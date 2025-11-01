Алексей Акимов: «Не хочется превращать искусство в спорт»

анонс

30 октября Павел Чинарёв: «Мне нравится, что я не зацикливаюсь на формате» Актер – о «Мажоре в Дубае», любви к автомобилям и боям, а также нехватке режиссерского кино

28 октября Данил Стеклов: «В комедии всегда есть опасность свалиться в пошлость» Актер – о «Чуде», зависимостях и успехе в профессии

27 октября Сергей Марин: «Ипатьев старается быть полезным обществу, которое заболело неопределенностью» Актер – о «Душегубах.1989», принципах своего героя и его возможном будущем