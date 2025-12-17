Тина Стойилкович: «У меня нет любимой роли, но есть любимые люди»

анонс

12 декабря Глеб Калюжный: «Я всегда хочу прыгнуть выше головы» Исполнитель главной роли в фильме «Первый на Олимпе» – о спортивном кино, профессии и службе в армии

11 декабря Тимур Батрутдинов: «Мой главный корпоратив — это моя семья» Актер — о работе с коллегами, «Форресте Гампе» и уважении к советской классике

8 декабря Яна Енжаева: «Юля — та зона, где можно максимально повеселиться» Актриса сериала «Праздники» о работе над третьим сезоном, атмосфере на съемочной площадке, дисциплине и (не)любви к сериалам