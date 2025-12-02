Катерина Шпица: «Бывает простота, которая просто необходима человеку»

Пятый сезон комедийного сериала «Полярный» стартовал на телеканале ТНТ 1 декабря. Проект продолжает рассказывать историю Вити Мясника, который начал жизнь с чистого листа в маленьком северном городке. Нас ждут новые сюжетные повороты, связанные с прошлым главного героя, фирменный юмор в сочетании с драматическими моментами и атмосфера новогоднего чуда. По-прежнему в главной роли Михаил Пореченков, а супругу главного героя играет Катерина Шпица. В преддверии премьеры мы поговорили с Катериной о секрете успеха сериала, ее героине, а также о современной киноиндустрии.
фото: Кадр из сериала "Полярный-5" / ТНТ
Сериал «Полярный» уже много лет удерживает внимание зрителей. Как вы думаете, в чем кроется секрет его успеха и притягательности для аудитории?
Бывает простота, которая хуже воровства. А бывает простота, которая просто необходима человеку. Это сродни тому, что ребенку в определенном возрасте очень важны режим и предсказуемость ритуалов, потому что они дают ощущение стабильности. Например, во время купания привычная ванночка с привычной температурой воды, знакомые звуки, запахи и теплые мамины руки рождают чувство безопасности. И в зрелом возрасте нам нужно периодически быть окутанным очень простыми и понятными вещами, которые на самом деле составляют нашу внутреннюю опору, но мы в силу суеты и взрослых задач об этом часто забываем. Иногда кажется, что жизнь должна быть сложнее, как будто, если она недостаточно сложная, значит, какая-то неполноценная. Если ты все время не мечешь бисер Германа Гессе у себя в голове, значит, с тобой что-то не так. Но в жизни каждого из нас есть моменты, когда мы ловим себя за прочтением простой доброй книги или смотрим фильм с немудреным сюжетом, а внутри при этом растекается благодать. В такие минуты вдруг чувствуешь: ты дома. Мне кажется, что сериал «Полярный» рождает именно это ощущение, будто человек дома, в безопасности, окружен людьми, от которых он может ожидать все только хорошее. Любой житель нашей страны найдет в сериале созвучие со своей жизнью, начиная с житейских, бытовых вещей и заканчивая гораздо более серьезными материями, которые просто преподнесены в очень, казалось бы, легкой форме.
Мне кажется, нам хватает мрака, сложностей и тяжелых сериалов о 90-х, которые, кстати, и я очень люблю. Я обожаю, например, «Аутсорс», «Слово пацана», оба сезона «Лихих», «Фишера». Но мне очень нужно порой почитать любимого мною коллегу Цыпкина вместо уже упомянутого Германа Гессе. И точно так же я хочу иногда весь день, крутясь по домашним делам или у плиты, «смотреть спиной» наш «Полярный» вместо «Апокалипсис сегодня». А когда добрый сериал сделан с юмором, со вкусом, искренне — это работает. И ты понимаешь, что смотришь не простоту, ту самую, которая хуже воровства, сотканную из халтуры, примерности, предсказуемых поворотов и намеков на слащавую романтику а что-то, сделанное действительно честно, с любовью и к коллегам, и к зрителю. Создатели «Полярного» уважают зрителя, мы не заигрываем с ним, а в хорошем смысле на него ориентируемся.
Кстати, вы упомянули сериалы о 90-х. Еще на выходе первого сезона начинали говорить о том, что «Полярный» встраивается в общий тренд на ностальгию по этой эпохе. Согласны ли вы с этим?
