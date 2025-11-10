Аркадий Водахов: «Мы выкрутили уровень эндорфинов в наших шоу на максимум»

В конце октября ТНТ провел презентацию нового сезона. Руководители развлекательного телеканала подвели итоги года, отметив рост всех ключевых показателей, и анонсировали масштабные премьеры — от громких сериалов и шоу до большого кино. Мы же жаждали подробностей — и встретились с генеральным продюсером канала Аркадием Водаховым. Обсудили, как виртуозно перепридумать формат реалити, отчего на ТНТ стало меньше мата, можно ли откровенно говорить о сексе на телевидении, каким будет новый «Барон Мюнхгаузен» и на какие сериальные проекты телеканал сейчас делает ставку, а также почему телек в конечном счете рулит.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
В нашем прошлом интервью три года назад вы сказали, что ТНТ продолжит делать «лучшее развлекательное телевидение», несмотря ни на что. Как оцениваете — удалось ли сдержать слово?
Кажется, да — и это подтверждает Mediascope: по его данным, мы в числе лидеров во всех категориях. Есть ощущение, что нам действительно удалось реализовать всё, что планировали. При том, что общие охваты смотрения телевидения сокращаются, ТНТ сохраняет высокие показатели. Так что да — слово своё держим.
Что произошло с ДНК телеканала за последние два-три года? Изменилась ли тональность ТНТ — например, вы стали ближе к народу или наоборот?
В своей стратегии мы отчасти переориентировались на жителей малых городов — с населением менее 100 тысяч человек. Как следствие, стали более «безопасными» для зрителя. Это осознанное решение: в мегаполисах у людей выше уровень толерантности к происходящему на экране, а в небольших городах зритель не готов видеть и слышать резкие вещи в присутствии детей. Надо помнить, что телевидение, в отличие от цифровых платформ, — это, прежде всего, коллективный, и зачастую именно семейный просмотр. Соответственно, там не может быть ничего, что способно напугать или обескуражить зрителя, который старается оградить ребенка от неприемлемого контента. При этом для нас очень важно сохранить особую ТНТ-шную интонацию — нашу фирменную иронию, лежащую в основе ДНК телеканала. И здесь мы себе точно не изменяем.
Например, мат. Он, конечно, никогда не был в чести на телевидении, но раньше мы вполне обходились запикиванием. Если какая-нибудь яркая участница «Дома-2» не сдерживала себя и говорила на чистых эмоциях, из этих «пиков» можно было даже рингтон сделать. А сейчас после нескольких запикиваний подряд зрителю становится некомфортно — до такой степени, что он, скорее всего, просто переключит канал. Поэтому сегодня на ТНТ ругаются гораздо реже, хотя сильные эмоции всё равно проскакивают: без них нас тоже смотреть не будут.
Мат — это вполне конкретный перечень слов, и его использование на экране запрещено законом. А как вы поступаете с лексикой, которая «на грани»?
Для меня обращение с лексикой на телевидении — это скорее вопрос морального выбора. У нас есть простой маркер, который помогает определить уместность фразы или сцены: каждый раз, когда мы читаем сценарий или смотрим пилот, представляем, что рядом сидит пятилетний ребёнок. Хочу ли я посмотреть эту сцену вместе с ним? Если что-то вызывает внутренний диссонанс — мы это отмечаем, и редакторы вырезают.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Вы перепридумали формат реалити-шоу — это стало главным достижением ТНТ за последние несколько лет. Как вам удалось добиться успеха, невзирая на то, что подобные эксперименты очень дорого обходятся?
Они действительно обходятся дорого, но совершенно точно окупаются! Не забывайте, что в реалити-шоу привлекается огромное количество спонсорских средств — именно поэтому наши проекты могут позволить себе быть настолько высокого качества. Я не могу сказать, что мы изобрели что-то принципиально новое. Но кое-что всё же изменили — прежде всего, серьезно повысили качество производства. Подложили под реалити музыку, занялись цветокоррекцией, как в дорогих сериалах. Можно сказать, что мы просто выкрутили на максимум уровень эндорфинов, которые может получать зритель. Реалити — живой формат. Людям всегда нравилось и будет нравиться подсматривать за чужой жизнью. Да, в таких шоу действительность несколько утрирована, обстоятельства и география могут отличаться от того, чем живет зритель, — но это всё равно абсолютно настоящая жизнь. К тому же мы катаемся по миру и показываем разные страны — это интересно и взрослым, и детям. Кстати, последнее особенно важно: мы ведь не просто так заливаем шоу «Звёзды в Африке» огромным количеством бьюти-шотов с животными. Когда на экране появляются бегемот или жираф — оторваться невозможно. У нас под всю эту историю работает отдельная бьюти-команда.
Холдинг «Газпром-Медиа» активно развивает международное сотрудничество. А возможно ли сделать большое шоу в копродукции?
