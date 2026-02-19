Слава Копейкин: «Я в целом ни о чем не жалею»

анонс

13 февраля Алексей Андрианов: «Большинство объектов в "Резервации" напоминают мне места, где я с друзьями играл в детстве» Режиссер — о первом опыте работы над фантастикой, об ответственности при съемках для онлайн-платформы и о сравнениях с «Эпидемией»

13 февраля Александра Никифорова: «Мне важно, чтобы у героя был внутренний путь, а не просто набор эффектных реакций» Актриса – о работе в сериале «Менталистка», мистическом жанре, силе и уязвимости

11 февраля Алексей Онежен: «Было ощущение, что у меня есть своя свита» Актер – о съемках в «Сказке о царе Салтане», озвучании героя из «В Хогвартс я не попал» и других новых проектах