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Ингеборга Дапкунайте: «На роль Инги я согласилась без малейших колебаний»

интервью >>
18 мая 2018
На канале НТВ стартует показ сериала «Мост» - русской версии хита про поиски убийцы, орудующего на шведско-датской границе. В русском «Мосте» действие происходит между Россией и Эстонией. Оперативника из Питера играет Михаил Пореченков. Таллинскую даму-полицейского, старшего комиссара Центральной криминальной полиции Эстонии Ингу Веермаа - Ингеборга Дапкунайте. Во время съемок второго сезона сериала актриса встретилась с автором kino-teatr.ru Иваном Чувиляевым и рассказала о том, какие сериалы смотрит сама, в чем разница между отечественными телемувиками и «Игрой престолов» и дала мастер-класс экспресс-обучения эстонскому языку.

Ингеборга Дапкунайте: «На роль Инги я согласилась без малейших колебаний»

Вы видели оригинальный, шведско-датский сериал?

Давно. Тогда он мне понравился.

Думали о том, что когда-нибудь сыграете в его русской версии?

Нет, просто так сложились обстоятельства.

Не пересматривали перед съемками чтобы не мешал образ главной героини? Не было соблазна его копировать?

Мы с режиссером Константином Статским (режиссер 1 сезона сериала – прим. автора) договорились, что не буду пересматривать. Сюжетная линия та же, но наши герои другие. Миша Пореченков и я - разные. И это движет нашими отношениями, их развитием. Всегда буду благодарна тому, кто придумал, что главных героев должны играть мы с Мишей. Если можно мечтать о партнере - это Миша. С ним нельзя плохо играть, а если играешь с ним плохо - это исключительно твоя проблема.

За счет чего это так получается?

Это тайна его таланта.

Как вам кажется, в чем причина того, что этот сериал столько раз переснимали и появились французская, американская, теперь вот русская версия?

Не могу формулировать, что определяет успех сериала, но, на мой взгляд, есть две движущие силы, детективная сторона и динамика отношений главных героев. Две линии питают друг друга и на это интересно смотреть.

Раз уж вы признались, что «Мост» смотрели, не могу не спросить, смотрите ли вы прочие сериалы?

Смотрю много.

Ингеборга Дапкунайте: «На роль Инги я согласилась без малейших колебаний»

Вы можете объяснить тот сериальный бум, который в последние лет шесть происходит?

Я не социальный исследователь, но, наверное, это связано с развитием интернета. У нас есть возможность выбирать, что мы смотрим. А когда есть возможность выбора - мы выбираем хорошее. Для работы массовой аудитории создателям сериалов приходится тратить больше денег - на писателей, на актеров и так далее. На качество продукции. Но в первую очередь - на писателей. Если вы посмотрите на успешные сериалы, то это почти всегда создатель, продюсер, который нашел отличного писателя. Писатель, автор - залог успеха.

Говорят, что сериалы заменили современному человеку романы - раньше читали длинные книжки, теперь смотрят длинные фильмы.

Достоевский писал для журналов, и публиковал, скажем, «Идиота» частями. А читатели ждали - когда придет новая часть. Поэтому такая параллель уместна.

Признайтесь честно: было такое, чтобы вы смотрели сериал и думали: «Эх, хорошо бы вот эту роль здесь сыграть!» В «Игре престолов», например, какую-нибудь злодейку.

Не могу заместить того, кого вижу на экране, собой. Вижу актера - и он на своём месте.

При этом вы, в отличие от большинства своих русскоязычных коллег - я вспомнил только еще Колокольникова в «Игре престолов» и Дину Корзун в «Острых козырьках» - снимались в больших зарубежных сериалах. В «Валландере» Кеннета Брана и в норвежских «Оккупированных». Какие ощущения от этих работ?

«Валландер» тоже по книгам, Хеннинга Манкеля, прекрасного шведского автора. Конечно, Брана потрясающий. Но он снимал «Валландера» как кино. Три серии в сезоне. Мне посчастливилось, они вернули мою роль в новом сезоне.

Ингеборга Дапкунайте: «На роль Инги я согласилась без малейших колебаний»

А с «Оккупированными» как?

Прекрасно, но там другой принцип продакшна. Есть запускающий режиссер, который отвечает за весь проект, он снимает только первые две серии. Потом приходят другие. Запускающий стоит над всеми и контролирует тон сериала. Чтобы все снимали в одном стиле. И надо сказать, что те, кто приходил, были лучшими шведскими и норвежскими режиссерами. Работали в ключе, который был уже задан, и ничье самолюбие это не ущемляло. Все работали на благо одного проекта. Это впечатляет.

Если смотреть изнутри, есть ли какая-то принципиальная разница между тем, как снимали тех же «Оккупированных» и «Мост»?

Сравнивать невозможно, слишком разный принцип. Там снимается по блокам - две или три серии, а у нас 10 серий одним блоком. Разный объем информации, который надо разложить в голове.

При этом вы почти не снимаетесь в сериалах, в отличие от того же Пореченкова…

В случае с «Мостом» мы встретились с Тимуром Вайнштейном, он изложил идею сериала, предложил роль Инги и я согласилась без малейших колебаний.

Правда, что вам пришлось часть этой роли играть по-эстонски?

Да.

Пришлось учить…

Да, учила. Язык очень трудный, непохожий ни на английский, ни на русский, ни на литовский. Мало ассоциаций, трудно догадаться по звучанию, в чем смысл слова. Но во втором сезоне уже было легче.

Ну вообще у вас богатый опыт игры на чужом языке…

Постоянно. У меня другого опыта и нет.

Смотрите, сериалы же такая история - их очень трудно закончить. Сейчас вы снимаете второй сезон, и, может, будет третий, четвертый, пятый… Как в «Улицах разбитых фонарей» каких-нибудь - всё выльется в бесконечную эпопею. Что вас сможет заставить стукнуть кулаком по столу и сказать: «Всё, с меня хватит, не могу больше эту эстонскую женщину-следователя играть, достало»?

Не знаю, что будет дальше. Сейчас играю в Театре Наций в трех спектаклях: «Идиот», «Жанна» и «Цирк». И этот театр стал моим домом.

Смотрите сериал «Мост» на НТВ с 21 мая.

Ингеборга Дапкунайте: «На роль Инги я согласилась без малейших колебаний»

Иван Чувиляев
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персоны
Кеннет БранаТимур ВайнштейнИнгеборга ДапкунайтеЮрий КолокольниковДина КорзунМихаил ПореченковКонстантин Статский
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Ингеборга Дапкунайте: «На роль Инги я согласилась без малейших колебаний» фотографии
Ингеборга Дапкунайте: «На роль Инги я согласилась без малейших колебаний» фотографии
Ингеборга Дапкунайте: «На роль Инги я согласилась без малейших колебаний» фотографии
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