Алексей Акимов: «Не хочется превращать искусство в спорт»

С 1 ноября в онлайн-кинотеатре START начинается показ, пожалуй, самого народного сериала «Вампиры средней полосы», где в третьем, финальном, сезоне демонстрируются разные виды кровососущих жителей – уже не только Смоленска, но и Урала. Несколько лет назад «Вампиров средней полосы» придумал Алексей Акимов, который выступил режиссером заключительного сезона. Мы поговорили с Алексеем о том, как трансформировалась идея, почему «Вампирам» пришлось выйти за пределы Смоленска и стоит ли ждать спин-офф этой истории.
фото: Алексей Акимов / онлайн-кинотеатр START
Когда мы с вами разговаривали перед выходом первого сезона, то даже не обсуждали возможные продолжения. На каком этапе вы поняли, что «Вампиры средней полосы» с вами и с нами надолго?
Первый сезон мы делали во времена, когда весь контент создавался для телевидения, а «Вампиры» средней полосы» стали одним из первых релизов тогда только запущенной платформы START. И никто из нас не понимал, зайдет вообще зрителю в интернете этот проект или нет. Мы как создатели сериала ощущали в нем свежесть отечественного контента, но не подозревали, что все обернется именно такой народной любовью, которую мы почувствовали уже после первого показа.
Тогда же стало понятно, что сериал получит несколько сезонов?
Наверное, да. Я видел в этом сериале потенциал на четыре сезона, поскольку первый был, скорее, экспозиционным, во втором мы раскрывали грани уже знакомых персонажей и добавляли новых. Так что идей вполне хватало на четыре крепких сезона. Не исключено, что зрители, когда досмотрят до конца третий, ставший в итоге финальным, тоже поймут, что и в четвертом сезоне было бы куда двигаться.
Второй сезон действительно получился несколько иным в силу разных обстоятельств, но не стоит забывать, что первый еще был зимним, а кровь на снегу всегда выглядит эффектнее, чем летом, тем более холодный Смоленск задавал атмосферу городского нуара. Мне очень нравилась стилистика первых «Вампиров», заданная режиссером Антоном Масловым и оператором Улугбеком Хамраевым. В третьем сезоне, несмотря на то что действие снова происходит летом, мы расширяем географию и за счет наших новых уральских вампиров стараемся воссоздать атмосферу первого сезона.
Когда вам захотелось выйти с вампирами за пределы Смоленска?
Во время работы над вторым сезоном, где у нас появилась девочка Мила в исполнении Евы Смирновой, мы уже предполагали, что в следующий раз отправимся на Урал и покажем, как там развивается вампирская история. Смоленская семья социально представляет собой немного городских сумасшедших в хорошем смысле этого слова, поэтому уральская группа у нас живет по другим правилам – с одной стороны, менее гротесковым, если мы говорим про комедию, с другой – более вампирским в классическом литературном понимании.
Почему вы выбрали Урал? Герои же все равно живут там довольно обособленно, на ферме и по крайней мере в первой серии нет каких-то особых отсылок к уральским сказаниям.
Дело в том, что когда мы ввели новых героев, то представляли, как поедем в следующем сезоне снимать Уральские горы, однако бюджет позволил нам поехать только в Подмосковье, где мы в итоге и сняли сцены с новыми вампирами. Они, кстати, по сюжету живут под Златоустом, откуда родом режиссер первого сезона Антон Маслов.
фото: Алексей Акимов и Юрий Стоянов / онлайн-кинотеатр START
На ваш взгляд как шоураннера, что привнесли в «Вампиров средней полосы» Маслов и режиссер второго сезона Дмитрий Грибанов?
Это такой провокационный вопрос, предполагающий, что я должен сравнивать Антона и Диму, а я этого делать не хочу. С Антоном мы в принципе придумали визуал этой вселенной, поскольку ему как режиссеру важно именно изображение и создание объемного мира на экране. У Димы была ситуация сложнее, потому что, как я уже сказал, он пришел на летний сезон, который лишает не только Смоленск, но и многие другие российские города своей индивидуальности и нуарного очарования, когда на город хочется смотреть, чуть-чуть прищурив глаза. Дима при этом сделал всё, чтобы история продолжала звучать и завораживать зрителей.
Они что-то дали вам как режиссеру третьего сезона?
