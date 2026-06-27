Анна Глаубэ: «У нас большая цензура, много тем стали под запретом, нужно выбирать что-то более безопасное»

Завершился показ второго сезона «Второго брака» — ситкома ТНТ о непростых отношениях Арины (Юлия Топольницкая) и Бори (Антон Богданов). Важное место в истории занимает Лада, сыгранная Анной Глаубэ. Кино-Театр.Ру поговорил с актрисой и выяснил, как поменялся (и поменялся ли) характер героини во втором сезоне, а также обсудил новые технологии, интерес к сказкам и любимых домашних питомцев.
фото: кадр из сериала "Второй брак-2" / ТНТ
Во втором сезоне «Второго брака» герои Топольницкой и Богданова постараются улучшить свою жизнь: ремонт, отказ от вредных привычек, большее принятие себя. Как это скажется на вашей героине Ладе и её отношениях с главной парой сериала?
На моей героине это никак не скажется: она как была лучшей подругой Арины, так и остается, всегда во всем её поддерживает. Я здесь, как и в первом сезоне, буду вновь искать личное счастье — идеального мужчину, который подошел бы по всем параметрам, и всё еще безуспешно. Есть несколько интересных вариантов, но Лада пока остается одинокой и с разбитым сердечком.
Лада очень «протерапевтирована» и всячески прислушивается к себе. Будет ли она использовать в новых сериях какие-то передовые методики, помимо астрологии и таро? Возможно, обращаться за советом к ИИ?
Пока нет, но это хорошая идея! Нужно будет предложить креативным продюсерам — может, в следующем сезоне она будет общаться с Chat GPT или «Алисой». Она ведь и правда очень проработанная: и фитнесом занимается, и к психологу ходит, и таро, и эзотерика, и астрология, — в общем, всё, что можно. Наверное, даже слишком, переборщила с «прокачкой» и теперь ищет мужчину, которого попросту не существует, так как идеальных людей не бывает. Она, наверное, пока не готова как-то подстраиваться и привыкать. Наверное, Ладе не мешало бы снизить немного планку, а то у нее очень завышена самооценка: она женщина яркая, видная, ценит себя, а стоило бы проще относиться к жизни, к поискам мужчины. Может быть, в этом мог бы помочь искусственный интеллект, но пока что в сериале не было переписок в чатах.
фото: кадр из сериала "Второй брак-2" / ТНТ
А насколько вы доверяете стремительно развивающимся технологиям?
Я пользуюсь и общаюсь с Chat GPT, плюс нам с ребенком нравится оживлять картинки в «Алисе»: малыш делает рисунок какой-то, я его фотографирую, загружаю в «Алису», прописываю сюжет, и она оживляет картинку. Мы монтируем эти маленькие видео, озвучиваем — и получается такой вот свой мультик. Иногда загружаю в Chat GPT, там результат получается совсем профессиональный.
Еще иногда использую ИИ для подготовки к роли. Я, когда сценарий читаю, люблю от руки делать таблички и прописывать в них, где переломные моменты у героини и подобное. Плюс это помогает не запутаться в сценах, часто же снимаем не по хронологии. Иногда я в процессе понимаю, что могла что-то упустить, и тогда закидываю сценарий в ИИ, чаще всего в Chat GPT, и прошу, чтобы он помог разобраться, подсказал, правильно ли я продумала эмоции: здесь вот, например, героиня ломается, здесь, наоборот, набирает силу. А нейронка подсказывает, на какие сцены лучше обратить внимание, чем я и пользуюсь. Ну и еще люблю видео монтировать.
Вы довольно активно ведете соцсети и недавно писали, что интернет для вас всё («Место, где мы получаем знания, создаём новое, делимся идеями, исследуем мир, общаемся и находим вдохновение»). Что помогает вам больше всего исследовать мир?
Сейчас всё в интернете, в телефоне. У нас дома даже телевизора нет, так что если мы смотрим фильмы или подкасты слушаем, то всё равно через интернет — RuTube, VK. Новости я тоже через интернет узнаю, обычно через телефон. Времени на чтение книжек не хватает, хотя я это дело люблю. Предпочитаю бумажные книги — наверное, единственное, что осталось от прошлого. (Смеется.) А так да, всё в интернете, даже работа. Мне приходит сценарий по почте, я его читаю через телефон, там же записываюсь на пробы — в принципе, почти вся жизнь сейчас там. Надо бы от руки побольше писать, говорят для мозга полезно. Только что писать? Пока сценарии переписываю, больше ничего не нашла, что можно было бы делать.
фото: кадр из фильма "Развод" / ТНТ
Кажется, в вашей фильмографии важное место занимает тема брака: первого и второго, исчерпавших себя отношений и попытки их перезапустить («Развод»), в комедии и драме. Стала ли эта тема более насущной сегодня, на ваш взгляд?
Мне кажется, эта тема всегда актуальна. Сейчас, может быть, её стало немножко больше: у нас большая цензура, много тем стали под запретом, нужно выбирать что-то более безопасное. Плюс есть государственная повестка, что нужно поддерживать генофонд и семью, — отсюда и тема. Ну и мне кажется, что это еще связано с тем, что у нас поколение такое: в советское время была установка, что «стерпится, слюбится», что брак — это на всю жизнь, и люди как-то подстраивались, привыкали и жили, пусть даже в абьюзивных отношениях или счастливых — по разному бывало. Но массовых разводов не было, не принято было в нашей культуре подобное.
