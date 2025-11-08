Сергей Чихачёв: «Я уверен, что ругаться нужно только по поводу искусства»

На Кинопоиске продолжается показ второго сезона «Кибердеревни» – народного комедийного сай-фая про космическую одиссею гениального фермера Николая Кулибина, пытающегося сохранить благостную жизнь своей семьи на Марсе, но путешествующего ради этого по другим планетам вместе с бывшим другом, а теперь соперником, застрявшим в механическом теле Робогозина. Шутливого и неунывающего фермера сыграл Сергей Чихачев, до этого чаще оказывавшийся за кадром в качестве артиста дубляжа и голоса популярных компьютерных игр. Мы поговорили с Чихачевым о возвращении на Марс, нотах прошлого в кибербудущем, венеровском централе и внутренней свободе.
фото: предоставлено пресс-службой Кинопоиска, фотограф Ирина Полярная
Совсем недавно был юбилей фильма Ридли Скотта «Марсианин», в озвучке которого ты принимал участие. Ты думал 10 лет назад, что тоже в какой-то момент попадешь на Марс?
Когда я беру работу, то никогда не думаю, что мне за это будет. Руководствуюсь лишь тем, что интересно – будь то дубляж зарубежных фильмов, озвучка компьютерных игр или мультиков, либо съемки с моим участием. Я для себя понял, что можно построить линию перехода из точки А в точку Б, но в 99 случаях из 100 ты дойдешь до вообще другого пункта и начнешь из-за этого психовать. Поэтому я очень обрадовался, когда мы с режиссером Сергеем Васильевым пересеклись на коротком метре «Деструкторы» и понравились друг другу, а потом он с коллегами придумал вселенную «Кибердеревни». Как говорил Довлатов, «талант, как похоть, трудно утаить, еще труднее – симулировать». Вот у Сергея есть талант, а мне просто, как в другом старом анекдоте, повезло с ним соприкоснуться.
Ты все-таки долго находишься внутри индустрии, а ребята зашли в кино с компьютерной графики. Долго к ним притирался?
Некоторый процесс притирки у нас происходит отчасти до сих пор, однако глобальных разногласий между нами нет. Для меня в случае с Сергеем Васильевым и «Кибердеревней» было важно, что мы с ним читали примерно одни и те же книги, нам нравятся похожие фильмы, несмотря на то, что Сергей Дмитрич меня на 20 лет младше и годится мне в ранние сыновья. Первый ролик «Кибердеревни» снимался довольно весело и быстро, это меньше всего напоминало какую-то скучную обязаловку. Мы делали его для себя, продюсеров и огромных бюджетов не было, как и необходимости отснять определенное количество материала в день, это был такой творческий стартап.
Сохранился тот уровень свободы на съемках сериала?
Когда на проект приходят продюсеры, большие деньги, заказчик в лице Кинопоиска, Яндекса, конечно, возникает множество обязательств. Но глядя на свою работу в других проектах, могу сказать, что на «Кибердеревне» степень свободы осталась довольно большой, нервов только добавилось, потому что есть план выработки, который необходимо соблюдать. Но в творческих придумках мы не так стеснены, как могли бы быть, что я до сих пор воспринимаю как удивительный феномен.
фото: предоставлено пресс-службой Кинопоиска, кадр из сериала "Кибердеревня-2"
В «Кибердеревне» очень много смелых отсылок, в том числе к советскому кино. Тебе нужно было в кадре не только произносить знаменитые реплики, но и, скажем так, играть с отсылками к классике и классикам?
Я парился над этим много недель, еще когда учил текст и для себя репетировал сцены. Для меня был огромный вопрос, надо ли косплеить советских актеров, делать один в один то, что, например, Александр Михайлов в фильме «Любовь и голуби». Сейчас во втором сезоне у нас есть оммаж знаменитой сцене из «Берегись автомобиля» – с мотоциклом, милиционером и преступником. В оригинале ее играли Смоктуновский и Жженов, и я долго думал, нужно ли мне пытаться повторить мимику, жесты. Понятно, что как Смоктуновский я не сыграю, но именно внешне скопировать могу. Так вот долгие репетиции в итоге привели к осознанию, что так делать нельзя, надо играть свое. Да, есть сцена, отсылающая к фильму Эльдара Рязанова, но я в ней не должен вести себя, как Смоктуновский в роли Юрия Деточкина, потому что я играю совершенно другого персонажа – фермера Николая, поэтому и реакции, жесты должны быть его. Точно так же, как мой коллега Денис Яковлев не копировал Жженова, а отыгрывал свою историю. Мы делаем вставки из советского кино, потому что любим его, мы выросли на цитатах и шутках из него, так что для нас такие отсылки – форма постмодернизма, привет зрителям, также выросшим на этих фильмах, который мы передаем с улыбкой и ни в коем случае не пытаемся никого обидеть.
