Слава Копейкин: «Я в целом ни о чем не жалею»

С 19 февраля в российском прокате можно застать «Красавицу» — картину о подвиге работников ленинградского зоосада в период блокады. Главная роль в фильме досталась Славе Копейкину, который продолжает расширять портфолио интересными проектами. Кино-Театр.Ру поговорил с актером о съемках с животными, отношении к Санкт-Петербургу и важности литературы.
Чем вам приглянулась роль Светлова?
Мне, наверное, даже не столько роль приглянулась, сколько в целом история. Но если именно о роли говорить — у меня такого еще в карьере не было, было интересно что-то новое попробовать и чему-то научиться.
Как проходило прослушивание?
Мне Антон [Богданов] в какой-то момент позвонил и рассказал о проекте. Я обрадовался, подумал, как классно: я Антона давно знаю и хотел с ним поработать как раз. Потом сценарий получил и услышал, что кастинг на роль даже не планируется: он меня хотел в этой роли видеть. Но потом мы всё равно виделись для того, чтобы найти артиста на роль, которая Ване Добронравову досталась. По итогу мы пробовались с разными актерами, то есть меня немного, но всё равно посмотрели и пробы, по сути, были.
В начале вы отметили, что вам даже не роль, а история в целом приглянулась. Не могли бы немного рассказать об этом?
Во-первых, я очень люблю животных, и мне их очень жалко — не как людей, конечно, но почти на равных. (Смеется.) Так что история понравилась сразу, она действительно очень впечатляет. К своему стыду, я о ней не знал — возможно, слышал что-то, но подробно никогда не интересовался. Мне попал сценарий в руки, художественная интерпретация событий, и я уже после этого прочитал, как всё было на самом деле. И всё это прочувствовал. Мне кажется, это история о человечности, о той солидарности, о которой очень хотелось бы зрителям как-то рассказать.
Сложно ли было приспосабливаться играть с животными?
Конечно, сложно! Это всё-таки живые существа: у них своя воля — пусть и неосознанная, но воля. Они могут и не хотеть сниматься, например, — нет настроения и всё тут. А время идет, нужно как-то работать. Например, была у меня смешная история с обезьяной Филей, даже несколько. Он как-то обкакал детей-артистов, отмывать пришлось (Смеется.) А в другой сцене нужно было пройти в узкий проем: в одной руке я ящик держал, а в другой Филю. И вот я захожу в проем, а Филя хватается за него и не дает мне и шагу сделать. Ну и вот я пытаюсь его от косяка отодрать, а он в ответ из рук вырывается — пришлось на сопротивление с обезьяной играть.
Ну и не стоит забывать, что животное тебя всегда переиграет. Актеру нужно учиться четыре года, чтобы стать органичным в кадре и что-то из себя выдавить, эмоции какие-то, а животное просто существует — и уже органичнее, интереснее, чем ты.
А вы по жизни животных любите? Может, есть домашние питомцы?
Люблю, конечно. У меня мопс есть вообще, но он пока у родителей живет — мне, увы, не хватает времени за ним следить.
В том числе из-за постоянных разъездов как понимаю? У вас по фильмографии видно, что много перемещений географических.
Да, это всегда своего рода экспедиция, много городов посетил благодаря работе. Очень нравятся Ярославль, Екатеринбург. Правда, есть проблема: когда ездишь сниматься в другие города, то не успеваешь их посмотреть, приезжаешь буквально на пару дней. С утра нужно на смену, вечером уже в отель торопишься, утром опять на смену — обычно ничего и не увидел толком, а уже улетать пора.
То есть какой-то конкретный город любимым не назовете?
Ну почему, я же уже тот же Екатеринбург назвал: он очень мне архитектурой нравится, вообще строением — очень интересный и привлекательный город. Еще Нижний Новгород обожаю, но там я не снимался, на фестивале был.
А что про Санкт-Петербург скажете? «Красавица» — очень «ленинградский» фильм.
Я — москвич, мне там тяжело. (Смеется.) Но я люблю Петербург, туда здорово приезжать на пару дней, не больше. Дальше начинаю сильно раздражаться: люди медленные, места мало, погода не та. Я прям чувствую, что москвич до мозга костей и мне тут не место — надо домой, чтобы людей не раздражать своей московскостью. Но на съемках «Красавицы» это совершенно не смущало: да, это и правда очень «ленинградский» фильм, но в моменте я просто не думал о том, что я — москвич. Старался держать в голове, что происходит — и что я местный.
