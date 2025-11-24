Кино-Театр.Ру
Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»

интервью >>
24 ноября 2025
11 декабря во всех кинотеатрах страны, а затем 31 декабря в эфире ТНТ покажут комедию «Невероятные приключения Шурика» — новый эксперимент из серии новогодних лент ТНТ, в которых советское кино сплетается с мировой классикой и всем самым смешным и значимым, что произошло в России за год. В центре сюжета «Невероятных приключений Шурика» — история любви Шурика и Нины, которых играют Тимур Батрутдинов и Марина Кравец. Авторы фильма продумали целую вселенную отсылок: «Операция "Ы"», «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Форрест Гамп», «Дьявол носит Prada», «Субстанция», «Очень странные дела», «Побег из Шоушенка» и другие легендарные картины. В фильме появятся десятки звезд – среди них ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Дима Билан, Павел Деревянко, Марина Федункив, Полина Гагарина и другие. За кадром стоит все та же команда: режиссеры Миша Семичев и Роман Ким, и креативные продюсеры и сценаристы Максим Ткаченко и Андрей Шелков. Мы поговорили с Андреем про идею нового фильма, сложности съемок в крайне сжатые сроки, отношении к хейту и многом другом.

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
фото: Съемки "Невероятных приключений Шурика"/Архив Андрея Шелкова

Вы рассказывали, что идея запустить на ТНТ новогодние фильмы, которые со временем превратились в серию, появилась случайно. Но сейчас, спустя время, мысли наверняка настоялись — как все-таки сложились обстоятельства, благодаря которым родилась эта идея?

Я все наши четыре фильма ассоциирую с рождением детей. Первый — буквально первенец: мы были молодые, задорные, и по случайному стечению обстоятельств он у нас родился, очень нами любимый ребенок. Потом подумали: давайте на следующий год еще одного. И уже «родили» ребенка, как осознанные родители. Правда, немного переделали его в конце, потому что случилась голая вечеринка, и пришлось переснимать два клипа и целую финальную сцену. Но этот инфоповод сыграл нам на руку в виде привлечения внимания.

Дальше мы решили стать многодетными родителями и подошли к третьему фильму - «Небриллиантовой руке». Перед нами стояла задача повысить планку, сделать большую картину, которая могла бы идти в кинотеатрах. И, по идее, на этом мы собирались завершить «деторождение» новогодних фильмов. Но в итоге вместе с каналом ТНТ решили не останавливаться и подойти к четвертому фильму. Это стало для нас достаточно большой дилеммой, не хотелось идти по проторенной дорожке и снова брать один фильм. Поэтому решили объединить сразу несколько советских лент одной сюжетной линией и выбрать для этого не советский, а американский фильм — легендарного «Форреста Гампа».

То есть «Форрест Гамп» станет основной линией?

Да, можно так сказать. Мы нашли много параллелей между Форестом Гампом и Шуриком — не в плане черт аутистического спектра, а в их светлости, наивности, внутренней доброте. И у того, и у другого была любовь — у Гампа это Дженни, у Шурика — Нина, которую он безумно любил.

Невероятные приключения Шурика (2025)
фото: "Невероятные приключения Шурика"/ТНТ

Когда появилась идея делать из фильмов своего рода актерские капустники? И вспоминали ли вы «Старые песни о главном», ведь настроением эти проекты похожи.

Я нормально отношусь к слову «капустник». И да, мы, конечно, проводили параллели со «Старыми песнями о главном». Разница в том, что у нас — не просто набор номеров и перевоплощений звезд, а цельное кино. Там артисты исполняли каверы, а мы взяли сюжеты легендарных советских комедий и преобразили их с актуальным юмором и современной повесткой. У нас получился уникальный продукт: и оммаж на фильмы прошлого, и новое кино одновременно.

В «Шоу Воли» вы шутливо назвали лицо Тимура Батрутдинова «пластилиновым». Расскажите, как выбирали актеров, которые впоследствии сыграли все главные роли — Тимура и Марину Кравец?

Да, про пластилиновое лицо — это я сказал. Помимо образного выражения, его лицо действительно пластичное, физиологически. Мы сразу понимали, что Тимур должен играть. Он многогранен, он не актер одной краски, и легко перевоплощается — будь то Шурик, Бунша или Иван Грозный. Делает это органично, с самоотдачей. Когда смотришь на Тимура в кадре, не видно, что называется, «торчащих ушей» эстрадного артиста, коим он является, — видно кинопрофессионала. И еще один важный фактор в том, что он невероятно дисциплинирован. В фильмах участвуют более 70 звезд, у всех плотные графики, капризы — а Тимур всегда держит график, всегда точен, благодарен за то, что мы выбираем его.

С Мариной всё очевидно! Даже не надо объяснять. У всех есть ощущение, что она словно реинкарнация Варлей и Селезнёвой. Дай бог здоровья, этим великолепным артисткам. На мой взгляд, Марина — самая блистательная и интеллектуальная юмористка страны. У нее советский вайб, и при этом она вне времени. Поэтому, конечно, Марина.

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
фото: "Невероятные приключения Шурика"/ТНТ

На съемках нового фильма кто из актеров вас особенно удивил точным попаданием в образ?

Наверное, Слава Копейкин в роли Электроника. Для моего поколения этот фильм был настоящей фантастической сагой, я ждал его в повторах. И когда Слава сыграл у нас, мы сказали: «Слав, возможно, это твоя бесплатная самопроба для большого кино». Он действительно очень похож, а сейчас есть тенденция к ремейкам советского кино…

В каждом фильме у вас есть лучшие мемы года. Как вы отбираете, что войдет, ведь снимаете задолго до Нового года?

