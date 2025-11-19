«Весь путь начинается с первого шага»: сценарист и креативный продюсер «Чуда» – о 12 шагах к пониманию сериала и проблем с алкоголем

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышли финальные серии «Чуда» – самого отрезвляющего сериала года, который в небанальном жанре приключенческой комедии затрагивает проблемы алкоголизма. Каждая из 12 серий проекта с Данилом Стекловым и Филиппом Янковским в главных ролях отсылает к конкретному шагу из программы анонимных алкоголиков. Поэтому и интервью со сценаристом и креативным продюсером «Чуда» Сергеем Левитаном мы тоже решили построить, исходя из этих 12 шагов.
фото: Съемки "Чуда"/архив Сергея Левитана
ШАГ ПЕРВЫЙ. Признание проблемы и неспособности справиться с ней в одиночку
По сюжету лейтенант полиции Дэн Орлов (Стеклов) внедряется в группу анонимных алкоголиков «Чудо», которую создал бывший криминальный авторитет Василий Сапогов по прозвищу Сапог (Янковский). Но до пути к просветлению, еще в 90-е, он успел украсть кубок Василия Шуйского из музея славного города Электроспас, где и происходят события. Пропажу тогда замяли, подложив в музей подделку, но теперь электроспасовский раритет должен отправиться на важную выставку, а значит подмена, в которой участвовали местные полицейские (в том числе отец Дэна), вскроется. Чтобы этого не произошло, герою Стеклова и нужно выманить у Сапога настоящий кубок. Только для этого лейтенанту Орлову следует доказать преданность Сапогу и принципам общества анонимных алкоголиков.
«Автор идеи и автор сценария Василий Смолин сам проходил программу и мечтал сделать сериал на эту тему. Он вынашивал эту идею более пяти лет, написал пару серий и, когда мне её показал его соавтор Нжде Айрапетян, мы с продюсером Настей Корецкой поняли, что эту историю нужно делать. А в ходе работы над проектом к команде присоединялось всё больше людей, связанных с клубом АА», – рассказывает Сергей Левитан.
фото: "Чудо"/PREMIER
ШАГ ВТОРОЙ. Признать наличие силы более могущественной, чем ты
За производство необычной комедии, затрагивающей столь непростую тему, отвечали студии «Видеопрокат» и «ВАМ», а также онлайн-кинотеатр PREMIER. Проект получил финансовую поддержку Института развития интернета (ИРИ), а снял его Антон Богданов, который в последнее время актерской профессии предпочитает режиссуру. Причем «Чудо» – первый в его карьере постановщика сериал, к тому же основанный на тексте, в создании которого он не принимал участия.
«Конечно, тема алкоголизма, да еще в комедии, вызывала вопросы – стояла задача сделать одновременно авантюрную комедию, не уйти в драму, но и не потерять важные мысли по пути. Но «Видеопрокат», а потом и ИРИ с онлайн-кинотеатром поверили в эту историю. Антону Богданову предложили снимать этот проект, потому что он любит и понимает комедию, и одновременно он рефлексирующий, умный и лиричный человек. А это именно та интонация, которую хотелось попробовать реализовать в сериале. И, конечно, после своего подключения к проекту Антон работал над текстом и привносил в него свои идеи», – отмечает Левитан.
ШАГ ТРЕТИЙ. Принятие решения. Бороться с проблемой или жить с ней
Для сценариста и креативного продюсера Сергея Левитана «Чудо» – далеко не первый опыт, поднимающий важные социальные проблемы. Так, свое погружение в сериальный мир он начинал несколько лет назад с киноальманаха «Бесит», затрагивающего, что тогда было редкостью для отечественного экрана, в том числе вопросы домашнего насилия.
«Мне нравятся сложные темы, которые мне кажется важным исследовать и обсудить через кино или сериал. Так было в «Бесит», так было в «Баре "Один звонок"», где мы обсуждали тему смерти, и это заинтересовало меня в проекте «Чудо». Я человек непьющий вообще, но чем глубже я погружался в материал, тем больше понимал, что 12 шагов и подход этой программы на самом деле полезен в борьбе с любыми зависимостями, и вообще полезен с точки зрения подхода к жизни», – говорит сценарист.
фото: Съемки "Чуда"/архив Сергея Левитана
ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ. Инвентаризация: анализируем свою жизнь, ошибки, нанесшие вред другим людям
Кинематографический клуб АА «Чудо», которым руководит герой Филиппа Янковского, собрал яркий актерский состав. Тут и его харизматичный помощник, в 90-е тоже промышлявший не совсем законными вещами, Снежок (Антон Ескин), и навязчивый «маменькин сынок» Игорь (Степан Девонин), и одинокая библиотекарь Лида (Алина Ходжеванова), запомнившая раскладку всего алкоголя в местном супермаркете, и так и не ставшая известной актрисой Катя (Юлия Хлынина), которая не может завершить созависимые отношения с мужем, не вставшим на путь трезвости.
«Как я уже говорил, Вася Смолин принес нам две серии проекта, и там уже был основной ансамбль героев. Дальше в разработке появилась дочь Сапога – Маша (Сафия Яруллина), углубилась история Кати. Но основной состав персонажей был придуман Васей, и мы дальше лишь искали в них второе дно, какие-то нюансы и конечно «докручивали» их по мере появления прекрасного актерского ансамбля», – подчеркивает Сергей Левитан.
фото: "Чудо"/PREMIER
ШАГ ПЯТЫЙ. Признать вину за ошибки и полностью взять ее на себя
Формально главный герой «Чуда» – лейтенант Денис Орлов, которого играет Данил Стеклов, алкоголиком не является, хотя как раз «крышует» местный бизнес по созданию контрафактного виски. Причем не без помощи будущего тестя (Александр Тютин), когда-то бывшего напарником отца Орлова – честного полицейского (Александр Мохов). Семейный конфликт в первых сериях «Чуда» даже не ощущается – Дэн предстает циничным эгоистом, измеряющим всё деньгами. Но общение со странноватыми анонимными алкоголиками и попытка разобраться с их 12 шагами тоже приводят его к исцелению.
«Эта история как раз зацепила меня тем, что неалкоголик с кучей других пороков, проходя АА, становится лучше и меняет свою жизнь. Кстати, вот отец Дэна точнее появился в ходе разработки. Хотелось сделать так, чтобы он был и примером для Дэна и его травмой, проблемой – отсюда появился слишком честный полицейский Александр, который однажды всё же совершил нечестный поступок, как раз связанный с Кубком Шуйского», – отмечает креативный продюсер.
ШАГ ШЕСТОЙ. Моральная готовность к переменам в жизни
Дэн как раз поначалу выглядит человеком, который совершенно не хочет ничего в своей жизни менять. Если бы не дурацкий несчастный случай, из-за которого именно его, а не долго готовящегося к операции по внедрению в общество Сапога полицейского (Александр Ратников), отправили к «чудесным» АА, где каждый участник, несмотря на яркую, но разношерстную компанию, все-таки реально верит, что даже один маленький шажок способен кардинально изменить их жизнь.
«Главный герой Дэн меняется в ходе истории. А к переменам жизни готовы все члены АА, потому что без готовности к переменам невозможно в принципе пойти и стабильно ходить в АА. А вот не готов к переменам муж Кати, он алкоголик и он не видит в этом проблемы. Так что всё начинается с шага 1 – принятия проблемы», – говорит Сергей Левитан.
фото: "Чудо"/PREMIER
ШАГ СЕДЬМОЙ. Научиться просить о помощи
«Чудо» является не только авантюрной комедией, исследующей и смело говорящей о человеческих пороках, но и отчасти детективом – все-таки формальный сюжетный движок здесь держится на поиске подлинного кубка Василия Шуйского, который когда-то украл Сапог. Роль Шуйского в отечественной истории вспомнят, наверняка, немногие, но в данном контексте очевидна связь «Чуда» с легендарной и любимой зрителями десятилетиями, тоже авантюрной, комедией Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
«Да, конечно, «Иван Васильевич» был вдохновением при разработке криминальной линии. Также мы вдохновлялись различными комедийными детективами – и российскими, как, например, «Инспектор Гаврилов», и иностранными, как «Бруклин 9-9», – отмечает Левитан.
