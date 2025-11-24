Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»

анонс

Сергей Левитан – об идее, кастинге и социальной значимости самой отрезвляющей комедии года

«Весь путь начинается с первого шага»: сценарист и креативный продюсер «Чуда» – о 12 шагах к пониманию сериала и проблем с алкоголем

12 ноября

Владимир Епифанцев: «Я бы хотел, чтобы кино снимали для меня, а не для тех, чей вкус на продукт потребления давно не привередлив»

Популярный актер — о работе на ролью в «Нейровасе», о готовности не сниматься и о том, почему его «не тащат» отечественные сериалы