Тимур Батрутдинов: «Мой главный корпоратив — это моя семья»

11 декабря в прокат выходят «Невероятные приключения Шурика», где Тимур Батрутдинов играет главную роль — обновлённое экранное воплощение одного из самых узнаваемых героев советской комедии. В интервью Кино-Театр.Ру он рассказывает, как работает без актёрского образования, почему готов браться за любые роли, чем привлекает его партнёрство с Мариной Кравец и как создатели фильма развивают новый киножанр, опираясь на наследие гайдаевской вселенной.
фото: Кадр из фильма "Невероятные приключения Шурика" / ТНТ
Тимур, вы первоклассно смотритесь в роли советских киногероев. В одном из интервью авторы фильма даже назвали ваше лицо «пластилином», в том смысле, что вы можете сыграть абсолютно что угодно. В какой момент вы это поняли?
У меня не было момента осознания и понимания этого. Просто я не боюсь вызовов и принимаю их.
Но вы действительно можете сыграть что угодно? Как вы думаете?
Я человек скромный, но думаю, да. Какое-то время ушло, чтобы принять отсутствие у себя актёрского образования, ведь я всё это делаю на интуитивном уровне. Я не могу себя назвать актёром. Я все равно экономист, это моё профессиональное образование. Скажем так, временно безработный экономист.
Кстати, хотите что-то в актерской профессии наверстать?
Я периодически это делаю. У меня это получается в бою. Я учусь у своих друзей-актёров. Если с тобой на площадке Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев, с которыми я имел честь быть в кадре, просто интуитивно перенимаешь у них мастерство. Это, безусловно, прекраснейшие актёры и мои друзья.
фото: Кадр из фильма "Невероятные приключения Шурика" / ТНТ
Расскажите про партнерство с Мариной. Каково вам друг с другом работать? Есть ли у вас вредные привычки или невредные привычки, которые приходится учитывать? Что вас друг в друге восхищает как в актерах и партнерах, а с чем приходится мириться, учитывая, что вы, по всей видимости, еще долго будете играть вместе?
Главное, что меня восхищает в Марине, что она смирилась со мной. Я — хулиган! Она даже где-то в одном из роликов в моих соцсетях пошутила: «А можно было какого-нибудь другого актёра найти, не из восьмого класса?» Мы с Мариной работаем в Comedy Club и вообще знаем друг друга давно. Я абсолютно восхищаюсь этой девушкой, она прекрасная актриса, певица, мама, жена. Я её между нами называю «Марковна»! Я вижу ее перспективы и безусловный талант. И, конечно, же главный талант — это талант режиссёров и создателей наших фильмов, потому что они разглядели этот потенциал, например, во мне, раскрыли и помогли мне поверить в себя. Я даже не знаю, как я без них! Но я без них и не собираюсь.
Расскажите про новый фильм, который к тому же будет в прокате. Что в нем еще будет, кроме линии Нины и Шурика? Что каждому из вас показалось самым смешным или очень острым?
Мы создаем абсолютно новый стиль, и мне это очень нравится. Я рад быть причастным к этому. Это стиль еще не сформировался окончательно, но в процессе уже можно увидеть эволюцию. Жанр переосмыслений когда-то запустился на наших экранах, но не развился. И мы взялись за развитие этого жанра, добавили немного абсурдного юмора. В целом мы возвращаем в российский кинематограф хорошую комедию.
«Невероятные приключения Шурика» — очень динамичный фильм. В нём практически нет статичных кадров, очень много POV (это так называемое повествование от первого лица). Его создатели очень хорошо понимают, что такое клиповое мышление, но при этом наш фильм снят в огромной любви к кинематографу. За основу мы взяли любимые комедии Гайдая и не только его — все советские комедии, которые у нас так или иначе ассоциируются с чем-то тёплым и новогодним. У нас была попытка отсылок на современный кинематограф, но оказалось, что не все зрители смотрели современные фильмы, и иногда не понимают, про что конкретно мы шутим. Советская классика у нас на подкорке, и всегда понятно, о чём шутки. При этом мы также за основу взяли фильм «Форрест Гамп». Мы поняли, что он идеально соберёт воедино все новые приключения Шурика. Да и вообще, если разобраться, Форрест Гамп — это американский Шурик. В каких-то моментах такой же наивный, и все победы в его жизни случаются вопреки, он их совершенно не планирует, его ведет его доброе сердце. Это самый главный пример того, что добро всегда побеждает.
фото: Кадр из фильма "Невероятные приключения Шурика" / ТНТ
Кто еще стал вашими партнерами по фильму?
В нашем новом новогоднем фильме задействовано 70 плюс звезд! И 70 плюс — это не возраст, а количество. Это с учётом того, что на весь процесс создания фильма у нас ушло всего несколько месяцев. Никто так быстро не снимает! Но всё получилось благодаря колоссальной самоотдаче. Каждый, кто приходил в кадр, даже если у него была небольшая роль, отдавался душой, привносил что-то свое. Например, я впервые встретился с Ириной Горбачевой в кадре, и работать с ней — невероятное удовольствие. С Никитой Кологривым мы уже снимались вместе в прошлогоднем новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» и успели крепко подружиться. Я его понял, осознал, очень сильно полюбил, и надеюсь, что мы все вместе еще окажемся в других кинопроектах. В целом, все, с кем мы работали на съёмочной площадке — настоящие профессионалы.
