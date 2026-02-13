Алексей Андрианов: «Большинство объектов в "Резервации" напоминают мне места, где я с друзьями играл в детстве»



фото: Алексей Андрианов на съемках сериала «Резервация» / КИОН



«Резервация»

Мне действительно понравилась история. Исторический это проект или антиутопия — не имеет значения. Интересно исследовать поведение человека внутри системы, этим они и связаны. Визуально это был новый опыт — и, как на любой новой картине, сделать это было интересно.Роман стал важной точкой опоры для понимания интонации и создания мира, но сериал — все-таки отдельное произведение со своими законами. Мне не удалось поработать конкретно с автором романа, но его ощущение мира я вынес из прочтения книги.Фантастика здесь — это рамка мира. А внутри нее работают триллер, драма, детектив. Нам не хотелось выбирать что-то одно. Важнее было, чтобы история двигалась за счет персонажей, а жанры усиливали ее.Сравнения неизбежны в жанровом кино, и я отношусь к ним спокойно. «Эпидемия», действительно, задала высокую планку и в этом смысле такие параллели — скорее комплимент. Референсы, конечно, были, но мы отталкивались от своей истории и своего мира, а не от желания повторить чей-то успех. Большинство объектов в «Резервации» скорее напоминают мне места, где я с друзьями играл в детстве.Спасибо! Это работа всей группы, сценаристов, художников, гримеров, костюмеров, операторов и т.д. Большая команда старалась придумать и создать мир, в котором оказались по истории наши герои. Искали логику появления тех или иных объектов в кадре. И, как ни странно, 90% материала было снято в пределах города Москвы.С кастом нам очень повезло. Глобально, как себе представляли, так и получилось. Достаточно быстро мы собрали основной состав и на второй план нашли замечательных артистов. Я доволен нашими актерами, мне очень понравилось с ними работать.Я первый раз снимал для платформы. Не думал о риске, больше про ответственность. Не могу пока делать выводы про аудиторию онлайн-кинотеатров или федеральных каналов. Зритель обычно всегда требовательный и любит хороший продукт. Конкуренция безусловно есть везде, но я стараюсь воспринимать ее как стимул делать проект максимально честно, а не как давление.Да не существует универсальной формулы. Есть собственная точка зрения, уважение к зрителю и честность по отношению к материалу. Все остальное — уже следствие.Этот сериал важный этап и большой опыт для меня, но не хочу загонять себя в рамки жанров или тем. Главное для меня — классная история и желание рассказать ее зрителю.