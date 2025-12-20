Руслан Галеев: «Одним из ключевых конфликтов «Зверобоя» является нежелание признавать реальность и смотреть правде в глаза»

анонс

17 декабря Тина Стойилкович: «У меня нет любимой роли, но есть любимые люди» Актриса из «Ёлок-12» и «Москва слезам не верит» об учёбе в Щукинском институте, первых ролях и сотрудничестве с Жорой Крыжовниковым

12 декабря Глеб Калюжный: «Я всегда хочу прыгнуть выше головы» Исполнитель главной роли в фильме «Первый на Олимпе» – о спортивном кино, профессии и службе в армии

11 декабря Тимур Батрутдинов: «Мой главный корпоратив — это моя семья» Актер — о работе с коллегами, «Форресте Гампе» и уважении к советской классике