Пока копродакшн у нас сводился в основном к тому, что представители другой страны предоставляли нам рибейты и свои площадки. Чтобы мы, скажем, сделали реалити «Звёзды в Африке» вместе с ЮАР общими силами и показывали его одновременно в обеих странах — такого опыта у нас пока нет. Тут есть два важных момента. Во-первых, поскольку речь идёт о бизнесе, нужно заранее понимать, кто, где и как будет отбивать вложенные средства. Во-вторых, это в целом очень сложная история: ментальность у нас разная, и успех в одной стране вовсе не гарантирует успеха в другой. Всё приходится буквально перепридумывать на базовом уровне.
Кино в этом смысле — более подходящий формат для копродукции. У нас уже есть совместные проекты с Китаем и Индией. В таких случаях можно заранее прописать в сценарии сюжетные линии, которые будут интересны и нашим, и их зрителям. К тому же с монетизацией всё понятнее — через платформы или кинотеатры. А вот сделать на равных с другой страной телевизионный продукт действительно очень сложно.
фото: Съемки фильма "Королек моей любви"/пресс-служба ТНТ
Если говорить о сериалах — что вы считаете главным хитом этого сезона?
В топ-3 сейчас входят «Патриот», «Телохранители» и «СашаТаня» — все они франшизы. Думаю, когда мы покажем новый сезон сериала «Полярный», он тоже станет хитом. Еще возлагаю большие надежды на новый сезон «Праздников», хотя пока неясно, выйдет он в этом году или уже в следующем. Также в моем личном топе — «Демис и Марина». Это очень «телевизионный» продукт, который идеально подходит для марафонов и вечных повторов. По сути, это был эксперимент: скетч-шоу с небольшой горизонтальной линией, которое мы завернули в формат сериала и показали зрителям. Эксперимент сработал. Думаю, мы даже попробуем увеличить количество серий и чаще показывать его в марафонах.
При этом «Телохранители» — это кросс-жанр. А, например, ваш коллега Давид Кочаров говорит, что кросс-жанр больше предназначен для цифровых площадок. Что скажете по этому поводу?
Соглашусь. У телевидения очень консервативный зритель, поэтому ему нужно давать то, чего он ожидает. В нашем случае такой подход работает эффективнее. Мы в какой-то момент даже перестали двигаться в сторону драмеди — слишком неожиданное сочетание для телеканала. Если зритель в восемь вечера включает ТНТ, он хочет посмотреть конкретно комедию. А когда история вдруг становится чересчур мелодраматичной или слезливой, ему просто некомфортно. В итоге зритель может переключить канал — и не вернуться ни завтра, ни послезавтра.
Телевидение вообще устроено так, что потерять аудиторию легко, а вернуть — сложно и долго. Да и в целом это касается не только ТВ: сегодня весь интертейнмент живет по тем же правилам. Слишком много предложений у зрителя, поэтому не обмануть его ожидания и дать тот контент, который он хочет, — одна из наших главных задач.
фото: "Телохранители-2"/пресс-служба ТНТ
Пару слов о новинках. Сериал «Пора на завод»: такая простая история — вот мажор, вот завод. Почему, чтобы история началась, всегда нужен такой сильный контраст?
Отчасти это продиктовано маркетингом: чтобы тебя услышали, нужно быть громким. Без контраста, без акцента очень сложно пробиться к зрителю. Поэтому стартовые точки обычно выкручивают на максимум — не из-за нехватки оригинальности, а чтобы история звучала сильнее. Кстати, там будет максимально человечная история. Съёмки проходили на настоящем заводе на Урале, и мы очень красиво показали, как льется металл, как выливаются детали, как живут люди, которые всё это создают. Мы попробуем показать этот мир романтично.
Что стало определяющим при запуске проекта «Гуляй, Шальная»? Почему именно его вы выбрали в качестве проекта нового направления?
Мы попробовали смешать три ингредиента: любовь зрителей к детективным сериалам, так называемую «народность» проекта и блестящую игру прекрасной актрисы Марины Федункив. Плюс в сюжете много взято из жизни креативных продюсеров, которые его создают. Мы написали пару серий, потом еще и еще, сняли пилот, прописали весь сезон — и поняли, что это работает. После пилота поработали с кастом, музыкой и пошли в сезон. Надеюсь, это будет новый хит.
фото: "Гуляй, шальная"/пресс-служба канала ТНТ
Поменялся ли набор лиц на ТНТ? Например, мне нравится Денис Власенко. А кто еще — та самая «новая кровь»?
Денис действительно отлично влился в коллектив ТНТ. Ну, вы, наверное, сами видите, что Олега Гааса стало много — и это хорошо. Вячеслава Чепурченко тоже. Мария Аронова у нас снимается — как вам такое новое лицо телеканала? Гениальная актриса, которая шикарно себя показывает в комедии на ТНТ. А в целом телевидение — штука консервативная. Те, кто был популярен десять лет назад, остаются популярными и сегодня.
Говоря о Денисе Власенко и сериале «Про это самое» — нормально ли так откровенно говорить о сексе на телевидении?
Сериал выходил у нас в девять вечера — в этом смысле мы довольно спокойны, потому что в это время детей у экранов меньше. Мы изначально не рассматривали вариант, что он будет идти где-то в дневных марафонах или в восемь вечера. Все-таки тема сериала относится к категории 16+.
