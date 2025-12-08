Яна Енжаева: «Юля — та зона, где можно максимально повеселиться»

анонс

Актриса — о «Полярном», выборе ролей и ностальгии по 90-м

Катерина Шпица: «Бывает простота, которая просто необходима человеку»

Министр культуры Новосибирской области — о фестивале «Кремний», развитии киноиндустрии и образе будущего

Юлия Шуклина: «Сай-фай — наша новая сказка для взрослых»

Звезда «Царя ночи» — о молодости, Гарри Поттере и самой сложной сцене

Алексей Ярмущик: «Ощущаю что-то родное в отдельных фразах и кадрах»

24 ноября

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»

Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях