Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»

На телеканале ТНТ идет «Нейровася» — новый комедийный сериал режиссера Георгия Даниелянца про полицейского, сознание которого случайно соединяется с нейросетью по имени Света. В главной роли — ретрограда с кнопочными телефоном и «понятиями» — Владимир Епифанцев, чей персонаж, благодаря ИИ-напарнице, теперь не только расследует дела, но и учиться находить общий язык с семьей. Кино-Театр.Ру поговорил с Владимиром Епифанцевым о том, почему он согласился сыграть в «Нейровасе», хотя отказывается от многих ролей, как он использует нейросети в жизни и чем ему не нравятся российские сериалы.
фото: Владимир Епифанцев в сериале «Нейровася» / ТНТ
Когда смотришь «Нейровасю», есть ощущение, что главный герой написан специально под вас, и вся история придумана именно под тот типаж, который так или иначе закрепился за вами как за актером. Показался ли он вам сразу же комфортным, на этапе сценария, или же пришлось в процессе «подгонять» и персонажа, и его историю?
Приходилось многое не то чтобы менять, но дополнять. Неважно, комфортна эта роль моему реальному образу или нет, моя задача, во что бы то ни стало, через любые препятствия, внедрить в работу над ролью классическую и рабочую методику «я в предлагаемых обстоятельствах». Зачастую это работа невероятно сложная, но тем она и интересней для меня. Возможно, скоро я от этого устану и захочу действительно везде играть себя таким, какой я есть в жизни. Мне это доставляет гораздо больше удовольствия, чем изображать на экране разных сумасшедших мужиков, хоть и идущих к свету и пробуждению, но тем не менее чуть-чуть поднадоело бегать, дёргаться, суетиться, кричать на кого-то, обвинять, требовать, унижать, разбираться силой и демонстрировать неустойчивость психики и инфантилизм. Да, такое амплуа почему-то ко мне прижилось, и я пока это воспринимаю как некий тренинг. Но я был таким суетным Петрушкой с длинным носом, что носился со своим самоваром, доказывая всем, какой классный и умный. Был у меня такой позор. Я думаю Вася — это последняя роль, через которую я смогу обратиться ко всем тем, кто ещё не прошел этот путь инициации из незрелого дурочка в ответственного и спокойного человека. Мне кажется, что нейросеть, искусственный интеллект должны сыграть для человечества именно такую важную роль.
фото: Владимир Епифанцев в сериале «Нейровася» / ТНТ
Сталкиваетесь ли вы в целом до сих пор, несмотря на количество самых разных ролей, с тем, что продюсеры, режиссеры, создатели кино и сериалов видят вас только в определенных образах? От многого ли приходится отказываться?
Да, мне приходится отказываться от того, что мне уже надоело играть, и зачастую получается так, что отказываться приходится прям от всего, что есть. Но я терпеливый. Я могу сидеть без работы целый год, но, если понадобится, то и вообще отойду от этой профессии — если не получится разобраться с этим амплуа. У меня есть много творческой работы дома, и я могу себя реализовать в ней полностью.
Чем вам понравился в первую очередь «Нейровася»? Почему показалось интересным сыграть эту роль?
Потому что герой проходит духовную инициацию, общаясь с искусственным интеллектом в своей голове, который показывает ему подлинное положение вещей и предлагает очнуться ото сна своих убеждений и привычек. В этом фильме есть замечательная тема мудрости, к которой движется каждый человек, но не каждому удается такой путь осознать. Нейросеть — это очередное приглашение к осознанности, где человек получает возможность распознать свою уникальность и полезность для окружающих и требующих к себе заслуженного внимания людей. Если он этого не сделает, то искусственный интеллект, он же, возможно, Бог, сотрет такого человека в порошок.
Да, использую как чисто поисковик. Например, когда мне нужно прочесть всю инструкцию для решения всего лишь одной задачи в какой-нибудь программе в компьютере, то ИИ справляется с этим без напряга, избавляя меня от рутины поиска и перечитывания лишнего.
