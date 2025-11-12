

Приходилось многое не то чтобы менять, но дополнять. Неважно, комфортна эта роль моему реальному образу или нет, моя задача, во что бы то ни стало, через любые препятствия, внедрить в работу над ролью классическую и рабочую методику «я в предлагаемых обстоятельствах». Зачастую это работа невероятно сложная, но тем она и интересней для меня. Возможно, скоро я от этого устану и захочу действительно везде играть себя таким, какой я есть в жизни. Мне это доставляет гораздо больше удовольствия, чем изображать на экране разных сумасшедших мужиков, хоть и идущих к свету и пробуждению, но тем не менее чуть-чуть поднадоело бегать, дёргаться, суетиться, кричать на кого-то, обвинять, требовать, унижать, разбираться силой и демонстрировать неустойчивость психики и инфантилизм. Да, такое амплуа почему-то ко мне прижилось, и я пока это воспринимаю как некий тренинг. Но я был таким суетным Петрушкой с длинным носом, что носился со своим самоваром, доказывая всем, какой классный и умный. Был у меня такой позор. Я думаю Вася — это последняя роль, через которую я смогу обратиться ко всем тем, кто ещё не прошел этот путь инициации из незрелого дурочка в ответственного и спокойного человека. Мне кажется, что нейросеть, искусственный интеллект должны сыграть для человечества именно такую важную роль.Да, мне приходится отказываться от того, что мне уже надоело играть, и зачастую получается так, что отказываться приходится прям от всего, что есть. Но я терпеливый. Я могу сидеть без работы целый год, но, если понадобится, то и вообще отойду от этой профессии — если не получится разобраться с этим амплуа. У меня есть много творческой работы дома, и я могу себя реализовать в ней полностью.Потому что герой проходит духовную инициацию, общаясь с искусственным интеллектом в своей голове, который показывает ему подлинное положение вещей и предлагает очнуться ото сна своих убеждений и привычек. В этом фильме есть замечательная тема мудрости, к которой движется каждый человек, но не каждому удается такой путь осознать. Нейросеть — это очередное приглашение к осознанности, где человек получает возможность распознать свою уникальность и полезность для окружающих и требующих к себе заслуженного внимания людей. Если он этого не сделает, то искусственный интеллект, он же, возможно, Бог, сотрет такого человека в порошок.Да, использую как чисто поисковик. Например, когда мне нужно прочесть всю инструкцию для решения всего лишь одной задачи в какой-нибудь программе в компьютере, то ИИ справляется с этим без напряга, избавляя меня от рутины поиска и перечитывания лишнего.Нет, конечно. Меня это не тащит...Это заблуждение. Так не происходит. Люди как разделялись на думающих и не думающих, так и остались в этих данных. Те, кто думать не любит и привык у всех всё спрашивать и выдавать чужое за свое, так и остались на прежних позициях, тогда как думающие люди просто не находят времени и какого-то прикола в том, чтобы перекладывать самое интересное на чужие умы. Зрелый человек никогда и никому не позволит что-то решать вместо него. Наоборот, зрелый и ответственный человек изучит всё, что лежит на поверхности, и предложит свой уникальный, ни на что не похожий метод.Все зависит от режиссёра, личности, у которой хватит сил и харизмы сделать так, как он считает правильным. Телевидение любит стабильность, на платформах иногда экспериментируют. Можно ли было сделать «Нейровасю» более жёстким? Да, конечно, в этой жизни можно вообще всё, если мама разрешила. Ну, а если мама ещё что-то там запрещает, то таким людям лучше пока ещё играть с пластилином, а не снимать кино.Совсем нет. Я не смотрю русские сериалы вообще. На мой взгляд, они все плохие. Но это моё субъективное мнение. Я тоже грешу страстью к обобщению, так как считаю это полезным в целях профилактики и духовного пендаля. Считаю себя вправе, что касается кино, судить без компромиссов, особенно, если речь идёт о российской киноиндустрии, которая отличается своей робостью и неизобретательностью. Мне часто советуют что-то посмотреть, но больше, чем какая-то актёрская работа внутри очередной самодеятельности, меня это не впечатляет. Актёрские работы неплохие есть, но на четвёрочку. Школа забывается, но это, я думаю, естественный процесс. В российской индустрии должен произойти некий тотальный творческий кризис, который подготовит почву для рождения чего-то незаурядного, и не только в производстве сериалов, но и в тех сферах, за которые нам пока ещё неловко с ответственностью заявлять. Поэтому всё происходит так, как должно быть, и я не вправе критиковать качество сегодняшнего кино продукта. Я просто говорю, что меня это не тащит. Чтобы я хотел увидеть или сыграть? Смелое кино, с живыми людьми и правдивыми историями, где режиссёры и продюсеры не преследовали бы цель угодить зрителю, но отважно стремились бы донести свой продукт до тех, кто их зрителем уже давно быть не хочет. Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив.