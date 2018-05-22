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Ян Гэ: «Когда передо мной встает вопрос, верить или нет, я выбираю верить»

интервью >>
22 мая 2018
25 мая на экраны выходит фэнтезийная лента «Черновик», снятая по одноименной книге Сергея Лукьяненко. Одну из ролей в этой картине исполнила китайская актриса и певица Ян Гэ, живущая и работающая в России. Широкая аудитория знает Ян Гэ как финалистку последнего сезона шоу «Голос». Посетители ММКФ-2018 помнят ее по режиссерскому полнометражному дебюту «Ню», получившему специальный приз жюри «Серебряный Георгий». На премьере «Черновика» мы поговорили с Ян Гэ об идеальной альтернативной вселенной, учебе во ВГИКе в мастерской Сергея Соловьева и сложностях с русским языком.

Ян Гэ: «Когда передо мной встает вопрос, верить или нет, я выбираю верить»

Вы до работы над этим проектом книги Лукьяненко читали?

Нет, я с текстами Лукьяненко столкнулась только тогда, когда меня на роль позвали. Раньше не читала, я китаянка же!

Да, но вы же в Туле, насколько я знаю, учились на переводчика. Мало ли, вдруг там пришлось с современной русской литературой познакомиться.

На самом деле, там были подготовительные курсы, вот и все. Я еще даже не поступила. Поступила я во ВГИК, училась у Сергея Александровича Соловьева.

Ну, с его-то творчеством вы, наверно, знакомы?

«Ассу» все видели!

Расскажите немного об учебе во ВГИКе.

Сергей Александрович – человек очень душевный. Он говорит такие вещи, которые каким-то образом отпечатываются в голове. Когда была младше, не очень вникала в его слова. А сейчас, когда я работаю в этой профессии, часто вспоминаю что-то, что он сказал давным-давно. Это какое-то волшебство! Я вот, например, сняла фильм «Ню» с нулевым бюджетом. Соловьев говорил, что кино – это мечта, и мечта не стоит никаких денег. Если ты хочешь осуществить свою мечту, ты это сделаешь. А еще он всегда всем ставил пятерки. Это очень обидно, потому что ведь кто-то не ходит на занятия, но в конце семестра все равно получает хорошую оценку.

А вы что же, совсем не прогуливали?

Ну… Редко. Не могу сказать, что была супер-отличницей, но пропускала мало – только когда репетировала в «Гоголь-Центре». Я начала там работать на третьем курсе. А до этого вставала по утрам даже на эту, как ее… Что-то про безопасность, как вы эти уроки называете?

Это где противогазы учат надевать?

Да-да-да!

Курс безопасности жизнедеятельности?

По-моему, да! И нельзя было опаздывать. Актеры, операторы – все должны были прийти к девяти утра. Странные занятия!

Ян Гэ: «Когда передо мной встает вопрос, верить или нет, я выбираю верить»

Давайте все-таки к «Черновику» вернемся. Там речь идет об альтернативных вселенных – вам вообще близка мысль о том, что такие могут существовать?

А почему бы и нет? Мне всегда хочется верить в то, что фантазии могут воплотиться. Когда передо мной встает вопрос, верить или нет, я выбираю верить.

Представьте, что вы можете из всех альтернативных вселенных выбрать такую, которая бы вас полностью устраивала. Чем бы она отличалась от нашего мира?

Если прямо сейчас я не могу ответить на этот вопрос, значит, окружающий мир меня устраивает. Единственное – я бы не хотела, чтобы моя мама старела. Идеальный мир – наверно, тот, в котором мои родные не умирали бы от старости и болезней. Не было бы боли – было бы классно… То есть нет, не было бы болезней. А боль – ее иногда нужно чувствовать.

Вы впервые снялись в кино в 2011-м, а в «Гоголь-Центре» играли с 2012-го. Как получилось, что уже потом, в 2017-м, вы решили принять участие в шоу «Голос»?

Мне всегда говорили: «Нельзя быть очень разной, нужно выбирать – играть в кино или петь». При этом было много предложений от музыкальных продюсеров, но они меня не очень устраивали. Песни, имидж – это было не мое. И еще я очень плохо говорила по-русски (Смеется.) Поэтому я себе сказала: раз уж я поступила во ВГИК, лучше я его закончу, стану актрисой, чтобы не болтаться туда-сюда. В конце 2015-го сложилась такая ситуация: у меня было пять кинопроектов, и их все отменили. То есть у меня, получается, вообще нет работы – ни кино, ни сериалов. В театре целый год никаких новых ролей. А мне жрать-то надо! И еще мне сильно разбили сердце. В общем, все плохо. Я пыталась устроиться преподавателем китайского языка – и это не вышло. Тут я и вспомнила, что могу еще и петь. Собрались ребята, начали делать каверы какие-то, целый год подрабатывали в клубах и на каких-то мероприятиях.

