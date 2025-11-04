Кино-Театр.Ру
Рустам Ильясов: «В кино нет места назидательности»

4 ноября 2025
В онлайн-кинотеатре Wink с 5 октября начнется показ сериала «Нам покер» — участвовавшей в конкурсе фестиваля «Пилот» криминальной комедии, снятой режиссером «Трудных подростков» Рустамом Ильясовым. Трое друзей в поисках быстрых денег открывают подпольное казино на съемной квартире. Идея кажется удачной, и все действительно идет хорошо, пока за игровым столом ни оказывается сотрудник ОБЭП — чтобы избежать проблем с законом, с ним придется делиться. А, значит, и расширять бизнес. Кино-Театр.Ру поговорил с Рустамом Ильясовым о лудомании, вреде референсов и героях нашего времени.

Съемочная группа сериала «Нам покер» на фестивале «Пилот» / Геннадий Авраменко
фото: Съемочная группа сериала «Нам покер» на фестивале «Пилот» / Геннадий Авраменко

Во время представления «Нам покер» на фестивале «Пилот» один из сценаристов сериала (если не ошибаюсь, Арсений Ванин) сказал, что создателям хотелось показать, что азартные игры — это весело и незаконно, и все вы надеетесь, что после просмотра ни у кого не возникнет желания создать дома казино. Первая серия, понятно, в большей степени про это веселье и азарт во всех смыслах. Дальше, полагаю, все должно так или иначе смещаться в сторону какой-то здоровой назидательности. Сложно ли было сохранить этот баланс в такой непростой теме?

Передо мной не стояло задачи соблюдать баланс такого рода. Меня интересуют люди в процессе роста. Ситуация, в которой оказались братья, заставляет героев взрослеть. И я считаю, что в кино нет места назидательности, какой бы здоровой она ни казалась. Это всегда видно зрителю.

В главных ролях вы сняли не новичков, но все-таки не столь узнаваемых еще молодых актеров. Сегодня такой ход — выбор новых лиц — скорее плюс любого сериала, или же риск?

Тут только один критерий выбора: подходит ли актер на роль. Наши ребята на месте.

Нам покер (2025)
фото: Кадр из сериала «Нам покер» / Wink

Насколько вы, как режиссер, погружались в тему? Не только подпольных казино, но и, например, лудомании, которая, в отличие от прочих зависимостей, как будто бы не так обсуждается в обществе.

Это серьезная и реальная проблема, у меня есть знакомые, которые страдали этой зависимостью, которые разрушили семьи. Так что да, я погружен.

Кажется, абсолютно все критики и первые фестивальные зрители отметили, каким стильным получился «Нам покер» — с точки зрения и картинки, и саундтрека. Как создавался этот видео- и звуковой ряд и было ли сразу понимание, что должно быть вот так? Может, были какие-то референсы?

Референс для произведения, претендующего на оригинальность, — это смерть. Он ограничивает то, что может родиться в рамках обсуждения и работы над сценарием. Текст, тем более такой классный, каким я его прочитал впервые, живет своей уникальной жизнью. Это ценно.

Нам покер (2025)
фото: Кадр из сериала «Нам покер» / Wink

Как правило, кино и сериалы про азартные игры — это взрослые дяди, богатые интерьеры, очень серьезные деньги и такие же серьезные разборки. Можно ли сказать, что вы зашли на неизученную территорию?

Если убрать казино, заменив его на другую серьезную проблему, останется главное — взросление ребят. Это вечная тема.

При этом для вас, как для режиссера, — это понятная среда. Не с точки зрения игр, а в плане героев, молодых людей, вчерашних подростков, про которых вы сняли не один проект. Почему эта тема продолжает привлекать?

Для юных героев многое, даже самые обычные вещи происходят впервые, это тонкое состояние — очень хорошая почва, чтобы получилось что-то настоящее.

Нам покер (2025)
фото: Кадр из сериала «Нам покер» / Wink

Как и, например, в «Трудных подростках», в этом сериале на первом плане не один, а сразу несколько равноценных главных героев. Как строилась работа с актерами, чтобы никто, так сказать, не тянул на себя одеяло, не обижался? Важно ли было, чтобы между ними возникла какая-то «химия»?

В основе отношений двух героев мощный конфликт, их «химия» строится постепенно, к ней они идут в течение всего сезона. Им важно быть самостоятельными личностями, это мы подчеркивали, показывая родство характеров в мелочах.

Витя, Ега, Бек — герои или антигерои нашего времени? Важно ли в целом мыслить такими категориями, когда работаешь над кино сегодня?

Конечно герои. Их желания и мотивы созвучны людям, они не оторваны от мира. Они, как и многие, оказались в ситуации, которую невозможно поменять без личных потерь.

Нам покер (2025)
фото: Кадр из сериала «Нам покер» / Wink

Премьера «Нам покер» состоялась на фестивале «Пилот» — как вам кажется, фестивали важны для сериалов также, как для кино? И важно ли вам было вот так презентовать проект и зрителю, и, конечно, коллегам, так как это все-таки индустриальное мероприятие?

Показ — это опыт взгляда со стороны. После показа на фестивале, мы сделали еще три версии монтажа первой серии.

Читать Отзыв о сериале «Нам покер» с фестиваля «Пилот»
Какой вы видите аудиторию сериала «Нам покер»? Ровесники героев? Игроманы? Родители? Или все эти зрители найдут что-то полезное и интересное для себя? И нужно ли в целом целиться в конкретную аудиторию, когда работаешь над тем или иным проектом?

Хотелось бы не ограничиваться определенной категорией граждан. Я надеюсь, что вопросы, на которые для себя отвечают наши ребята, будут созвучны зрителю вне зависимости от его пороков, интересов или возраста.

Смотрите сериал «Нам покер» в онлайн-кинотеатре Wink с 5 октября.

«Нам покер»

Наталия Григорьева