Зрители у «Кибердеревни» принадлежат разным поколениям. Молодежь считывает эти отсылки?
Мне кажется, тут зависит от семейного воспитания: я показывал сыну «Берегись автомобиля», кто-то другой – нет. Так что, может, условные 15-летние смотрят «Кибердеревню» и думают, что мы какие-то шутки и сцены придумали сами, даже не подозревая, что до нас это уже сделал Эльдар Рязанов или другие советские режиссеры.
фото: предоставлено пресс-службой Кинопоиска, кадр из сериала "Кибердеревня-2"
После первого сезона ты больше откликов получил от тех, кто считал отсылки, или, например, от тех, кто воспитан не на советском кино, а на компьютерных играх, которые ты озвучивал, хотя, предполагаю, что это тоже разновозрастная аудитория.
Мне 52 года, и я с большим удовольствием играю в компьютерные игры, когда на это есть время. Это огромный пласт культуры и новый вид искусства, который появился при нас, – так что, с этой точки зрения, мы живем в великую эпоху. Я не устаю повторять, что пока человек играет в компьютерные игры, он не делает ничего плохого! А что касается твоего вопроса, то на показах «Кибердеревни» в разных городах я вижу и подростков, и условное поколение их родителей, даже 70-летние люди приходят, так что «Кибердеревня» работает на широкий круг зрителей. Одним нравится история про фермера на Марсе, другим – про робота, третьим – считывать отсылки к советским фильмам. «Кибердеревня» получилась добрым кино, в том числе и с точки зрения семейной аудитории. Да, она может быть кому-то неинтересна, но совершенно нормально, если фильм или сериал тебе не зашел, ты его выключил и даже пошел ругаться в комментариях. Для этого искусство и существует! Я вообще уверен, что ругаться нужно только по поводу искусства и спорить исключительно о том, какой фильм не понравился.
«Кибердеревня» – редкий для России жанр сай-фая, и если мы посмотрим на зарубежные фильмы в этом жанре, то они как бы конструируют будущее, пусть и не всегда симпатичное. В то время, как у нас и в «Кибердеревне» в частности, особенно в нескольких сериях первого сезона, фантастика, на мой взгляд, является своего рода рефлексией по прошлому – страны, эпохи, быта отдельной семьи. Согласен ли ты с этим?
Витиеватый вопрос, поэтому попробую разделить ответ на две части. Первая – мы одни из немногих в России вообще показываем будущее. У нас даже есть конкретная дата – 2100 год, начало XXII века, хотя есть ретроспектива конца XXI века, но и для нас с тобой это уже тоже будущее, которое мы вряд ли застанем. Так что для меня в принципе идея, мысль о том, как может быть в будущем, очень важна, и я хотел бы видеть больше таких фильмов от коллег. Вторая часть ответа – по поводу количества прошлого в будущем. Я как-то не задумывался, но в какой-то момент неожиданно осознал, что многое из того, что нас с тобой сегодня окружает, родилось десятки, сотни, а иногда и тысячу лет назад. Например, когда весной мы едим блины на Масленицу, мы меньше всего думаем о том, что так отмечается восточнославянский праздник, существующий еще с дохристианских времен, для нас сейчас неделя блинов – это славное семейное времяпрепровождение. Или обычай ходить в баню, которому тоже уже больше тысячи лет. И такие обрядовые штуки переползают из одного века в другой, от одного поколения к следующему, переживая вообще все исторические, общественно-политические, социально-экономические катаклизмы. Так что я уверен, что части прошлого останутся в будущем все равно, просто какие-то физические штуки типа ватника, который носит Николай, истлеют. Хотя ватник этот старше меня, такие перестали выпускать в середине 1960-х, я не уверен, что он переживет следующий сезон. Или «буханка», на которой ездят в «Кибердеревне» – таких же еще много по стране, ее реально производит Ульяновский автозавод, и продается она порой рядом с «Теслой». Она вот точно останется! Как и шутки, которые еще нас переживут.
