Юрий Сапронов: «Зрителя сегодня не обманешь»

25 февраля 2026
На Первом канале сегодня премьера сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» – проекта, который уже успел завоевать большой зрительский интерес в онлайн-кинотеатре Wink, где только что завершился показ второго сезона. Его же 23 февраля весь день крутил и канал СТС. Сериал рассказывает историю любви богатой наследницы Кати (Ника Здорик) и простого парня Лёхи (Сергей Городничий). Во втором сезоне главная героиня сталкивается с непростыми испытаниями: распад музыкальной группы, борьба за наследство и поиски Лёхи. Мы поговорили с продюсером сериала «Ландыши» Юрием Сапроновым о том, какой сезон дался труднее, ценности его прежних проектов и о том, каковы перспективы современного кинематографа.

Юрий Сапронов: «Зрителя сегодня не обманешь»
фото: Фото предоставлены компанией «Всемирные русские студии»

Юрий Анатольевич, продолжение, говорят, дается труднее. Это так? Было сложно удержать высокую планку?

Да, второй сезон всегда гораздо сложнее первого. Когда выходит первый, от тебя почти ничего не ждут: получилось – отлично, нет – значит, не сложилось, не угадал. А вот на следующем этапе, когда берешься за продолжение, ожидания у зрителей и коллег уже совсем другие. Это большой вызов, еще и сроки у нас были очень сжатые: за год нужно было написать сценарий, снять проект и выйти в эфир. Мы справились. Конечно, есть те, кому больше понравилась первая часть, а кому-то – вторая, но главное одно: интерес к проекту огромный. Сейчас вообще происходит что-то невероятное. На платформе Wink у нас вышел финал второго сезона. 23 февраля вторые «Ландыши» вышли на СТС, а 25-го – первый сезон стартует на Первом канале. Фактически это сразу две премьеры сериала на разных федеральных каналах. Настоящая мечта для любого продюсера!

Второй сезон вы снимали во многих локациях и, в частности, в Крыму, где, как говорят, даже установили некий рекорд.

В Крыму мы снимали одну из ключевых сцен финала сезона – момент, где Катя и Лёха снова оказываются рядом. Съемки проходили прямо на площадке фестиваля «Таврида.АРТ». «Таврида», кстати, наш партнер, и команда проекта помогает нам с первого сезона – и организационно, и творчески. Благодаря им в сериале есть сильная музыкальная линия: саундтреки исполняют резиденты арт-кластера, молодые музыканты, которые сегодня формируют новую российскую музыку. В начале августа на фестиваль ежегодно приезжают тысячи людей, и у нас возникла идея снять эпизод прямо во время «Тавриды.АРТ» – на главной сцене, с живой аудиторией. Мы заранее объявили о съемках и пригласили всех желающих принять участие. Думали, придет ну максимум десять тысяч человек – уже это казалось колоссальной задачей, чтобы снять такую сцену. Но в итоге к нам на площадку пришли более 30 тысяч человек. И сказать, что мы были в шоке, ничего не сказать. Это трудно передать словами: ощущение огромной, мощной волны энергии, которую невозможно воссоздать искусственно.

Кадры получились очень эмоциональными – на сцене герои обнимаются, плачут, детский хор поет, зал тоже обнимается, поет, кричит «Лёха»! Это нечто, правда, у меня до сих пор мурашки по коже, когда я об этом вспоминаю. И на этих съемках да, был зафиксирован рекорд – «Самая массовая сцена в истории российского сериала», подтвержденный Международной книгой рекордов INTERRECORD и внесенный в Реестр рекордов России. По официальным данным, в съемках приняли участие более 33 тысяч человек. Но главное – не цифры. Главное – люди, которые туда пришли: молодые, искренние, с горящими глазами. Такие яркие светлые и настоящие лица. И мы понимаем, для кого всё это делаем. Вот ради них, и их действительно много.

Юрий Сапронов: «Зрителя сегодня не обманешь»
фото: Фото предоставлены компанией «Всемирные русские студии»

Начало первого сезона «Ландышей» похоже на сказку – дочь миллиардера связывает свою судьбу с провинциальным парнем… Сейчас просто валом выходят в прокат сказки, только в 2026 году было и будет: «Морозко», «Сказка о царе Салтане», «Приключения жёлтого чемоданчика» и др. Вам не кажется, что это как-то пошло – эксплуатировать сей «невинный» жанр в столь трагическое время?

К сказкам я отношусь хорошо. Плохо – к тому, когда начинают снимать одно и то же. Продюсеров, впрочем, можно понять. Во-первых, это почти гарантированный коммерческий успех. Во-вторых, ощущение безопасности. Хотя и в сказках далеко не всё так просто – там тоже есть тонкие темы, к которым нужно подходить аккуратно. Но бесконечно переснимать одно и то же невозможно. В какой-то момент хочется сказать: придумайте свое, сочините новую историю, свою сказку. Социально сложные проекты с острой проблематикой сегодня снять становится всё труднее. Военная тема тоже требует огромной осторожности – там множество нюансов. Вообще существует ответственность художника перед обществом за то, что и как он делает. Выбор темы – это всегда позиция. И важно не только попасть в тему, но и понимать, зачем ты это делаешь, и что в итоге зритель из этого возьмет для себя. Сейчас в целом есть проблема с контентом – и не только у нас, во всем мире. С одной стороны, выходит огромное количество фильмов и сериалов, с другой – по-настоящему сильных, запоминающихся работ очень мало. Могу вспомнить лишь несколько названий проектов, которые за последнее время меня действительно потрясли.

