Евгения Малахова: «Современному поколению нужно доносить классику через новые экранизации»

17 марта 2026
В российский прокат выходит продолжение «Домовёнка Кузи», первая часть которого на излете 2024 года собрала больше миллиарда рублей. В продолжении Кузя (голос Сергея Бурунова) спокойно, уже без Бабы Яги, продолжает жить семьей Наташи (София Петрова), но неожиданно в их дом приходит загадочная Тихоня (Полина Гагарина), с которой начинается новая волна волшебных событий, так что всем героям многим известной с детства сказки снова нужно объединиться, чтобы защитить мир от Кощея. Строгую и рациональную маму Наташи, в первой части упавшую в обморок от наличия в квартире симпатичного домового, вновь сыграла Евгения Малахова, с которой мы поговорили о воспитании детей, отношении к новым экранизациям классики и совмещении карьеры актрисы и певицы.

фото: личный архив Евгении Малаховой

Когда вы соглашались на участие в первом «Домовёнке Кузе», вы уже знали, что последует второй фильм?

Когда мне поступило предложение сыграть в первом «Домовёнке Кузе», я была безумно рада. На тот момент я уже была мамой и воспринимала участие в такой знакомой мне с детства сказки как подарок моему сыну. Более того, получилось так, что в первом «Домовенке», уже в финальных сменах, я снималась беременной моей дочкой, так что для меня эта сказка стала особенно запоминающейся. А что касается продолжения, то со мной, конечно, обсуждался этот момент, потому что создатели фильма изначально запланировали франшизу. Очень надеюсь, что второй «Домовёнок Кузя» понравится зрителям не меньше первого, и этот фильм получит и последующие продолжения.

Есть разные актерские мнения по поводу сиквелов: кому-то работа удается проще, так как уже есть слаженная команда и понятный актерский образ, кому-то – напротив сложнее, потому что во второй части хочется придать образу новые краски. Какое мнение ближе вам и почему?

Я очень люблю продолжения! Таким образом ты можешь выстраивать своего персонажа, ну и самое главное – вновь встречаться со своими любимыми коллегами. Мне с ними на съемках всегда очень везет. На том же «Домовёнке Кузе» моим главным партнером выступает Марк Богатырёв – мой большой друг, встреча с которым всегда является особенно важным и любимым моментом.

Мама Наташи в мультфильме была очень строгой и занятой, вы в первом фильме – такая же. Чего ждать от вашей героини в сиквеле?

В этом смысле мне не очень повезло, потому что моя героиня действительно очень деловая и редко принимает участие в жизни своей дочери. Лучше бы, конечно, это была мама, которая всегда рядом. Таким образом мою героиню было бы все интереснее развивать от одной части «Домовёнка» к другой.

фото: Премьера фильма "Домовёнок Кузя 2"/ТНТ/"Атмосфера кино"

Если касаться методов воспитания, с учетом того, что у вас двое детей, вы со своей героиней похожи? Или наоборот – даете детям абсолютную свободу?

Я достаточно строгая мама, но при этом мои дети всегда при малейшей неприятности, например, когда просто упали во время игры, бегут ко мне. Психологи считают, что это означает абсолютное доверие ребенка к родителю. Мне кажется, моя главная задача – воспитать достойных людей. И начинать нужно, безусловно, с детства. Хотя, конечно же, игры и какие-то нарушения правил у нас в общении с детьми присутствуют.

В одном из интервью вы говорили, что выросли, как многие дети, на «Домовенке Кузе». А можете вспомнить свои детские впечатления? Чем вас тогда привлек мультфильм?

Конечно, героем, потому что я уверена в том, что домовые существуют. Вообще, когда я была маленькая, ко мне приходил домовой, я его видела. Наверное, он уже тогда меня выбрал и еще раньше меня понял, что я буду сопровождать домовых в нашем большом и отчасти мультипликационном путешествии.

До «Домовенка Кузи» вы уже снимались в новой версии «А зори здесь тихие». Насколько вам кажется актуальным подход нынешних кинематографистов, которые переснимают классику?

Для меня огромная честь участвовать в новых съемках великих книг, фильмов и анимации. Тем более мне приятно, то и «А зори здесь тихие», и «Домовёнок Кузя» были высоко оценены зрителями. Мне за эти работы нестыдно – напротив, благодаря этим фильмам я не могу себе очень многого позволить и всегда контролирую и фильтрую свои мысли, высказывания и действия.

фото: Премьера фильма "Домовёнок Кузя 2"/ТНТ/"Атмосфера кино"

Актерски накладывает ли участие в таких современных версиях классических фильмов и мультфильмов большую ответственность?

