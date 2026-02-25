Ева Смирнова: «Я точно знаю, что мое развитие в киноиндустрии будет масштабным»

В российский прокат 26 февраля выходит теплая и ароматная семейная комедия «Драники» от создателей фильмов «Не одна дома», «Мой папа — медведь» и «На деревню дедушке» — белорусской компании «Киноцех». По сюжету фильма, вместо веселых зимних каникул с одноклассниками, Макса (Мирон Лебедев) ждет поездка в деревню, от чего он совсем не в восторге. К тому же, подслушав разговор родителей (Андрей Пынзару и Ингрид Олеринская), мальчик узнает, что папа потерял работу и теперь им нечем платить по счетам. Вместе с новыми друзьями – двоюродным братом Юрой (Кирилл Ермаков) и бойкой Олей, приехавшей на каникулы к бабушке, Макс решает помочь семье и превращает старый УАЗик деда в фудтрак, где ребята начинают продавать драники, однако даже в деревне малому бизнесу взрослые то и дело вставляют палки в колеса. Роль Оли – девочки, которая, несмотря на все сложности, уверяет парней не сдаваться, – сыграла одна из самых популярных в российском кино юных актрис Ева Смирнова. Мы поговорили с ней о предприимчивости ее героинь, лидерской позиции и отношении к актерской профессии.
фото: Ева Смирнова/личный архив актрисы
На «Драниках» для вас уже была сложившаяся команда, с которой вы работали в Беларуси над «Мой папа – медведь» и франшизой «Не одна дома». Чем вас и, кстати, в какой момент зацепила команда, и почему вы согласились на участие в фильме «Драники»?
На проекты в Беларуси, где также снимались и «Драники», меня обычно утверждают без проб, потому что с продюсерами компании «Киноцех» мы действительно отлично сработались на предыдущих фильмах. Так что сразу было понятно, что в «Драниках» буду сниматься я. Основная сложность только была в том, чтобы совпасть по датам съемок. А на участие в самой картине мы с мамой согласились сразу же, потому что все истории, которые пишутся компанией «Киноцех» — очень интересные и глубокие.
Вас сейчас можно назвать, пожалуй, самой популярной юной актрисой российского кино, расскажите, как вы вообще выбираете роли? И в этом выборе решающее мнение остается за вами, мамой или агентом?
Агент подбирает пробы, которые мне подходят по масштабу, а мы уже с мамой из этих предложенных ролей выбираем те проекты, которые интересны нам.
Вообще выбор актерской профессии можно назвать вашим собственным? Или это было, скорее, желание родителей? С учетом того, что вы, как я понимаю, впервые попали на телевидение в четырехлетнем возрасте.
В четыре года это было, скорее, стечением обстоятельств, но сейчас я уже точно могу заявить, что актерская профессия — это моё!
фото: съемки фильма "Драники" / «БигСкринПродакшн», «Кино Цех»
Вы сыграли одну из главных ролей в самом кассовом в России фильме «Чебурашка» и соответственно его недавнем, тоже кассовом сиквеле, в популярных новых «Папиных дочках». Причем ваши героини, кстати, даже в «Драниках», часто предприимчивы. Вы в 14 лет сами как относитесь к деньгам? И считаете ли себя, условно говоря, главным финансовым добытчиком в семье?
Ну, о финансах я, конечно, начала задумываться, когда вступила в более осознанный возраст, потому что все-таки моя работа напрямую с ними связана. Но уверена, что мои героини более предприимчивы, чем я, потому что пока вокруг меня есть люди, которые больше разбираются в финансах, а я просто радостно получаю денежки – закрываю свои «хотелки» и вкладываюсь в социальные проекты. То есть трачу, скажем так, деньги правильно и полезно.
В фильме «Драники» ваша Оля – единственная, кто по своей воле приехала к бабушке в деревню на Новый год (героя Мирона Лебедева привезли к деду родители, персонаж Кирилла Ермакова живет в этой деревне). Вы поддерживаете связь со своими бабушками и дедушками? И могут ли вас родители вот так одну отправить к ним на праздники?
К сожалению, мне такой возможности никогда не представлялось, потому что еще до моего рождения у меня уже не осталось бабушек и дедушек, и поэтому родители никогда меня к ним не отправляли.
