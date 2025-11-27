Алексей Ярмущик: «Ощущаю что-то родное в отдельных фразах и кадрах»

В онлайн-кинотеатрах PREMIER и Иви выходит финальная серия «Царя ночи» — исторической драмы Дмитрия Месхиева по сценарию Андрея Золотарева, где Санкт-Петербург начала прошлого века готовится к госперевороту. На фоне неспокойной эпохи разворачивается семейная драма разлученных сестры Софии и брата Якова, которых сыграли Алиса Рейфер и Алексей Ярмущик. Для последнего это первая большая роль в проекте такого масштаба, хотя ранее вышел сериал «Хроники русской революции», где он появляется в эпизоде. Кино-Театр.Ру поговорил с артистом о подготовке к роли блаженного, погружении в атмосферу другого века и самой сложной для исполнения сцене.
фото: Алексей Ярмущик / фото из личного архива
Чем вас привлек проект «Царь ночи»? Может, остросюжетная составляющая заинтересовала? Или историческая?
Во-первых, мне пришло в голову просто, что в моем возрасте остается не так много шансов сыграть юного героя. Я довольно молодо выгляжу, но скоро потеряю возможность играть персонажа, которому 18 лет. Когда узнал о пробах, рассказал другу про этот проект, и он говорит: «Вот-вот, это шанс, надо, делай!» Ну то есть он понимал, что я ждал и надеялся на что-то вот такое.
А потом я прочитал сценарий, самый первый драфт Андрея Золотарева, и он был хорош, прям очень хорош. Чувствовалось, что есть какой-то свой стиль, какая-то огранка определенная, то есть это не какой-то шар такой бесформенный. Читаешь и понимаешь, что человек шарит.
Шарит — в смысле автор погружен в эпоху?
Речь даже не про эпоху, а скорее про персонажей. Золотарев персонажей чувствует. Как, например, чувствует персонажей своих пьес Дмитрий Данилов — это драматург, который «Человека из Подольска» написал и «Сережа очень тупой». У Золотарева, как и у Данилова, есть определенный стиль. Я к чему про огранку сказал — читаешь такой текст и чувствуешь, что у него есть такие уголки, грани, которые царапают тебя. Ты вроде как держишь предмет в руке, и что-то колет.
Тот сценарий был не до конца, только шесть серий. Потом был еще один драфт, позже, по-моему, еще один. На съемках вносились дополнительные правки, как-то пытались менять историю, но режиссер её отстаивал.
фото: На съемках «Царя ночи» (2025) / PREMIER
Насколько трудно представителю поколения зумеров вжиться в образ более-менее сверстника, жившего век с лишним назад?
Я расскажу, по какой системе работаю. Ничего себе заранее не придумываю и наедине с собой не репетирую. Чтобы потом не получилось, что я что-то заучил и уже изменить не могу, а при встрече с партнерами и режиссером оказывается, что это совершенно вообще не подходит. Но я всё читаю, абсолютно всё — и несколько раз. На «Царе ночи» я сценарий целиком читал первый драфт, потом второй драфт, потом его еще перечитывал, потом выбирал сцены только с Яшей. Таким образом я просто напитываюсь текстом — и мне уже задумываться не приходится, это уже во мне есть.
Знаете, мы когда ставили в студенчестве Достоевского, я заметил, что у него очень интересный язык, есть там своя специфика. Так получилось, что где-то к концу семестра мы уже импровизировать могли в такой стилистике — просто потому, что многое прочитали, и теперь сами способны в этой логике общаться.
Напитываться, наверно, можно не только текстом, но и обстановкой. В связи с этим такой вопрос: насколько подробными были декорации — и как много потом дорисовали на постпродакшне?
Вот это интересный вопрос, сколько дорисовали. Да почти нисколько, как мне кажется! По фонам где-то вдалеке были правки. Вот на рынке, например, чтобы ничего случайного в кадр не попало.
А вообще вся деревня была построена. Ну или находили локации. Ворота, которые в кадре появляются, — это специальное место в Кронштадте: шлюз, куда корабли огромные загоняли.
фото: На съемках «Царя ночи» (2025) / PREMIER
Окружающая среда помогала в образ вживаться?
Да вообще всё помогало. Я же в таком кино первый раз играю, театр — это совсем другой опыт. На площадке как будто и делать ничего не нужно. Если начнешь что-то из себя вытаскивать, выйдет только хуже, будет бросаться в глаза, что ты играешь. Камера всё видит. При этом для тебя всё сделали: костюмы, макияж, грим — тебе нужно просто быть.
