Марина Федункив: «Благодаря кино я освоила много профессий»

анонс

10 марта Жамель Деббуз: «Для такого человека, как я, нет ничего приятнее, чем вызывать смех» Звезда «Марсупилами. Пушистый круиз» — о работе с Филиппом Лашо, любви к хорошей комедии и съемках в Тайланде

6 марта Сергей Бурунов: «Взять всё, опираясь на жизненный опыт, невозможно» Популярный артист – о «Новой тёще», отношениях с Марией Ароновой и Гариком Харламовым и работе с Жорой Крыжовниковым

2 марта «Не всё, что мне хотелось сказать, — сказано»: памяти Славы Цукермана Цикл бесед с российско-американским режиссером об атомной угрозе, русском кинематографе, эмиграции и многом другом