Наши фильмы имеют еще одну особенность, и в этом, кстати, тоже большое отличие от «Старых песен о главном» — мы показываем срез года. Конечно, мы берем и старые мемы, если они органично вписываются в драматургию. Но актуальные тренды обязательно включаем. Например, как можно было не упомянуть Лабубу, гремевшую в 2025 году… Мы как бы фиксируем дух времени, и потом по фильмам можно вспомнить, чем жила страна в конкретном году. Мы увековечиваем тенденции через экран. Кстати, великий Леонид Иович Гайдай делал то же самое. Именно поэтому в его фильмах появлялись такие «советские мемы» в виде номера авто «28-70 ОГО», отражавшего стоимостью бутылки водки в конкретный год.

Как вы относитесь к хейту ремейков и фразам типа «руки прочь от классики»?

Меня это не задевает. Напротив, такие комментарии создают вокруг фильмов бренд. Есть две аудитории: одни понимают, что это новогоднее развлечение — большое, с любовью сделанное кино, чтобы смеяться и отдыхать. Оно не заставляет переосмыслить жизнь. Другие критикуют, что «тронули классику». Но они же создают инфоповоды вокруг нашего фильма. Зритель, который находится по центру мнений, в итоге идет смотреть и сам решает, что это для него — просто праздник или действительно «руки прочь от классики». А цифры говорят сами за себя — популярность фильмов очень высокая.

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
фото: Съемки "Невероятных приключений Шурика"/Архив Андрея Шелкова

Расскажите, как решились выпустить фильм в новогодний прокат. Меняли ли что-то под формат большого экрана?

Видя реакцию на предпремьерных показах, мы решили попробовать выйти в кино в предновогодний период, а затем показать измененную версию на ТВ и на платформах 31 декабря. Такого в мировой практике никто не делал. В кинотеатрах зритель увидит один финал, а в телевизионной версии - другой. Так что наш фильм будет интересно смотреть сразу в двух вариациях.

Не боялись, что зрители устанут от годовых событий и трендов на большом экране?

Нет, потому что наше кино — про радость, смех, хорошее настроение. Представьте как зритель: афиша с множеством любимых звезд, яркий трейлер, неожиданные каверы песен. Например, Лариса Долина поет «За деньги да» Инстасамки в джазовой версии, а Сергей Лазарев — рок-версию песни Андрея Губина «Ночь», Анна Асти - исполняет балладу «Плачу на техно», а IOWA - фешн-клип «На лабутенах». Я бы, будучи просто зрителем, сложив этот пазл, собрал бы друзей и пошел в кино посмеяться и отвлечься от будней.

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
фото: "Невероятные приключения Шурика"/ТНТ

Будут ли в фильме песни этого года и кто ставил музыкальные номера?

У нас потрясающая команда — я считаю, что это лучшие профессионалы в стране. Мы делаем всё от «чистого листа» до готового фильма за девять месяцев (и снова параллель с ребенком). Это огромный труд и нереальные сроки. Но мы живем в этом ритме четвертый год и, более того, повышаем качества год от года.

В этом году все звезды будут петь не свои песни — мы хотели творчески переосмыслить хиты, сделать новые музыкальные истории. И потом, если честно, больших хитов в последние годы нет, звезды как будто их больше не пишут. Поэтому мы используем суперпопулярные, всеми любимые композиции. Из новых, наверное, песня «Сигмабой» в неожиданной аранжировке: её исполнят Клава Кока и Валерия Bearwolf, номер будет масштабный и спортивный — с чирлидершами и акробатами. Наш хореограф — Костя Мякиньков, он прекрасно нас чувствует. И каждый год создает магию в кадре. Лучший и уважаемый профессионал в индустрии. Операторы: клиповая часть — Юра Данилов, драматургическая линия - Карен Манасерян. Благодаря им мы держим то кинокачество, которое зритель видит на экране.

Если вспомнить съемки: были ли моменты, исключая историю с голой вечеринкой, когда казалось, что это провал, и приходилось срочно выруливать?

Да, бывало. Например, в «Небриллиантовой руке» мы построили… ОСТРОВ! На котором Геша (Алексей Воробьёв) должен был оказаться после неудачной рыбалки. Но остров буквально смыло — стихия взяла своё и просто «вырезала» эту сцену из нашего фильма. Возможно, хейтеры, прочитав это, скажут: «Смотрите, вас даже Господь предупреждает»! Но поздно - мы об этом уже пошутили внутри своего коллектива. В «Шурике» тоже случались мелочи: например, в щитовой установке не оказалось нужных разъемов на декорации для сцены с Электроником. Так случилось, что их вообще не было. Мы адаптировали декор и пересняли эпизод. Это уже часть производственной рутины.

Невероятные приключения Шурика (2025)
фото: "Невероятные приключения Шурика"/ТНТ

Креативный продюсер часто отвечает за всё, но есть ли у вас желание стать режиссером, полностью отвечающим за картинку?

Я считаю, что хороший профессионал должен уметь всё. Кто-то говорит: режиссер должен только снимать, сценарист — только писать. А я не согласен. Я сам много лет режиссирую ролики группы USB для Comedy Club, окончил режиссерские курсы в Московской школе нового кино в 2013 году, понимаю кадр, монтаж, ритм драматургии. Амбиции снять собственный фильм, конечно, есть. Я к этому готов, не хватает только времени. Проект, который я сам напишу, сниму, и, возможно, снимусь, обязательно появится.

«Невероятные приключения Шурика» в кинотеатрах с 11 декабря, а 31 декабря специальная версия выйдет в эфире ТНТ.

«Невероятные приключения Шурика»

Евгений Червон