А вообще как-то специально готовитесь, если нужно в другом городе сниматься? Может, местный колорит изучаете или с жителями общаетесь, читаете что-нибудь?
Если времени хватает, то да. К «Красавице» вот много изучал: читал дневники людей, переживших блокаду Ленинграда, и просто исторические сноски о городе, времени и блокаде. Но в основном, когда приезжаю в другой город, всё чаще экспедиция просто означает, что мы здесь снимаем. Например, снимали в Астрахани когда-то три месяца, а в сериале это условный город N, который в реальности не существует. Но если экспедиция долгая и есть выходной, я люблю изучать местность: надеваю наушники и в одиночку гуляю по городу, смотрю, как люди живут, как что выглядит.
Вас нередко мотает не только в пространстве, но и во времени: «Красавица» в 40-х, «Слово пацана» в 80-х, «Дети перемен» — в 90-х. Это осознанный выбор или просто совпадение?
Да нет, это само как-то происходит. Например, сериал «На автомате» в наши дни происходит, «Тюльпаны» сейчас выходят — тоже. Еще новый проект есть, «Пропавший», тоже про современность. Но да, действительно, основные мои громкие проекты — они о прошлом, хотя на деле это всё про настоящее, разумеется.
Чувствуете ли вы сами близость к какой-то эпохе?
К современности, разумеется.
Вы сказали, что многие проекты хоть и о прошлом, но на деле о настоящем. Не поясните?
Во-первых важно понимать, что всё это так или иначе снимают, пишут и играют люди сегодняшнего дня. И они всё это делают именно так, как это представляет себе человек сегодняшнего дня: мы в любом случае всё это воспринимаем через себя. Это всегда отпечаток накладывает.
Традиционный вопрос: как вообще решили стать актером? И рассматривали ли другие варианты?
В 11 классе мне почему-то в голову пришла мысль, что нужно стать артистом. Я рассказал родителям: мама была не против и поддержала решение, а папа как бы был не против, но сомневался. Я до этого никогда к театру интереса не проявлял, а он всё же понимал, что поступить сложно, нужно много готовиться и еще больше работать. Так что он в затею не особо верил — сказал, что поступать-то поступай, но на всякий случай сдавай и другие предметы, чтобы, если что, можно было в другой ВУЗ податься. Я как-то о других профессиях и не думал, но всё равно сдал математику, русский, литературу плюс английский и обществознание. Что-то вроде даже завалил — математику профильную, что ли. Но по итогу на поступление хватило, так что и думать о других вариантах не пришлось.
То есть другие варианты для себя и не рассматривали?
Честно говоря, я вообще не знал, чем хочу заниматься. Даже не понимал, а хочу ли я заниматься профессией, которую выбрал, потому что ничего о ней толком не знал. (Смеется.) Была какая-то слепая уверенность, что мне именно сюда нужно. Уже будучи студентом, через много лет, меня очень заинтересовала архитектура, но как-то и поздно было, и рисовать я не умею, а чертить — тем более.
То есть о выборе в конечном счете не жалеете? Даже несмотря на возникший интерес к другой профессии?
Я в целом ни о чем не жалею. Всё, что случилось, было нужно для того, чтобы я стал тем, кем являюсь сегодня.
Раз уж заговорили об актерстве — есть ли роль мечты?
Сейчас вот делают новый сериал по «Гарри Поттеру», очень хотел бы кого-нибудь сыграть в этой вселенной.
А не скажете, кого конкретно?
Там уже, наверное, все роли заняты, так что надо выбирать кого-то из более поздних частей. Пусть будет Виктор Крам. (Смеется.)
В других интервью с вами неоднократно всплывает упоминание Джокера как персонажа, которого вам стоило бы сыграть.
Мне его буквально навязывают: часто слышу, что у меня улыбка какая-то сумасшедшая или еще что-то подобное, так что стоит сыграть Джокера. Но я, если честно, не очень представляю, как такое сыграть. У нас в фольклоре подобных персонажей нет. Если бы у нас появилось что-то похожее, я бы с радостью подобное сыграл. Очень интересно, но и очень страшно — как бы тут с ума не сойти.
Думаете, можно настолько плотно вжиться в роль?
Джокер — это из разряда тех ролей, которые требуют полного погружения: им нужно буквально стать, чтобы это сработало. Если это будет полумера, какая-то игра, то и результат будет такой себе. Чтобы добиться впечатляющего результата, Джокером нужно стать — чтобы всё было честно, придется немного с ума сойти.
