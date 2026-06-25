Марина Кокина: «Эфир — территория смыслов. От Проппа в ТОП»

анонс

24 июня Тимофей Кочнев: «В российском кино не хватает персонажей моего возраста» Молодой актер — о съемках в военном кино, о фильме «Иди и смотри» в качестве референса и о своем героическом персонаже

21 июня Алина Насибуллина: «Невозможно разделить кино на мужское и женское» Режиссер и актриса – о своем полнометражном дебюте «Шурале», работе с близкими и внутренней трансформации

15 июня Роман Евдокимов: «Людям во все времена свойственны стремление быть понятыми, как и страх неизбежной смерти» Актер – о съемках в военной драме «Ангелы Ладоги» и личном отношении к военному кино