Что же, прежде всего, формирует успех?

Сценарий, история. Есть она или нет. Движок, сюжет, драматургия. Сочинить по-настоящему сильный сценарий гораздо сложнее, чем пригласить известных артистов с большими гонорарами. Потому что сценарий – это фундамент проекта, его нужно создать. А собрать проект вокруг громких имен проще: есть бюджет – пригласили дорогих актеров, добавили режиссерские приемы, масштабную упаковку. И уже создается ощущение чего-то «большого». И все надувают щеки – какой у нас крутой проект, потому что там играют великие звезды!

Юрий Сапронов: «Зрителя сегодня не обманешь»
фото: Фото предоставлены компанией «Всемирные русские студии»

Но и не всегда окупается столь дорогая «игрушка», верно?

Не всегда. Зрителя сегодня не обманешь: если внутри нет истории, никакие звезды ее не заменят. Не работает это! А если хорошая история, люди с большим доверием смотрят на неизвестных новых актеров. Например, в одном из моих предыдущих проектов – «Зона. Тюремный роман» – не было громких имен. И мы очень тщательно подбирали каст – работали с типажами, искали лица, максимально похожие и на тех, кто находится по эту сторону проволоки, и по ту – заключенных и надзирателей. И у нас был очень сильный сценарий. И всё вместе это сработало. Повторяю, масштаб, известные актеры, большие вложения не спасают проект, если нет драматургии, нет пути истории, нет внутреннего движения. А когда это есть – зритель верит и идет за героями, даже если видит их впервые.

Кстати, правда, что «Зона» началась с рукописи, которую вам передали матерые рецидивисты?

Сейчас могу честно признаться: это была легенда, маркетинговый ход. Нам нужно было как-то заявить о проекте, зацепить внимание, и мы придумали историю с рукописью. В нее, кстати, поверили очень многие. Даже приходили сотрудники полиции, пытались ее найти – разумеется, безрезультатно. Это, на самом деле, хороший пример того, как работает маркетинг. В какой-то момент мы уже сами верили, что эта рукопись существует.

На чем сейчас сосредоточена ваша кинокомпания?

У меня есть партнеры, с которыми сложились отличные человеческие, творческие и производственные отношения, и мы продолжаем работать вместе. Мы делаем ровно тот объем, который можем делать качественно. Мы не стремимся к масштабному росту любой ценой – у нас небольшая, по сути, семейная компания, и нам важно сохранять этот формат, в котором есть доверие, ответственность и возможность спокойно работать над проектами.

Юрий Сапронов: «Зрителя сегодня не обманешь»
фото: Фото предоставлены компанией «Всемирные русские студии»

Вы, жена, сын и его жена…

Да, три Сапроновых и одна Лазарева. Вот такой маленький коллектив. 20 лет назад мы хотели расти. Вширь, вглубь, в высоту. Сейчас таких планов нет.

Зато у вас всегда консенсус в компании!

Да, понимание, честное отношение и лучший контакт в жизни и в бизнесе, какой только возможен. Так и собираемся дальше работать.

Этим летом мы снимали восьмисерийную драму о человеке, который возвращается из плена домой, в Мариуполь. Он потерял семью и пытается начать жизнь заново: по профессии он врач, устраивается в «скорую помощь». Это очень важный для нас проект – он о новой мирной реальности, о том, как люди живут дальше. Работали непосредственно в Мариуполе, и сам город стал одним из главных героев истории. Мы долго там находились, наблюдали, снимали, общались с людьми. Город постепенно оживает: люди вернулись, на дорогах снова пробки, переполненные автобусы, на пляже отдыхающие играют в водное поло – и всё это на фоне разрушенного порта.

Это было важно не только с точки зрения сюжета и судьбы главного героя, но и как попытка почувствовать сам город, понять, как он всё пережил и чем живет сегодня. По сути, мы провели очень тонкое эмоциональное исследование реальности – через людей и их повседневную жизнь. Проект называется «Марик» – так зовут главного героя, и так в разговорной речи часто называют сам Мариуполь. Режиссером выступил Егор Бероев, а в актерском составе – в основном новые, неизвестные зрителю лица.

Еще один серьезный проект, который у нас сейчас в разработке, – «Югославия». Действие разворачивается в 1998–1999 годах. Невероятно актуальная история, на мой взгляд, всё прямо как под копирку: что было тогда, 25 лет назад, и что происходит сейчас. И, кстати, новый ракурс придают файлы Эпштейна. Именно с линии Билла Клинтона и Моники Левински у нас всё начинается. Президенту, чтобы прикрыться после этого скандала, нужно срочно начать победоносную войну. Большая, сложная геополитическая история, которую мы будем снимать в этом году.

Смотрите сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» на Первом канале с 25 февраля.

«Ландыши. Такая нежная любовь». Трейлер №2

Александр Малюгин