В моем представлении «Полярный» как жанровое, комедийное кино, стоит особняком от других фильмов о 90-х, не спекулирует на этой теме. В силу жанра в нем есть некие ностальгические нотки, но кто-то в 90-е отделался легким испугом, до такой степени легким, что может шутить о тех временах, а кто-то пережил трагедии, разрушение судеб, потери близких, и такому человеку, конечно, не до романтизирования той эпохи. Поэтому авторы «Полярного», мне кажется, деликатно затронули тему 90-х, обозначив, кем был главный герой в прошлом. Тем ярче становится образ человека, которым он стал, которого в себе воспитал, тем больше делается акцент на том, какие ценности он пронес сквозь всю жизнь и какие принципы отстаивает. Поэтому, конечно, «Полярный» — это не сериал о 90-х, это сериал о человеке, который пережил 90-е и сохранил в себе все самое лучшее, несмотря на этот период в истории нашей страны.
фото: Кадр из сериала "Полярный-3" / ТНТ
Продюсер Аркадий Водахов описал пятый сезон сериала как «столкновение смеха с драмой». Как это проявляется?
За Полину с Витей зрители могут быть спокойны. Ну почти. Наша кинематографическая пара как была символом гармоничных, «адекватно патриархальных», крепких отношений, так им и останется. Но зритель сможет понаблюдать за драматическим событиями в судьбе героев, которые многих могли бы разлучить.
Правильно я понимаю, что Полина в пятом сезоне столкнется с ревностью?
Моя задача в пятом сезоне, как я ее воспринимаю, была в том, чтобы показать не борьбу героини с ревностью, а то, как она ревности даже близко подойти не дает, трезво расценивая все свалившиеся на голову обстоятельства и с позиции своей тонкой душевной организации, и с высоты жизненного опыта. Вспомним четвертый сезон с его перипетиями! Уверена, не так сложно найти зрителя, который при просмотре крутил у виска и недоумевал: «Да вы что, как Полина могла поверить в то, что Витя может променять ее на другую женщину?!» После такого количества испытаний уж в пятом сезоне у моей героини не было никакого права наступить на те же грабли и позволить себе еще раз усомниться в своем муже. Поэтому пусть зритель не ждет от Полины классической ревности. Там замес будет поинтереснее, чем банальная женская конкуренция.
А можно ли немножко раскрыть какие-то внутренние трансформации, которые происходят с Полиной?
Лучше увидеть, чем услышать. Я не люблю наводки на определенное понимание. Если разбирать роль глубоко, то в новом сезоне речь идет не столько об изменениях, сколько об укреплении человека в уже сложившейся жизненной позиции. Полина же не девочка, у нее первый сын — уже здоровенный лоб, который скоро сам где-то за кадром станет отцом семейства, второй сын появился в текущем браке не на романтическом порыве, а очень осознанно, как плод большой любви, у нее длительные отношения, пережившие очень многое. Эта женщина со своим супругом уже столько прошла, столько перевидала: и в заложниках бывала, и за жизнь свою, мужа и детей не раз боялась… Так что в этом сезоне речь скорее о проявлении качеств, которые были наработаны за годы. Она будет на пороге сомнений, столкнется с соблазном смалодушничать. Зрители увидят, как человек справляется с такими трудностями.
фото: Кадр из фильма "Поддубный" / Централ Партнершип
Хотелось бы узнать побольше про вашу кинопару с Михаилом Пореченковым. Ваш актерский тандем открылся «Поддубным» и продолжает свою жизнь в «Полярном». Расскажите подробнее о совместной работе в кадре.
С Мишей всегда было легко, в меру весело, в меру серьезно. Он знает время для труда и время для шутки. И в таком прекрасном балансе трудолюбия и некоторых секунд разгильдяйства мы просуществовали все эти годы. Мы всегда были горазды похохмить, но это никогда не мешало съемочному процессу. Стоит второму режиссеру скомандовать «Приготовились!» — мы уже как сурикаты у норы стоим по стойке смирно.
Что вы скажете о работе с Аветом Оганесяном, который стал режиссером в пятом сезоне? Как шел съемочный процесс, что изменилось?