Или, допустим, огромный взрыв. Я впервые такое вижу и слышу, это прямо рядом происходит, реально летит пыль. Что тут играть? Ты просто выдаешь физическую реакцию какую-то.
Какое свойство Якова лично вам кажется самым главным? Многие, наверно, сразу скажут, что это его умение лечить наложением рук, а я бы выделил его наивность.
Мне нравится ваша версия — наивность. Я даже иногда какие-то выдумывал штуки, чтобы её подчеркнуть. Как он яблоки ест, хрум-хрум-хрум, три смачных хороших укуса. Еще была сцена на рынке, жалко вырезали её: у меня там по карманам огурцы распиханы — и я ими жонглирую. Ну, рынок же, мне показалось, это будет прикольно. Когда другие персонажи пафоса нагоняют, Яков своей наивностью его сбивает.
А можете как-то рассказать о пути, который Яков за восемь серий проходит, но чтобы без особых подробностей?
Вот я в детстве Гарри Поттера очень любил, во сне за него бегал, размахивал палочкой волшебной. И в какие-то моменты думал: а что если она просто перестанет работать? С Яковом что-то похожее происходит: из-за его наивности, из-за случайностей складывается цепочка событий, ведущих к тому, что он себя теряет. То есть он потерял отца, потерял сестру, и вот еще и себя потерял.
Звучит довольно мрачно...
Я «Царя ночи» с мамой смотрел. Она на первых двух сериях говорила: «Какой грустный фильм, Лёша. Почему, почему все так грустно?» У героя убивают отца, вроде как убивают сестру, сам Яков в отчаянии. Мама всё повторяла: «Как грустно». А еще говорила — в том числе про сцены с моим участием, — что они жестокие. Но я-то знаю, как это всё снималось, как на меня кровь искусственную брызгали, мне на этих сценах всё было нипочем.
А потом пошли следующие серии и сцены, которых я не ожидал. Есть эпизод, где одной героине ногу зашивают, и я такой: «Блин, реально довольно жестко...» В общем, кое в чем сошлись во мнениях с мамой.
фото: Алексей Ярмущик / фото из личного архива
Раз речь о маме зашла, задам еще один вопрос про семью. В «Царе ночи» братско-сестринские отношения — одна из ключевых тем. Есть ли у вас брат или сестра в реальной жизни? И помогло ли это как-то во время съемок?
У меня есть сестра, она на полтора года младше. Но у нас в отношениях нет какой-то фишки, которая помогла бы мне лучше сыграть. Скорее помог Дмитрий Дмитриевич(Месхиев, режиссер «Царя ночи» — прим. ред.). Он клево подсказывал — ну то есть вообще по-актерски очень помогал, но бывал иногда жестким. А на сценах с братом и сестрой мягкость проявлял, создавал такую атмосферу, в которой ты чувствуешь, что не можешь ошибиться.
С Яковом за довольно короткий срок очень много всего происходит, как ужасного, так и хорошего. Кровавые потасовки чередуются с комичными моментами, на рубеже первого и второго эпизода герой доходит до степени отчаяния, подталкивающей его к прыжку с моста, а в шестой серии получает первый поцелуй. Какая сцена вам показалась наиболее сложной? Понятно, что разные ситуации подразумевают разные затраты, но, наверно, убедительно реакцию на первый поцелуй тоже не так просто сыграть?
Целоваться приятно вообще-то! И на мост забираться мне понравилось. Такой момент, тебя спрашивают: «Лёша, тебе страшно?» А ты в ответ: «Да нет, нормально!» Залезаешь ведь со страховкой, понимаешь, что с тобой ничего не случится, и даже если соскользнешь и упадешь, будет круто.
Что было сложнее всего... Я еще раз скажу, что первый раз играю в таком кино. Для меня, знаете, какая-то магия — сыграть моменты, которые мне достались: например, поплакать в кадре. Когда Ваню (Персонаж Алексея Белогорцева — прим. ред.) убили, и мы к его отцу пришли, чтобы рассказать, дублей пять делали. Я был очень удивлен собой, потому что я прям реально начинал рыдать от несправедливости случившегося. Я такого вообще никогда не делал, даже в жизни уже очень давно не плакал. И тут рыдаю, остановиться не могу.
Я смотрю на многие моменты, и они мне нравятся — не с точки зрения актерской игры или сюжета, а как будто ощущаю что-то родное в отдельных фразах и кадрах. Не пафосное, не гениальное, а просто что-то близкое.
Что для вас первично — кино или театр?
Так сложилось, что в реальной жизни пока было больше театра, но стремлюсь я к кинематографу. Особенно после этого проекта. Ну и потому что я кино с детства смотрел, того же «Гарри Поттера» обожал.
обсуждение >>