Вашему персонажу нейросеть помогает в его работе полицейского. А в актерской профессии есть ли вообще ей какое-то применение, как вам кажется? Может, вы сами использовали технологии, например, в работе над ролью, в чтении сценария, в подготовке или уже в процессе съемок?
Нет, конечно. Меня это не тащит...
фото: Владимир Епифанцев на съемках сериала «Нейровася» / ТНТ
Сейчас много говорят не только о пользе подобных технологий, но и об их негативном влиянии — люди перестают думать, полагаясь только на условный ChatGPT, а еще всех постоянно пугают тем, что нейросеть заменит человека. Кажется, в случае с кино — это самый очевидный сценарий. Может ли это произойти, на ваш взгляд, и выдержат ли живые актеры конкуренцию с компьютерными?
Это заблуждение. Так не происходит. Люди как разделялись на думающих и не думающих, так и остались в этих данных. Те, кто думать не любит и привык у всех всё спрашивать и выдавать чужое за свое, так и остались на прежних позициях, тогда как думающие люди просто не находят времени и какого-то прикола в том, чтобы перекладывать самое интересное на чужие умы. Зрелый человек никогда и никому не позволит что-то решать вместо него. Наоборот, зрелый и ответственный человек изучит всё, что лежит на поверхности, и предложит свой уникальный, ни на что не похожий метод.
Кажется, что «Нейровася» создан по идеальной формуле: тут и криминальный экшен, и наука с новыми технологиями, и многогранная семейная история — и все это в обертке комедии положений, так что сериал не выглядит в итоге тяжеловесным. И рассчитан, очевидно, на широкую аудиторию. Прежде всего, телевизионную — это разделение на ТВ и онлайн все еще существует в индустрии? Как вам кажется, тот же «Нейровася», если бы изначально снимался для какой-то из платформ, мог бы выглядеть иначе — жестче, мрачнее?
Все зависит от режиссёра, личности, у которой хватит сил и харизмы сделать так, как он считает правильным. Телевидение любит стабильность, на платформах иногда экспериментируют. Можно ли было сделать «Нейровасю» более жёстким? Да, конечно, в этой жизни можно вообще всё, если мама разрешила. Ну, а если мама ещё что-то там запрещает, то таким людям лучше пока ещё играть с пластилином, а не снимать кино.
фото: Владимир Епифанцев в сериале «Нейровася» / ТНТ
В России продолжается сериальный бум — и это, конечно, хорошо, не только для зрителей, но и в том числе, например, для актеров, у которых появляется больше потенциальных ролей и возможностей. При этом не кажется ли вам, что рынок перенасыщен контентом? А, может быть, наоборот, все еще не хватает чего-то? Лично вам, как артисту, или же вам, как зрителю — ведь наверняка смотрите что-то?
Совсем нет. Я не смотрю русские сериалы вообще. На мой взгляд, они все плохие. Но это моё субъективное мнение. Я тоже грешу страстью к обобщению, так как считаю это полезным в целях профилактики и духовного пендаля. Считаю себя вправе, что касается кино, судить без компромиссов, особенно, если речь идёт о российской киноиндустрии, которая отличается своей робостью и неизобретательностью. Мне часто советуют что-то посмотреть, но больше, чем какая-то актёрская работа внутри очередной самодеятельности, меня это не впечатляет. Актёрские работы неплохие есть, но на четвёрочку. Школа забывается, но это, я думаю, естественный процесс. В российской индустрии должен произойти некий тотальный творческий кризис, который подготовит почву для рождения чего-то незаурядного, и не только в производстве сериалов, но и в тех сферах, за которые нам пока ещё неловко с ответственностью заявлять. Поэтому всё происходит так, как должно быть, и я не вправе критиковать качество сегодняшнего кино продукта. Я просто говорю, что меня это не тащит. Чтобы я хотел увидеть или сыграть? Смелое кино, с живыми людьми и правдивыми историями, где режиссёры и продюсеры не преследовали бы цель угодить зрителю, но отважно стремились бы донести свой продукт до тех, кто их зрителем уже давно быть не хочет. Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив.
обсуждение >>