«Телохранителей» планируем, «Праздники» планируем, «Жуков». «Универ» — тоже, отличная франшиза: сейчас готовится сезон «15 лет спустя», и мы думаем писать дальше. У отличного хита «СашаТаня» запланированы 11–12 сезоны. Еще, кстати, будет продолжение «Реальных пацанов».
Но разве история «Реальных пацанов» не закончилась?
Ребятам есть что сказать. Сейчас мы как раз обсуждаем это с продюсерами. Уровень откровенности в том, что они хотят показать в финальном аккорде, будет просто беспрецедентным. Они действительно хотят сказать очень много правды — и, думаю, мы осуществим их желание.
Как продюсер делает выбор — пройти проторенной дорожкой или попробовать превзойти самого себя и изобрести что-то новое? Или, когда мыслишь не одним сериалом, а сеткой канала, ответ приходит сам собой?
Да, скорее так. Мы примерно понимаем, сколько нам нужно сериалов и сколько — шоу. Мы не мыслим отдельными проектами, мы мыслим слотами на год вперед: будни в семь вечера, восемь вечера, суббота в семь, суббота в восемь. Новых проектов, может быть, не так уж много, потому что сетка не резиновая, а существующие сериалы и шоу работают отлично — зачем их убирать? В этом смысле что-то менять — значит обманывать зрителя. Поверьте, если бы можно было залить эфир исключительно легендарными хитами, мы бы так и сделали. Но, к сожалению, это невозможно: эксперименты всё равно нужны и всегда будут.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Может, телевидение всё ещё не сдаётся платформам потому, что на платформах люди продюсируют отдельные проекты, а на телеке — в силу опыта — мыслят масштабом канала?
Вероятно. Честно говоря, я об этом не задумывался, просто не так часто думаю о цифровых платформах. Но в этом действительно есть доля правды — и довольно большая.
Вы бы могли стать продюсером какой-нибудь платформы, например?
Думаю, что нет. Для этого пришлось бы как-то серьёзно переформатировать себя, а в текущий момент я не хотел бы этим заниматься.
Телек рулит?
Для меня — да. Он светлее, добрее. Я вообще не зритель того контента, который популярен на платформах. Не зритель насилия, убийств, взрывов, плачущих женщин. Это моё личное отношение. Доброе и светлое я понимаю, а остальное — нет. Мне, честное слово, хватает серости за окном, чтобы ещё специально искать её в интернете и получать удовольствие от своих находок.
Какие шоу были самыми яркими в этом году — по цифрам, по пиковым значениям?
Самый топ — «Битва экстрасенсов». Это абсолютный чемпион. Среди других хитов — «Сокровища Императора», «Большой куш», «Титаны». Музыкальные проекты тоже показывают отличные результаты: «Конфетка» прекрасно себя чувствует, Comedy Club — как всегда на уровне. В целом, у нас нет провальных проектов.
фото: "Невероятные приключения Шурика"/пресс-служба канала ТНТ
Сюжетно это смесь аллюзий на «Форреста Гампа» и советские «Приключения Шурика», а ещё — отсылки к целому ряду культовых фильмов, которые нашли отражение в нашем новогоднем кино. В проекте задействовано порядка 80 звёзд — и это само по себе достижение: собрать всех, спланировать графики, выстроить время съёмок каждого — грандиозная работа.
Поговорим о большом кино. Сейчас в прокате идёт «Алиса в стране чудес». Не слишком ли сложный это контент для молодого зрителя?
Опасения по поводу сложной формы действительно были. Но мы приложили все усилия, чтобы в итоге получилось максимально доступное удовольствие для зрителей. Картина получилась цельной и эстетичной, а с точки зрения драматургии — очень живой: за героев переживаешь, фильм смотрится на одном дыхании. И, как видите, зрители идут в кино. На текущий момент фильм собрал больше миллиарда рублей.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
Насколько я знаю, планируется целая линейка полнометражных фильмов. «Королёк моей любви», например, который в прошлом году снимали в Индии. Что это за кино?
Это супермасштабный и очень сложный проект — настоящая российско-индийская комедия! С множеством локаций, которые наш продакшн ещё никогда не осваивал. Будут сложные постановочные трюки и огромное количество индийских актёров в кадре. Такого вы нигде, кроме Болливуда, не видели. Мы снимали в аутентичных локациях Индии, например, самые красочные сцены городского праздника и индийских танцев нам удалось организовать сразу на двух площадях настоящего дворца Раджастана. Премьера фильма запланирована на весну 2026 года.
«Умка» отснят на 98% — остались буквально две съёмочные смены. Сейчас мы занимаемся графикой.
На презентации вы рассказывали про «Барона Мюнхгаузена». Что это будет — больше в сторону мультика, легендарного фильма с Янковским или что-то принципиально новое?
Мы попытались соединить всё вместе. Это тот случай, когда сплелись шедевр Марка Захарова, работа мультипликаторов и сама повесть о Мюнхгаузене. Сценарно нам это точно удалось — история получилась очень бодрой. Сейчас думаем, как воплотить её в жизнь. Будем искать финансирование, вероятно, обратимся за поддержкой в Фонд кино. Надеюсь, нас поддержат.