Ваша героиня в «Драниках» выступает руководителем (и маркетологом) проекта, который решили сделать пацаны. На съемочной площадке вы тоже чувствовали себя лидером? И в жизни в компании обычных, не киношных ребят (если такие компании есть), вы выбираете себе активную лидерскую позицию или место условного серого кардинала, или, может быть, вообще стараетесь быть просто частью коллектива, оставляя яркие эмоции для ролей?
Моё положение в команде всегда зависит от ситуации. Если мне где-то нужно быть лидером, то я прихожу в команду уже в лидерской позиции. Но при этом я абсолютно спокойно отношусь к тому, что где-то могу просто сесть и побыть «серым кардиналом», послушать других лидеров мнения, чтобы приобрести какой-то опыт. Если говорить про Актерский Клуб «Движение Звёзд», то я являюсь его основателем, но это никак не влияет на мое отношение к ребятам, являющимся резидентами клуба. Мы все на одной волне, всегда вместе и друг за друга! У нас нет какого-то соперничества, а всегда исключительно дружеская атмосфера. Я ни в коем случае не перекрываю успехи, которые есть у меня, они всегда со мной, но они не стоят выше меня в команде.
фото: Ева Смирнова/личный архив актрисы
Вы можете Олю назвать самой положительной из ваших героинь? Они же у вас часто хулиганистые, взбалмошные, опять же, предприимчивые, а Оля как минимум в первых сценах пытается делать вид, что она хорошая девочка.
В этом вопросе, скорее всего, вы опираетесь только на пару моих героинь. На самом деле, если вспомнить мою Милу из «Вампиров средней полосы», она же образец спокойствия и мудрости. Поэтому я не могу сказать, что все мои героини взбалмошны. Но Оля – действительно что-то новое, более нежное. Она даже предприимчива по-другому: не так, что будем делать, как я сказала, а «я уважаю ваше мнение, но мы будем делать так, как я сказала».
Как вы думаете, можете ли вы сыграть вообще исключительно положительного подростка? Если такие, на ваш взгляд, конечно, бывают.
Моя задача – исключительно честно и правдоподобно показать персонажа, которого мне написал сценарист, а не разделять его на хороший человек-подросток или плохой человек-подросток. Поэтому мне кажется, что на этот вопрос точного ответа не будет.
Готовите ли вы сама что-то дома – для родителей, друзей? И если выбирать, то что больше любите – блинчики или драники?
К сожалению, я готовлю крайне редко, хотя, когда начинаю готовить, мне этот процесс очень нравится, он меня притягивает, есть какое-то в этом свое очарование. Ну и, конечно же, между блинчиками и драниками я выберу драники. Что вообще за вопрос? Любые драники – с красной икрой, со сметаной, я их любые съем!
фото: Ева Смирнова/личный архив актрисы
Какую свою роль вы считаете самой сложной, а какую – самой простой?
Такого понятия не существует, если ты серьезно относишься к своей профессии, то для тебя не может быть такого понятия, как простая или сложная роль.
В одном из интервью вы говорили, что хотели бы оказаться в атмосфере фильма «Остров проклятых» с его двойственными персонажами. Завершившийся в конце прошлого года второй сезон «Волшебного участка» позволил вам почувствовать и сыграть что-то близкое к этой дуальности?
Как мне кажется, «Остров проклятых» и второй «Волшебный участок» – абсолютно разные. Даже по жанрам: «Остров проклятых» – это психологический триллер, а «Волшебный участок» – все-таки больше комедия. И мне кажется, когда человек не знает того, что он псих, и когда какая-то нечисть вселяется в тело другого человека – тоже вещи абсолютно разные. Так что, нет, «Волшебный участок» для меня абсолютно индивидуален, и никак не связан с моим желанием сыграть в фильме, похожем на «Остров проклятых».
Несмотря на возраст, вы уже действительно интересно показали себя и в комедийных, и в драматических фильмах и сериалах. Что же дальше? Какой вы видите свою взрослую карьеру? Собираетесь ли учиться на актрису? Или, может быть, с учетом вашего опыта, думаете о других кинопрофессиях?
В плане ролей мой диапазон широк, так что у меня еще есть, чем удивлять моего любимого зрителя еще долгое время. А касательно образования, могу сказать, что у меня еще есть несколько лет до поступления, мои планы могут поменяться. Да, я творческий человек и быстро умею менять свои планы, но я точно знаю, что мое развитие в киноиндустрии будет масштабным.
