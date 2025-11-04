Рустам Ильясов: «В кино нет места назидательности»



Передо мной не стояло задачи соблюдать баланс такого рода. Меня интересуют люди в процессе роста. Ситуация, в которой оказались братья, заставляет героев взрослеть. И я считаю, что в кино нет места назидательности, какой бы здоровой она ни казалась. Это всегда видно зрителю.Тут только один критерий выбора: подходит ли актер на роль. Наши ребята на месте.Это серьезная и реальная проблема, у меня есть знакомые, которые страдали этой зависимостью, которые разрушили семьи. Так что да, я погружен.Референс для произведения, претендующего на оригинальность, — это смерть. Он ограничивает то, что может родиться в рамках обсуждения и работы над сценарием. Текст, тем более такой классный, каким я его прочитал впервые, живет своей уникальной жизнью. Это ценно.Если убрать казино, заменив его на другую серьезную проблему, останется главное — взросление ребят. Это вечная тема.Для юных героев многое, даже самые обычные вещи происходят впервые, это тонкое состояние — очень хорошая почва, чтобы получилось что-то настоящее.В основе отношений двух героев мощный конфликт, их «химия» строится постепенно, к ней они идут в течение всего сезона. Им важно быть самостоятельными личностями, это мы подчеркивали, показывая родство характеров в мелочах.Конечно герои. Их желания и мотивы созвучны людям, они не оторваны от мира. Они, как и многие, оказались в ситуации, которую невозможно поменять без личных потерь.Показ — это опыт взгляда со стороны. После показа на фестивале, мы сделали еще три версии монтажа первой серии.Хотелось бы не ограничиваться определенной категорией граждан. Я надеюсь, что вопросы, на которые для себя отвечают наши ребята, будут созвучны зрителю вне зависимости от его пороков, интересов или возраста.