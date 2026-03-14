Александр Обласов: «Антагонист дает существование положительным героям»

14 марта 2026
На ТНТ завершился показ сериала «Мотай!» — спин-оффа, расширившего комедийную вселенную проекта «Камера Мотор», герои которого снимают ремейки популярных фильмов в тюрьме. Появляются в нем и новые персонажи: еще один режиссер в исполнении Константина Крюкова, и матерый рецидивист, которого играет Максим Лагашкин. Но основной костяк героев остался прежним. Так, например, к своему образу вернулся актер Александр Обласов, сыгравший одиозного майора Басова — разговаривающего фальцетом противника кинематографа. Кино-Театр.Ру расспросил артиста о том, какие изменения произошли с Басовым, роли антагониста и жанре тюремных комедий.

фото: Кадр из сериала «Камера Мотор» / ТНТ

Вы вернулись к роли майора Басова — не самого приятного и положительного персонажа. Рады ли вы новой «встрече» с этим образом? Изменился ли он?

Недавно я был у стоматолога и услышал про «зуб-антагонист»: если нет одного зуба, то противоположный как бы теряет свою функцию, у него нет опоры. Также и антагонист: он дает существование положительным героям, дает им проявляться. Так что мне пришлось вернуться к этому непростому персонажу. С Басовым происходит изменение: он обретает чувство любви, и оно им движет весь сезон. Он сам говорит, что никогда не встречал девушку такой красоты.

Участвует ли ваш герой в съемках тюремных ремейков, или остается их противником?

Да, он принимает участие в съемках. Первый раз не по своей воле, совершив проступок — так сказать, накосячив. Назаров, начальник колонии, ставит его перед выбором: либо съемки, либо увольнение. А дальше продолжает, наверное, уже войдя в кураж, благодаря, конечно, шуткам главных героев и всяким вовлечениям.

«Мотай!», как и «Камера Мотор», — классическая комедия, и образы на экране, в том числе майор Басов, конечно, выпуклые, утрированные и порой нарочито комичные. Это сложная актерская задача? Или же в таких ролях вам как раз комфортнее всего?

Да, действительно, роли очень яркие, особенно Басов. И я согласен, что он выпуклый, даже мультяшно выпуклый. Но жизнь — подсказка. И ко мне не раз после «Камеры Мотора» подходили и говорили, что у кого-то замначальника был такой же, а у кого-то замполит был с таким же голосом. Сама жизнь иногда дает яркие образы. Что касается актерской задачи, то непросто, конечно, в течение нескольких месяцев разговаривать таким голосом, как у Басова. Тем более, что имитирую его я сам. Были случаи — подходили и говорили, что компьютером так делают. И я тут же показывал, что это не компьютер, это живой мой голос. Я характерный, даже острохарактерный артист, поэтому для меня это некий вызов, да. Мы пробовали, искали, в итоге получился такой образ. Надеюсь, обаятельный, потому что не хотелось бы делать его совсем уж злым и отрицательным.

фото: Александр Обласов / Актерское агентство Татевик Залинян

«Мотай!» заявлен не как второй сезон или продолжение сериала «Камера Мотор», а как проект, расширяющий вселенную оригинального шоу, — то есть спин-офф, что для российской индустрии довольно редкое явление. Как вам кажется, почему именно эта история лучше всего подходит для таких экспериментов?

Да, действительно, в таких условиях не приходилось еще сниматься. Были продолжения, но не спин-оффы. Хотя, мне кажется, для нас, для старых персонажей — тех, кто начинал в «Камере Мотор», — по ощущениям «Мотай!» стал всё же продолжением. Обстоятельства новые — любовь вот появляется у Басова, — но история для основных героев продолжается. Но формат и жанр легкие, веселые, сюжет можно крутить-вертеть, так что я лично сложностей для себя никаких не увидел.

Костяк актерского состава «Камеры» остался прежним, но в «Мотай!» появляются и новые персонажи — прежде всего, это герои Максима Лагашкина и Константина Крюкова, которые в первых сериях как раз пытаются влиться в «коллектив» колонии. А сами новые актеры легко включились в работу вашего уже сложившегося творческого коллектива?