А сейчас более молодое поколение, мое или еще моложе, все стараются выбирать себя, личный комфорт. Бывает, партнер не готов идти навстречу, слышать, подстраиваться и искать компромисс, без вечного «мне все должны, а я такая вот красивая». В современном мире очень быстрый темп, нервных клеток мало остается — как выдержать такие сложные отношения в паре? У тебя и так стресс на работе, стресс в мегаполисе, миллион болячек — и сверху еще проблемы другого человека, у которого их тоже навалом. Это правда сложно, это большая работа — и тебя, и твоего партнера, — потому и много разводов. Потому что многие такие: «Ой, всё понятно, это невозможно терпеть, мне проще без тебя, чем с тобой, давай разводиться».
Нельзя забывать и о психотерапии, которая всё шире распространяется. Специалисты и правда помогают, хотя бывает, что и вредят. Я много знаю о психологии: больше 15 лет читаю книжки, научные статьи по психологии и психиатрии, различные исследования о психике — это здорово помогает в работе, плюс я хорошо начала читать людей. Из-за этого возникает внутренний вопрос: а зачем мне терпеть абьюз? Я даже не про отношения в семье: в работе, в дружбе часто вижу токсичность. Люди видят подобное — и иногда выбирают оставаться одинокими. Потому что трудно общаться с другими, потому что чувствуешь, что тебя используют или к тебе пренебрежительно относятся, обесценивают чувства, мысли. Когда многого не знаешь — жить как-то проще, а когда начинаешь всё это замечать — оно мешает.
фото: кадр из сериала "Искусство соблазна" / ИВИ
Говоря о трендах: есть ли у вас предпочтения в жанрах или характерах? Насколько вам интересно играть реальных людей, как в «Сама виновата?» и вообще работать в социально заряженных проектах?
У меня пока был только один опыт играть реального человека — Риту Грачёву. Но там не было задачи копировать повадки, тембр голоса и другие детали — мы и так похожи в типаже, так что я была больше сконцентрирована на её внутренних переживаниях. А что касается жанров — у меня нет предпочтений. Есть жанры, в которых я еще не работала, и мне было бы интересно попробовать. Это триллер, детектив, психодрама какая-нибудь. Пока что у меня в основном драматические роли, мелодрамы много, комедий. Теперь вот еще сказки добавились, но я бы хотела еще и сыграть злодейку, прямо очень хочется. Еще хотелось бы сыграть в мюзикле или в музыкальном кино — интересно было бы спеть. Я хорошо пою, надо это в кино использовать. И шпионку бы здорово сыграть! Я человек любопытный и любознательный, хочу успеть в этой жизни всё. (Смеется.)
Раз уж затронули тему сказок. В новой экранизации «Незнайки» у вас неожиданная роль мамы героя, которую, кажется, зрители не видели еще ни разу. Можете немного рассказать о своей героине?
Могу сказать, что сама ничего не знаю (Смеется.) Думаю, будет продолжение, хотя официальной информации такой нет — наши герои на это намекают, их еще должны раскрыть. Помню, мы с Ильей Лыковым пришли на площадку и спросили, что нам делать: у нас даже сценария не было, мы не знали ничего, кроме того, что мы родители. Дима [Дьяченко], режиссер, подходил и пояснял задачу, и мы методом этюда что-то собирали. Детали разглашать не стану, всё же спойлеры, но задачки получали в виде: «Представьте, что случится вот это». Мой прыткий, как у Шерлока Холмса, ум помог догадаться, чего ждать во второй части, — если она, конечно будет. Но это тоже спойлер, так что, к сожалению, ничего сказать не могу.
фото: Кадр из фильма "Незнайка" / START
А как развивается ваша музыкальная карьера? Год назад в интервью вы говорили, что это «скорее, очень дорогое хобби», а написание текстов дается вам сложнее, чем музыка. Насколько увереннее вы чувствуете себя в этой области сейчас?
С текстами стало получше. 12 июня вышел мой новый трек «Севером», который я написала полностью сама. До этого мне друзья помогали, которые лирику для песен пишут, да и Паша [Лёвкин], мой муж, тоже хорошо стихи пишет. Я у них всегда советовалась, как лучше сделать, а в «Севером» полностью мои стихи, ни с кем не советовалась. Музыку, аранжировку тоже сама придумала, никого не слушала. Жанр сменила и выпустила трек таким, каким захотела, — и очень этим горжусь. Следующая песня, правда, будет на стихи мужа, а моя там музыка. Он очень красивые стихи написал — немного не в моем стиле, но песня будет… мне кажется, это лучшая моя песня. Я там такое придумала — будут хоры, немного от госпела, очень красиво. Называться будет «Маяк».
Напоследок — расскажите, как поживает ваш шпиц? Не планируете ему помочь с артистической карьерой?
Черри жива, слава Богу, но уже старенькая — у нее лапки больные, так что она в основном просто лежит, свернувшись калачиком. Не страдает, уже хорошо, но карьера киношная ей, думаю, уже будет не в радость — её надо просто поглаживать, причесывать и давать возможность гулять на свежем воздухе. Я её пока к бабушке отвезла, она у меня за городом живет. Черри там, конечно, лучше.
Я сейчас пришла к такому, взрослому, осознанию, что животным не стоит жить в городе. Животное должно быть на природе, им важно гулять. То, что они сидят в каменных стенках, — это ужасно. Некоторые собаки даже на улицу не ходят и как кошки справляют свои дела на пеленку, это неправильно и очень грустно. Мне так жалко стало животных! У меня ребенок регулярно просит завести собачку или кошечку, а я отказываю. Это и геморрой (считай, еще один ребенок), плюс это не гуманно. Если и заводить питомца, то когда будем жить за городом. И, скорее всего, это будет какая-нибудь кошка из приюта.
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