Помимо актеров, у нас снялись и блогер Wylsacom, и Роза Сябитова, и медиум Александр Шепс. Сами понимаете, это уважение, респект, мистика, талант, самоотдача. В общем, все хорошие слова, которые придут в голову, можно сказать про создателей, про участников и про сам фильм. Я очень надеюсь, что зрителю тоже понравится, потому что, в первую очередь, мы все это делали для них на основе наших любимых фильмов, которые мы не имели права испортить. Только напомнить о них, сделать на их основе что-то новое. И я очень надеюсь, что молодое поколение после наших пародий захочет посмотреть оригинал и раскроет для себя советский кинематограф, который несёт абсолютное добро.
Новогодние фильмы ТНТ собирают миллионы просмотров, но каждый раз, когда ТНТ их объявляет, встает вопрос про этичность современных адаптаций. Как вам кажется, почему? Как вы относитесь к переосмыслению советской классики?
Главное, что мы снимаем это с любовью. Нам самим себя не в чем упрекнуть. Это не ремейк, это совершенно другой жанр! Это погружение во Вселенную Гайдая, не паразитирование, а, возможно, переосмысление и некоторое осовременивание. На хейт я лично внимания не обращаю. У всего популярного есть и поклонники, и хейтеры. Так вот всем хейтерам я советую всё-таки для начала посмотреть, прежде чем дать оценку. Да, частенько бывает так, что не смотрели, но осудим. Пожалуйста, посмотрите, а потом уже подумайте, хотите осуждать или нет. Попробуйте начать смотреть его с улыбкой, и не искать сходу плохое. Мы сделали всё от души, на совесть и очень надеемся, что вы это оцените.
фото: Кадр из фильма "Невероятные приключения Шурика" / ТНТ
Как вы воспринимаете критику после выхода фильмов? Задевает ли она вас лично, прислушиваетесь ли вы к ней? Или от зрителей-хейтеров не бывает полезной критики?
Мы и сами не слепые, далеко не глупые люди. Например, прекрасно понимаем, что получилось, а что, возможно, не очень. Выводы тоже умеем делать сами. С учётом того, как быстро мы отсняли фильм, глаз не успел «замылиться». Видели, в какой сцене мы делаем все правильно, а какой кадр лучше переснять. Пока нас не устраивал результат, площадку никто не покидал.
Вы можете назвать вас с Мариной близкими друзьями в реальной жизни? Условно говоря – в гости друг к другу ходите?
На самом деле, в гости мы друг к другу не ходим, но это связано только с тем, что у нас невероятно плотные графики. Однако, мы с Мариной давние друзья. Мы можем позволить себе гораздо больше, чем, например, просто коллеги, работающие на одной площадке. Моя самая главная благодарность Марине за то, что она терпела мои абсурдные приколы и шуточки. Я и сам понимал, что шутки нелепые, но ничего не мог с собой поделать. Я бесконечно восхищаюсь Мариной как прекрасной актрисой, матерью и женой, другом и партнёром по кадру. Я очень надеюсь, что это наша не последняя совместная работа.
Ещё один пикантный момент. В фильме «Небриллиантовая рука» Марина в кадре будила меня, Горбункова, ударами по лицу. В «Невероятных приключениях Шурика» тоже нашлось место для такого же рукоприкладства. Было очень много дублей этого побивания. В общем, Марина — единственная женщина в моей жизни, которая столько раз меня избивала. Я на себе прочувствовал в полной мере, насколько Марина вошла в роль, пара ударов были близки к нокауту. Такая нежная девушка обладает такими мощные ударами.
фото: Кадр из фильма "Невероятные приключения Шурика" / ТНТ
Не появилась ли у вас усталость от праздников из-за того, что вы дарите праздники другим, из-за того, что это ваша работа?
Праздник каждый день — это про меня. В моем рюкзаке всегда с собой колонка, я всегда готов устроить дискотеку, где бы ни находился. Пожалуй, я — представитель такого типа личности: мне приятно, когда людям вокруг меня весело и хорошо. Я подпитываюсь и вдохновляюсь положительными эмоциями.
Отмечаете ли вы Новый год дома? Есть ли у вас традиция смотреть кино в этот день?
Новый год для меня — это исключительно семейный праздник. Я давно отказался от всех корпоративов, потому что время с семьёй — это бесценно, ни с какими деньгами это, конечно же, не сравнится. Ни один корпоратив мне не заменит уютного семейного застолья. Меня и так семья почти не видит: весь год я работаю. Мой главный корпоратив — это моя семья. Ну и, конечно же, подготовка к Новому году — набор фильмов, которые идут фоном и которые можно смотреть бесконечно. Мы, собственно, на их основе и делаем наши фильмы вот уже четвёртый год. О чём я думаю сейчас, так это о том, какой фильм будем снимать на следующий год? Что же мы такое интересное придумаем? Признаться честно, не хочется думать, что меня в новом новогоднем проекте ТНТ не будет.
обсуждение >>