У нас каждый сезон менялся режиссер. Каждый раз перед новым человеком стояла весьма непростая задача — сохранять прежний дух «Полярного» и при этом реализовываться творчески в своем стиле. Новому режиссеру, конечно, сложнее, чем давно сформировавшейся команде, мы-то переходим из сезона в сезон привычным актерским ансамблем, нам надо познакомиться только с одним новым творцом, а ему — со всеми нами, каждого нужно почувствовать и столько всего совместить. И мне кажется, Авет в этом смысле гениальный человек-профессионал, потому что он побеспокоился о том, чтобы со всеми заранее познакомиться, обговорить нюансы роли до съемок, очень заботился о том, чтобы на площадке сохранялась дружественная атмосфера, но не был мягкотелым, четко придерживался своего видения.
Есть люди, которые любят работать, питаясь энергиями конфликта, потому что в нем можно почерпнуть адреналин, взять разгон, войти в раж. Кому-то кайфово на этом топливе ехать. Но это требует от всей команды мужества принять и верить, что это только топливо непосредственно в рабочем процессе и ничего личного. Это трудно. Никому не хочется грубости, пусть и ради дела.
Авету было важно, чтобы процесс шел из любви и созидания. Авет так умеет — быть спокойным даже во время творческого спора, останавливать общий нервяк при трудностях, успевать за временем, которого часто не хватает. Он умен и с юмором. Открою секрет: не все режиссеры, снимающие комедии, люди с безупречным чувством юмора. Я вообще не понимаю, как они умудряются существовать в таком жанре, парадоксально, но факт…
фото: Кадр из сериала "Полярный-5" / ТНТ
Как вам кажется, что должно быть в комедии, чтобы она стала народной, какой уже называют «Полярный»?
Это должно быть кино о том, что людям понятно и близко, о том, что у них болит, но что так необходимо порой «обшутить», при этом не спекулируя какими-то вещами, на которые любого легко, как на крючок, поймать. В комедии должен быть баланс развлечения и глубины, чтобы человек смотрел, узнавал себя, знакомых, смеялся, но при этом после просмотра испытывал ощущение, что он стал чище. Чтобы комедия, несмотря на ее внешнюю легкомысленность и веселость, все-таки была неким терапевтическим сеансом для души. Не должно быть апломба «Посмотрите нашу комедию. Если вы не заржете, знайте, вы идиот без чувства юмора». Должно быть внятно, доступно, душевно и при этом не глупо, не бессмысленно. Если комедия удачная, то человек после словит ощущение, что посмотрел фильм не зря.
У «Полярного» уже сформировалась традиция выходить в декабре, в предновогоднюю пору. Как вам кажется, способен ли проект встроиться в ряд традиционных новогодних фильмов и сериалов, с которыми у зрителей ассоциируется праздничная атмосфера? И что вы сами любите пересматривать в это время?
Ваши ранние годы прошли в Инте, в Республике Коми. Похожа ли атмосфера Полярного на ваш город детства, удалось ли в проекте достоверно отобразить жизнь северных регионов?
Похожа. Удалось. В таких маленьких городах как раз и берегут те ценности, которые размываются мегаполисах. Там все друг у друга на виду, и необходимыми для выживания становятся честность, искренность, взаимовыручка. Там так не сходит с рук обман, как в большом городе, где люди порой даже серьезно друг в друга не вглядываются. Там ты как на ладони. И жизнь непроста, а порой и сурова, поэтому люди друг за друга держатся. Эта привычка совместного выживания в холодном городе закрепляется, наверное, в генах. В маленьких селениях размножают добро!
Если говорить о визуале, было ли что-то, что удивило, впечатлило, больше всего запомнилось в локациях, костюмах, картинке пятого сезона?
