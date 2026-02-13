Алексей Андрианов: «Большинство объектов в "Резервации" напоминают мне места, где я с друзьями играл в детстве»

Онлайн-кинотеатр КИОН продолжает показ «Резервации» — научно-фантастического, а еще мистического и детективного триллера по роману Станислава Гимадеева. По сюжету, неизвестная аномалия превратила небольшой российский город в зону, которую нельзя покинуть. Спустя пять лет после случившегося на запретную территорию, живущую по своим законам, нелегально проникает некогда житель этого места и бывший следователь в исполнении Дениса Шведова. Все это время он сидел в тюрьме, а теперь, пусть и ценой еще одного, на этот раз добровольного, заключения, хочет воссоединиться с женой (Екатерина Волкова) и дочкой (Полина Гухман). Мэр (Филипп Янковский) предлагает герою взяться за расследование его таинственно пропавшей дочери — она, к слову, не единственный ребенок, бесследно исчезнувший в «резервации». Кино-Театр.Ру поговорил с режиссером проекта Алексеем Андриановым, до этого снимавшим «Столыпина», «Грозного» и «Годунова», о том, чем его привлек фантастический жанр, сложнее ли работать с онлайн-платформой, чем с федеральным каналом и что стало источником вдохновения при создании визуального мира сериала.
фото: Алексей Андрианов на съемках сериала «Резервация» / КИОН
«Резервация» выглядит неожиданным проектом в вашей фильмографии — после целой череды больших исторических сериалов вы взялись за, по сути, фантастику и антиутопию. Почему такой выбор? Чем вас заинтересовала «Резервация»?
Мне действительно понравилась история. Исторический это проект или антиутопия — не имеет значения. Интересно исследовать поведение человека внутри системы, этим они и связаны. Визуально это был новый опыт — и, как на любой новой картине, сделать это было интересно.
«Резервация» снята по роману Станислава Гимадеева, и автор, как я понимаю, принимал активное участие в работе над сценарием и сериалом. Как режиссер много ли вы взяли из книги для работы с пространством и персонажами/актерами? И насколько помогает присутствие писателя — или же наоборот это становится дополнительным вызовом?
Роман стал важной точкой опоры для понимания интонации и создания мира, но сериал — все-таки отдельное произведение со своими законами. Мне не удалось поработать конкретно с автором романа, но его ощущение мира я вынес из прочтения книги.
По первым сериям, что интересно, не совсем понятно будет ли это в большей степени фантастика или же история уйдет в сторону триллера, детектива, даже криминальной (полицейской?) драмы. Понятно, что второе — более привлекательно с точки зрения зрительского потенциала, но хорошей фантастики зато не так много. Удалось ли совместить? Или же все-таки приходится выбирать какой-то один путь?
Фантастика здесь — это рамка мира. А внутри нее работают триллер, драма, детектив. Нам не хотелось выбирать что-то одно. Важнее было, чтобы история двигалась за счет персонажей, а жанры усиливали ее.
фото: Алексей Андрианов на съемках сериала «Резервация» / КИОН
Неизбежны ассоциации с сериалом «Эпидемия» — визуально, тематически и исключительно в хорошем смысле, так как потенциально «Резервация» выглядит столь же громким проектом. Как вы относитесь к сравнениям? А к референсам — может быть, при работе в голове были какие-то фильмы и сериалы, на которые хотелось бы ориентироваться?
Сравнения неизбежны в жанровом кино, и я отношусь к ним спокойно. «Эпидемия», действительно, задала высокую планку и в этом смысле такие параллели — скорее комплимент. Референсы, конечно, были, но мы отталкивались от своей истории и своего мира, а не от желания повторить чей-то успех. Большинство объектов в «Резервации» скорее напоминают мне места, где я с друзьями играл в детстве.
Как придумывался визуальный мир сериала? Кажется, что это был один из самых сложных этапов, учитывая каким интересным выглядит пространство.
Спасибо! Это работа всей группы, сценаристов, художников, гримеров, костюмеров, операторов и т.д. Большая команда старалась придумать и создать мир, в котором оказались по истории наши герои. Искали логику появления тех или иных объектов в кадре. И, как ни странно, 90% материала было снято в пределах города Москвы.
Нельзя не поговорить и про актерский состав, очень внушительный — был ли у вас какой-то дримкаст и насколько он сложился в итоге? Или, возможно, кто-то совершенно неожиданно оказался на своем месте?
С кастом нам очень повезло. Глобально, как себе представляли, так и получилось. Достаточно быстро мы собрали основной состав и на второй план нашли замечательных артистов. Я доволен нашими актерами, мне очень понравилось с ними работать.
фото: Алексей Андрианов на съемках сериала «Резервация» / КИОН
Работа над сериалом для платформы — это более рискованное дело, чем создание проекта для федерального канала? Можно ли сказать, что онлайн-аудитория более требовательна к контенту? И ощущаете ли вы сериальную гонку и конкуренцию в борьбе за этого зрителя в случае с «Резервацией»?
Я первый раз снимал для платформы. Не думал о риске, больше про ответственность. Не могу пока делать выводы про аудиторию онлайн-кинотеатров или федеральных каналов. Зритель обычно всегда требовательный и любит хороший продукт. Конкуренция безусловно есть везде, но я стараюсь воспринимать ее как стимул делать проект максимально честно, а не как давление.
К слову, о конкуренции — есть ли, по вашему мнению, какая-то формула сериала, который сегодня точно может стать успешным и популярным у зрителя?
Да не существует универсальной формулы. Есть собственная точка зрения, уважение к зрителю и честность по отношению к материалу. Все остальное — уже следствие.
«Резервация» — переломный момент в вашей режиссерской карьере? Можно ли сказать, что теперь вы будете смотреть в сторону совершенно иный сюжетов и проектов? Или же не ограничиваете себя такими рамками?
Этот сериал важный этап и большой опыт для меня, но не хочу загонять себя в рамки жанров или тем. Главное для меня — классная история и желание рассказать ее зрителю.
