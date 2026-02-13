Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алексей Андрианов: «Большинство объектов в "Резервации" напоминают мне места, где я с друзьями играл в детстве»

интервью >>
13 февраля 2026
Онлайн-кинотеатр КИОН продолжает показ «Резервации» — научно-фантастического, а еще мистического и детективного триллера по роману Станислава Гимадеева. По сюжету, неизвестная аномалия превратила небольшой российский город в зону, которую нельзя покинуть. Спустя пять лет после случившегося на запретную территорию, живущую по своим законам, нелегально проникает некогда житель этого места и бывший следователь в исполнении Дениса Шведова. Все это время он сидел в тюрьме, а теперь, пусть и ценой еще одного, на этот раз добровольного, заключения, хочет воссоединиться с женой (Екатерина Волкова) и дочкой (Полина Гухман). Мэр (Филипп Янковский) предлагает герою взяться за расследование его таинственно пропавшей дочери — она, к слову, не единственный ребенок, бесследно исчезнувший в «резервации». Кино-Театр.Ру поговорил с режиссером проекта Алексеем Андриановым, до этого снимавшим «Столыпина», «Грозного» и «Годунова», о том, чем его привлек фантастический жанр, сложнее ли работать с онлайн-платформой, чем с федеральным каналом и что стало источником вдохновения при создании визуального мира сериала.

Алексей Андрианов на съемках сериала «Резервация» / КИОН
фото: Алексей Андрианов на съемках сериала «Резервация» / КИОН

«Резервация» выглядит неожиданным проектом в вашей фильмографии — после целой череды больших исторических сериалов вы взялись за, по сути, фантастику и антиутопию. Почему такой выбор? Чем вас заинтересовала «Резервация»?

Мне действительно понравилась история. Исторический это проект или антиутопия — не имеет значения. Интересно исследовать поведение человека внутри системы, этим они и связаны. Визуально это был новый опыт — и, как на любой новой картине, сделать это было интересно.

«Резервация» снята по роману Станислава Гимадеева, и автор, как я понимаю, принимал активное участие в работе над сценарием и сериалом. Как режиссер много ли вы взяли из книги для работы с пространством и персонажами/актерами? И насколько помогает присутствие писателя — или же наоборот это становится дополнительным вызовом?

Роман стал важной точкой опоры для понимания интонации и создания мира, но сериал — все-таки отдельное произведение со своими законами. Мне не удалось поработать конкретно с автором романа, но его ощущение мира я вынес из прочтения книги.

По первым сериям, что интересно, не совсем понятно будет ли это в большей степени фантастика или же история уйдет в сторону триллера, детектива, даже криминальной (полицейской?) драмы. Понятно, что второе — более привлекательно с точки зрения зрительского потенциала, но хорошей фантастики зато не так много. Удалось ли совместить? Или же все-таки приходится выбирать какой-то один путь?

Фантастика здесь — это рамка мира. А внутри нее работают триллер, драма, детектив. Нам не хотелось выбирать что-то одно. Важнее было, чтобы история двигалась за счет персонажей, а жанры усиливали ее.

Алексей Андрианов на съемках сериала «Резервация» / КИОН
фото: Алексей Андрианов на съемках сериала «Резервация» / КИОН

Неизбежны ассоциации с сериалом «Эпидемия» — визуально, тематически и исключительно в хорошем смысле, так как потенциально «Резервация» выглядит столь же громким проектом. Как вы относитесь к сравнениям? А к референсам — может быть, при работе в голове были какие-то фильмы и сериалы, на которые хотелось бы ориентироваться?

Сравнения неизбежны в жанровом кино, и я отношусь к ним спокойно. «Эпидемия», действительно, задала высокую планку и в этом смысле такие параллели — скорее комплимент. Референсы, конечно, были, но мы отталкивались от своей истории и своего мира, а не от желания повторить чей-то успех. Большинство объектов в «Резервации» скорее напоминают мне места, где я с друзьями играл в детстве.

Как придумывался визуальный мир сериала? Кажется, что это был один из самых сложных этапов, учитывая каким интересным выглядит пространство.

Спасибо! Это работа всей группы, сценаристов, художников, гримеров, костюмеров, операторов и т.д. Большая команда старалась придумать и создать мир, в котором оказались по истории наши герои. Искали логику появления тех или иных объектов в кадре. И, как ни странно, 90% материала было снято в пределах города Москвы.

Нельзя не поговорить и про актерский состав, очень внушительный — был ли у вас какой-то дримкаст и насколько он сложился в итоге? Или, возможно, кто-то совершенно неожиданно оказался на своем месте?

