Марина Федункив: «Благодаря кино я освоила много профессий»

На ТНТ 16 марта стартует комедия «Гуляй, шальная!» о новой жизни МВД Красновского района. В качестве прививки от безалаберности и падающих показателей туда назначают майора Елизавету Петровну Кивер — волевую и строгую женщину, которая скрывает под кителем ранимую натуру. Ей предстоит наладить контакт с алкозависимым опером, его предприимчивым коллегой, а также кинологом без собаки. Главную роль исполнила актриса и телеведущая Марина Федункив, которую мы расспросили о подготовке к роли, работе с Максимом Лагашкиным и Ольгой Бузовой, интересе к драматическим ролям и сбывшейся мечте.
фото: «Гуляй, шальная» (2026) / ТНТ
В сериале «Гуляй, шальная!» главную героиню писали специально под вас. Чем отличается работа над ролью, когда актер подстраивается под образ, и в случае, если образ изначально создается под актера?
Не отменяет работу над ролью — это точно. (Смеется.) Конечно, каждому актеру приятно, если роль создается специально под него. Ты ощущаешь себя иначе, звездой фильма. Но работаешь ты в компании других звезд, не менее ярких. Приходится постоянно балансировать. (Смеется.) Хочу поблагодарить всю команду во главе с Русланом Данилевичем – сыграть женщину в погонах, волевую руководительницу было моей мечтой. Кажется, форма мне очень идет. (Улыбается.)
Как сложились ваши рабочие отношения с Максимом Лагашкиным? Случился ли у вас актерский «мэтч»?
Сложились прекрасно! Я обожаю Максима — харизматичный, с прекрасным чувством юмора. Находиться в одном кадре с таким потрясающим актером – это всегда вызов, нужно быть не менее яркой и интересной, чтобы он не перетянул всё внимание зрителей на себя. Так что мы работали на максималках. (Смеется.) Думаю, что зрителям понравится наш актерский дуэт, и мы еще не раз встретимся в кадре.
Это ваша первая роль полицейской. Как вы готовились и входили в образ? Узнали ли что-то новое для себя?
Бесценный жизненный опыт — это база. У меня были знакомые, которые работали в ОВД, — вспоминала, какими они были, какие у них были привычки, что для них было важно. Конечно, пересматривала фильмы и сериалы: какие там люди в погонах — и представляла, какой бы могла быть я. Не скажу, что узнала что-то новое, но было много нюансов, на которые обратила внимание. Если честно, мне нравится, что благодаря кино я освоила так много профессий. Люблю шутить, что в жизни я точно не пропаду, – могу работать кем угодно (Смеется.)
фото: На съемках сериала «Гуляй, шальная» / ТНТ
Был ли какой-то необычный навык, который пришлось осваивать специально для этой роли?
Наверное, умение держать лицо. Да, в этой профессии без юмора никак, но прежде, чем позволить себе эту слабину, нужно выполнить свою работу, а в случае моей героини — проследить, чтобы чётко сработали подчиненные. У меня же не просто роль, моя Елизавета Петровна Кивер работает в ОВД — и при этом она еще и начальница. Только представьте, какая это женщина, раз решила выбрать такую профессию и достигла в ней таких карьерных высот! Волевая, сильная духом, готовая брать ответственность, умеющая принимать решения. С одной стороны, это потрясающие качества, а с другой — постоянная внутренняя борьба, она же всё же женщина!
По сюжету отдел полиции города Краснова располагается в историческом здании. Интересно узнать, где на самом деле снимали эпизоды в ОВД: это было реальное историческое здание или декорации?
У нас были съёмки в Плёсе Ивановской области — мне кажется, что там все здания исторические. (Смеется.) И в Подмосковье у нас было здание с историей, так что всё по-честному. Конечно, мы понимаем, что в здание, которое имеет особый статус, нас бы не пустили — всё-таки съемочный процесс непредсказуем. Но дух старины мы в полной мере ощутили.
Марина, ТНТ выпустил еще один проект с вашим участием — «Равиоли Оли». В фильме вы играете хостес отеля, которая когда-то «мечтала попасть в Дом-2», но не прошла кастинг. Вы сами не раз говорили, что в начале пути всё могло сложиться по-разному. Задумываетесь ли вы о том, какой могла бы быть ваша жизнь, если бы обстоятельства сложились иначе?
Как бы сложилась моя жизнь, если бы я попала в «Дом-2»? (Смеется.) Конечно, задумывалась, но, наверное, в момент, когда пришел большой успех — в «Реальных пацанах». А далее всё так закрутилось, разные проекты, съемки на ТВ, появился мой «поющий персонаж» — уже и размышлять на эту тему было некогда. Вы знаете, что у меня был очень долгий путь на сцену: я рассказала об этом в своей книге «Жизнь сквозь смех». И тем сегодня для меня ценнее то, что имею, — очень долго к этому шла. Благодарна, что обстоятельства сложились именно так, в мою пользу.
фото: «Равиоли Оли» (2026) / ТНТ
В 2008 году вы приехали в Москву и начали пробоваться в разные проекты. Что стало тем самым решающим моментом, когда вы решились начать новую жизнь? Это был скорее уход от прежнего уклада — или шаг вперед, с верой в себя и свои силы? Что вы тогда говорили себе?
Когда я переезжала в Москву, многие крутили у виска: в Перми у меня был стабильный доход, я готовила праздники под ключ, меня знали, я была востребована. Поймут только те, кто однажды, как и я, уехал в столицу: наступает момент, когда в родном городе тебе становится тесно, хочется выйти на новый уровень. Это был огромный риск, но я на него решилась. Уехала буквально в один день — вытащила себя из Перми. Наверное, в тот момент сыграло чувство недореализованности — с детства хотела стать актрисой. И, возможно, если бы к тому моменту у меня были муж и семья, я бы так свою мечту и не исполнила.
Когда переехала в Москву, работала в круглосуточном режиме в составе авторских групп нескольких проектов — писала и креативила. Денег катастрофически не хватало. Конечно, хотелось всё бросить и вернуться домой. Но у меня была мечта, в тот момент она и стала главной движущей силой.
До переезда в Москву вы успели попробовать себя в самых разных сферах: от работы проводницей и продавщицей до воспитательницы в детском саду. Чувствовали ли вы тогда себя счастливой? Было ли ощущение, что вы не совсем на своем месте?
Вы знаете, есть мечта, а есть жизнь. И в тот самый момент к этой необходимости работать в сферах, которые с моей мечтой никак не связаны, я относилась философски: значит, мне это дано для чего-то. И уже спустя годы, работая над ролями, я с благодарностью вспоминаю всё, через что прошла. Я была в тот момент в нужном мне месте, чтобы увидеть жизнь такой, какая она есть, без прикрас, чтобы однажды сыграть их — простых, понятных, очаровательных героинь из народа.
Как вам работалось с Ольгой Бузовой в фильме? Это её первая главная роль в кино, как вы оцениваете её актерскую работу?
Оля Бузова — это феномен, а феномен не оценивают, им восхищаются. (Улыбается.) Фильм с Олей в главной роли должен был однажды случится, и я счастлива, что стала частью этой истории.
фото: «Шаман» (2024) / Центр кино
Недавно вышел еще один проект с вашим участием — хоррор «Шаман». Это ваша первая драматическая роль. Как вы готовились к ней? Что для вас было самым сложным на съемках? Понравилось ли вам работать в драматическом жанре? Хотели бы повторить этот опыт?
Я не раз слышала — и от своих учителей, и от коллег, — что мне нужно обязательно сняться в драматической роли. Комедия и драма ближе, чем кажутся. Не скажу, что легко согласилась войти в этот опыт — драмы в моей жизни было достаточно, — но рада, что решилась на это. Это был некий вызов самой себе, а смогу ли? Думаю, что всё получилось. Надеюсь, что смогу повторить, что и другие режиссеры увидят меня не только в комедийных, но и в драматических ролях.
В каком амплуа вам всё-таки комфортнее — в комедийном или драматическом?
Конечно, в комедийном. Драма для меня — выход из зоны комфорта, а это не так просто. Но, как говорят, рост там, где сложно. (Улыбается.)
обсуждение >>