Все пять сезонов мы натуру снимали в одном и том же месте, приезжаем в город Кировск уже как в родной. Мне это так дорого и близко: эти заснеженные пейзажи, замёрзшие в узорах окна, хрущевочки, местные ларьки, северное сияние, олени... Я все это так хорошо помню. Мне не доводилось разве что жить постоянно в собственном загородном доме. Но благодаря «Полярному» я смогла себя представить хозяйкой такого имения. Меня очень впечатляет, как художники-постановщики из сезона в сезон воспроизводят в новых съемочных павильонах интерьеры наших объектов, заботятся о том, чтобы ничего сильно не менялось, несмотря на то, что бывают неожиданности. Перед пятым сезоном нам пришлось, к примеру, сменить дом Вити и Полины. Он всегда был настоящим, не павильонным. Наша команда сумела сделать так, чтобы не возникло диссонанса.
А что касается костюмов, создателям захотелось увидеть трансформацию стиля героини. Я лично с удовольствием осталась бы в образе женщины, которая умеет при любой погоде носить под старомодным пальто платья и юбки, обуваться в сапоги на каблуке и не мерзнуть. Но ближе к четвертому сезону художники по костюмам решили Полину осовременить, сменить большую часть ее гардероба на спортивные костюмы, джинсы, водолазки, ботинки. Я думаю, что многие зрительницы, у которых есть дети и которым надо каждый день успевать в тысячу мест, прекрасно понимают это изменение. Сама по себе знаю, что очень трудно кормить грудью ребенка, если ты постоянно носишь платья. Во время съемок «Поддубного» я все время в кадре носила аутентичное историческое нижнее белье, корсет, платья на шнуровке или множестве пуговичек. В тот же период я кормила новорожденного сына. И по-быстрому снять корсет каждый раз было для нас с костюмерным цехом большим приключением. Короче говоря, мамочка в спортивном костюме из «Полярного» — это, наверное, оправдано. А привычка носить в повседневности что попроще приживается. Мы там все переоделись в спортивные костюмчики, но по пальто с меховым воротником и платку на голове я все равно скучаю.
фото: Кадр из сериала "Полярный-2" / ТНТ
У вас есть опыт игры в разных проектах — комедиях, драмах, детективах. А есть ли что-то неисследованное в жанрах, ролях, архетипах, что хотелось бы попробовать?
Да, я все хочу сыграть маньячку, но мне пока не дают. Я даже пробовалась на одного из вертикальных персонажей, кажется, во второй сезон «Метода», но меня не взяли. А я так мечтала сыграть ту поджигательницу! Мне кажется, что это так интересно, когда на вид вполне себе ангелочек, а за фасадом скрывается чудовище. Любой актрисе хочется, чтобы на пути встречались режиссеры с парадоксальным мышлением: «Давайте-ка завернем по-новому эту конфетку!»
Когда вам предлагают роли, какие факторы влияют на решение согласиться или отказаться?
Сейчас на передний план выходит новизна образа для меня самой. Материал может быть очень даже достойным, но если я понимаю, что я уже 350 тысяч раз это играла, мне уже просто не хочется. Поэтому я отказываюсь довольно часто. В первую очередь, влияет качество сценария и ценности, которые предполагаемый продукт будет транслировать. О режиссере мне важно понимать, что человек делал и готова ли я ему доверять. Если он дебютант, важна хотя бы одна неспешная беседа, чтобы познакомиться получше. Недавно я поняла, что впредь, скорее всего, буду спрашивать еще и на какую технику оператор планирует снимать. Жизнь меня заставила: я столкнулась с ситуацией, когда в кадре сплошь женщины, а вместо подсвета во время съемки портрета на столе только белые листы формата А4, которые я сама и попросила. Мой муж сейчас снимает свой первый проект в качестве оператора-постановщика, и во многие технические вещи благодаря этому я стала внедряться еще глубже. На свою беду или счастье — время покажет. Когда все взвешиваешь, хорошо бы оценить и бюджет: зная его, ты сможешь лучше понимать, насколько качественным может получиться проект.
Замечали ли вы какие-то тенденции в отношении к актрисам в российской киноиндустрии?