Я стал режиссером третьего сезона, скорее, по необходимости, потому что и Антон, и Дима были заняты, хорошие режиссеры на третьи сезоны редко идут, потому что всегда хочется создавать историю с нуля, а какого-то новичка погружать во всю вселенную «Вампиров средней полосы» не было ни времени, ни желания. Тут еще большую роль сыграл Юрий Николаевич Стоянов, который сказал мне: «Что ты все время сидишь слева или справа от режиссера, займи уже его место». И потом все актеры поддержали мою кандидатуру. Тем более у меня уже было видение третьего сезона: я понимал, что здесь нужны будут голландские углы, дышащая камера, уход от статичной картинки. В общем, в голове все было понятно, поэтому никого другого искать и не стали.
Он классный, но сказать, что я бы еще раз хотел его пережить, не могу. Я все еще занимаюсь монтажом третьего сезона и понял, что когда был только шоураннером, то мог сказать, что вот тут недоработал режиссер, а сейчас уже ответственность ни на кого переложить нельзя, что приводит к жуткому самоедству. Но я рад, что мой режиссерский дебют случился именно на моих родных «Вампирах средней полосы», где мне еще и фантастически помогали артисты. Особенно Юрий Николаевич, который порой, когда я не успевал добежать до плейбека, рассказывал своим партнерам, что нужно сделать. Или Егор Дружинин, который многие вещи помогал мне развести именно хореографически.
фото: Павел Харланчук, Алексей Акимов, Софья Шидловская / онлайн-кинотеатр START
Кстати, и Стоянов, и Дружинин говорили, что вы писали их героев под этих конкретных артистов. Так ли это? И вообще насколько часто вы на этапе текста понимали, кого видите своими «вампирами»?
В роли деда Славы еще с первого сезона я четко представлял Юрия Николаевича, а в образе Ольги Анваровны всегда видел Ольгу Медынич. И я очень рад, что в итоге все сложилось. Бориса Феликсовича мы писали не под Егора Дружинина, а с Егора Дружинина. Я смотрел тогда шоу «Танцы» и был уверен, что Борис Феликсович должен быть таким велеречивым, витиеватым, хитрым, порой жестким, порой наоборот мягким, как масло, каким был Дружинин в шоу. Поэтому когда наступил момент кастинга, я подумал, а почему бы не позвать на эту роль самого Егора, и сам связался с ним. Он тогда оказался немного напуган тем, что может не понять, как вести себя на экране, потому что был большой перерыв и главную роль он играл до этого в «Приключениях Петрова и Васечкина», но в итоге в кадре он оказался фантастическим профессионалом, который за счет своего естества, психофизики может справиться с любой ролью!
Были ли у вас за три сезона «Вампиров средней полосы» актеры, которые сами писали, что очень хотят сниматься в этом сериале и, может быть, вы сможете придумать для них роль?
Очень много, не буду, конечно, называть их, но были случаи, когда через знакомых по площадке мне даже большие артисты отправляли видео в духе: «Посмотрите на меня, я же вампир, и готов сниматься у вас». Артисты действительно с удовольствием идут в этот проект. Например, в третьем сезоне у нас появляется шикарная Женя Дмитриева, ко встрече с которой я очень готовился, а она пришла и сразу же сказала, что хочет меня обнять и начала цитировать фразы и ситуации из первых двух сезонов «Вампиров». Я и до этого был уверен в том, что она должна появиться в сериале, а после такого приветствия шансов на отказ просто не было. Ну и я же еще ненастоящий режиссер. Когда пишу, то четко вижу персонажей и примерных актеров на их роли. Может быть, это плохо вгонять артистов в какой-то свой списочек, но в случае с «Вампирами» это работает. Хотя иногда и не надо каких-то больших проб – приходит Женя Дмитриева или Никита Тарасов, и сразу все становится понятно.
Нет, там была история, что в тот период, когда Ткаченко получил роль Жана, они с Тарасовым встречались на других кастингах чуть ли не постоянно. Но именно на первых «Вампиров» Никита не пробовался, а вот в третий сезон погрузился прекрасно. Еще у нас там появляется уникальная актриса Софья Шидловская, которая пришла на пробы, и сразу стало понятно, что никто другой нам не нужен. И Антон Косточкин, который меня поразил своей пластичностью в Электротеатре «Станиславский», оказался очень классным и готовым на любые эксперименты, что для актера прекрасно.
А как вообще складывался ансамбль новых «вампиров»?