С кастом нам очень повезло. Глобально, как себе представляли, так и получилось. Достаточно быстро мы собрали основной состав и на второй план нашли замечательных артистов. Я доволен нашими актерами, мне очень понравилось с ними работать.

Алексей Андрианов на съемках сериала «Резервация» / КИОН
фото: Алексей Андрианов на съемках сериала «Резервация» / КИОН

Работа над сериалом для платформы — это более рискованное дело, чем создание проекта для федерального канала? Можно ли сказать, что онлайн-аудитория более требовательна к контенту? И ощущаете ли вы сериальную гонку и конкуренцию в борьбе за этого зрителя в случае с «Резервацией»?

Я первый раз снимал для платформы. Не думал о риске, больше про ответственность. Не могу пока делать выводы про аудиторию онлайн-кинотеатров или федеральных каналов. Зритель обычно всегда требовательный и любит хороший продукт. Конкуренция безусловно есть везде, но я стараюсь воспринимать ее как стимул делать проект максимально честно, а не как давление.

К слову, о конкуренции — есть ли, по вашему мнению, какая-то формула сериала, который сегодня точно может стать успешным и популярным у зрителя?

Да не существует универсальной формулы. Есть собственная точка зрения, уважение к зрителю и честность по отношению к материалу. Все остальное — уже следствие.

«Резервация» — переломный момент в вашей режиссерской карьере? Можно ли сказать, что теперь вы будете смотреть в сторону совершенно иный сюжетов и проектов? Или же не ограничиваете себя такими рамками?

Этот сериал важный этап и большой опыт для меня, но не хочу загонять себя в рамки жанров или тем. Главное для меня — классная история и желание рассказать ее зрителю.

Смотрите сериал «Резервация» в онлайн-кинотеатре КИОН.

«Резервация»

Наталия Григорьева
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Тульский парень   16.02.2026 - 18:21
Шведов, Янковский, Екатерина Волкова — крепкие имена. Уже интересно. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   14.02.2026 - 16:12
Эпидемия была светлым пятном. Особенно первый сезон. Резервация мракобесие, тошниловка, можно добавлять и добавлять. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   13.02.2026 - 21:23
Коротко, чётко и по делу, ничего лишнего не сказал. Ну что ж, будем смотреть и оценивать. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения и открыл прием заявок
«Резервация»: Выхода нет
Смотреть онлайн: «Резервация», «Повелитель мух» и возвращение «Клиники»
«Войти можно — выйти нельзя»: Денис Шведов и Филипп Янковский в тизер-трейлере «Резервации»
«Отпечатки», «Полдень» и «Резервация»: «КИОН» назвал самые ожидаемые проекты 2026 года
Поиск по меткам
КИОННаталия ГригорьеваРоссийские сериалы
персоны
Алексей АндриановЕкатерина ВолковаСтанислав ГимадеевПолина ГухманДенис ШведовФилипп Янковский
фильмы
ГодуновГрозныйРезервацияСтолыпинЭпидемия

фотографии >>
Алексей Андрианов на съемках сериала «Резервация» / КИОН
"Резервация" (2025)
"Резервация" (2025)
"Резервация" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Николай Комягин
20 февраля ушёл из жизни музыкант Николай Комягин.
Эрик Дэйн
19 февраля ушёл из жизни актёр Эрик Дэйн.
Анна Фоменко
19 февраля ушла из жизни актриса Анна Фоменко.
Вероника Белковская
19 февраля ушла из жизни актриса Вероника Белковская.
Ирина Черкасская
18 февраля ушла из жизни актриса Ирина Черкасская.

День рождения >>

Баба Аннанов
Игорь Грабузов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Катерина Ковальчук
Алексей Нестеренко
Иван Соловьёв (III)
Ангелина Стречина
Антон Филипенко
Эдвард Алберт (младший)
Мюррэй Бартлетт
Бренда Блетин
Марго Грэхам
Махандра Делфино
Сэнди Дункан
Сидни Пуатье
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Кто-то должен умереть
триллер
Россия, 2025
Простая история
биография, драма, приключения
Франция, Великобритания, США, 1999
Красавица
драма, исторический фильм, приключения
Россия, 2026
Король и Шут. Навсегда
музыкальный фильм, приключения, фэнтези
Россия, 2026
Ловушка для кролика
мистика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Астрал. Амулет зла
фильм ужасов
Австралия, 2025
Гуантанамера
боевик, приключения, семейное кино
Россия, 2026
Дополнительное время
семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен