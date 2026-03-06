Сергей Бурунов: «Взять всё, опираясь на жизненный опыт, невозможно»

анонс

Цикл бесед с российско-американским режиссером об атомной угрозе, русском кинематографе, эмиграции и многом другом

«Не всё, что мне хотелось сказать, — сказано»: памяти Славы Цукермана

Юная, но уже очень популярная актриса – о «Драниках», позиции лидера и актерской профессии

Ева Смирнова: «Я точно знаю, что мое развитие в киноиндустрии будет масштабным»

Продюсер «Ландышей» – о сложностях второго сезона, важности сценария и файлах Эпштейна

Юрий Сапронов: «Зрителя сегодня не обманешь»

19 февраля

Слава Копейкин: «Я в целом ни о чем не жалею»

Актер — о съемках в «Красавице», любви к животным и перемещениях в пространстве и времени