К сожалению, современному поколению нужно доносить смыслы классики через новые экранизации. Например, новые «А зори здесь тихие» посмотрел мой брат, который сам является кинематографистом, он самостоятельно выбрал этот путь и стал оператором и режиссером. Так вот он, выросший на культовых черно-белых фильмах, сказал, что советская экранизация «А зори здесь тихие» показалась ему безусловно талантливой, но медленной. И это совершенно нормально для современного человека. Поэтому, на мой взгляд, новые прочтения классики нужны именно новым поколениям. И мы стараемся делать по ним кино на хорошем уровне, чтобы оно ни в коем случае не опорочило изначальный смысл.

Вы выбрали актерскую профессию, уже будучи знаменитой певицей, почему ваш выбор пал именно на это образование? И какой вы видите дальше свою карьеру?

У меня вообще всё в жизни очень циклично. Я в восемь лет начинала в Музыкальном театре юного актера, потом стала солисткой группы Reflex, а потом поступила во ВГИК. Сейчас, помимо кино, я вновь вернулась в музыку, без которой не могу жить. Я абсолютно творческий человек, которому есть что сказать и показать.

«Домовенок Кузя-2» в кинотеатрах с 19 марта.

«Домовёнок Кузя 2». Трейлер №2

Евгений Червон
№ 1
Андрей (Омск)   17.03.2026 - 19:05
Редкая особа в плане интервью. Почти не дает, может не спрашивают. Простая и красивая актриса и мама. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь
Ссылки по теме
Загадочная гостья: Иван Охлобыстин, Лиза Моряк и Максим Лагашкин
«Сказка о царе Салтане» собрала более 2 млрд рублей в прокате
Сергей Бурунов: «Взять всё, опираясь на жизненный опыт, невозможно»
«Простоквашино» — киноадаптация знаменитой советской сказки
Сказки о потерянном времени: 140 российских фильмов 2026 года
«Аутсорс» и Юра Борисов: Okko подвел итоги года
«Фишер», «Ландыши» и «Анора» попали в десятку самых популярных проектов на Кинопоиске
«Барон Мюнхгаузен» и финальный сезон «Реальных пацанов»: ТНТ рассказал о грядущих новинках
Сущность Камбербэтча, смоленские вампиры и Венеровский централ: главные трейлеры за неделю
Иван Охлобыстин и Екатерина Стулова снялись в продолжении «Домовенка Кузи»
Во вселенной «Универа» появится новый сериал «Кузя. Путь к успеху» с Виталием Гогунским
«Кракен» с Александром Петровым собрал миллиард рублей в прокате
Смотреть онлайн: 140 фильмов о Великой отечественной войне и Победе
Не стало сценариста фильмов «Авария, дочь мента» и «Страна глухих» Юрия Короткова
Русская культура, зрелое материнство, отмена «отмены»: Главные тренды закадровой жизни 2024 года
Замечательный сосед: Сергей Бурунов, Гарик Харламов и Женя Малахова
Подведены итоги фестиваля «Читка 3.0»
«Отель "У погибшего альпиниста"» и «Хозяйка медной горы» вошли в программу фестиваля «Читка 3.0»
«Ой, беда-беда, огорчение»: Сергей Бурунов спасается от Бабы Яги в трейлере фильма «Домовенок Кузя»
«А зори здесь тихие...»: Васильев 12+
Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
«Ежииик!.. Ааааааааааоооууу…»: Российская анимация в розыске будущего
Милости просим: детское и семейное кино, поддержанное государством
«Лётчик»: И Федоров ползет
Марк БогатырёвСергей БуруновПолина ГагаринаЕвгения МалаховаСофия Петрова
А зори здесь тихие...Домовёнок КузяДомовёнок Кузя 2Кузя. Путь к успеху

Андрей Голиков
16 марта ушёл из жизни актёр Андрей Голиков.
Владимир Ершов
15 марта ушёл из жизни актёр Владимир Ершов.
Людмила Аринина
14 марта ушла из жизни актриса Людмила Аринина.
Николай Гаро
14 марта ушёл из жизни актёр, продюсер Николай Гаро.
Александр Карин
13 марта ушёл из жизни актёр, каскадёр Александр Карин.

Елизавета Арзамасова
Дмитрий Астрахан
Сергей Беляев
Дмитрий Блажко
Юлия Борисова
Давид Бродский
Аристарх Ливанов
Ольга Михайлова (II)
Игорь Озеров
Чеслав Воллейко
Хосе Гарсия (VI)
Лесли-Энн Даун
Александра Поплавская
Курт Расселл
Сидни Ром
Гэри Синиз
