питанием?

Держать себя в форме помогает игра в теннис. Также я двигаюсь, в целом активничаю. За питанием не слежу фанатично, но простые принципы: если еда хорошая по составу и на вкус, ем. Если нет, то не ем.

Актерская профессия – это бесконечная возможность быть разным. В чем лично для вас интерес перевоплощения?

Представьте: два человека стоят друг напротив друга и о чем-то разговаривают. Один из них – вы. Вы видите этого человека, слышите его слова, отслеживаете свои мысли, видите его глазами. Это ваш ракурс понимания и ваше восприятие. А теперь представьте, что вы теперь тот самый человек напротив. Со всеми его мыслями, чувствами, опытом, взглядами. А потом вы – прохожий, случайно увидевший этих двоих со стороны. И снова перед вами новый угол обзора, новое ощущение. Что видит, думает он? И так до бесконечности. Для меня актерская профессия и перевоплощение – это про понимание. Про попытку встать на чужое место, посмотреть на мир его глазами. Это бесконечное открытие других жизней, характеров, судеб.

Какая она, ваша роль мечты?

Я всегда с творческим азартом берусь за противоречивых героев – тех, к кому нужно подбирать «ключи», кто не раскрывается сразу. Вообще я всегда отталкиваюсь от зрителя. Мне важно, чтобы персонаж был интересен не только мне, но и тому, кто смотри: чтобы за ним хотелось наблюдать, чтобы он мог чему-то научить. Поэтому я бы сказал, что у меня нет конкретной «роли мечты». Есть герой, который способен быть нужным. Хочется играть таких персонажей, которые действительно что-то дают зрителю: помогают, вдохновляют или хотя бы на мгновение заставляют улыбнуться или сопереживать, и пусть даже с экрана.

Смотрите сериал «Ребенок по расчету» на телеканале Dомашний с 3 ноября

«Ребёнок по расчёту». ТВ-ролик

Евгений Червон
персоны
Лариса Гузеева Павел Деревянко Эдуард Магеррамов
фильмы
Дама с собачкой-3 За день до... Игры Некрасивая подружка - 1 Ребёнок по расчёту

Эдуард Магеррамов
Эдуард Магеррамов
Эдуард Магеррамов
Эдуард Магеррамов
что почитать?