И на одном мероприятии друг друга начал настаивать: «Тебе нужно в «Голос», ну иди, иди!» Целый час меня уговаривал. Я отвечала: «Ну зачем мне это нужно?» А потом приехала домой и думаю: если человек так переживает за меня, может, стоит попробовать? Ну ладно, мне же несложно просто зарегистрироваться в интернете. На самом-то деле это оказалось так сложно! Я чуть компьютер не сломала. Я даже не очень поняла, отправила я заявку или нет – и скоро об этом вообще забыла. А через несколько недель позвонили, пригласили на кастинг.

Ян Гэ: «Когда передо мной встает вопрос, верить или нет, я выбираю верить»

Я не профессионал в плане музыки, совсем не профессионал. Сама не ожидала, что дойду до финала «Голоса». Все как-то легко получалось, само собой. Дима Билан сказал: «У тебя получилось из-за того, наверно, что ты меньше всех хотела».

Откуда вдруг взялась битловская «Come Together», которую вы на слепом прослушивании исполнили? Кто ее выбрал?

Она уже была у нас в репертуаре, когда мы по клубам играли!

Вы на том же прослушивании потом еще с Градским в дуэте романс начали петь. А лично у вас-то какие музыкальные предпочтения?

Я не могу определить жанр. Сейчас я делаю новый альбом, скоро он выйдет, мы сингл готовим. Так вот, эта запись совершенно не похожа на саундтрек, который мы подготовили для фильма «Ню». Мне и это нравится, и это, и такое спеть хочется, и другое. Спрашивают: «Ян Гэ, какие певицы тебе нравятся?» А я не могу сказать! Отдельные песни – да, а исполнителей не получается выбрать. Вот, например, Эми Уайнхаус – не вся ее музыка меня цепляет, но она мне нравится как личность.

На каком языке сложнее петь – на русском, английском, китайском? Ну, может, какой-то вам кажется наименее мелодичным?

Самый сложный – это русский. Новый альбом, над которым мы сейчас работаем, на русском. Когда мы пишем новые тексты, я их очень долго репетирую. С английским никогда не было так тяжело. А русский – просто невыносимо трудный. Даже если каждый день репетирую – все равно туплю!

Про «Ню» хотелось бы поговорить. Вы при работе над фильмом выступили как режиссер, автор сценария, актриса, песни записали…

И еще художник! В фильме есть картинки, маслом нарисованные.

Ян Гэ: «Когда передо мной встает вопрос, верить или нет, я выбираю верить»

…и как художник. Это для вас принципиально было – снять дебютный фильм, взяв на себя как можно больше задач?

Нет! Когда у тебя нет денег, никто в тебя не верит, все думают, что ты тупая девушка, ты не можешь просто подойти и попросить о помощи. Ответ будет – «Ну, Ян Гэ, не сходи с ума». Пришлось все делать самой. Вот так сложилось.

Как же получилось, что лента «Ню» попала в программу ММКФ?

Да я сама в шоке от этого, и операторы, и вообще все в шоке. И люди, которые мне отказывались помогать, считали, что я делаю абсолютное говно, ничего у меня не выходит - вот и они тоже в шоке (Смеется). Я специально не просила кого-то, просто отсылала людям фильм, чтобы узнать мнение. Не ожидала такую реакцию.

«Ню» - это же вроде как автобиографическая история?

Не совсем автобиографическая. Был пресс-показ, выходит из зала бабушка и говорит мне в лицо: «Шлюха! Проститутка!» (Кривит губы, изображая мимику недовольной зрительницы). Это было так обидно. Может, зрители просто очень полюбили меня в «Голосе» и думают, что в фильме реальная я, а не моя героиня, ищу себе мужчину для развлечения. Не знаю, как на это реагировать. Даже смешно немного. «ПРО-СТИ-ТУТ-КА!!!» Окей, хорошо (Смеется). Видимо, она просто не ожидала увидеть такой фильм.

Вы как-то дальнейший курс прокладываете, планы строите? Думаете, может, на чем-то сконцентрироваться – на кино или на музыке?

Я не думаю о том, что мне больше нравится, о том, как мне все это совмещать. Я просто делаю. Нет какого-то общего плана. Я так понимаю: если занимаешься творчеством, без любви ничего не получится. Поэтому лучше не думать об успехе, о том, как премьера пройдет или на какой фестиваль ты попадешь. Лучше все время быть в движении.

«Черновик» в прокате с 25 мая.


текст: Сергей Оболонков
фото: Nadin Statkevich
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Дима БиланСергей ЛукьяненкоСергей СоловьевГэ Ян
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Ян Гэ: «Когда передо мной встает вопрос, верить или нет, я выбираю верить» фотографии
Ян Гэ: «Когда передо мной встает вопрос, верить или нет, я выбираю верить» фотографии
Ян Гэ: «Когда передо мной встает вопрос, верить или нет, я выбираю верить» фотографии
Ян Гэ: «Когда передо мной встает вопрос, верить или нет, я выбираю верить» фотографии
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