фото: предоставлено пресс-службой Кинопоиска, кадр из сериала "Кибердеревня-2"
Но это все-таки особенность памяти нашей страны и народа? В «Кибердеревне» же, как в «Интерстелларе», путешествуют по планетам, но у Нолана есть только одна связь отца и дочери, в то время, как в «Кибердеревне» каждая планета – это своего рода кусочек ностальгии в хорошем или плохом смысле, основанный на опыте далеко не единственной семьи.
У нас всегда гораздо важнее, кто у тебя брат, сестра, папа или мама, кем вырастут твои дети, нежели, кто будет президентом, губернатором, мэром или просто начальником. Мне кажется, что в России семейные, родственные связи сильнее официоза, законов, правящих партий и государственного устройства. Возможно, я ошибаюсь, но для нас норма – это спрятать сына, который кого-то ограбил, а не сдать в тюрьму. Я не знаю, хорошо это или плохо, просто у нас вот так.
Вторая «Кибердеревня» как раз начинается с тюремного сеттинга, который сейчас популярен в российских сериалах. Твой герой при этом чемпион по способам сбежать из тюрьмы, хотя и не самым удачным. Насколько ты согласен с таким развитием своего персонажа и не было ли тебе тесно в этом тюремном антураже?
Все-таки напомню, что у нас кино, ирония, и тюрьма не настоящая, а Венеровский централ с начальником в исполнении блестящего артиста Сергея Степина, который печется о вверенном ему учреждении исправительной системы. Меня напрягало, что в конце первого сезона Николай в послании семье говорит о том, что его посадили, но не волнуйтесь, есть план. А второй сезон начинается с того, что он в тюрьме, то есть все его планы побега нарушены, хотя в итоге побег все-таки состоялся. На фестивале «Новый сезон» критики нам сказали, что в наше время про тюрьму шутить вообще нельзя, потому что слишком много отсылок к реальному времени и страшным историям. Мне понятна эта позиция и я с уважением к ней отношусь, но тут можно вспомнить и советское время. Юза Олешковского, с которым я был шапочно знаком и который имел моральное право и силы зубоскалить в «Окурочке» с «красной помадой» и «Маленьком тюремном романе». Был Сергей Донатович Довлатов, который служил охранником в исправительном лагере, о чем написал «Зону», полную горького смеха. Да, мы затронули тему тюрьмы, но есть же известная поговорка «от тюрьмы и от сумы не зарекайся». Не зарекаемся. И улыбаемся заранее.
фото: предоставлено пресс-службой Кинопоиска, кадр из сериала "Кибердеревня-2"
Твоим основным партнером в «Кибердеревне» является робот, разговаривающий голосом Сергея Бурунова – тоже артиста дубляжа, который прославился раньше, чем ты. Насколько он был податлив, с учетом того, что теперь он после своих звездных ролей снова за кадром, а в кадре только ты?
У Сергея Александровича много сильных и замечательных ролей в кадре, поэтому я уверен, что на озвучку он соглашается просто ради удовольствия. Мы с Буруновым знакомы давно, когда оба весили меньше килограммов на 40, чем сейчас. Он тогда только окончил Щукинское училище и начал служить в Театре сатиры, я работал на телевидении, но мы пересекались на озвучке, которая для меня была хобби. Уже тогда было слышно, насколько Бурунов талантлив, и я очень рад, что сначала он стал известен в «Большой разнице» как блестящий матер пародий, потом случился «Полицейский с Рублевки», после которого он стал мегазвездой. Под этим словом я не подразумеваю лимузины, а именно уровень проектов, режиссеров, сценаристов, с которыми он может работать, и в этом смысле я ему завидую белой завистью. Когда мы делали первый сезон «Кибердеревни», Бурунова, кстати, не было. Я отыграл весь сезон с Робогозиным, в костюме которого были разные люди – Игорь Богомягков, Сергей Авдеев, Маджид Сулейманов – и все они молчали. Плюс еще был пульт, который управляет головой и мимикой Робогозина, – и за ним тоже были разные ребята, включая нашу художницу по костюмам Алену Тен и даже режиссера Сергея Васильева. А вот голоса не было, поэтому я в первом сезоне играл в пустоту. Но затем появился Сергей Александрович Бурунов, который блестяще озвучил роль и сделал Николая и Робогозина слаженным тандемом. Бурунов опытнейший артист и в реальном времени, прям в секунду, расшифровывает все, что сыграно партнером, подстраивается и играет свое. Именно это и превратило черновой монтаж, когда Николай говорит с молчащей, размахивающей руками фигуркой, в диалог и напряженные сцены, где есть и конфликт, и печаль, и радость. Так что здесь заслуга Бурунова больше, чем моя. Во втором сезоне я уже знал, кто мой партнер, хотя Бурунова на съемках не было, но я представлял, как звучит его голос, и мне было легче.
