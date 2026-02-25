Ева Смирнова: «Я точно знаю, что мое развитие в киноиндустрии будет масштабным»

анонс

Актер — о съемках в «Красавице», любви к животным и перемещениях в пространстве и времени

Слава Копейкин: «Я в целом ни о чем не жалею»

13 февраля

Алексей Андрианов: «Большинство объектов в "Резервации" напоминают мне места, где я с друзьями играл в детстве»

Режиссер — о первом опыте работы над фантастикой, об ответственности при съемках для онлайн-платформы и о сравнениях с «Эпидемией»