Георгий Даниелянц: «Без участия человека нейросеть не придумает, как правильно рассказать историю»

На телеканале ТНТ выходит сериал «Нейровася» — высокотехнологичная комедия с Владимиром Епифанцевым в роли полицейского Васи, в которого однажды вселяется искусственный интеллект. Для человека, все еще пользующегося кнопочным телефоном, поначалу это кажется катастрофой, однако поселившаяся в его голове нейросеть svt 1.9, или просто Света (Дарья Блохина) оказывается полезной и в жизни, и в работе — помогает Васе раскрывать преступления и налаживать отношения с женой (Анастасия Панина) и дочерью-подростком (Юлия Ильина). Кино-Театр.Ру спросил режиссера «Нейроваси» Георгия Даниелянца о том, как ИИ можно использовать в кино, смогут ли нейросети заменить режиссеров и существует ли формула успешного сериала.
фото: Режиссер Георгий Даниелянц / ТНТ
С чего для вас началось знакомство с проектом «Нейровася» — и чем он вас привлек?
Продюсеры продакшена Lazy Dog, с которыми мы к тому моменту уже сделали один сериал, предложили снять пилот летом прошлого года. Знакомство с любым проектом начинается со сценария. С самых первых страниц история захватила. К середине первой серии я понял, что уже не просто читаю, а раскадровываю на ходу — стали придумываться решения сцен, вырисовываться главная тема сериала, то есть то, о чём мне было бы интересно его снять. Поэтому после прочтения я сразу сказал, как мне хотелось бы реализовать проект, и моё видение совпало с видением продюсеров.
Сегодня технологии развиваются так же быстро, как сменяются тренды — все пользуются ИИ, все снимают про это кино и сериалы. Соглашаясь на еще один проект на эту тему, вы не боялись, что к моменту выхода всем может наскучить тема? И что в «Нейровасе» отличает его от всех прочих историй про нейросети, голосовые помощники и искусственный интеллект?
У нас сериал не про ИИ, поэтому нет, не боялся. Никто же не боится, что уже были сняты фильмы про любовь, дружбу и тд. Наша история о человечности, о том, как быть человеком, что делает нас настоящими, живыми. О чувствах, эмоциях. ИИ у нас это элемент истории, важная её часть для раскрытия темы, но никак не самоцель. Наверное, это и отличает от многих других. Сквозь призму юмора мы говорим об очень важных и драматичных вещах, о которых задумывается каждый человек.
фото: Режиссер Георгий Даниелянц / ТНТ
Основной комедийный эффект рождается, конечно, из образа главного персонажа, который в современном мире выглядит немного неандертальцем — пользуется кнопочным телефоном, не признает психологию, использует в работе старые методы и даже внешне напоминает кого-то из 90-х, и непонятно, то ли мента, то ли бандита. И Владимир Епифанцев с его определенным амплуа будто бы идеально вписывается в эту роль — вы так себе представляли героя? И все-таки пришлось искать и думать над кандидатурой исполнителя?
Володя — идеальный Вася. Безусловно, у нас был кастинг на главную роль, но после появления Володи в каст-листе всё было очевидно. Очень точный, очень думающий артист, который протащил роль не внешне, а внутренне. Это дорогого стоит.
Не менее очевидный и остроумный выбор — Дарья Блохина в роли нейросети и голосового помощника. Но в «Нейровасе» она играет не только голосом, который так все любят и знают, но и появляется, так сказать, во плоти — почему такое решение? Если не ошибаюсь, то это первый сериал, где Дарья появляется не только в качестве голоса за кадром.
Не просто голосовой помощник, а био-нейросеть первого поколения SVT 1.9, попрошу! Даша прекрасно владеет голосом, но кино искусство визуальное. Нам необходимы оценки Светы на различные действия Васи, её реакции на события. Кроме того, что они создают комичный эффект, они помогают показать, как Света учится быть человеком и как она учит быть современным человеком самого Васю.
фото: Режиссер Георгий Даниелянц / ТНТ
Нейросети — та технология, которая уже является неотъемлемой частью жизни и предметом шуток даже в киноиндустрии, вроде «да этот сценарий как будто написала нейросеть». Более того, уже существует кино, созданное искусственным интеллектом. Как вы к этому относитесь? Сможет ли однажды ИИ полноценно заменить, например, режиссера?
Не просто отношусь, а активно пользуюсь. Нейросети очень помогают — найти информацию, сделать референсные картинки для тритмента или разработки проекта, сделать более чёткую и понятную для всех анимированную раскадровку. Заменить режиссёра… ну, смотря какого. Плохого — сможет. А хорошего вряд ли. Режиссёр это человек, который грамотно расставляет акценты в киноповествовании. Без участия профессионального человека нейросеть всё равно не придумает, как правильно рассказать историю, чтобы она цепляла зрителя. 100 с лишним лет назад появилась камера, но театр никуда не делся. Так и сейчас. Нейросеть — лишь инструмент в умелых руках.
Если продолжать тему — то, как вам кажется, существует ли формула успешного сериала, которую можно расписать по пунктам и загрузить в машину, чтобы она выдала готовый продукт? Или же все-таки человеческий фактор важен — в том числе в том, что никогда не угадаешь до конца, что именно зацепит зрителя?
Это математика. В музыке можно математически просчитать хит. Почему же в кино нельзя? Есть формулы, определённые правила. Но цепляет именно то, когда они нарушаются. Только делать это надо грамотно. А на это способен пока только человек. Мир несовершенен и ошибки помогают зрителю увидеть изображение живым, настоящим. И, соответственно, больше верить в происходящее.
фото: Режиссер Георгий Даниелянц / ТНТ
«Нейровася» — комедия, не только фантастическая, но и научная. Может быть, были какие-то консультанты по ИИ, или же вы сами погружались в этот мир и изучали что-то специально? Насколько та технология, которая показана в сериале, реалистична, пусть и в далеком будущем? И это скорее полезно, чем опасно, как вам кажется?
Всего 20 лет назад практически не было повсеместно сенсорных телефонов. Сейчас это обыденность. Технологии развиваются моментально. То, что делали нейросети год назад и то, что они творят сейчас — день и ночь. Поэтому реалистично всё. Я не вижу в этом ничего опасного или плохого. Как я и говорил, я вижу в этом инструмент для творчества. У нас не было какого-то консультанта по ИИ, но у меня множество друзей, которые занимаются развитием, созданием, разработкой. Я советовался по многим вопросам, но надо отдавать себе отчёт в том, что у нас не документальный фильм про ИИ, а комедия про ретрограда Васю.
По вашей фильмографии нельзя сказать, что вы режиссер какого-то одного жанра или отдаете предпочтение определенным проектам — а есть ли все-таки то, что нравится снимать больше? И какое кино и какие сериалы, как вам кажется, сейчас наиболее востребованы у зрителя?
Мне нравится рассказывать интересные истории. Они могут быть весёлые, могут быть грустные. Главное, чтобы они не были бессмысленными. Мы отнимаем время у зрителя и должны отнимать его с пользой. Даже развлекательный контент должен быть осмысленным. Чтобы зритель узнавал себя, мог задуматься пусть даже о самых банальных вещах. К сожалению, в современном кино, многие режиссёры не знают, с кем общаются через экран, не представляют своего зрителя. Им как будто не о чем разговаривать с теми людьми, для которых они снимают. Поэтому на экране так много картонных персонажей, проблемы которых далеки от реальных людей.