Мне до сих пор кажется, что нам в сравнении с мужчинами есть меньше чего поделать именно в кино. Как будто в театре интересных женских ролей намного больше, чем в кинематографе. Меня не отпускает ощущение, что пока в кино, несмотря на все подвижки, чаще историю тащит на себе мужчина, а женщина... под любым соусом остается каким-то поддерживающим персонажем. Редкий проект, в котором стопроцентный хедлайнер — женщина. Хотя таких фильмов сейчас стало больше: «Чувства Анны», «Нежность», «Контейнер», «Трасса». Нам, актрисам, побольше бы таких проектов, где есть простор для стихии, что зовется женщиной.
Я не говорю, что надо как-то неадекватно и слепо менять баланс сил. Я мечтаю, чтобы и женщинам, и мужчинам в равных долях хватало материала. При этом, чтобы хватало ролей на разные возрасты и в том числе людям с парадоксальной внешностью, например, женщинам, не будем говорить о присутствующих, которым 40, но выглядит они, будто им 25, но просто они не выспались. Хочется, чтобы мы стремились к более сложным ходам.
фото: Кадр из сериала "Полярный-3" / ТНТ
В связи с вышесказанным, хотелось ли вам когда-нибудь примерить на себя другую роль в сфере кино, например, сесть в режиссерское кресло или попробовать себя в качестве сценариста?
Я об этом думаю, но на данный момент чукча не писатель, чукча — читатель. Вполне возможно, что когда-то я сменю вектор деятельности. Пока я исхожу из такой философии: можешь не писать — не пиши, можешь не снимать — не снимай. Нужно иметь жгучее желание как создавать истории на бумаге, так и снимать, чтобы не вымучивать результат. По поводу режиссуры я понимаю, что, скорее всего, я способна на это, судя по тому, как я регулярно пристаю к режиссерам на площадке со своими идеями и инициативами. Были прецеденты, когда придуманные мной решения сцены принимались, и вполне охотно. Но сказать, что прям завтра я хочу сесть в режиссерское кресло, я не могу. Пока мне хочется побыть исполнителем, есть жажда творческой встречи с сильными режиссерами. Самое лучшее — это встретить на съемочной площадке в сложном материале человека, который четко знает, чего он хочет, имеет интересные подступы к этому материалу. Очень круто встретить того, с кем вообще спорить не хочется, когда сильную волю артиста перекрывает еще более сильная, но при этом оправданная воля режиссера. Ты пред ним, как бандерлог перед Каа...
Как круто было бы, если бы режиссеры могли не приступать к съемкам, пока сценарий не будет выверен до такой степени, чтобы ни у кого в процессе не возникало желания вносить какие-либо правки. Это значило бы, что сценарист талантлив, что режиссер бескомпромиссен в отношении качества и не проглотит чушь во имя гонорара, что продюсер мудр, силен и удачлив и может в своем проекте сочетать и актуальность, и трендовость, и качество, располагает и временем, и бюджетом. И тогда артист попадает в атмосферу, где нет никакого малодушия и ханжества, сталкивается с командой, которая с самого начала знает, чего она хочет добиться и рада быть в деле. У нас так было, например, на «Топях» с Владимиром Мирзоевым: и материал, и режиссер, и актуальность, и актерский ансамбль прекрасны. Это к слову об уровне, на котором хотелось бы работать.
В каких еще проектах вас можно будет увидеть в скором времени?
Очень жду, когда выйдет мистический триллер Алексея Чумакова «В поисках призраков». Мы уже давно его сняли, в чем причина такого сложного пути на экраны, я не знаю. Это должна быть очень любопытная вещь, мне кажется. Примерно через год, надеюсь, выйдет романтическая комедия с рабочим названием «Идеально несовместимы». Это очень доброе, душевное кино, которое тоже может стать хорошей традицией в преддверии Нового года, 8 марта, 14 февраля... Ну и регулярно меня можно видеть на сцене в рамках проекта «БеспринцЫпные чтения» и «Киноконцерт».
обсуждение >>