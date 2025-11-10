Георгий Даниелянц: «Без участия человека нейросеть не придумает, как правильно рассказать историю»



«Нейровася». ТВ-ролик

Продюсеры продакшена Lazy Dog, с которыми мы к тому моменту уже сделали один сериал, предложили снять пилот летом прошлого года. Знакомство с любым проектом начинается со сценария. С самых первых страниц история захватила. К середине первой серии я понял, что уже не просто читаю, а раскадровываю на ходу — стали придумываться решения сцен, вырисовываться главная тема сериала, то есть то, о чём мне было бы интересно его снять. Поэтому после прочтения я сразу сказал, как мне хотелось бы реализовать проект, и моё видение совпало с видением продюсеров.У нас сериал не про ИИ, поэтому нет, не боялся. Никто же не боится, что уже были сняты фильмы про любовь, дружбу и тд. Наша история о человечности, о том, как быть человеком, что делает нас настоящими, живыми. О чувствах, эмоциях. ИИ у нас это элемент истории, важная её часть для раскрытия темы, но никак не самоцель. Наверное, это и отличает от многих других. Сквозь призму юмора мы говорим об очень важных и драматичных вещах, о которых задумывается каждый человек.Володя — идеальный Вася. Безусловно, у нас был кастинг на главную роль, но после появления Володи в каст-листе всё было очевидно. Очень точный, очень думающий артист, который протащил роль не внешне, а внутренне. Это дорогого стоит.Не просто голосовой помощник, а био-нейросеть первого поколения SVT 1.9, попрошу! Даша прекрасно владеет голосом, но кино искусство визуальное. Нам необходимы оценки Светы на различные действия Васи, её реакции на события. Кроме того, что они создают комичный эффект, они помогают показать, как Света учится быть человеком и как она учит быть современным человеком самого Васю.Не просто отношусь, а активно пользуюсь. Нейросети очень помогают — найти информацию, сделать референсные картинки для тритмента или разработки проекта, сделать более чёткую и понятную для всех анимированную раскадровку. Заменить режиссёра… ну, смотря какого. Плохого — сможет. А хорошего вряд ли. Режиссёр это человек, который грамотно расставляет акценты в киноповествовании. Без участия профессионального человека нейросеть всё равно не придумает, как правильно рассказать историю, чтобы она цепляла зрителя. 100 с лишним лет назад появилась камера, но театр никуда не делся. Так и сейчас. Нейросеть — лишь инструмент в умелых руках.Это математика. В музыке можно математически просчитать хит. Почему же в кино нельзя? Есть формулы, определённые правила. Но цепляет именно то, когда они нарушаются. Только делать это надо грамотно. А на это способен пока только человек. Мир несовершенен и ошибки помогают зрителю увидеть изображение живым, настоящим. И, соответственно, больше верить в происходящее.Всего 20 лет назад практически не было повсеместно сенсорных телефонов. Сейчас это обыденность. Технологии развиваются моментально. То, что делали нейросети год назад и то, что они творят сейчас — день и ночь. Поэтому реалистично всё. Я не вижу в этом ничего опасного или плохого. Как я и говорил, я вижу в этом инструмент для творчества. У нас не было какого-то консультанта по ИИ, но у меня множество друзей, которые занимаются развитием, созданием, разработкой. Я советовался по многим вопросам, но надо отдавать себе отчёт в том, что у нас не документальный фильм про ИИ, а комедия про ретрограда Васю.Мне нравится рассказывать интересные истории. Они могут быть весёлые, могут быть грустные. Главное, чтобы они не были бессмысленными. Мы отнимаем время у зрителя и должны отнимать его с пользой. Даже развлекательный контент должен быть осмысленным. Чтобы зритель узнавал себя, мог задуматься пусть даже о самых банальных вещах. К сожалению, в современном кино, многие режиссёры не знают, с кем общаются через экран, не представляют своего зрителя. Им как будто не о чем разговаривать с теми людьми, для которых они снимают. Поэтому на экране так много картонных персонажей, проблемы которых далеки от реальных людей.