Вы сказали, что у нас своего Джокера нет, но что-то подобное как будто органично вписалось бы в историю, например, про Майора Грома — вы, насколько знаю, к нему неравнодушны.
Кстати, отличная идея!
А как вы вообще относитесь к комиксам?
На самом деле равнодушно, я их почти не читал. У меня есть пара комиксов студии Bubble, но это не мой тип чтения. Я уважаю культуру комиксов, но немного издалека, что ли: мне вроде и интересны мира Marvel и DC, но всегда фильмов хватало.
Знаю, что вы любите читать. Были ли в последнее время какие-то особенно запоминающиеся книги?
За последнее время я от чтения, увы, поотвык — времени не хватает.
А если не за последнее?
«Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана — очень помогает и в работе, и в жизни. Даже не как артисту, а просто как человеку. Еще очень люблю «Сто лет одиночества» Маркеса. О, еще «Никомахова этика» Аристотеля, и Эрик Берн — «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в игры».
Судя по списку, вы всё больше не по художественной литературе, а по психологической и научной.
Да, я за последние годы правда очень мало художественной литературы читал — в основном наука, психология или философия. Я во много так познавал человека, себя и профессию — литература в этом плане очень хороший помощник. Не вся, разумеется: та же популярная психология особо ничего не дает, так как она создана таким образом, чтобы ты читал еще больше таких книг, а инструментов полезных там особо и нет. Нет подсказок, как себе помочь, как саморегулироваться, что-то правильно воспринимать, реагировать на те или иные импульсы извне. А вот научная психология мне помогала и помогает до сих пор.
Раз уж читать стали меньше, что сейчас вам помогает развиваться как артисту?
Всё еще какая-то база из того, что читал за последние несколько лет. Советы, полученные там, до сих пор помогают и в работе, и в повседневности, дарят более спокойную и осознанную жизнь.
А еще вы «завязали» с театром, покинув РАМТ в 2023-м. Кино вам нравится сильно больше?
В том числе. Мне правда больше нравится работать в кино: я человек неусидчивый, мне сложно в одном месте с одними и теми же людьми постоянно делать одно и то же. А кино дает возможность и путешествовать, и пробовать что-то новое, и людей постоянно новых встречать — другая совершенно жизнь получается. При этом у меня было ощущение, что меня театр с самого начала будто не принял: у меня были, разумеется, очень сложные работы, но они не доставляли мне удовольствия — скорее, травмировали психологически, особенно первая работа в театре. А потом как-то и ролей больших не было, которые меня бы вдохновляли: я в театре существовал постольку поскольку, и мне не особо нравилось то, чем я занимаюсь. Так что когда появилась возможность, я со всем уважением сказал, что, наверное, больше ничего театру дать не смогу, и ушел.
Обратно не тянет?
Пока нет, но я понимаю, что рано или поздно это случится. У меня и сейчас уже нет-нет, да и проскакивает мысль, что скучаю по сцене, по зрителям, но пока всё же спокойно живу без этого. Рано или поздно вернусь, как и любой другой артист.
Вы как-то упоминали, что у вас есть режиссерские амбиции. Они еще не начали оформляться во что-то конкретное?
Пока это скорее идея. Чувствую, что ближайшие пару лет нужно просто учиться, так что я потихоньку составляю план, как лучше готовиться, что делать для этого и так далее. Но ничего конкретного пока нет: нужно сначала отучиться, разобраться во всем этом. Есть люди талантливые, которые и без образования могут выдавать какие-то невероятные вещи, но мне вот нужно учиться — я это чувствую. А так да, есть какие-то мысли и задумки, сценарии, которые хотелось бы сделать. Но это такой, вечный процесс: я из тех, у кого каждый день возникают новые идеи, который постоянно чем-то загорается, но 90% моих гениальных идей так и остаются идеями. (Смеется.)
То есть ваши идеи обычно не получают развития?
Да-да. А нас при этом в вузе учили, что идея без реализации ничего не стоит.
Что вообще насчет ближайших планов? Каких проектов от вас ждать в будущем?
У меня съемки расписаны уже до лета, но я пока под дулом пистолета — ничего сказать не могу.
И последний вопрос: всё же почему Слава, а не Вячеслав?
Мягче буквы — Вячеслав звучит гораздо сложнее. К тому же Слава Копейкин очень хорошо звучит, удобно произносится. Мне хотелось, чтобы всё звучало органично, красиво — потому и выбрал. Плюс пока что я себя Вячеславом не ощущаю, а вот Славой — вполне.