Уральская община в нашем представлении — место зла, где при этом могут быть совершенно разные вампиры. Например, в первой серии есть сцена, где Влад, герой Павла Харланчука, идет по мясобойне и мило разговаривает с Аннушкой про любовь, но при этом пьет кровь из человека, который подвешен тут же, на мясобойне. И это не потому, что Влад – плохой, а именно потому, что уклад жизни, в котором он существует, такой. В этой общине буквально наслаждаются вампиризмом в классическом его понимании, но при этом у каждого героя есть своя история. Персонаж Никиты Тарасова, как вы правильно сказали, является своего рода уральским Жаном, есть еще добродушный рыбак в исполнении Алексея Розина, есть отшельница, которую играет потрясающая Лаура Пицхелаури, перед которой я бы хотел заранее извиниться, потому что ее героиня из-за хронометража сериала пострадала больше всего. У нас все уральские персонажи были классно придуманы, но многих пришлось чуть ужать, к сожалению. В сценарии еще была история любви между Серафимой, которую как раз играет Шидловская, и Демидом в исполнении Дмитрия Миллера, но эти подробности тоже, увы, не вошли в финальный монтаж. При том, что я был очень доволен всеми актерами, сыгравшими новых вампиров.
фото: Андрей Соколов, Алексей Акимов, Анастасия Стежко / онлайн-кинотеатр START
Если будут спин-оффы, есть советы, как пройти кастинг в «Вампиров»?
Да не будет спин-оффов. Зачем? Давайте просто хорошо закончим сериал и запомним, что это был прекрасный период.
Вы завершаете проект с радостью или грустью?
Есть радость, что все заканчивается, но есть и немножко боли, потому что у меня были задумки для четвертого сезона. Но мы так долго готовились и пытались снять третьих «Вампиров», что дальше над этим проектом я работать уже просто не готов – не хочется превращать искусство в спорт. В отличие от многих, я сериалы тоже считают искусством, более того уверен, что хороший сериал сделать сложнее, чем полнометражный фильм.
Наверное, самый зрительский вопрос: почему чаще всего в «Вампирах средней полосы» вы убиваете Женька?
Да потому что он дуралей! Если честно, еще при работе над первым сезоном у нас было понимание, что мы должны кого-то убить, но серии до пятой мы не знали, кого, а потом выбор пал на Женька, потому что он больше всех косячил и должен был заплатить за свои ошибки, пусть и не совсем заслуженно. Во втором сезоне мы сразу знали, что хотели убить следователя Ивана, правда, думали это сделать позже, но в силу обстоятельств этот ход пришлось использовать в первой же серии. Еще у нас была мысль убить героиню Ольги Медынич, но мы поняли, что зритель нам этого не простит.
Мне, конечно, льстит ваше сравнение, но давайте не будем забегать вперед. Могу лишь сказать, что я сам был фанатом «Игры престолов», но пересматривать этот сериал, зная судьбу каждого героя, я не могу. А «Вампиров средней полосы» хотелось сделать так, чтобы зрители сериал пересматривали.
Чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии – можно ответить как шоураннер, сценарист, теперь еще и режиссер, и как зритель тоже.
За последние 15 лет я вижу, как у нас появилась классная картинка, выстраиваемая операторами, потом до нее доросли режиссеры, а скачка, который должны были сделать сценаристы, так и не произошло. Так вот мне, наверное, не хватает такого скачка, потому что на уровне логлайна я вижу классные заявки, но потом расстраиваюсь как автор, когда становится очевидно, что эту историю не додумали. Как режиссер, снявший только один проект, я позволю себе заявить, что мне не хватает финансирования. И шоураннер во мне тоже продолжает ответ на этот вопрос, потому что мы понимаем, что снять сериал на площадке недостаточно для того, чтобы он был готов полностью. Есть еще монтаж, постпродакшн с компьютерной графикой, на которые тоже нужны деньги и время. Продюсеры очень часто относятся к сериалам, как к горячим пирожкам, которые нужно быстро приготовить и выпустить, но такой подход порой выглядит даже обидно. Если же отвечать на ваш вопрос в качестве зрителя, то мне не хватает простых историй. Был период, когда у нас появились классные, не замороченные детективы, потом были драмы, исследующие в том числе вопрос жизни после смерти, и для меня это тоже был какой-то перебор. Мне в нашем кино не хватает простых вещей, которые я могу получить, например, во французских комедиях, где даже какие-то наивные чувства разыгрываются так, что ты от всего фильма получаешь истинное удовольствие.