У тебя же самого нет актерского образования? Озвучка тебе помогает подстроиться под любого партнера, даже когда его нет на площадке?
Озвучка мне очень помогла и помогает до сих пор, и это касается не только «Кибердеревни», но и любого другого проекта. Когда я не знаю, что играть, то сначала закрываю глаза и отыгрываю сцену голосом – мне так проще. Мы же в озвучке работаем с воображаемыми партнерами. Более того, в «Кибердеревне» же еще почти никогда нет фонов, мы снимаем, в основном, на натуре, поэтому я понятия не имею, что там в итоге нарисуют, так что без воображения никуда, к тому же актерская профессия в принципе построена на том, что мы притворяемся. А насчет образования – я уверен, что работа с дипломом часто вообще никак не связаны. Михаил Семенович Щепкин играл в крепостном театре, работал суфлером, потом вышел на сцену и стал иконой, но училище имени себя, естественно, не оканчивал. Значит ли это, что он был плохим артистом? Нет!
фото: предоставлено пресс-службой Кинопоиска, кадр из сериала "Кибердеревня-2"
У тебя узнаваемый голос, и многие твои коллеги по дубляжу сейчас еще активно озвучивают аудиокниги, но ты этого почти не делаешь. Почему?
Я не люблю эту работу, хотя отношусь к ней с уважением. В мое студенческое время была шутка: преподаватель спрашивает студентов, что нужно, чтобы написать «Войну и мир», и они отвечают – огромный талант, знания и так далее, а один встает и говорит, что нужно иметь каменную жопу. Вот с аудиокнигами тоже нужна усидчивость, чтобы сидеть и не терять концентрацию и интерес, с которым ты всегда должен читать книгу, потому что если ты выключишься и начнешь бубнить, то текст станет совершенно не интересен слушателю. Есть замечательные артисты, которые это любят, – Александр Клюквин, Сергей Чонишвили, Всеволод Кузнецов, с которыми я всегда горжусь работать, если мы пересекаемся на проектах в дубляже. А мне усидчивости для аудиокниг не хватает.
Ты себя сейчас больше ощущаешь звездой «Кибердеревни» или все-таки культовым для многих закадровым голосом?
Я никогда не ощущал себя звездой и надеюсь не ощутить, потому что иначе произойдет распад личности. Я совершенно обычный чувак, который спускается в метро, ездит на мотоцикле, заправляется на заправках, сам водит машину, косит траву на даче. Наверное, в озвучке у меня больше наработок, я все-таки в ней больше 30 лет, у меня в официальной фильмографии фильмов 700, компьютерные игры перевалили за тысячу, и мне приятно, когда на каких-то встречах подходят опять же абсолютно разные люди, с которыми мы можем поболтать про игры, на которых они выросли, или сделать совместную фотку.
У тебя довольно интересный опыт в индустрии, а я как раз про нее задаю часто последний вопрос. Чего тебе сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Надежды и понимания, что будет завтра. Это касается любого жанра, любого производителя, любого актера, режиссера и сценариста. Мы не можем убежать от тяжелой общественно-политической ситуации, так как живем в ней и во многом с этим, на мой взгляд, связан нынешний расцвет сказок. Но не думаю, что этот ответ уникален для тех, кто занимается кино, он актуален для каждого гражданина Российской Федерации.