ШАГ ВОСЬМОЙ. Мы хотим загладить свою вину перед другими людьми, которым мы причинили вред
Большая часть «Чуда» формально, в том числе и исходя из криминальной линии, строится на конфликте героев Стеклова и Янковского, однако последнего вовсе нельзя назвать антагонистом. Как и, в общем-то, героя Стеклова – протагонистом.
«Да, таков и был замысел, что сначала герой Дани Стеклова считает своим главным врагом Сапога, однако на самом деле главный антагонист и враг обоих героев – это нечистый на руку генерал полиции Самохин. Он, кстати, точно не готов к моральным переменам в жизни, вполне доволен собой и тем, как он выстроил свою жизнь», – говорит сценарист.
фото: "Чудо"/PREMIER
ШАГ ДЕВЯТЫЙ. Возмещаем нанесенный ущерб
Линия каждого из участников АА, несмотря на то, что они кажутся поначалу героями второстепенными, в «Чуде», что нечасто бывает в многофигурных российских сериалах, раскрывается с завидной дотошностью – ни один из героев не забыт к финалу сезона.
«Большая часть задумок по линиям героев была воплощена. Но, конечно, сами актеры и обстоятельства вносили изменения. Самой дотошной в хорошем смысле была актриса Юлия Хлынина, она всё время искала глубину и просто заставляла улучшать линию её героини. Это круто, это идет на пользу проекта. Но на самом деле все главные актеры внимательно относились к тексту и улучшали его», – подчеркивает Сергей Левитан.
ШАГ ДЕСЯТЫЙ. Продолжение самоанализа и признание новых ошибок
Однако создатели «Чуда» считают, что и в раскрытии арок персонажей, и в сюжетных поворотах есть, к чему стремиться. Так что не исключают продолжения сериала – возможно, посвященного другим зависимостям.
«Ну, конечно, нам бы хотелось ещё больше рассказать и про Игорька, и про Лиду – это классные комедийные персонажи. Да и путь основных геров – Дэна, Сапога и Кати ещё не завершен. У нас есть замысел на второй сезон, где мы хотели бы обсудить проблемы лудомании. Но тут уж, не всё зависит от нас. Если зритель полюбит историю, то мы сможем поговорить на важную тему игромании (а мы уверены, что она крайне актуальна сейчас)», – отмечает креативный продюсер.
фото: "Чудо"/PREMIER
ШАГ ОДИННАДЦАТЫЙ. Стремление к улучшению духовного общения
Конечно, главный вопрос – насколько вообще кино и такая авантюрная комедия, как «Чудо», может реально помочь в борьбе с алкогольной зависимостью. Содружество «Анонимные Алкоголики» появилось в США в середине 1930-х – очевидно, на фоне Великой Депрессии. При этом алкоголизм официально признали болезнью только в начале 1950-х, когда АА распространились и за пределы Штатов. Кстати, в России официальные общества анонимных алкоголиков появились только в 1986-м – на фоне «перестройки» и «сухого закона».
«Может быть я романтик, но я верю, что кино может влиять в хорошем смысле и помогать бороться с зависимостями. Даже если один человек решит изменить свою жизнь – значит мы делали сериал не зря. Ну а лично для меня фильм «Реквием по мечте» точно был тем фильмом, который дал мне понять, что я не хочу связываться с наркотиками», – говорит Сергей Левитан.
ШАГ ДВЕНАДЦАТЫЙ. Донесение смысла идей до других зависимых
Каждая серия «Чуда» содержит QR-код, по которому можно пройти, чтобы подключиться к программе «12 шагов». Важно, что эта программа не отправляет информацию о своих участниках ни по местам их работы, ни на условные «Госуслуги». Это не прием в поликлинике, а сообщество единомышленников, которые признали проблему и пытаются с ней бороться.
«Пока у нас нет статистики, сколько людей сериал «Чудо» привел в программу АА. Может быть, она появится после выхода всех эпизодов, но для нас это не главное. Просто еще раз скажу, что верю, что кто-то, посмотрев сериал, решится изменить свою жизнь. Потому что весь путь начинается с первого шага», – заключает сценарист и креативный продюсер «Чуда» Сергей Левитан.
