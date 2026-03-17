Евгения Малахова: «Современному поколению нужно доносить классику через новые экранизации»

В российский прокат выходит продолжение «Домовёнка Кузи», первая часть которого на излете 2024 года собрала больше миллиарда рублей. В продолжении Кузя (голос Сергея Бурунова) спокойно, уже без Бабы Яги, продолжает жить семьей Наташи (София Петрова), но неожиданно в их дом приходит загадочная Тихоня (Полина Гагарина), с которой начинается новая волна волшебных событий, так что всем героям многим известной с детства сказки снова нужно объединиться, чтобы защитить мир от Кощея. Строгую и рациональную маму Наташи, в первой части упавшую в обморок от наличия в квартире симпатичного домового, вновь сыграла Евгения Малахова, с которой мы поговорили о воспитании детей, отношении к новым экранизациям классики и совмещении карьеры актрисы и певицы.
Когда вы соглашались на участие в первом «Домовёнке Кузе», вы уже знали, что последует второй фильм?
Когда мне поступило предложение сыграть в первом «Домовёнке Кузе», я была безумно рада. На тот момент я уже была мамой и воспринимала участие в такой знакомой мне с детства сказки как подарок моему сыну. Более того, получилось так, что в первом «Домовенке», уже в финальных сменах, я снималась беременной моей дочкой, так что для меня эта сказка стала особенно запоминающейся. А что касается продолжения, то со мной, конечно, обсуждался этот момент, потому что создатели фильма изначально запланировали франшизу. Очень надеюсь, что второй «Домовёнок Кузя» понравится зрителям не меньше первого, и этот фильм получит и последующие продолжения.
Есть разные актерские мнения по поводу сиквелов: кому-то работа удается проще, так как уже есть слаженная команда и понятный актерский образ, кому-то – напротив сложнее, потому что во второй части хочется придать образу новые краски. Какое мнение ближе вам и почему?
Я очень люблю продолжения! Таким образом ты можешь выстраивать своего персонажа, ну и самое главное – вновь встречаться со своими любимыми коллегами. Мне с ними на съемках всегда очень везет. На том же «Домовёнке Кузе» моим главным партнером выступает Марк Богатырёв – мой большой друг, встреча с которым всегда является особенно важным и любимым моментом.
Мама Наташи в мультфильме была очень строгой и занятой, вы в первом фильме – такая же. Чего ждать от вашей героини в сиквеле?
В этом смысле мне не очень повезло, потому что моя героиня действительно очень деловая и редко принимает участие в жизни своей дочери. Лучше бы, конечно, это была мама, которая всегда рядом. Таким образом мою героиню было бы все интереснее развивать от одной части «Домовёнка» к другой.
Если касаться методов воспитания, с учетом того, что у вас двое детей, вы со своей героиней похожи? Или наоборот – даете детям абсолютную свободу?
Я достаточно строгая мама, но при этом мои дети всегда при малейшей неприятности, например, когда просто упали во время игры, бегут ко мне. Психологи считают, что это означает абсолютное доверие ребенка к родителю. Мне кажется, моя главная задача – воспитать достойных людей. И начинать нужно, безусловно, с детства. Хотя, конечно же, игры и какие-то нарушения правил у нас в общении с детьми присутствуют.
В одном из интервью вы говорили, что выросли, как многие дети, на «Домовенке Кузе». А можете вспомнить свои детские впечатления? Чем вас тогда привлек мультфильм?
Конечно, героем, потому что я уверена в том, что домовые существуют. Вообще, когда я была маленькая, ко мне приходил домовой, я его видела. Наверное, он уже тогда меня выбрал и еще раньше меня понял, что я буду сопровождать домовых в нашем большом и отчасти мультипликационном путешествии.
До «Домовенка Кузи» вы уже снимались в новой версии «А зори здесь тихие». Насколько вам кажется актуальным подход нынешних кинематографистов, которые переснимают классику?
Для меня огромная честь участвовать в новых съемках великих книг, фильмов и анимации. Тем более мне приятно, то и «А зори здесь тихие», и «Домовёнок Кузя» были высоко оценены зрителями. Мне за эти работы нестыдно – напротив, благодаря этим фильмам я не могу себе очень многого позволить и всегда контролирую и фильтрую свои мысли, высказывания и действия.
Актерски накладывает ли участие в таких современных версиях классических фильмов и мультфильмов большую ответственность?
К сожалению, современному поколению нужно доносить смыслы классики через новые экранизации. Например, новые «А зори здесь тихие» посмотрел мой брат, который сам является кинематографистом, он самостоятельно выбрал этот путь и стал оператором и режиссером. Так вот он, выросший на культовых черно-белых фильмах, сказал, что советская экранизация «А зори здесь тихие» показалась ему безусловно талантливой, но медленной. И это совершенно нормально для современного человека. Поэтому, на мой взгляд, новые прочтения классики нужны именно новым поколениям. И мы стараемся делать по ним кино на хорошем уровне, чтобы оно ни в коем случае не опорочило изначальный смысл.
Вы выбрали актерскую профессию, уже будучи знаменитой певицей, почему ваш выбор пал именно на это образование? И какой вы видите дальше свою карьеру?
У меня вообще всё в жизни очень циклично. Я в восемь лет начинала в Музыкальном театре юного актера, потом стала солисткой группы Reflex, а потом поступила во ВГИК. Сейчас, помимо кино, я вновь вернулась в музыку, без которой не могу жить. Я абсолютно творческий человек, которому есть что сказать и показать.