И на съемках было видно, и по сюжету тоже, что есть уже сложившаяся компания, существующая в определенном жанре. И в первой серии герой Кости Крюкова как раз говорит: «А что вообще происходит?» То есть он попал в колонию, а здесь такая «Палата №6», все чудики, творится нечто непонятное. Так что и по сюжету были такие условия и предлагаемые обстоятельства, что и Крюкову, и Максиму Лагашкину нужно было входить и наблюдать за всеми этими чудаковатыми персонажами. Я сам чувствовал, что мы существуем в каком-то своем мире. И все герои нам уже известны и нами нащупаны, а ребята пока наблюдают со стороны. Но они влились, как мне кажется, замечательно. С Максимом Лагашкиным мы давно знакомы, более того вместе уже снимались у Саши Абдуллаева, так что было радостно вновь поработать со старым товарищем. А с Костей было приятно познакомиться, он замечательный артист и человек.

фото: Александр Обласов / Актерское агентство Татевик Залинян

Вы говорили в одном из интервью, что очень рады были вновь поработать с режиссером Сашей Абдуллаевым, с которым и до «Камеры» уже встречались на съемочной площадке. И вот «Мотай!» — ваш очередной совместный проект. Наверное, уже понимаете друг друга без слов и с готовностью принимаете любые его идеи и видение?

С Сашей мы работаем уже третий проект, и в «Камере Мотор» мы нащупали персонажа, поэтому, конечно, в «Мотай!» было легче. Единственное, он мне напоминал по поводу голоса: иногда соскакиваю. А так очень комфортно работать с Сашей. Я всегда пытаюсь понять, что он хочет. И ему спасибо огромное за доверие. Персонаж был непростой, но мы его нащупали. Так что спасибо Саше за работу и за ту атмосферу, которую он создавал на площадке. Было очень спокойно, но всегда всё по делу. Я очень переживал, что на «Мотай!» не сохранится той атмосферы теплой, дружественной какой-то. Не верил, что такое может повторится, потому что на «Камере Моторе» всё было просто идеально. И цеха, и актеры работали по-семейному. Но и вторая попытка удалась. И я понимаю, что от режиссера, как и от продюсера, зависит очень во многом эта атмосфера на площадке и то, как устроен рабочий процесс. Саше это удается. Он замечательный человек и режиссер, рад работать с ним — и буду рад поработать снова.

Тюремная тема в российских, причем комедийных, сериалах стала в последние годы не менее популярной, чем тема так называемых «лихих 90-х» — вы и сами в таких снимались. Откуда, как вам кажется, сегодня это увлечение такими неоднозначными историями, вроде бы далекими от комедии?

Мне сложно ответить на этот вопрос. Я сам прошел 90-е, и действительно они были довольно-таки невеселыми. Но, с другой стороны, люди жили, и, может быть, вспоминают сегодня какие-то яркие события. Было непросто, но было весело — любому русскому человеку нужны, наверное, какие-то преодоления. Зато человеческие качества были важны. Сегодня гаджеты, интернет нас захватывают, а тогда — дворы, улицы, новый бизнес и новые фильмы. Повторюсь — очень сложный вопрос, над которым я думаю постоянно. Есть ностальгия по той музыке, по тому кино, то есть легкие воспоминания о чем-то новом, интересном. И в «Камере Моторе», и в «Мотай!» мы пытаемся это передать. Тот момент, то ощущение, когда люди сталкиваются с чем-то новым, необычным, с новыми жанрами, с новым кино. Я снимался в том числе и в серьезных картинах об этом периоде, но я за то, чтобы об этом времени снимали полегче и повеселее.

фото: Александр Обласов / Актерское агентство Татевик Залинян

У вас в фильмографии — большое жанровое разнообразие. А есть ли истории, которые вам самому ближе как актеру?

Я характерный артист. Дают мне разные роли, и на серьезную тематику, и комедии. Я счастливый в этом плане человек. Так как я человек с двумя высшими актерскими образованиями, конечно, для меня интереснее, когда роль — это человек непростой судьбы, когда персонаж не плоский, когда события переворачивают его жизнь. Это то, чему я учился в театральной школе, в одной и во второй. Анализу, изучению образа. Чем он сложнее психологически, тем интереснее. Но когда появляются роли легкие, этакое баловство, то это тоже забавно и интересно. Я доволен тем, что мне дают, тем, что это очень разные роли, разноплановые. Ведь бывает, что ты в какую-то серьезную роль вкладываешь всю душу, а она остается незамеченной, а какая-то озорная и разбойническая не проходит мимо зрителя. А главное ведь, чтобы зрителю нравилось, чтобы он улыбался чаще, особенно в сегодняшние дни. И когда я встречаю людей, которые говорят, что смотрят мои работы и улыбаются, это очень приятно.

Наталия Григорьева
